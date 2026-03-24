В Крыму украинскими БПЛА на марше поражена пусковая установка для ракет «Циркон», бои в центре Константиновки. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении российские войска увеличивают зону контроля к юго-западу от Гуляйполя.

По информации DeepState, российские войска расширили зону контроля к югу от Зализничного на гуляйпольском участке фронта.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что украинские ИФС и река Волчья мешают ВС РФ проникать в Ивановку в Днепропетровской области, а в соседней Новопавловке СОУ удалось зачистить центральную часть поселка после успешного механизированного штурма противника, тогда как российские военные сохраняют присутствие в южной части и периодически пытаются туда «просачиваться».

По подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», количество штурмовых действий ВС РФ за прошедшую неделю с 16 по 22 марта возросло на 28% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 132 атаки в день, тогда как темпы продвижения остались практически неизменными (33 км² по сравнению с 32 км² за предыдущую неделю). В DeepState считают, что российские войска восстановили темп атак, воспользовавшись улучшением погодных условий.

Согласно анализу Playfra, только за последние 10 дней украинская сторона оборудовала 22 новые системы окопов, 185,8 км противотанковых рвов и натянула 100,4 км колючей проволоки.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 марта 426 средств воздушного нападения, из них 392 беспилотника, в том числе около 250 типа «Шахед» (365 БПЛА были сбиты или подавлены), семь баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (все сбиты), пять крылатых ракет «Искандер-К» (все сбиты) и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 / Х-31 (две сбиты). Зафиксированы попадания шести ракет и 27 БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков беспилотников в 10 локациях. Информация о трех ракетах уточняется.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основные направления атаки — города Полтава, Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, Ивано-Франковская область и прифронтовые территории.