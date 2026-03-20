Украинские FPV-дроны сбили российский вертолет Ка-52 и добили экипаж на земле, ВСУ завершают «зачистку» Купянска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении украинские войска завершают «зачистку» Купянска от военнослужащих ВС РФ
- На покровском направлении фиксируются «дороги смерти» с десятками трупов российских военных
- На запорожском направлении подразделения ВС РФ атакуют Малую Токмачку к юго-востоку от Орехова
- В Одесской области беспилотниками атакованы два гражданских судна с грузом зерна — никто не пострадал
- Украинская служба Би-би-си — ВСУ заметно усилили удары по российским системам ПВО в 2025–2026 годах
- Украинские военные поразили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона и добили его экипаж на земле
- В Украине прошел полигонные испытания танк Leopard 1 с модернизированной башней Cockerill 3105
- Intelligence Online — украинская сторона запросила передачу истребителей Mirage 2000-5 в обмен на помощь Катару с ПВО
Обстановка на фронте
На купянском направлении украинские войска завершают «зачистку» Купянска от военнослужащих ВС РФ.
«Военкор» Владимир Романов сообщил, что СОУ практически полностью взяли под контроль Купянск и проводят «зачистку» северной части города. По его сведениям, все российские военнослужащие, которые несколько месяцев находились в окружении на территории Центральной районной больницы в Купянске, погибли. В Минобороны РФ не заявляли об изменениях линии фронта на этом участке в пользу украинских сил.
На Северском выступе продолжается медленное продвижение российских войск на нескольких участках западнее Северска.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись на восточной окраине Резниковки к юго-западу от Северска. Согласно карте проекта, большая часть села находится в «серой зоне». Минобороны РФ ранее заявляло об оккупации Резниковки и Калеников к западу от нее.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео ударов дронами по российским военным и сделал вывод о продвижении ВС РФ более чем на 1,5 км в «кармане» к востоку от Пазено.
На покровском направлении фиксируются «дороги смерти» с десятками трупов российских военных.
В 1-м корпусе Нацгвардии Украины «Азов» опубликовали видео, где на сравнительно небольшом участке дороги лежат десятки трупов российских военных. OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес видео на карту, воспользовавшись геопривязкой другого исследователя — под ником imi (m). Как оказалось, видео было снято на участке дороги длиной в 1500 м в районе Бойковки на Добропольском выступе. Он поясняет, что на этом участке есть только один проход через колючую проволоку, где скапливаются российские военные, становясь добычей для украинских дронов. Molin подчеркивает, что украинские ИФС на этом участке установлены еще в 2024 году, а на так называемой «Новой донбасской линии», до которой россияне еще не дошли, укрепления гораздо внушительнее, и что там уже оборудовано несколько других «киллзон».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
«Киллзона» — (kill zone, англ.) в терминологии российско-украинской войны — участок прифронтовой территории, где осуществляется огневое поражение любой техники и личного состава противника, что крайне затрудняет логистику, эвакуацию и наступательные действия.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
«Карман» — жаргонное обозначение участка местности, окруженного противником с трех сторон. Считается тактически невыгодной позицией, поскольку подразделения, обороняющиеся в «кармане», часто испытывают проблемы со снабжением и находятся под угрозой полного окружения.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
Стрельба прямой наводкой / с закрытых огневых позиций (ЗОП) — два метода ведения огня из танков и артиллерии. При стрельбе прямой наводкой цель находится в прямой видимости оператора, а при стрельбе с закрытых позиций снаряды летят за горизонт и наводятся по координатам с помощью таблиц или по данным разведки, в том числе БПЛА.
Аналитики DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ захватили Павловку на Добропольском выступе, расстояние от которой до Дружковки составляет 8,5 км. Также он сообщает, что российские силы завязали бои за Новоалександровку к юго-западу от Доброполья. Согласно карте DeepState, оба этих населенных пункта полностью подконтрольны СОУ, расстояние от зоны уверенного российского контроля до Павловки составляет 4 км, а до Новоалександровки — 2 км.
На запорожском направлении подразделения ВС РФ атакуют Малую Токмачку к юго-востоку от Орехова.
«Сливочный каприз» привязал к местности украинское видео удара FPV-дроном по российским военным и сделал вывод о расширении зоны контроля ВС РФ на 800 м к востоку от Малой Токмачки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 марта 156 беспилотников, в том числе около 90 типа «Шахед» (133 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
В Харьковской области в результате атаки FPV-дрона накануне вечером пострадали медики, сообщили в областной полиции. Беспилотник взорвался рядом с автомобилем скорой помощи в селе Грушёвка Купянского района. Ранения получили фельдшер и водитель, поврежден служебный автомобиль. На следующий день при налете БПЛА на жилой сектор в Чугуеве пострадал мужчина, загорелись гараж и пристройка к жилому дому, сообщили в ГСЧС.
Последствия взрыва беспилотника рядом с автомобилем скорой помощи в селе Грушёвка Купянского района
В Запорожской области в результате ночной атаки погибла женщина, ранения получили мужчина и 10-летний мальчик, разрушены частные дома, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. Всего за сутки в регионе от атак три человека погибли, еще четверо получили ранения.
Два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса были атакованы беспилотниками в Одесской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, в момент удара оба судна находились возле причалов и были загружены зерном. Два человека пострадали, также были повреждены административные здания.
Последствия российского удара по Одесской области
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 19 марта 10 беспилотников: четырех — над Курской, трех — над Брянской, двух — над Белгородской областью и одного — над Крымским полуостровом. В ночь на 20 марта были перехвачены 26 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Чёрного моря, по два — над Белгородской областью и Крымским полуостровом и по одному — над Брянской и Ростовской областями.
В селе Муром в Белгородской области в результате налета беспилотника погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще одна женщина была ранена в Грайвороне.
Утром была атакована промышленная зона в Алчевске в оккупированной части Луганской области, сообщил «губернатор» Леонид Пасечник. Под удар попал Алчевский металлургический комбинат, производящий корпуса боеприпасов. По словам Пасечника, повреждения получили два цеха и прилегающая к заводу территория. Обошлось без пострадавших
Последствия удара по промзоне в Алачевске в оккупированной части Луганской области
В станице Старотитаровской Темрюкского района в Краснодарском крае «из-за падения обломков БПЛА» ночью произошло возгорание на электроподстанции, сообщили в Оперштабе региона. Пострадавших нет. По информации Telegram-канала «Крымский ветер», вероятно, была поражена подстанция ПС 500/220 кВ «Тамань». Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал на ее территории масштабный пожар.
Мониторинговый проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, изучив спутниковые снимки, выяснил, что после атаки 14 марта на аэродром «Майкоп» зафиксированы повреждения в районе диспетчерской. На спутниковых снимках химкомбината «Азот» в Невинномысске заметны четыре попадания по его территории, два из которых новые. Последний раз предприятие было атаковано накануне.
В 2025–2026 годах СОУ заметно усилили удары по российским системам ПВО, стремясь пробить бреши в радиолокационном поле и открыть коридоры для дальнобойных дронов и ракет, пишет Украинская служба Би-би-си. По данным Генштаба ВСУ, только за зиму было поражено 55 таких объектов, а к середине марта — еще 23. Для сравнения, проект Oryx зафиксировал ровно 100 уничтоженных средств ПВО РФ за весь 2025 год. Основной инструмент СОУ — ударные беспилотники средней дальности — «миддлстрайк», способные поражать радары и пусковые установки с высокой точностью, причем почти половина всех атак приходится именно на элементы ПВО, включая ключевые РЛС. Эксперты отмечают, что потери ВС РФ чувствительны и трудновосполнимы, однако полностью «ослепить» систему невозможно. Тем не менее уже сейчас российские силы вынуждены переходить от сплошного прикрытия к защите отдельных объектов, что указывает на растущую нагрузку на российскую оборону.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 марта по 20:00 19 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 10 мирных жителей, еще 44 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 204 626 погибших в ходе полномасштабной войны с Украиной. С 13 по 20 марта список пополнился 1 320 записями.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал видео поражения российского вертолета Ка-52 с помощью FPV-дрона, а также кадры поражения на земле российских военных (как утверждается, членов экипажа) рядом с уничтоженным вертолетом. По его сведениям, вертолет был поражен в районе оккупированного села Надеждинка на покровском направлении, что подтверждается геопривязкой.
О гибели экипажа пишет и «военкор» Романов. Военный аналитик Ян Матвеев отмечает, что Ка-52 работали в паре, и одному из них удалось уйти.
Вооружения и военная техника
В Украине прошел полигонные испытания танк Leopard 1 с модернизированной башней Cockerill 3105, которая отличается наличием автомата заряжания и высоким углом возвышения орудия, что позволяет вести огонь с закрытых позиций.
Переговоры Украины и Катара о помощи с отражением атак иранских «Шахедов» зашли в тупик, так как украинская сторона попросила в обмен передать ей французские истребители Mirage 2000-5, которые Катар ранее безуспешно пытался продать. В то же время такие самолеты стоят на вооружении Воздушных сил ВСУ.
О главных событиях войны 19 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Командование ВС РФ перебрасывает дополнительные силы под Запорожье, удары по химическим производствам в России. Что происходит на фронте
