В порту Усть-Луги поражены три нефтяных танкера, украинские войска продолжают контратаки севернее Гуляйполя. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении отражен российский штурм Константиновки сразу с четырех сторон
- На южно-донецком направлении украинские войска пытаются окружить село Берёзовое к северу от Гуляйполя
- На запорожском направлении идут бои в районе Приморского и севернее, на левом берегу реки Конка
- После разрушения российским авиаударом плотины на реке Северский Донец в городах Донбасса осталось воды на две недели
- Astra — в результате налета на порт Усть-Луги в Ленинградской области поражены сразу три нефтяных танкера
- После атаки БПЛА приостановил работу второй по установленной мощности российский НПЗ в Киришах
- Bloomberg — закупкам американских вооружений для Украины по схеме PURL не хватает финансирования
- Западные разведки сообщают о поставках из России в Иран локализованной версии беспилотников типа «Шахед»
Обстановка на фронте
На константиновском направлении отражен российский штурм Константиновки сразу с четырех сторон.
В 28-й ОМБр сообщили, что отразили российский штурм Константиновки сразу с четырех сторон. Как рассказывают в бригаде, подразделения ВС РФ атаковали от Торецка (до 2016 года — Дзержинск) двумя танками с «царь-мангалами» в качестве отвлекающего маневра, в то время как на других участках в атаку пошли сразу три пехотные группы.
На покровском направлении российские войска наступают на Доброполье с юго-запада.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что ВС РФ продолжают наступать на Доброполье с юго-запада — в Новоподгородном и на южной окраине Сергеевки идут встречные бои, но в то же время украинские группы, оставшиеся в российском тылу, контратакуют в районе Котлино (до 2016 года — Димитрово) и трассы на Покровск (до 2016 года — Красноармейск).
На южно-донецком направлении украинские войска пытаются окружить село Берёзовое к северу от Гуляйполя.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку эпизода из украинского видео с обстрелом российской позиции в ИФС к востоку от Калиновского. По оценке проекта, российские военные держат там оборону, однако утратили контроль над Берёзовым, расположенным восточнее. В то же время, по сведениям российского военблогера Анатолия Радова, ВС РФ продолжают оборонять Берёзовое, тогда как СОУ пытаются его окружить в ходе продолжающихся контратак.
Исследователь под ником Playfra изучил украинскую линию обороны в районе реки Верхняя Терса к западу от Гуляйполя, которую ВС РФ предстоит прорвать, чтобы продолжить наступление в сторону Орехова и Запорожья. По его сведениям, линия представляет собой два рва и укрепления из колючей проволоки, причем ее планируется расширить. Российским военным предстоит пройти два заболоченных участка и два открытых поля, а также преодолеть саму реку Верхняя Терса, только чтобы приблизиться к новым ИФС, считает исследователь.
На запорожском направлении идут бои в районе Приморского и севернее, на левом берегу реки Конка.
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку российских кадров обстрела украинской пехотной группы в центре Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища. Этот же ресурс установил, что видео боевых действий российской пехотной группы было снято в Речном, на левом берегу реки Конка, к северу от Приморского.
Юрий Котенок пишет (1, 2, 3), что российское наступление в Украине резко замедлилось. Объясняя это, «военкор» выделяет, в частности, такие факторы, как доминирование украинских дронов, вынужденный переход к тактике малых пехотных групп, которая не способствует прорывам, лживые доклады о контроле над территорией, основанные на «флаговтыках», недостаточную подготовку российских штурмовиков и неприспособленность российской бронетехники к условиям современного поля боя.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 марта 153 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (130 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
23 марта российские военные разрушили плотину на Северском Донце в районе Райгородка в Донецкой области ударами двух авиабомб. В связи с тем, что при ударах был разрушен гидроузел, отсутствует возможность наполнять водозаборы на первом и втором подъемах канала Северский Донец — Донбасс, и запасы воды остались ориентировочно на две недели, сообщил генеральный директор КП «Компания Вода Донбасса» Игорь Новак. В региональной ГСЧС заявили, что разрушение плотины не несет угрозы гражданскому населению, подтоплений населенных пунктов нет. Проект «Схемы» подтвердил разрушение плотины, сравнив спутниковые снимки за 22 и 23 марта.
