Подразделения ВС РФ наращивают активность на добропольском участке севернее Покровска, налет на Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

The Insider выпустил материал о гуманитарной катастрофе в оккупированных ВС РФ Олешках

Налет беспилотников на Рязань — на местном НПЗ возникло открытое горение в районе установок первичной переработки нефти

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 219 356 человек

Украинский ресурс «Мілітарний» — в России сорван госзаказ на выпуск баллистических ракет для комплексов «Искандер»

Обстановка на фронте

На харьковском направлении украинские военные отбили село в пограничной полосе на востоке Харьковской области.

DeepState сообщает, что СОУ «в результате спланированной операции» восстановили контроль над приграничным селом Отрадное и его окрестностями на востоке Харьковской области. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что российские войска заняли село Чайковка к северо-востоку от Волчанска.

На покровском направлении подразделения ВС РФ наращивают активность на добропольском участке.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает о возросшей российской активности на добропольском участке фронта: по его сведениям, ВС РФ перебросили на направление резервы и под прикрытием «зеленки» добились успехов в Родинском и в районе Гришина в окрестностях Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

На запорожском направлении сообщается о продвижении российских военных к юго-западу от Гуляйполя.

Минобороны РФ заявило об оккупации села Чаривное в Запорожской области к юго-западу от Гуляйполя. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео «флаговтыка» в населенном пункте.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что СОУ готовят наступление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В качестве доказательства он приводит возросшую активность украинских дронов в российском тылу на этом участке и объявленную Днепропетровской ОВА эвакуацию населения из отдельных районов Никополя, Марганца и их окрестностей на правом берегу Днепра.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 мая 147 средств воздушного нападения: 141 беспилотника типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (130 БПЛА — 92,20% — были сбиты или подавлены), а также пяти ракет Х-31П (не достигли цели) и одной противокорабельной ракеты Х-35 (была сбита). Зафиксированы попадания семи БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В Киеве завершились поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому в Дарницком районе, сообщил Владимир Зеленский. Число погибших возросло до 24 человек, среди них трое детей, пострадавших — до 48 (по информации мэра Виталия Кличко, пострадали 57 человек).