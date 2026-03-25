Крупнейший налет БПЛА на территорию Украины за всю войну, российские войска готовятся к решительному штурму Лимана. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении подразделения ВС РФ готовят условия для решительного штурма Лимана
- На константиновском направлении российские войска безуспешно ведут атаки в жилой застройке Константиновки
- На южно-донецком направлении продолжаются регулярные «инфильтрации» российских штурмовиков к северу от Гуляйполя
- Украина подверглась крупнейшему налету БПЛА за всю войну — 948 единиц за сутки с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта
- Налет беспилотников на нефтеэкспортный порт Усть-Луга в Ленинградской области привел к масштабному пожару
- Атака на Выборгский судостроительный завод — поражен сторожевой корабль ледового класса
- В Белгородской области после ракетного удара без электроснабжения остались 450 тысяч человек
- The Insider и Nordsint — китайские компании готовы поставлять в Россию продукцию военного назначения по «серым схемам»
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские военные увеличивают зону контроля в районе Волчанска и прилегающей полосы госграницы.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает о расширении российскими войсками «зоны безопасности» в районе Волчанска и вдоль государственной границы к северо-востоку от города.
На лиманском направлении подразделения ВС РФ готовят условия для решительного штурма Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что к текущему моменту ВС РФ уже удалось прорваться к реке Оскол в районе Кругляковки, отделив боровской плацдарм от купянского, выйти с северо-востока на ближние подступы к Боровой и на северо-восточные и юго-восточные окраины Лимана. По его оценке, российские войска пытаются захватить Боровую, а также отрезать лиманский плацдарм, выйдя к Северскому Донцу к северо-западу от Лимана, и одновременно оказывают давление на сам Лиман с севера и стремятся обойти его с юго-востока вдоль того же Северского Донца. Тем не менее на прошлой неделе попытки ВС РФ прорвать украинскую оборону и «просочиться» в Лиман успеха не имели, считает обозреватель.
Машовец предполагает, что в ближайшее время российские войска попытаются предпринять решительный штурм Лимана, для чего, в частности, усилят огневое воздействие на украинскую логистику в районе Райгородка (в этот же район пытаются прорваться передовые отряды ВС РФ, наступающие по правому берегу Северского Донца). В то же время, по его мнению, российским планам мешают продолжающиеся бои в районе Ямполя. Тем не менее, как считает обозреватель, российское командование не может медлить с захватом Лимана, поскольку это необходимо сделать для формирования северного охвата Славянска и Краматорска до начала штурма этих городов.
На константиновском направлении российские войска пока безуспешно ведут атаки в жилой застройке Константиновки.
Исследователь под ником Playfra комментирует эпизод с подрывом здания в центре Константиновки с засевшими там российскими военными. По его сведениям, это была разовая «инфильтрация», однако российские военные воспользовались удобным маршрутом через леса и долину реки Казённый Торец, который представляет собой уязвимость в обороне города. Говоря об обстановке за последние дни, исследователь рассказывает, что все российские атаки в районе Константиновки оказались безуспешны, хотя они и продолжают «просачиваться» в микрорайоны Украинский Хутор и Сантуриновка.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил место съемки российского видео удара FPV-дроном по украинскому военному и сделал вывод, что СОУ продвинулись на 1 км в направлении Ступочек. Российский военблогер Анатолий Радов в связи с этим отмечает, что украинские силы точно так же пытаются «просачиваться» на Ступочки и Часов Яр, как российские — в Константиновку. Он также приводит более полную версию видео, на котором, как заявляется, запечатлено уничтожение той самой украинской группы.
На южно-донецком направлении продолжаются регулярные «инфильтрации» российских штурмовиков к северу от Гуляйполя.