Пять человек получили ранения в результате атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.
Кроме того, опубликовано видео беспилотника типа «Шахед», пролетающего между зданиями и падающего в реку Днепр.
В результате утреннего удара по Слободскому району Харькова пострадали 10 человек. Из-за атаки загорелся подвал ресторана, в соседних жилых домах выбиты окна, повреждены несколько автомобилей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 25 марта 176 беспилотников (1, 2) над Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. В ночь на 26 марта были перехвачены 125 БПЛА над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Украинские Telegram-каналы, а также крупный канал, объединяющий российских моряков, публикуют видео (1, 2, 3), на которых запечатлен пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Наличие пожара в этом районе фиксирует сервис NASA FIRMS, отслеживающий тепловые сигнатуры. На одном из снимков на борту судна видна надпись Capital. Такие обозначения используются на танкерах компании CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP., в чей флот входят 17 судов, выяснил The Insider. Один из танкеров компании — Aisopos — накануне находился в Усть-Луге, на его борту такая же надпись — Capital.
Позже издание Astra со ссылкой на источники в экстренных службах региона уточнило, что всего в результате атаки поражены три танкера: помимо Aisopos под флагом Греции, это Sea Hymn под флагом Маршалловых островов и Fiesta под флагом Сьерра-Леоне. Также на территории терминала в порту Усть-Луги загорелись пять топливных резервуаров, повреждены три причала и технологические установки производственного комплекса компании НОВАТЭК.
В городе Кириши в Ленинградской области БПЛА ночью атаковали промзону Киришского НПЗ. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о «повреждениях в промышленной зоне» в Киришском районе. Возгорание в промзоне нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез», который ранее уже был целью атак дронов, зафиксировал спутниковый сервис FIRMS NASA. Взрывы ночью также были слышны в Выборге, утверждает украинский канал Exilenova+ со ссылкой на опубликованные жителями видео. «Киришинефтеоргсинтез» — второй по установленной мощности НПЗ в России. Как пишет Reuters, завод приостановил работу.
Турецкий танкер Altura, перевозивший 140 тонн нефти из России, был атакован беспилотником примерно в 24 км от Босфора, сообщает турецкий телеканал NTV. По сведениям канала, танкер получил повреждения палубы и машинного отделения, куда начала поступать вода. Никто из 27 турецких членов экипажа не пострадал. Происхождение беспилотника остается неизвестным. Согласно данным сайта MarineTraffic, танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне вышел из Новороссийска 22 марта.
Два человека погибли накануне в Белгородской области при атаках дронов: в хуторе Семейный в результате атаки на мотоцикл от полученных ранений скончался 18-летний юноша, в Грайвороне от удара дрона по автомобилю погибла женщина.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 марта по 20:00 25 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 11 мирных жителей, еще 48 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Поставки американского оружия по программе PURL столкнулись с недостатком финансирования, сообщает Bloomberg. В схеме участвует слишком мало стран, в результате в 2025 году удалось привлечь финансирование на сумму всего $4,3 млрд, тогда как в 2026 году необходимо $15 млрд. Между тем, по информации The Washington Post, в Пентагоне рассматривают перенаправление на Ближний Восток ЗУР, заказанных и произведенных для Украины в рамках этой программы, а также использование выделенных средств для пополнения собственных американских запасов.
Российская сторона поставляет дроны, продовольствие и медикаменты в Иран, свидетельствуют отчеты западных разведок. Речь может идти о БПЛА «Герань-2», которые представляют собой локализованный вариант иранского Shahed-136. Как сообщается, поставка ведется с начала марта и ее планируется завершить до конца месяца.
