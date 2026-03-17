При атаке БПЛА на нефтебазу в Лабинске загорелись 18 резервуаров — Astra

Атака произошла в ночь на 16 марта. По информации Astra, нефтебазу атаковали четыре украинских беспилотника. Лабинск находится примерно в 700 километрах от линии фронта.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее заявлял, что возгорание произошло в результате атаки БПЛА. Утром 16 марта сообщалось о локализации пожара и участии 4 расчетов, однако позже, вечером, согласно данным штаба, тушение всё еще продолжалось, а в ликвидации пожара принимали участие уже 7 расчетов.

Глава Лабинского района Владимир Забураев 17 марта сообщил, что пожар продолжается вторые сутки, и назвал ситуацию «стабильной». По его словам, Роспотребнадзор не выявил в атмосферном воздухе жилой застройки вредных веществ, образующихся при сгорании нефтепродуктов. Он добавил, что лабораторные исследования продолжаются, а оперативные службы остаются на месте.

