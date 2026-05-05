Украинский флаг в «освобожденном» Минобороны РФ Мирополье, встречные бои в районе Родинского, налет на Чебоксары. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении украинские военные продемонстрировали флаг в «освобожденном» Минобороны РФ Мирополье
- На покровском направлении фиксируются встречные бои в районе Родинского к северу от Покровско-Мирноградской агломерации
- Недельные темпы российского территориального продвижения в Украине упали до 3 км² в сутки
- Владимир Зеленский объявил собственный «режим тишины» с полуночи 6 мая в ответ на российское «перемирие» 8 и 9 мая
- Российский налет на Полтавскую область — четыре человека погибли, еще 37 человек получили ранения
- В Ханты-Мансийском автономном округе впервые вводился режим ракетной опасности — регион расположен в 2000 км от Украины
- Налет ракет и беспилотников на предприятие «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах — два человека погибли, свыше 30 человек пострадали
- В апреле 2026 года Украине были публично выделены пакеты военной помощи на общую сумму $5,6 млрд
Обстановка на фронте
На сумском направлении украинские военные продемонстрировали флаг в «освобожденном» Минобороны РФ Мирополье.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» приводит геопривязку украинского «флаговтыка» в Мирополье к востоку от Сум (ранее Минобороны РФ заявляло о захвате этого населенного пункта). Военблогер Анатолий Радов в связи с этим отмечает, что сразу счел сообщение ведомства «весьма сомнительным».
В 119-й бригаде территориальной обороны Украины отчитались, что отразили совместно со смежными подразделениями российский моторизованный штурм. Заявлено, что потери ВС РФ составили 18 человек личного состава, два квадроцикла и восемь мотоциклов.
На купянском направлении сообщается о «последнем бое» российских военных в Центральной районной больнице Купянска.
В Z-канале «Пионер запаса 🇷🇺» сообщается, что российские военные, которые ранее провели несколько месяцев в окружении в Центральной районной больнице Купянска, «приняли свой последний бой», то есть, видимо, погибли.
На константиновском направлении продолжаются бои на окраинах жилой застройки Константиновки.
«Сливочный каприз» утверждает, что российские военные продвинулись в Константиновке на 600 м и вошли в микрорайон Красный городок на юго-западе города.
На покровском направлении фиксируются встречные бои в районе Родинского к северу от Покровско-Мирноградской агломерации.
Анатолий Радов подтверждает со ссылкой на российских десантников устойчивый контроль ВС РФ над Новоалександровкой к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). Говоря о боях к северу от агломерации Покровска и Мирнограда (до 2016 года — Димитров), военблогер сообщает, что СОУ контратакуют в южной части Белицкого и по направлению на Красный Лиман, тогда как российские бойцы продвигаются в «посадках» к западу от Родинского.
Украинский мониторинговый ресурс «Око Гора» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю, с 27 апреля по 3 мая, ВС РФ оккупировали 20 км² территории Украины, или в среднем около 3 км² в сутки. В течение недели до этого темпы российского наступления составляли в среднем 4 км² в сутки, еще неделей ранее — 8 км² в сутки. Также «Око Гора» подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что общее число боестолкновений на фронте снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 111 в сутки.
Исследователь под ником Playfra положительно оценил результаты последних лет строительства украинских ИФС, которое перешло от разветвленных систем окопов и опорных пунктов к оборудованию линий препятствий (в частности рвов, колючей проволоки и «зубов дракона»). Эти препятствия превращаются в «киллзоны» украинских дронов, а позади них оборудуют небольшие, но хорошо укрепленные окопы и блиндажи. По его оценке, украинским военным удалось подготовить Запорожскую, Днепропетровскую и Донецкую области к ведению продолжительных боевых действий.
OSINT-исследователь под ником Vitaly сопоставил собственные оценки российских и украинских «элитных» беспилотных подразделений о поражении целей за апрель. В группировке СБС Сил обороны отчитались, что поразили 41 162 цели за 94 006 вылетов. Заявленное число пораженных целей в 3,4 раза превышает аналогичный показатель центра «Рубикон», составивший 12 064 цели за 79 906 вылетов. Исследователь отмечает, что по количеству пораженных целей статистику «Рубикона» скорее можно сопоставить с заявленными результатами одной только 414-й бригады СБС «Птахи Мадяра» — с поправкой на то, что в разбивке целей последней больше доля личного состава.
