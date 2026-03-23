«Неустойчивое равновесие» на купянском направлении, налет украинских БПЛА на нефтеэкспортный порт Приморск. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российские войска продвигаются в южной части городской застройки Волчанска
- На купянском направлении сложилась ситуация «неустойчивого равновесия» после «зачистки» украинскими силами центра Купянска
- На лиманском направлении заявляется об отражении крупнейшего за последнее время российского механизированного штурма
- На южно-донецком направлении украинские атаки пока так и не создали угрозу снабжению российской группировки в Гуляйполе
- Налет украинских БПЛА на нефтеэкспортный порт Приморск — загорелись как минимум четыре топливных резервуара
- За два дня потеряны два российских вертолета Ка-52 — погибли трое членов экипажей
- Генштаб ВСУ — в результате налета на авиазавод в Старой Руссе получили повреждения самолет-радар А-50
- Центр «Досье» — потери российской 27-й мотострелковой дивизии за год превысили ее штатный списочный состав
Обстановка на фронте
На сумском направлении ВС РФ установили контроль над очередным небольшим селом в районе государственной границы.
Минобороны РФ заявило об захвате приграничного села Потаповка, расположенного к юго-востоку от ранее занятого Сопычя. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что российские военные пытаются расширить вклинения в приграничье в районе Покровки и Рясного, а также продвинуться к северу от Сум, однако особых успехов не имеют.
На харьковском направлении российские войска продвигаются в южной части городской застройки Волчанска.
В DeepState отметили расширение российской зоны контроля в южной части Волчанска к северу от Харькова. Константин Машовец пишет (1, 2), что ВС РФ пытаются поддерживать атаки по берегу Северского Донца к югу от Волчанска, однако то, что СОУ по-прежнему удерживают позиции в районе Лимана (до 2016 года — Жовтневое), Вильчи и Прилипки, приводит к проблемам со снабжением у передовых российских групп и осложняет продвижение по узкому простреливаемому коридору. Безуспешные попытки ВС РФ продвинуться вглубь украинской территории на северо-востоке Харьковской области Машовец называет «тактической возней» и предполагает, что в скором времени российское командование откажется от них в пользу купянского направления.
На купянском направлении сложилась ситуация «неустойчивого равновесия» после «зачистки» украинскими силами центра Купянска.
Украинский военный, автор канала |Dark forest outcome| пишет, что несмотря на «ошеломляющий успех» СОУ в Купянске, российские войска добились некоторых успехов южнее, пользуясь численным превосходством и сложностями с украинской логистикой, которые возникли из-за разлива реки Оскол, в результате чего группы российской пехоты «просочились» в Ковшаровку и Купянск-Узловой. Они предположительно стремятся выйти здесь к берегу Оскола и поставить под огневой контроль трассу Н26 — основную логистическую артерию Купянска — с перспективой взятия в клещи украинской тактической группировки «Купянск».
По оценке Константина Машовца (1, 2), СОУ вернули контроль над Центральной районной больницей в Купянске, где несколько месяцев оборонялись российские военные, и сейчас ведут «зачистку» районов города к северу от нее. Эту информацию подтвердили и российские «военкоры» (1, 2, 3). Тем не менее, по прогнозу Машовца, российское командование не оставит попыток привести обстановку на этом направлении в соответствие с докладами, согласно которым ВС РФ продолжают контролировать Купянск. С этой целью российские силы пытаются прорваться в район Купянска-Узлового, а также в восточную и западную части самого Купянска. В результате они фиксируются в Куриловке и на северо-востоке города. Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ контролируют большую часть Куриловки. По оценке DeepState, российские войска продвинулись в Синьковке к северо-востоку от Купянска.
Ситуацию на направлении Машовец характеризует как «неустойчивое равновесие», что обусловлено, с одной стороны, постоянными российскими атаками, с другой — значительными потерями, которые уже понесли атакующие подразделения. В целом он предполагает, что купянский участок не станет основным фронтом летней кампании.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует движение пехотной группы ВСУ в центре Купянска.
На лиманском направлении заявляется об отражении крупнейшего за последнее время российского механизированного штурма.
В 3-м армейском корпусе ВСУ заявили, что отразили крупнейший за последнее время российский механизированный штурм, в котором принимали участие 28 единиц бронетехники, 100 единиц мототехники и до 500 человек личного состава. В соцсетях корпуса рассказали, что ВС РФ готовили эту атаку в течение полутора месяцев, в том числе пытаясь поставить под огневой контроль переправы через Оскол с помощью КАБ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Оперативный простор — военный термин, означающий свободное пространство за линией обороны противника, где практически отсутствуют укрепления или резервы, что позволяет мобильным частям наступающих после прорыва обороны стремительно продвигаться, нанося удары по флангам и тылам противника, логистическим маршрутам, командным пунктам и так далее.
ОШП — отдельный штурмовой полк (окремий штурмовий полк, укр.), вид подразделения, появившийся в ВСУ в ходе полномасштабной российско-украинской войны и используемый в основном для контратак на направлениях продвижения ВС РФ.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
В DeepState выполнили геопривязку видео с одним из эпизодов отражения этого штурма, которое было снято в районе Шандриголова. В канале «🇷🇺⚡️Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, Война)» назвали исход этой атаки «трагическим» и обвинили в нем командира 144-й мотострелковой дивизии генерал-майора Дмитрия Михайлова.
На Северском выступе российские военные продвинулись на правом берегу реки Северский Донец.
В DeepState сообщили, что российские войска продвинулись по правому берегу Северского Донца, оккупировав Платоновку и продвинувшись в Закотном, а также расширили зону контроля в районе Резниковки и Федоровки Второй к юго-западу от Северска. По сведениям «военкора» Юрия Котенка, российские части окружили украинских военных северо-восточнее Калеников и северо-западнее Резниковки, а также начали бои за восточную окраину Рай-Александровки.
На константиновском направлении отмечается расширение зоны контроля ВС РФ к востоку от Краматорска.
В DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля в районе Новомаркова, Миньковки и Зализнянского к востоку от Краматорска. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил место съемки украинских видео штурма российской позиции и поражения живой силы FPV-дронами и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 1,5 км вглубь жилой застройки Константиновки.
На южно-донецком направлении украинские атаки пока так и не создали угрозу снабжению российской группировки в Гуляйполе.
В 425-м ОШП «Скеля» опубликовали видео с телами российских военных и лошадей и заявили об уничтожении опорного пункта ВС РФ в районе Тернового (до 2016 года — Новопетровское) в Днепропетровской области.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников констатирует, что украинские контратаки не смогли создать угрозу Успеновке и российскому снабжению Гуляйполя, однако СОУ удалось отбросить российских военных, дав передышку для организации обороны и предотвратив выход ВС РФ на оперативный простор по направлению на Запорожье. В то же время исследователь под ником Thorkill утверждает, что украинские силы все еще пытаются прорвать последнюю российскую линию обороны перед Успеновкой, в то время как ВС РФ продолжают спорадически контратаковать в направлении высоты 141.
Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Силы обороны сорвали российские наступательные планы, и что потери ВС РФ с 17 по 20 марта составили 6090 человек убитыми и ранеными. Хотя ВС РФ действительно активизировали наступательные действия и возобновили применение бронетехники на отдельных направлениях, за прошедшую неделю с 16 по 22 марта площадь оккупированной территории увеличилась всего на 32 кв. км, подсчитало издание «Агентство» на основе карты DeepState.
По информации Анатолия Радова, российских военных стали заставлять в принудительном порядке регистрироваться в мессенджере MAX, несмотря на то, что вся их работа организована в мессенджере Telegram, который продолжают замедлять.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 21 марта было запущено 154 беспилотника, в том числе около 90 типа «Шахед» (148 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания пяти БПЛА в четырех локациях, а также падение обломков в семи локациях
- В ночь на 22 марта было запущено 139 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (127 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в семи локациях
- В ночь на 22 марта был запущен 251 беспилотник, в том числе около 150 типа «Шахед» (234 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 17 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
В ночь на 20 марта беспилотники атаковали нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях, сообщил председатель правления компании «Нафтогаз України» Сергей Корецкий. По его словам, ударам подверглись сразу несколько объектов, в результате чего зафиксированы разрушения. На одном из объектов возник пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.
В результате атаки на энергообъект в Нежинском районе обесточена большая часть Черниговской области, сообщили местные власти утром 21 марта. Без электричества остались 430 тысяч домовладений в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. В Славутиче в Киевской области также было нарушено централизованное электроснабжение из-за этой атаки. Николай Калашник, глава Киевской ОВА, сообщил, что в городе без света остались почти 21 тысяча жителей.
Мужчина и женщина погибли, двое детей получили ранения в результате удара дрона по частному дому в Запорожье, написал глава ОВА Иван Фёдоров тем же утром.
Последствия российского налета на Запорожье в ночь на 21 марта 2026 года
🇺🇦 Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя
По сведениям Фёдорова, в результате атаки на Запорожье вечером того же дня были обесточены 47 тысяч абонентов. Электроснабжение было восстановлено лишь на следующий день.
Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в Днепропетровской области, среди пострадавших — ребенок. Более 30 раз были атакованы беспилотниками два района области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа вечером 21 марта.
«Укрзалізниця» информирует об атаках на железные дороги в ночь на 22 марта. При ударе беспилотника по локомотиву пригородного поезда на Приднепровской железной дороге благодаря своевременной эвакуации никто из пассажиров и локомотивной бригады не пострадал. На Одесской железной дороге во время остановки и эвакуации из-за угрозы БПЛА проводница была сбита встречным поездом, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.
22 марта в Запорожском районе погибли три человека, еще трое получили ранения. Всего за сутки был нанесен 821 удар по 40 населенным пунктам Запорожской области, сообщили в ОВА.
Согласно сообщению главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в тот же день в результате атаки БПЛА на город были обесточены около четырёх тысяч абонентов.
Двое полицейских пострадали 23 марта в результате теракта в Буче — после их прибытия на место взрыва сдетонировало еще одно устройство, сообщил глава Киевской ОВА. По его словам, в Буче взорвался неизвестный предмет рядом с многоквартирным жилым домом.
За три месяца этого года по портам в Одесской области было нанесено больше ударов, чем за весь 2025 год, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, если в прошлом году было зафиксировано около 150 атак, то в этом их количество уже превысило 180. Противник применяет тактику массированных ударов и постоянно увеличивает количество задействованных в атаках беспилотников, отметил Кулеба.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 20 марта были перехвачены 186 (1, 2, 3) беспилотников над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымским полуостровом и Московским регионом
- в ночь на 21 марта были уничтожены 283 БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Крымским полуостровом, Татарстаном и Московским регионом
- в течение дня 21 марта были перехвачены 135 (1, 2) беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Рязанской областями, Крымским полуостровом и Башкортостаном
- в ночь на 21 марта были уничтожены 25 БПЛА над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областями и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 22 марта был перехвачен 231 (1, 2, 3) беспилотник: 120 — над Брянской областью, 58 — над Смоленской, 14 — над Новгородской, 10 — над Белгородской, девять — над Калужской, восемь — над Тульской, пять — над Ленинградской, три — над Курской, два — над Тверской и по одному — над Башкортостаном и Псковской областью
- в ночь на 23 марта были уничтожены 249 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и акваторией Азовского моря
Издание Astra выяснило, что российские бомбардировщики «уронили» еще четыре авиабомбы на территорию РФ и оккупированные области Украины. 14 февраля ФАБ-500 упала в селе Новозинаидинское в Ракитянском районе в Белгородской области. 17 февраля ФАБ-500 нашли в Донецке на улице Красногоровской. 25 февраля российская авиабомба «нештатно сошла» в оккупированном Дебальцево в Донецкой области. Бомбы не взорвались, никто не пострадал. В селе Долгие Буды в Беловском районе в Курской области 2 марта ФАБ упала в нескольких метрах от автодороги, обошлось без пострадавших.
В Коломне 20 марта разбился легкомоторный самолет, два человека погибли. По одной из версий, его могла сбить российская ПВО, сообщил канал MNS со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что силы противовоздушной обороны приняли летательный аппарат за украинский БПЛА.
В ночь на 21 марта несколько домов получили повреждения в Саратове, из-за чего пострадали как минимум два человека, рассказал губернатор Роман Бусаргин. В Самарской области из-за атаки возник пожар в районе химических предприятий «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот», отметила Astra.
Генштаб ВСУ заявил об атаке на НПЗ в Саратовской области. Уточняется, что объем переработки Саратовского НПЗ в 2023 году составлял 4,8 млн т. По предварительной информации, были повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Снимок спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS от 21 марта зафиксировал около десятка единиц спецтехники, привлеченной к тушению огня на Саратовском НПЗ. По состоянию на 22 марта, мониторинговые спутники продолжали фиксировать высокие температуры в районе завода.
Двое строителей пострадали в результате попадания беспилотников в строящийся многоэтажный дом в Уфе, сообщил утром 21 марта глава Башкортостана Радий Хабиров.
Кроме того, по словам чиновника, беспилотники были сбиты «в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы». Издание Astra предположило, что дроны летели в сторону промышленной зоны, где расположен завод «Башнефть» — предприятие уже попадало под удар в сентябре 2025 года.
Утром 22 марта в Уфе вновь вводили угрозу атаки БПЛА и закрывали местный аэропорт. В местных СМИ и украинских каналах появились кадры пожара в городе. Согласно анализу Astra, пожар возник на территории Северной промзоны Уфы, где находятся предприятия «Башнефти».
Четыре человека погибли (1, 2), еще один был ранен в селе Смородино в Грайворонском округе Белгородской области в результате удара по социальному объекту, написал губернатор Вячеслав Гладков 21 марта. Здание социального объекта разрушено, огнем также уничтожен объект торговли. Работы по разбору конструкций были затруднены из-за высокой активности дронов, уточнил Гладков. Спецназ Росгвардии уничтожил БПЛА, который атаковал Гладкова во время встречи с жителями Смородино, сообщила пресс-служба ведомства. Дрон был сбит огнем из стрелкового оружия и сдетонировал в воздухе.
Беспилотники атаковали порт Приморска в Ленинградской области в ночь на 23 марта. При атаке была повреждена емкость с топливом, начался пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Также Дрозденко написал, что в районе поселка Ермилово в Выборгском районе дрон повредил опору ЛЭП, загорелась сухая трава.
Приморск способен отгружать около 1 млн баррелей нефти в сутки, что делает его ключевым экспортным центром российской нефти и крупнейшим портом на западе России. Горит основной резервуарный парк с керосином, в том числе с авиатопливом, и терминал для перевалки светлых нефтепродуктов. Согласно спутниковым снимкам, пожар фиксируется как минимум на четырех топливных цистернах. По информации Reuters, российские порты на Балтийском море Усть-Луга и Приморск приостановили экспорт нефти и нефтепродуктов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 19 марта по 20:00 20 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум четыре мирных жителя, еще 29 получили ранения. В минувшие выходные 24 мирных жителей погибли, еще 89 пострадали (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» назвал имена обоих членов экипажа российского вертолета Ка-52, сбитого 20 марта, которые впоследствии были убиты украинскими FPV-дронами на земле. Согласно постам Z-каналов (1, 2, 3), на следующий день, 21 марта, потерян еще один российский Ка-52, причем на сей раз погиб только один из двух членов экипажа (его личность установил OSINT-проект KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦).
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд» уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М3» вместе с расчетом и пуско-заряжающую установку «Бук-М2» в Брянской области, а дроноводы 1-го отдельного центра беспилотных систем поразили РЛС комплекса С-400 на оккупированной территории Донецкой области.
По информации Генштаба ВСУ, при ударе по авиазаводу в Старой Руссе в ночь на 17 марта был поврежден самолет ДРЛОиУ А-50, который находился на предприятии для обслуживания и возможной модернизации.
Центр «Досье» изучил списки личного состава российской 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Из них следует, что за год в дивизию были зачислены 28 тысяч человек, в то время как безвозвратные потери убитыми и тяжелоранеными составили 15 тысяч при штатной списочной численности в 12-14 тысяч человек. По подсчетам расследователей, один из полков потерял больше личного состава, чем в нем было изначально, а число новобранцев втрое превысило штатную численность подразделений. Также оказалось, что новобранцы дивизии имеют куда меньше шансов выжить, чем старожилы, поскольку вновь прибывших чаще всего отправляют в штурмовые отряды.
Вооружения и военная техника
В небе над Украиной заметили, как утверждается, самолет ДРЛОиУ Saab 340. О планах правительства Швеции поставить такие самолеты заявлялось еще в 2024 году.
Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отчитался о передаче Минобороны РФ партии ЗРПК «Панцирь-С1». Количество единиц в партии традиционно не называется.
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут
