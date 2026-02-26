Россия в 10 раз за год увеличила импорт оптоволокна, которое используют для управления дронами. Российский завод прекратил работу после атак

Россия в прошлом году в 10 раз увеличила импорт оптоволокна, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитика Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT) Чунь Шэня. Согласно его оценкам, за год Россия скупила 10,5% всего оптоволокна, произведенного в мире. В предшествующие годы этот показатель не превышал 1%.

В абсолютном выражении Россия в 2025 году использовала 60 млн км оптоволокна. Его закупают в Китае, на который приходится 60% мирового производства. На фоне растущего спроса цены на оптоволокно на китайском рынке выросли: если в начале прошлого года волокно G.652D, которое используется в кабелях операторов связи, стоило 16 юаней ($2,34) за один километр, то в январе нынешнего — уже 40 юаней ($5,84) за километр.



Участники рынка подтвердили «Ведомостям», что с начала года китайские поставщики подняли цены для российских покупателей в 2,5–4 раза. Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что дефицит оптоволокна наблюдается не только в России, но и в мире, и связано это с бумом искусственного интеллекта.

В России есть один завод, который производит оптическое волокно, — АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске. После воздушных атак со стороны украинских сил в апреле–мае прошлого года предприятие остановило работу. Как сообщил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник, с тех пор все используемое в стране оптоволокно поступает из Китая.

Как ранее писал The Insider, российские военные используют оптоволокно для управления дронами. Оптоволоконные дроны «Гортензия» и КВН были представлены на выставке «Армия-2024». Гендиректор компании-разработчика КВН — НПЦ «Ушкуйник» — Алексей Чадаев еще в сентябре 2024 года говорил о почти тысяче применений этого дрона. По его словам, КВН применяется для поражения бронетехники, радиолокационных станций, средств РЭБ и опорных пунктов. «Дрон тяжелый, неповоротливый, поскольку несет на себе и катушку, и боевую часть, но, если приноровиться, очень точный. Точность — результат качественной и стабильной картинки», — рассказывал Чадаев.

По данным на апрель прошлого года, Россия производила ежемесячно около 50 тысяч дронов на оптоволокне в месяц.

