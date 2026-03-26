Пожар в Усть-Луге подтвердили по спутниковым снимкам и данным NASA

Украинские Telegram-каналы, а также крупный Telegram-канал, объединяющий российских моряков, публикуют видео (1, 2, 3), на которых, как утверждается, запечатлен пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области. 

Геолокация кадров подтверждается сравнением с открытыми спутниковыми снимками: на видео видны характерные резервуары и промышленные установки, совпадающие с инфраструктурой порта. Кроме того, наличие пожара в этом районе фиксирует сервис NASA FIRMS, отслеживающий тепловые аномалии.

25 марта украинские каналы опубликовали фото горящего порта на фоне судов, утверждая, что речь идет об Усть-Луге. На одном из снимков на борту судна видна надпись Capital. Такие обозначения используются на танкерах компании CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP., в чей флот входят 17 судов, выяснил The Insider.

Один из танкеров компании — AISOPOS (IMO: 9987029) — накануне находился в Усть-Луге, на его борту такая же надпись Capital. На момент написания заметки, по состоянию на 26 марта 11:40 (мск) он подавал сигнал AIS около полутора часов назад. OSINT-проект GeoConfirmed пишет, что подтвердил локацию, и это действительно Усть-Луга (геолокация). 

Он же накануне 25 марта подтверждал атаку по Усть-Луге, снятую с другого ракурса. 

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

