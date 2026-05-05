Украинский флаг в «освобожденном» Минобороны РФ Мирополье, встречные бои в районе Родинского, налет на Чебоксары. Что происходит на фронте

В 119-й бригаде территориальной обороны Украины отчитались, что отразили совместно со смежными подразделениями российский моторизованный штурм. Заявлено, что потери ВС РФ составили 18 человек личного состава, два квадроцикла и восемь мотоциклов.

На купянском направлении сообщается о «последнем бое» российских военных в Центральной районной больнице Купянска.

В Z-канале «Пионер запаса 🇷🇺» сообщается, что российские военные, которые ранее провели несколько месяцев в окружении в Центральной районной больнице Купянска, «приняли свой последний бой», то есть, видимо, погибли.

На константиновском направлении продолжаются бои на окраинах жилой застройки Константиновки.

«Сливочный каприз» утверждает, что российские военные продвинулись в Константиновке на 600 м и вошли в микрорайон Красный городок на юго-западе города.

На покровском направлении фиксируются встречные бои в районе Родинского к северу от Покровско-Мирноградской агломерации.

Анатолий Радов подтверждает со ссылкой на российских десантников устойчивый контроль ВС РФ над Новоалександровкой к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). Говоря о боях к северу от агломерации Покровска и Мирнограда (до 2016 года — Димитров), военблогер сообщает, что СОУ контратакуют в южной части Белицкого и по направлению на Красный Лиман, тогда как российские бойцы продвигаются в «посадках» к западу от Родинского.

Украинский мониторинговый ресурс «Око Гора» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю, с 27 апреля по 3 мая, ВС РФ оккупировали 20 км² территории Украины, или в среднем около 3 км² в сутки. В течение недели до этого темпы российского наступления составляли в среднем 4 км² в сутки, еще неделей ранее — 8 км² в сутки. Также «Око Гора» подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что общее число боестолкновений на фронте снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 111 в сутки.

Исследователь под ником Playfra положительно оценил результаты последних лет строительства украинских ИФС, которое перешло от разветвленных систем окопов и опорных пунктов к оборудованию линий препятствий (в частности рвов, колючей проволоки и «зубов дракона»). Эти препятствия превращаются в «киллзоны» украинских дронов, а позади них оборудуют небольшие, но хорошо укрепленные окопы и блиндажи. По его оценке, украинским военным удалось подготовить Запорожскую, Днепропетровскую и Донецкую области к ведению продолжительных боевых действий.

OSINT-исследователь под ником Vitaly сопоставил собственные оценки российских и украинских «элитных» беспилотных подразделений о поражении целей за апрель. В группировке СБС Сил обороны отчитались, что поразили 41 162 цели за 94 006 вылетов. Заявленное число пораженных целей в 3,4 раза превышает аналогичный показатель центра «Рубикон», составивший 12 064 цели за 79 906 вылетов. Исследователь отмечает, что по количеству пораженных целей статистику «Рубикона» скорее можно сопоставить с заявленными результатами одной только 414-й бригады СБС «Птахи Мадяра» — с поправкой на то, что в разбивке целей последней больше доля личного состава.