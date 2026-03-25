Крупнейший налет БПЛА на территорию Украины за всю войну, российские войска готовятся к решительному штурму Лимана. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На южно-донецком направлении продолжаются регулярные «инфильтрации» российских штурмовиков к северу от Гуляйполя

Украина подверглась крупнейшему налету БПЛА за всю войну — 948 единиц за сутки с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта

Налет беспилотников на нефтеэкспортный порт Усть-Луга в Ленинградской области привел к масштабному пожару

Атака на Выборгский судостроительный завод — поражен сторожевой корабль ледового класса

В Белгородской области после ракетного удара без электроснабжения остались 450 тысяч человек

The Insider и Nordsint — китайские компании готовы поставлять в Россию продукцию военного назначения по «серым схемам»

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские военные увеличивают зону контроля в районе Волчанска и прилегающей полосы госграницы.

«Военкор» Юрий Котенок рассказывает о расширении российскими войсками «зоны безопасности» в районе Волчанска и вдоль государственной границы к северо-востоку от города.

На лиманском направлении подразделения ВС РФ готовят условия для решительного штурма Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что к текущему моменту ВС РФ уже удалось прорваться к реке Оскол в районе Кругляковки, отделив боровской плацдарм от купянского, выйти с северо-востока на ближние подступы к Боровой и на северо-восточные и юго-восточные окраины Лимана. По его оценке, российские войска пытаются захватить Боровую, а также отрезать лиманский плацдарм, выйдя к Северскому Донцу к северо-западу от Лимана, и одновременно оказывают давление на сам Лиман с севера и стремятся обойти его с юго-востока вдоль того же Северского Донца. Тем не менее на прошлой неделе попытки ВС РФ прорвать украинскую оборону и «просочиться» в Лиман успеха не имели, считает обозреватель.

Машовец предполагает, что в ближайшее время российские войска попытаются предпринять решительный штурм Лимана, для чего, в частности, усилят огневое воздействие на украинскую логистику в районе Райгородка (в этот же район пытаются прорваться передовые отряды ВС РФ, наступающие по правому берегу Северского Донца). В то же время, по его мнению, российским планам мешают продолжающиеся бои в районе Ямполя. Тем не менее, как считает обозреватель, российское командование не может медлить с захватом Лимана, поскольку это необходимо сделать для формирования северного охвата Славянска и Краматорска до начала штурма этих городов.

На константиновском направлении российские войска пока безуспешно ведут атаки в жилой застройке Константиновки.

Исследователь под ником Playfra комментирует эпизод с подрывом здания в центре Константиновки с засевшими там российскими военными. По его сведениям, это была разовая «инфильтрация», однако российские военные воспользовались удобным маршрутом через леса и долину реки Казённый Торец, который представляет собой уязвимость в обороне города. Говоря об обстановке за последние дни, исследователь рассказывает, что все российские атаки в районе Константиновки оказались безуспешны, хотя они и продолжают «просачиваться» в микрорайоны Украинский Хутор и Сантуриновка.