Подразделения ВС РФ наращивают активность на добропольском участке севернее Покровска, налет на Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении украинские военные отбили село в пограничной полосе на востоке Харьковской области
- На покровском направлении подразделения ВС РФ наращивают активность на добропольском участке
- На запорожском направлении сообщается о продвижении российских военных к юго-западу от Гуляйполя
- Число погибших в результате российского налета на Киев увеличилось до 24 человек
- The Insider выпустил материал о гуманитарной катастрофе в оккупированных ВС РФ Олешках
- Налет беспилотников на Рязань — на местном НПЗ возникло открытое горение в районе установок первичной переработки нефти
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 219 356 человек
- Украинский ресурс «Мілітарний» — в России сорван госзаказ на выпуск баллистических ракет для комплексов «Искандер»
Обстановка на фронте
На харьковском направлении украинские военные отбили село в пограничной полосе на востоке Харьковской области.
DeepState сообщает, что СОУ «в результате спланированной операции» восстановили контроль над приграничным селом Отрадное и его окрестностями на востоке Харьковской области. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что российские войска заняли село Чайковка к северо-востоку от Волчанска.
На покровском направлении подразделения ВС РФ наращивают активность на добропольском участке.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает о возросшей российской активности на добропольском участке фронта: по его сведениям, ВС РФ перебросили на направление резервы и под прикрытием «зеленки» добились успехов в Родинском и в районе Гришина в окрестностях Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
На запорожском направлении сообщается о продвижении российских военных к юго-западу от Гуляйполя.
Минобороны РФ заявило об оккупации села Чаривное в Запорожской области к юго-западу от Гуляйполя. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео «флаговтыка» в населенном пункте.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что СОУ готовят наступление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В качестве доказательства он приводит возросшую активность украинских дронов в российском тылу на этом участке и объявленную Днепропетровской ОВА эвакуацию населения из отдельных районов Никополя, Марганца и их окрестностей на правом берегу Днепра.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 мая 147 средств воздушного нападения: 141 беспилотника типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (130 БПЛА — 92,20% — были сбиты или подавлены), а также пяти ракет Х-31П (не достигли цели) и одной противокорабельной ракеты Х-35 (была сбита). Зафиксированы попадания семи БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в семи локациях.
В Киеве завершились поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому в Дарницком районе, сообщил Владимир Зеленский. Число погибших возросло до 24 человек, среди них трое детей, пострадавших — до 48 (по информации мэра Виталия Кличко, пострадали 57 человек).
В связи с массированными атаками власти Украины созывают заседание Совета Безопасности ООН. «Я поручил немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН и использовать другие международные площадки для реагирования на убийства Россией украинских гражданских лиц и нападения на гуманитарных работников», — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Утром он пригласил всех иностранных послов в Киеве посетить место удара.
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки на Запорожье, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Под удар попал объект промышленной инфраструктуры, была повреждена цистерна с ГСМ, возник пожар.
Беспилотники атаковали пригородный поезд в Запорожской области. Удар произошел возле одного из вагонов, сообщила «Укрзалізниця». Двое пассажиров, не успевшие эвакуироваться, получили осколочные ранения.
В Днепровском районе Херсона утром беспилотник атаковал автомобиль благотворительной организации «Искра добра». Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии — ему оторвало ногу. По информации главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, атака произошла во время очередной доставки обедов в пункт выдачи гуманитарной помощи. Накануне, по словам Шанько, таким же образом был атакован автомобиль организации World Central Kitchen, тогда обошлось без пострадавших.
В результате ночной атаки на Одесскую область пострадали семь человек, сообщили (1, 2) местные власти. Повреждения получили четыре дома, нежилое здание и три легковых автомобиля. Под удар также попала критическая инфраструктура, возникли пожары.
По селу в Городнянской общине Черниговской области рано утром ударил дрон. Загорелся дом, пострадали мать и дочь, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Обе находятся в больнице.
Четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате обстрелов двух районов в Днепропетровской области, сообщил накануне вечером глава местной ОВА Александр Ганжа. В Никопольском районе повреждены предприятия, частные дома и автомобили, в Криворожском районе повреждены заправка и частный дом.
Два человека погибли, еще один пострадал в результате авиаудара по Дружковке в Донецкой области накануне, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили 13 домов, возник пожар.
The Insider выпустил материал о гуманитарной катастрофе в городе Олешки, расположенном на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области. В городе нет света, газа и воды, срываются поставки продуктов и лекарств, а жители не могут выехать из-за постоянных обстрелов, налетов российских FPV-дронови заминированных дорог. Власти Украины заявили о намерении эвакуировать население Олешек — план эвакуации разрабатывает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец совместно с Международным комитетом Красного Креста.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 14 мая 36 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 15 мая были перехвачены 355 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Калмыкией, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Каспийского морей.
Ночью беспилотники атаковали Рязань. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о четырех погибших, количество пострадавших достигает 28 человек. Семь человек, включая четверых детей, госпитализированы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. По информации издания Astra, были повреждены принадлежащий «Роснефти» Рязанский НПЗ, а также два жилых дома: 25-этажный ЖК «Триколор» на Касимовском шоссе и дом 42 по улице Новосёлов. Власти отменили занятия в школах и детсадах Октябрьского района, где находятся оба дома.
