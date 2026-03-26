В порту Усть-Луги поражены три нефтяных танкера, украинские войска продолжают контратаки севернее Гуляйполя. Что происходит на фронте

Исследователь под ником Playfra изучил украинскую линию обороны в районе реки Верхняя Терса к западу от Гуляйполя, которую ВС РФ предстоит прорвать, чтобы продолжить наступление в сторону Орехова и Запорожья. По его сведениям, линия представляет собой два рва и укрепления из колючей проволоки, причем ее планируется расширить. Российским военным предстоит пройти два заболоченных участка и два открытых поля, а также преодолеть саму реку Верхняя Терса, только чтобы приблизиться к новым ИФС, считает исследователь.

На запорожском направлении идут бои в районе Приморского и севернее, на левом берегу реки Конка.

«Сливочный каприз» выполнил геопривязку российских кадров обстрела украинской пехотной группы в центре Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища. Этот же ресурс установил, что видео боевых действий российской пехотной группы было снято в Речном, на левом берегу реки Конка, к северу от Приморского.

Юрий Котенок пишет (1, 2, 3), что российское наступление в Украине резко замедлилось. Объясняя это, «военкор» выделяет, в частности, такие факторы, как доминирование украинских дронов, вынужденный переход к тактике малых пехотных групп, которая не способствует прорывам, лживые доклады о контроле над территорией, основанные на «флаговтыках», недостаточную подготовку российских штурмовиков и неприспособленность российской бронетехники к условиям современного поля боя.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 марта 153 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (130 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

23 марта российские военные разрушили плотину на Северском Донце в районе Райгородка в Донецкой области ударами двух авиабомб. В связи с тем, что при ударах был разрушен гидроузел, отсутствует возможность наполнять водозаборы на первом и втором подъемах канала Северский Донец — Донбасс, и запасы воды остались ориентировочно на две недели, сообщил генеральный директор КП «Компания Вода Донбасса» Игорь Новак. В региональной ГСЧС заявили, что разрушение плотины не несет угрозы гражданскому населению, подтоплений населенных пунктов нет. Проект «Схемы» подтвердил разрушение плотины, сравнив спутниковые снимки за 22 и 23 марта.

Пять человек получили ранения в результате атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.