Playfra отмечает полный контроль украинских военных над Терноватым, куда штурмовики ВС РФ регулярно пытаются «просочиться», и некоторым это удается, а бойцы СОУ так же регулярно проводят «зачистки». В Доброполье и Варваровке к северу от Гуляйполя, по его сведениям, отсутствуют долговременные российские позиции, а регулярные «инфильтрации» удается ликвидировать в течение двух дней. Также исследователь сообщает, что украинские войска продолжают медленно продвигаться на восток в районе Ровнополья и Сладкого.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в период с 9:00 до 18:00 24 марта 556 беспилотников. Зафиксированы 15 попаданий. География атаки в дневное время была шире, чем ночью, говорится в сообщении. Под удар попали Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы страны: от Хмельницкого до Львова. В ночь на 25 марта были запущены 147 беспилотников, из них около 80 типа «Шахед» (121 БПЛА был сбит или подавлен). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Таким образом, с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта был зафиксирован самый массированный налет беспилотников за всё время полномасштабного вторжения, констатирует военный обозреватель Александр Коваленко. За этот период территорию Украины атаковали 948 дронами разных типов, из которых сбито было 906 БПЛА или около 95% от общего числа. В ночном комбинированном налете (до 9:00 24 марта) было задействовано около 250 «Шахедов». До этого самое большое число дронов, запущенных по Украине за время войны, было зафиксировано в ночь на 7 сентября 2025 года. Тогда ВС РФ применили 810 беспилотников и 13 ракет — всего 823 средства поражения.
Как заявил Владимир Зеленский, это одна из наиболее масштабных атак, затронувших в том числе западные области страны. Удары пришлись по Львову, Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру, а также по Хмельницкой, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областям. Есть погибшие и пострадавшие. Главной целью стала энергетическая инфраструктура.
Рекордный налет за сутки отразил в инфографике украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика».
OSINT-исследователь под ником Kyle Glen отметил, что за последние 24 часа по Украине было запущено больше дронов, чем за первые шесть месяцев 2023 года, и больше дронов, чем за любой отдельно взятый месяц в период с сентября 2022 года по август 2024 года.
В Ивано-Франковской области погибли мужчина и его 15-летняя дочь — они ехали из роддома, где навещали его жену и новорожденного ребенка. Еще четыре человека, среди которых шестилетний ребенок, получили ранения, сообщил мэр Ивано-Франковска. По информации главы местной ОВА Александра Прокудина, в Херсонской области погиб один человек, восемь были ранены. В Донецкой области в Дружковке погиб один человек, двое получили ранения, также двое пострадали в Доброполье.
В Винницкой области один человек погиб, еще 18 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Во Львовской области пострадали 32 человека, сообщил мэр города Максим Козицкий.
В Житомире пострадала 12-летняя девочка. В Днепропетровской области ранения получили 13 человек, в Сумской — пять пострадавших. В Одесской области беспилотник попал в жилой дом. Одна пожилая женщина погибла, еще одна получила ранения, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер.
В Славутиче в Киевской области 21 тысяча человек осталась без электроснабжения после атаки по энергообъектам, заявил глава ОВА Николай Калашник.
Утром Харьков был атакован дронами. В Холодногорском районе были зафиксированы два попадания. Одно из них пришлось по двору жилого дома, в результате загорелись автомобили. Еще один удар беспилотника зафиксирован в Новобаварском районе. В общей сложности пострадали семь человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении утром и днем 24 марта 57 (1, 2) беспилотников: 25 — над Брянской областью, по 12 — над Курской и Белгородской областями, четырех — над Крымским полуостровом, двух — над Смоленской областью и по одному — над Воронежской и Ростовской областями. Вечером того же дня были уничтожены 139 БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 25 марта были перехвачены 389 беспилотников над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом.
Беспилотники нанесли накануне два удара по агропредприятию «Велес-агро» в Хомутовском районе, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в результате первого удара погиб 55-летний водитель, работавший на предприятии, еще шесть человек пострадали. В течение часа после этой атаки был нанесен еще один удар, утверждает Хинштейн, в результате которого были ранены еще семь человек.
БПЛА нанесли удар по нефтеналивному порту Усть-Луга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом ночью были сбиты 56 беспилотников, добавив, что в Усть-Луге в зоне порта «ведется локализация возгорания». Пострадавших, по словам Дрозденко, нет. В порту Усть-Луга после атаки возник пожар, свидетельствуют кадры очевидцев, которые проанализировало издание Astra. Усть-Луга — один из крупнейших универсальных портов России на Балтике. В 2025 году его грузооборот составил 130,5 млн тонн. Через порт проходят сырая нефть, нефтепродукты, жидкие химикаты, аммиак и карбамид, а также уголь, минеральные удобрения, железная руда, зерно, сельхозпродукция, контейнеры и многое другое. Украинские ССО заявили об атаке на завод «НОВАТЭК-Усть-Луга». Завод занимается переработкой газового конденсата и экспортом нефтепродуктов (геопривязка).
Как пишет Reuters, атаки на порты Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, а также задержания танкеров «теневого флота» примерно на 40% сократили российский нефтяной экспорт.
В результате налета дронов на Выборгский судостроительный завод в Ленинградской области новейший пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 23550 (шифр «Ермак») дал крен на левый борт и столкнулся надстройкой с соседним судном, пишет Z-канал «Военный Осведомитель».
Генштаб ВСУ подтвердил поражение корабля на Выборгском судостроительном заводе минувшей ночью. По предварительной информации, это патрульный ледокол «Пурга» проекта 23550, строившийся для действий в составе Пограничной службы ФСБ. Z-канал «Осведомитель» пишет, что на судостроительном заводе «лег на левый борт» пограничный сторожевой корабль «Дзержинский», заложенный в декабре 2023 года.
Ресурс Exilenova+ высказывает предположение, что на опубликованном каналом снимке зафиксировано океанографическое судно серого цвета — «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011. Подчеркивается, что такие корабли используются не только в научных целях, но и могут привлекаться к задачам военной разведки, включая изучение подводной инфраструктуры и кабелей. По оценке авторов канала, судно могло ранее действовать в Балтийском море в контексте операций против стран Балтии. Отмечается повреждение остекления в командной рубке.
В Выборге после атаки БПЛА загорелась кровля объекта культурного наследия — дома акционерного общества «Агрикола». Напротив него находится здание пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, установила Astra, проанализировав фото и видео очевидцев. Губернатор Ленинградской области подтвердил, что в Выборге повреждена кровля жилого дома, не уточнив адрес.
В налете на Ленинградскую область использовались БПЛА-камикадзе на базе самолета А-22, причем, как заявляется, они осуществили бомбометание.
В Эстонии прилетевший из воздушного пространства России дрон ночью врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции на северо-востоке страны, сообщило издание Delfi со ссылкой на Департамент полиции безопасности. Обошлось без пострадавших. Энергетики сообщили, что станция не получила существенных повреждений, на состояние энергосистемы инцидент не повлиял. Также о прилете дронов сообщили в Латвии. Один из них, прилетевший со стороны Беларуси, находился в небе над страной 24 минуты, а затем улетел в сторону России. Другой, прилетевший из РФ, взорвался неподалеку от села Доброчина Краславского края. В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не повреждена, сообщили латвийские власти. Информация, имеющаяся в распоряжении латвийских ответственных служб, позволяет подтвердить, что взорвавшийся дрон был украинским, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Два дня назад, 23 марта, власти Литвы также сообщали о нарушении воздушного пространства страны беспилотником. Позже выяснилось, что аппарат был украинским и предназначался для удара по цели на территории России. Z-канал «Военный Осведомитель» считает, что все три беспилотника были украинскими, и предполагает, что СОУ используют воздушное пространство стран Балтии для ударов по территории России.
В результате ракетного удара по объектам энергетики Белгорода ночью без света остались порядка 450 тысяч человек в самом областном центре, Белгородском, Шебекинском и Яковлевском округах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Он добавил, что «большое количество людей» столкнулось с перебоями в подаче воды и тепла.
OSINT-исследователь под ником Vitaly отметил на карте зафиксированные удары по российским ЗРК и РЛС. Всего он насчитал 72 таких удара за последние три месяца, из них 41 — в марте.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 марта по 20:00 24 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум девять мирных жителей, еще 144 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Из Латвии началась поставка в Украину ранее обещанных ББМ CVR(T), сообщили в Минобороны Украины.
Ресурс German Aid to Ukraine обратил внимание на репортаж украинского Воздушного командования «Центр», где боец из экипажа ЗРК IRIS-T рассказал, что им удалось сбить ракету «Искандер». Автор ресурса предполагает, что имеется в виду именно баллистическая ракета, однако предупреждает, что IRIS-T всё равно нельзя считать полноценной альтернативой Patriot и SAMP/T, и противобаллистические возможности этого ЗРК весьма ограниченны.
The Insider и Nordsint в совместном расследовании установили, что несмотря на запрет экспорта военной продукции в Россию и Украину, введенный в Китае в 2023 году, китайские производители оптоволоконного кабеля охотно идут на сотрудничество с клиентами из России, зная, что их товар будет использоваться в военных целях. Ранее сообщалось, что цены на оптоволокно возросли в разы из-за большого спроса со стороны производителей БПЛА и компаний в сфере искусственного интеллекта.
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут