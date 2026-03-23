Беспилотники атаковали Приморск — крупнейший нефтеналивной порт на западе России

Более 60 беспилотников уничтожены над Ленинградской областью менее чем за сутки, сообщает утром 23 марта губернатор Александр Дрозденко. В частности, был атакован порт Приморска — крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском регионе.

«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Кроме того, один БПЛА при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В результате там тоже начался пожар.

В петербургском аэропорту Пулково по состоянию на утро отменено 48 рейсов, еще более 50 рейсов задержано. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Порт Приморска был атакован украинскими дронами в сентябре прошлого года, в результате чего нефтеналивной терминал впервые вынужден был приостановить отгрузку. Приморск способен отгружать около 1 млн баррелей нефти в сутки, что делает его ключевым экспортным центром российской нефти и крупнейшим портом на западе России. Порт отгружает флагманский сорт российской нефти «Урал», а также около 300 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки.