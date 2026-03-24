В Крыму украинскими БПЛА на марше поражена пусковая установка для ракет «Циркон», бои в центре Константиновки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении фиксируются боевые действия в центральной части Константиновки
- На южно-донецком направлении российские войска увеличивают зону контроля к юго-западу от Гуляйполя
- Количество штурмовых действий ВС РФ увеличилось на треть при практически неизменном темпе территориального продвижения
- Исследователь под ником Playfra — за последние 10 дней украинская сторона создала 185,8 км новых противотанковых рвов
- В центре Львова в результате налета беспилотников поражен внесенный в список ЮНЕСКО монастырский комплекс
- «Досье Шпиона» — в порту Приморска украинскими дронами повреждены несколько причалов и нефтяные танкеры
- В Литве упал украинский беспилотник — аппарат отклонился от маршрута из-за работы систем РЭБ
- В Крыму на марше БПЛА поразил снаряженную для пусков ракет «Циркон» пусковую установку комплекса «Бастион»
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате небольшого села в районе государственной границы.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничного села Песчаное на северо-востоке Харьковской области. Согласно переписи населения Украины 2021 года, в этом населенном пункте проживало 26 человек.
На константиновском направлении фиксируются боевые действия в центральной части Константиновки.
В объединенной штурмовой бригаде «Лють» Национальной полиции Украины показали кадры подрыва противотанковыми минами ТМ-62 здания в Константиновке с засевшими внутри российскими военными. Согласно геопривязке (1, 2), уничтоженное здание находилось в центре города. Бригада «Хижак» при Департаменте патрульной полиции Украины, в свою очередь, показала кадры поражения бойцов ВС РФ при помощи FPV-дронов в восточной части Константиновки (геопривязка).
На южно-донецком направлении российские войска увеличивают зону контроля к юго-западу от Гуляйполя.
По информации DeepState, российские войска расширили зону контроля к югу от Зализничного на гуляйпольском участке фронта.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что украинские ИФС и река Волчья мешают ВС РФ проникать в Ивановку в Днепропетровской области, а в соседней Новопавловке СОУ удалось зачистить центральную часть поселка после успешного механизированного штурма противника, тогда как российские военные сохраняют присутствие в южной части и периодически пытаются туда «просачиваться».
По подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», количество штурмовых действий ВС РФ за прошедшую неделю с 16 по 22 марта возросло на 28% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 132 атаки в день, тогда как темпы продвижения остались практически неизменными (33 км² по сравнению с 32 км² за предыдущую неделю). В DeepState считают, что российские войска восстановили темп атак, воспользовавшись улучшением погодных условий.
Согласно анализу Playfra, только за последние 10 дней украинская сторона оборудовала 22 новые системы окопов, 185,8 км противотанковых рвов и натянула 100,4 км колючей проволоки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 марта 426 средств воздушного нападения, из них 392 беспилотника, в том числе около 250 типа «Шахед» (365 БПЛА были сбиты или подавлены), семь баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (все сбиты), пять крылатых ракет «Искандер-К» (все сбиты) и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 / Х-31 (две сбиты). Зафиксированы попадания шести ракет и 27 БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков беспилотников в 10 локациях. Информация о трех ракетах уточняется.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основные направления атаки — города Полтава, Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, Ивано-Франковская область и прифронтовые территории.
Паблик, связанный с пилотами Воздушных сил ВСУ, днем сообщил, что пуски дронов продолжаются. Отмечается, что ожидается рекорд по количеству запущенных дронов.
Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки повреждения зафиксированы в 11 областях Украины.
В Полтавской области из-за комбинированной атаки два человека погибли, еще 12 человек получили ранения, в том числе пятилетний ребенок. Зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
В Запорожье повреждены 20 многоквартирных и шесть частных домов, магазин, нежилые здания и предприятия, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. В результате атаки на город погиб один человек, 12 пострадали.
Рано утром зафиксировано прямое попадание дрона в вагон электропоезда на станции Слатино в Харьковской области. На месте погиб 61-летний пассажир, есть пострадавшие.
Центральный район Херсона обстрелян из РСЗО, есть погибший и пострадавшие. В результате прямого попадания уничтожено по меньшей мере два частных дома и гараж, а также повреждены дома в целом квартале, написал глава местной ОВА Александр Прокудин.
В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) беспилотник ударил по многоэтажке. По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, пострадали 12 человек, в том числе 12-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Повреждены восемь многоквартирных домов и два детских сада. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что один из осколков залетел в его дом.
Днем 24 марта российские беспилотники атаковали Львов и поразили внесенный в список ЮНЕСКО монастырский комплекс. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 23 марта 115 (1, 2, 3) беспилотников над Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ярославской областями, Крымским полуостровом и Московским регионом. В ночь на 24 марта были перехвачены 55 БПЛА над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, Крымским полуостровом, Московским регионом и акваторией Чёрного моря
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщает подробности недавних атак на объекты нефтяной инфраструктуры. На Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, атакованном 21 марта, уничтожен резервуар на 10 тысяч кубометров, повреждены установки первичной переработки нефти. Работа НПЗ была приостановлена. На предприятии «Башнефть-Новойл» в Уфе 22 марта была повреждена установка АВТМ-9, что привело к сильному возгоранию на объекте. В результате удара по нефтебазе и причалам «Транснефть-Порт Приморск» в Ленинградской области 23 марта зафиксировано возгорание резервуара. Были атакованы первый, второй, четвертый, восьмой и девятый причалы. На втором и четвертом причалах произошло возгорание на нефтяных танкерах.
Источники издания Astra также сообщили о приостановке работы Саратовского НПЗ после атаки в ночь на 21 марта.
Пожар продолжается на нефтяном терминале в Приморске Ленинградской области спустя сутки после атаки. Кадры горения публикует украинский канал Supernova+.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, комментируя падение военного беспилотника в Литве 23 марта, сообщила, что это был украинский БПЛА, который летел атаковать объект в России. По информации литовской Системы национальной обороны, украинский дрон направлялся на Приморск, однако отклонился под воздействием РЭБ.
Губернатор Брянской области заявил, что по пассажирскому автобусу в Демьянке в Стародубском муниципальном округе был нанесен удар беспилотником. В результате пострадали водитель автобуса и два пассажира. Во избежание повторной атаки раненый водитель вывел автобус в безопасную зону.
Четыре населенных пункта были атакованы в Белгородской области, ранения получили пять человек, сообщил канал «Пепел ➜ Белгород».
В ночь на 21 марта Крымский полуостров массово атаковали беспилотники, пишет Astra. Обломки сбитых БПЛА упали на Таврическую ТЭС под Симферополем. Загорелся резервуар с дизельным топливом, он был потушен спустя пять часов после возгорания, сообщили источники издания в экстренных службах региона. Таврическая ТЭС — крупная газовая теплоэлектростанция, одна из ключевых на территории Крыма, и играет важную роль в энергоснабжении полуострова, уточняет Astra.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 марта по 20:00 23 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум четыре мирных жителя, еще 62 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Генштабе ВСУ сообщили о поражении пусковой установки комплекса «Бастион» в Крыму под Бахчисараем (геопривязка). Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что это уже шестая атака на ракетные комплексы на полуострове с середины февраля. Согласно заявлению ГУР, одна пусковая установка, снаряженная ракетами «Циркон», уничтожена, еще одна повреждена, семеро военнослужащих погибли и получили ранения.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin подсчитал, что за последние три месяца украинские силы нанесли по российским тыловым районам более 300 успешных «миддлстрайков».
