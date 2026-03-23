«Неустойчивое равновесие» на купянском направлении, налет украинских БПЛА на нефтеэкспортный порт Приморск. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении российские войска продвигаются в южной части городской застройки Волчанска

На купянском направлении сложилась ситуация «неустойчивого равновесия» после «зачистки» украинскими силами центра Купянска

На лиманском направлении заявляется об отражении крупнейшего за последнее время российского механизированного штурма

На южно-донецком направлении украинские атаки пока так и не создали угрозу снабжению российской группировки в Гуляйполе

Налет украинских БПЛА на нефтеэкспортный порт Приморск — загорелись как минимум четыре топливных резервуара

За два дня потеряны два российских вертолета Ка-52 — погибли трое членов экипажей

Генштаб ВСУ — в результате налета на авиазавод в Старой Руссе получили повреждения самолет-радар А-50

Центр «Досье» — потери российской 27-й мотострелковой дивизии за год превысили ее штатный списочный состав

Обстановка на фронте

На сумском направлении ВС РФ установили контроль над очередным небольшим селом в районе государственной границы.

Минобороны РФ заявило об захвате приграничного села Потаповка, расположенного к юго-востоку от ранее занятого Сопычя. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что российские военные пытаются расширить вклинения в приграничье в районе Покровки и Рясного, а также продвинуться к северу от Сум, однако особых успехов не имеют.

На харьковском направлении российские войска продвигаются в южной части городской застройки Волчанска.

В DeepState отметили расширение российской зоны контроля в южной части Волчанска к северу от Харькова. Константин Машовец пишет (1, 2), что ВС РФ пытаются поддерживать атаки по берегу Северского Донца к югу от Волчанска, однако то, что СОУ по-прежнему удерживают позиции в районе Лимана (до 2016 года — Жовтневое), Вильчи и Прилипки, приводит к проблемам со снабжением у передовых российских групп и осложняет продвижение по узкому простреливаемому коридору. Безуспешные попытки ВС РФ продвинуться вглубь украинской территории на северо-востоке Харьковской области Машовец называет «тактической возней» и предполагает, что в скором времени российское командование откажется от них в пользу купянского направления.

На купянском направлении сложилась ситуация «неустойчивого равновесия» после «зачистки» украинскими силами центра Купянска.

Украинский военный, автор канала |Dark forest outcome| пишет, что несмотря на «ошеломляющий успех» СОУ в Купянске, российские войска добились некоторых успехов южнее, пользуясь численным превосходством и сложностями с украинской логистикой, которые возникли из-за разлива реки Оскол, в результате чего группы российской пехоты «просочились» в Ковшаровку и Купянск-Узловой. Они предположительно стремятся выйти здесь к берегу Оскола и поставить под огневой контроль трассу Н26 — основную логистическую артерию Купянска — с перспективой взятия в клещи украинской тактической группировки «Купянск».

По оценке Константина Машовца (1, 2), СОУ вернули контроль над Центральной районной больницей в Купянске, где несколько месяцев оборонялись российские военные, и сейчас ведут «зачистку» районов города к северу от нее. Эту информацию подтвердили и российские «военкоры» (1, 2, 3). Тем не менее, по прогнозу Машовца, российское командование не оставит попыток привести обстановку на этом направлении в соответствие с докладами, согласно которым ВС РФ продолжают контролировать Купянск. С этой целью российские силы пытаются прорваться в район Купянска-Узлового, а также в восточную и западную части самого Купянска. В результате они фиксируются в Куриловке и на северо-востоке города. Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ контролируют большую часть Куриловки. По оценке DeepState, российские войска продвинулись в Синьковке к северо-востоку от Купянска.

Ситуацию на направлении Машовец характеризует как «неустойчивое равновесие», что обусловлено, с одной стороны, постоянными российскими атаками, с другой — значительными потерями, которые уже понесли атакующие подразделения. В целом он предполагает, что купянский участок не станет основным фронтом летней кампании.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует движение пехотной группы ВСУ в центре Купянска.

На лиманском направлении заявляется об отражении крупнейшего за последнее время российского механизированного штурма.

В 3-м армейском корпусе ВСУ заявили, что отразили крупнейший за последнее время российский механизированный штурм, в котором принимали участие 28 единиц бронетехники, 100 единиц мототехники и до 500 человек личного состава. В соцсетях корпуса рассказали, что ВС РФ готовили эту атаку в течение полутора месяцев, в том числе пытаясь поставить под огневой контроль переправы через Оскол с помощью КАБ.