В Минобороны РФ объявили о «перемирии» 8 и 9 мая и пригрозили нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина ударит по Параду Победы на Красной Площади. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала никакого официального предложения о прекращении огня и объявил «режим тишины», который должен начаться в полночь с 5 на 6 мая. По всей видимости, если ВС РФ не прекратят боевые действия в указанный срок, то и СОУ не будут соблюдать перемирие 8 и 9 мая.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 4 мая было запущено 89 средств воздушного нападения: 88 беспилотников, в том числе типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторы (70 БПЛА — 79,55% — были сбиты или подавлены), а также одна баллистическая ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 14 БПЛА
- в ночь на 5 мая было запущено 175 средств воздушного нападения: 164 беспилотника, в том числе типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитаторы (149 БПЛА — 85,14% — были сбиты или подавлены), а также 11 баллистических ракет «Искандер-М» (одна была сбита). Зафиксированы попадания восьми ракет и 14 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в 10 локациях
Главными целями ночной массированной атаки на территорию Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, заявил президент Зеленский.
Четыре человека погибли, еще 37 человек получили ранения разной степени тяжести в результате атаки ракетами и беспилотниками на Полтавскую область, сообщил глава местной ОВА Виталий Дякивнич. Повреждения получили промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура, около 3,5 тысячи домохозяйств остались без газоснабжения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что двое спасателей погибли во время тушения пожара на атакованном объекте газодобычи, попав под повторный ракетный удар. По словам Клименко, были ранены 23 спасателя, трое находятся в тяжелом состоянии.
Также в ходе атак на газовую инфраструктуру в Полтавской и Харьковской областях погибли три работника компании «Нафтогаз України», говорится в пресс-релизе.
В трех регионах Украины были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Утром в Харьковской области дрон уничтожил вагон — локомотивная бригада успела перейти в укрытие. В Полтавской области беспилотник упал рядом с тепловозом, а в Днепропетровской области под удар попала станция, поврежден электровоз.
В результате атак на Киевскую область пострадали три человека, сообщили в ГСЧС. В Броварском районе удар пришелся по жилому сектору, а в Вышгородском районе был атакован промышленный объект — там вспыхнул пожар.
При атаке на частный сектор в Городнянской общине Черниговской области загорелся жилой дом, пострадали двое мужчин, сообщили в спасательной службе. Также три человека пострадали в результате удара по центру Чернигова. Повреждены административное здание и автомобили.
В Днепропетровской области при атаке был ранен один человек, сообщили в ГСЧС. В Днепровском и Самаровском районах под удар попали агропредприятие, автозаправочная станция, объекты инфраструктуры и здания, в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) были повреждены частные дома в жилом секторе.
Четыре человека пострадали при атаке на Запорожье, написал глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
В порту Одессы удару подверглось гражданское судно под флагом Островов Кука, сообщила администрация морских портов Украины. Экипаж не пострадал.
Накануне днем по поселку Камышаны в Херсонском районе был нанесен артиллерийский удар, сообщили в областной прокуратуре. Погиб 71-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
До шести увеличилось число погибших после удара по городу Мерефа в Харьковской области накануне, количество пострадавших достигло 24, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2, 3) об уничтожении в течение дня 4 мая 243 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Смоленской, Нижегородской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. В ночь на 5 мая были перехвачены 289 БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
Как минимум в 18 регионах России ночью объявлялась ракетная опасность, в 18 аэропортах вводились ограничения на прием и отправку самолетов.
Впервые режим ракетной опасности был объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе, об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Регион находится почти в 2000 км от границы с Украиной.
Беспилотники ночью вновь атаковали Ленинградскую область, целью стал «Киришинефтеоргсинтез» — один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте вспыхнул пожар, который был локализован; обошлось без пострадавших. Всего над регионом сбили 29 БПЛА. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал как минимум два очага возгорания, один из которых — на территории факельного хозяйства предприятия, предназначенного для утилизации горючих газов и паров. Операция была проведена СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем Украины, сообщили в СБУ. «В результате атаки беспилотников СБУ на „Киришинефтеоргсинтез“ зафиксированы попадания по трем установкам АВТ, которые отвечают за первичную переработку нефти. Продолжается пожар. На территории нефтеперекачивающей станции поражен резервуар с нефтепродуктами», — говорится в сообщении. Ранее завод был атакован 26 марта 2026 года.
