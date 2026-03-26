Пожар в Усть-Луге подтвердили по спутниковым снимкам и данным NASA

25 марта украинские каналы опубликовали фото горящего порта на фоне судов, утверждая, что речь идет об Усть-Луге. На одном из снимков на борту судна видна надпись Capital. Такие обозначения используются на танкерах компании CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP., в чей флот входят 17 судов, выяснил The Insider.

Один из танкеров компании — AISOPOS (IMO: 9987029) — накануне находился в Усть-Луге, на его борту такая же надпись Capital. На момент написания заметки, по состоянию на 26 марта 11:40 (мск) он подавал сигнал AIS около полутора часов назад. OSINT-проект GeoConfirmed пишет, что подтвердил локацию, и это действительно Усть-Луга (геолокация).