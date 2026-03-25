Доходы России от экспорта нефти увеличились до четырехлетнего максимума. России выгодна война на Ближнем Востоке — экономисты

Среднесуточные доходы российской экономики от экспорта нефти выросли вдвое, со $135 млн до $270 млн в день, а поставки достигли самого высокого уровня с момента вторжения в Украину, пишет агентство Bloomberg. Рост вызван подорожанием нефти на глобальных рынках из-за неопределенности в связи с войной на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Российские продавцы отгружали по 3,6 млн баррелей в день в течение четырех последних недель (данные на 22 марта). При этом только за неделю с 16 по 22 марта 37 танкеров вывезли 28,5 млн баррелей нефти, а после разрешения поставок в Индию Россия отправляла туда 1,4 млн баррелей в сутки.

Как рассказал The Insider соучредитель Европейского центра анализа и стратегии Владислав Иноземцев, если нынешние цены на нефть продержатся до лета, Россия сможет выйти на запланированный дефицит бюджета, отправив дополнительные доходы на военные расходы, но в целом российской экономике это не поможет:

«России эта война выгодна во всех отношениях. Средняя цена нефти в феврале по экспорту была $41,5 за баррель, а в марте пробивала $100 в отдельные дни. Понятно, что контракты заключаются с определенной отсрочкой и что-то, что продалось в марте, отгрузится и оплатится уже в апреле. Но я думаю, что в марте мы увидим повышение экспорта нефти на 60% в долларовом выражении, а в апреле по сравнению с февралем — на 90%. И это принесет приличные деньги в бюджет, нефтегазовые доходы которого в феврале были около 400 млрд рублей, или примерно $4,7 млрд. То, что они наберут еще минимум $3–4 млрд, у меня не вызывает сомнений. Если эти цены продержатся хотя бы до июня, то бюджет будет сбалансирован так, как он принимался в прошлом году, а может быть, и лучше плана. Никакого излишнего дефицита не будет. К росту нефтяных цен добавится снижение курса рубля. Вопрос в том, будет ли это влиять на российскую экономику. Я бы сказал, что скорее нет, чем да. Да, доходов будет больше, но они все будут слиты в закрытие дефицита, и эти доходы не приведут ни к какому серьезному улучшению экономики. Не будет послаблений по налогам и каких-то снижений. Все эти деньги уйдут в балансировку бюджета, а если что-то и останется, то это пойдет на войну. В 2023 году была такая история: были серьезные дополнительные доходы бюджета, и под конец года их все слили военным. Будет примерно то же самое. Бюджету поможет, а экономике — нет».

Потратить сверхдоходы от высокой цены нефтяники должны на возвраты долгов, считает Владимир Путин. «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками», — сказал он. ЦБ поддержал идею: «Это действительно очень разумно в нынешней ситуации».

По мнению экономиста, профессора Университета Помпеу Фабра Рубена Ениколопова, рост цен на нефть поможет российскому бюджету.