В Чувашии ночью и утром было атаковано предприятие АО «ВНИИР-Прогресс», вспыхнул пожар, пишут украинские каналы Exilenova+ и Supernova+. Глава республики Олег Николаев сообщил, что ночью под удар попали Чебоксары и окрестности города, а затем были нанесены повторные удары «по зданию». После ночной атаки в городе повреждены кровля торгового центра и несколько машин, три человека пострадали. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получило здание Чебоксарского электромеханического колледжа. По сообщению Росавиации, в аэропорту Чебоксар вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Местные каналы сообщают, что утром в Чебоксарах БПЛА «Лютий» попал по многоэтажке — дрон влетел в дом на шестом этаже, начался пожар, в семи квартирах выбиты стекла; жителей эвакуируют. Издание Astra установила, что дом находится в 350 м от завода «ВНИИР-Прогресс». В городе школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля, а власти рассматривают вариант объявить ЧС республиканского характера, уведомил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Следственный комитет сообщил, что в результате атаки в Чебоксарах «есть погибшие и пострадавшие». По информации Telegram-канала «Сердитая Чувашия», два человека погибли, еще 34 пострадали.
OSINT-проекты пишут (1, 2, 3), что при атаке на «ВНИИР-Прогресс» также применялись ракеты «Фламінго», и подтверждают (1, 2, 3) попадание по главному корпусу завода. Z-канал «Осведомитель» уточняет, что ракета попала в холл административного корпуса, не долетев до производственного цеха.
Позже Владимир Зеленский выложил видео пусков ракет «Фламінго» по целям на территории РФ, «в том числе по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах». Z-канал «Военный Осведомитель», проанализировав это видео, сделал вывод, что из шести запущенных ракет «Фламінго» лишь одна долетела до цели. Он назвал это хорошим результатом для ПВО. «Удалось избежать гораздо большего потенциального ущерба, который могли бы нанести даже 2–3 точно прилетевших ракеты с тяжелой боевой частью, не говоря про все 5–6», — констатируют авторы. Такие результаты подтверждают выводы недавно опубликованной статьи автора OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ о том, что «Фламінго» пока остается скорее экспериментальным оружием: из 23 запущенных ракет, о которых до сегодняшнего дня было известно публично, только две попали в цели.
«ВНИИР-Прогресс» производит антенны для российских ракет, управляемых авиабомб и БПЛА. Ранее предприятие было четырежды атаковано: 9 июня, 5 июля, 26 ноября и 9 декабря 2025 года.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о налете дронов на село Демьянки Стародубского муниципального округа — два человека были ранены. В Шебекино в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Z-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры перехвата украинских БПЛА FP-1 из 30-мм пушки вертолета Ка-52 в небе Подмосковья.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки последствий атаки на Туапсе, совершенной 1 мая 2026 года. На Туапсинском НПЗ и в резервуарном парке уничтожены четыре резервуара объемом около 20 тысяч кубометров каждый (они были атакованы и ранее), повреждены установки гидрокрекинга и гидроочистки, что снижает глубину переработки и качество топлива, а также полностью сгорела насосная станция, нарушив внутреннюю логистику перекачки.
В результате атаки на завод имени Я.М. Свердлова 30 апреля 2026 года с помощью двух БПЛА «Лютий» были поражены два цеха по производству взрывчатых веществ военного назначения, выяснил проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, изучив спутниковые снимки.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 мая по 20:00 4 мая в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно (1, 2) как минимум о 18 погибших и 119 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
OSINT-проект KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine обнаружил некролог на российского вертолетчика капитана Александра Чурикова, и предполагает, что он мог быть тем военным, который обслуживал двигатель вертолета, уничтоженного украинским дроном 29 апреля 2026 года на полевом аэродроме в Воронежской области. Ранее военный получил известность в сети после появления видео, где дрон застал его во время ремонта прямо на вертолете.
Вооружения и военная техника
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в апреле 2026 года западные партнеры Украины объявили о выделении 8 пакетов военной помощи на общую сумму $5,6 млрд, а также о поставке 15 ЗСУ Gepard и 100 бронеавтомобилей класса MRAP.
