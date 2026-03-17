При атаке БПЛА на нефтебазу в Лабинске загорелись 18 резервуаров — Astra

Источники Astra в экстренных службах Краснодарского края утверждают, что при атаке беспилотников на нефтебазу «Югнефтепродукт» в Лабинске загорелся «практически весь» резервуарный парк — по их данным, огонь охватил 18 резервуаров. При этом опубликованные в сети видеозаписи пожара подтверждают, что огонь охватил значительное число резервуаров. Однако, судя по спутниковым снимкам Google Maps, изученным The Insider, на территории объекта расположено 32 резервуара, то есть, речь может идти лишь о чуть более чем половине емкостей.
Нефтебаза ООО «Югнефтепродукт»
Google Maps
По данным Astra, загорелись 9 резервуаров с бензином объемом по 400 кубометров и 9 емкостей с дизельным топливом. Кроме того, сгорели 7 бензовозов, а площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет, работа предприятия остановлена.
Атака произошла в ночь на 16 марта. По информации Astra, нефтебазу атаковали четыре украинских беспилотника. Лабинск находится примерно в 700 километрах от линии фронта.
Оперативный штаб Краснодарского края ранее заявлял, что возгорание произошло в результате атаки БПЛА. Утром 16 марта сообщалось о локализации пожара и участии 4 расчетов, однако позже, вечером, согласно данным штаба, тушение всё еще продолжалось, а в ликвидации пожара принимали участие уже 7 расчетов.
Глава Лабинского района Владимир Забураев 17 марта сообщил, что пожар продолжается вторые сутки, и назвал ситуацию «стабильной». По его словам, Роспотребнадзор не выявил в атмосферном воздухе жилой застройки вредных веществ, образующихся при сгорании нефтепродуктов. Он добавил, что лабораторные исследования продолжаются, а оперативные службы остаются на месте.