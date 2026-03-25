Дроны атаковали второй за три дня российский нефтеналивной порт на Балтике

В ночь на 25 марта над Ленинградской областью уничтожены 56 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. Целью атаки был нефтеналивной порт Усть-Луга, там начался пожар. О пострадавших не сообщается. По словам Дрозденко, в Выборге поврежден жилой дом.

Украинский канал Supernova+ сообщает, что БПЛА атаковал порт Выборга, вследствие чего там поврежден один из кораблей. В Усть-Луге, по данным канала, атакован завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», который занимается переработкой стабильного газового конденсата — побочного продукта добычи природного газа и нефти, а также отгружает нефтепродукты на экспорт.

Ранее, 23 марта, атаке дронов подвергся другой порт в Балтийском регионе — Приморск. Был поврежден резервуар с топливом, начался пожар. Усть-Луга и Приморск — ключевые нефтеналивные порты на западе России, где загружают сырье в том числе танкеры «теневого флота».

Беспилотники уже атаковали порт Усть-Луга в августе. Тогда там загорелся терминал компании «Новатэк», занимающейся добычей природного газа.