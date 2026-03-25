Удары украинских дронов и арест танкеров сократили мощности российского нефтяного экспорта на 40% — Reuters

The Insider
Украина в этом месяце резко усилила удары по нефтяной инфраструктуре России, атаковав все три крупных западных экспортных порта — черноморский Новороссийск и балтийские Приморск и Усть-Луга. Согласно расчетам Reuters, к середине марта оказались заблокированы около 40% российских мощностей по экспорту сырой нефти, что сказалось на недоэкспорте порядка 2 млн баррелей в сутки. Агентство называет это крупнейшим сбоем в поставках за всю историю независимой Российской Федерации.

Удары совпали с войной на Ближнем Востоке, из-за которой нефть перешагнула отметку $100 за баррель. Важно, что экспорт нефти — один из ключевых источников доходов российской казны и важнейший элемент экономики. Украина открыто называет целью атак сокращение нефтегазовых поступлений Москвы, которые обеспечивают около четверти доходов государственного бюджета.

В число остановленных мощностей вошли Приморск, Усть-Луга и трубопровод «Дружба», проходящий через Украину в Венгрию и Словакию. Терминал в Новороссийске пропускной способностью до 700 тысяч баррелей в сутки работает ниже плана с начала марта после удара украинских беспилотников. Дополнительный ущерб нанесло задержание связанных с Россией танкеров в европейских водах. По данным трейдеров, это сократило экспорт арктической нефти через Мурманск на 300 тысяч баррелей в сутки.

Как пишет Reuters, вынужденная переориентация на азиатские рынки пока ограничена пропускной способностью восточных маршрутов. Россия продолжает бесперебойно поставлять нефть в Китай по трубопроводам Сковородино — Мохэ и Атасу — Алашанькоу, а также морем — через дальневосточный порт Козьмино. Вместе они обеспечивают около 1,9 млн баррелей в сутки. Еще примерно 250 тысяч баррелей ежесуточно идет с сахалинских проектов, около 300 тысяч — на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