Эксперт CIT в комментарии изданию «Агентство» сообщил, что, судя по видео удара по дому на улице Новосёлов, в здание, скорее всего, попала ракета ПВО, а не дрон. Эксперт пояснил, что на видео не слышно звука подлетающего БПЛА или крылатой ракеты. По словам местных жителей, после атаки в городе прошли «нефтяные дожди» — осадки с примесями продуктов горения нефти. Согласно оценке украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», открытое горение зафиксировано на территории предприятия, где находятся все установки по первичной переработке нефти, а также в районе технологической эстакады от НПЗ к ТЭЦ.
Рязанский НПЗ считается одним из крупнейших в России: его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год, предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битум и нефтехимическое сырье. Ранее завод был неоднократно атакован, последний раз — в ночь на 6 декабря 2025 года.
Силы беспилотных систем Украины атаковали аэродром в Ейске — под удар попали самолет-амфибия Бе-200 и морской вертолет Ка-27. В порту оккупированного Бердянска поражен сухогруз, который использовался для перевозки боеприпасов. Также был поражен ЗРПК «Панцирь-С1» в аннексированном Крыму и ЗРК «Тор-М2» в районе села Гончарово в оккупированной Луганской области. Издание Astra сообщало, что после ночных атак в районе военного аэродрома Ейска поднимался дым. Telegram-канал In Factum отмечает, что Ка-27 находился под сетчатым навесом, но это его не спасло. Z-каналы сокрушаются из-за «дозволенности управляемых дронов-камикадзе противника».
Ночью в воздушное пространство Финляндии залетел как минимум один беспилотник, международный аэропорт Хельсинки временно приостанавливал работу, сообщает Yle. Также в столице Финляндии были отменены несколько маршрутов автобусов. Жителей призывали зайти в помещения и оставаться там до сообщения об окончании опасной ситуации. В воздух были подняты истребители Hornet. Утром власти сообщили, что угроза дронов миновала.
В районе Белгорода, согласно информации регионального оперштаба, в результате ракетного удара был поврежден объект инфраструктуры. По сведениям Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», удар пришелся по Белгородской ТЭЦ. Предварительно, пострадавших нет. Накануне беспилотники атаковали девять населенных пунктов Белгородской области. Один человек погиб, трое получили ранения, сообщили в оперштабе.
Астраханский газоперерабатывающий завод приостановил производство топлива после атаки 13 мая 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По сведениям агентства, была остановлена работа ключевой установки переработки газового конденсата мощностью около 3 млн тонн в год, на которой производятся бензин и дизельное топливо. Источники оценивают сроки восстановления ГПЗ от нескольких недель до нескольких месяцев. Сообщается, что завод возобновил выпуск топлива незадолго до атаки после длительного простоя с сентября 2025 года.
НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области до сих пор не возобновил отгрузку нефтепродуктов после атаки 5 мая 2026 года, сообщает Astra со ссылкой на источники.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 13 мая по 20:00 14 мая стало известно как минимум о 26 погибших и 133 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Состоялся первый этап обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000», анонсированного президентом Дональдом Трампом накануне перемирия. Из плена домой вернулись по 205 военнослужащих с каждой стороны. Среди тех, кого обменяли, по словам Владимира Зеленского, рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года. Кроме того, стороны обменялись телами погибших военнослужащих. В Украину были возвращены 526 тел погибших, в Россию — 41 тело.
The Insider выпустил материал о проблемах с проведением мобилизации в Украине методами, практикуемыми ТЦК. Инциденты с насилием и коррупцией используются кремлевской пропагандой, а украинские власти пытаются навести порядок при помощи полицейских операций и комплексной реформы системы призыва и воинского учета.
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 15 мая 2026 года стали известны имена 219 356 человек, из них 57% приходится на тех, кто до 2022 года не был связан с ВС РФ. Башкортостан первым из российских регионов преодолел отметку в 10 тысяч подтвержденных погибших.
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил подробности об атаке 29 апреля 2026 года украинскими беспилотниками площадки подскока «Озеро» в Воронежской области. Удар был нанесен двумя БПЛА по вертолетам армейской авиации. Сообщается о повреждении вертолета Ми-8 с бортовым номером «60» из 41-го отдельного вертолетного полка и Ми-28 с номером «07» из 15-й бригады армейской авиации. В ходе атаки, как утверждается, ранения получили майор Артём Чугунов и старший лейтенант Александр Крапивкин.
Вооружения и военная техника
Контракт с правительством Дании на строительство завода по производству ракетного топлива для украинского производителя ракет и дронов Fire Point был заморожен после того, как в украинских СМИ были опубликованы материалы о влиянии на компанию бизнесмена Тимура Миндича, который обвиняется украинскими антикоррупционными органами в махинациях в сфере энергетики. Об этом в разговоре с Financial Times рассказал глава Fire Point Денис Штиллерман.
Согласно подсчетам издания «Мілітарний», в России сорван план по производству баллистических ракет для ОТРК «Искандер»: в 2024–2025 годах сообщалось о применении по территории Украины суммарно 813 баллистических ракет всех типов, включая северокорейские серии KN, тогда как госзаказ «Искандеров» на эти годы составил 1202 ракеты, согласно документам, ранее оказавшимся в распоряжении «Мілітарного». Издание отмечает, что, по оценкам ГУР, запасы баллистических ракет ВС РФ существенно не менялись с июля 2025 года по апрель 2026 года, а значит, эту разницу нельзя объяснить наращиванием запасов, и ракет действительно произвели меньше запланированного, вероятно, из-за западных санкций и украинских ударов по объектам российского ОПК.
