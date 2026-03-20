Украинские FPV-дроны сбили российский вертолет Ка-52 и добили экипаж на земле, ВСУ завершают «зачистку» Купянска. Что происходит на фронте

Украинская служба Би-би-си — ВСУ заметно усилили удары по российским системам ПВО в 2025–2026 годах

Украинские военные поразили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона и добили его экипаж на земле

В Украине прошел полигонные испытания танк Leopard 1 с модернизированной башней Cockerill 3105

Intelligence Online — украинская сторона запросила передачу истребителей Mirage 2000-5 в обмен на помощь Катару с ПВО

Обстановка на фронте

На купянском направлении украинские войска завершают «зачистку» Купянска от военнослужащих ВС РФ.

«Военкор» Владимир Романов сообщил, что СОУ практически полностью взяли под контроль Купянск и проводят «зачистку» северной части города. По его сведениям, все российские военнослужащие, которые несколько месяцев находились в окружении на территории Центральной районной больницы в Купянске, погибли. В Минобороны РФ не заявляли об изменениях линии фронта на этом участке в пользу украинских сил.

На Северском выступе продолжается медленное продвижение российских войск на нескольких участках западнее Северска.

По информации DeepState, ВС РФ продвинулись на восточной окраине Резниковки к юго-западу от Северска. Согласно карте проекта, большая часть села находится в «серой зоне». Минобороны РФ ранее заявляло об оккупации Резниковки и Калеников к западу от нее.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео ударов дронами по российским военным и сделал вывод о продвижении ВС РФ более чем на 1,5 км в «кармане» к востоку от Пазено.

На покровском направлении фиксируются «дороги смерти» с десятками трупов российских военных.

В 1-м корпусе Нацгвардии Украины «Азов» опубликовали видео, где на сравнительно небольшом участке дороги лежат десятки трупов российских военных. OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес видео на карту, воспользовавшись геопривязкой другого исследователя — под ником imi (m). Как оказалось, видео было снято на участке дороги длиной в 1500 м в районе Бойковки на Добропольском выступе. Он поясняет, что на этом участке есть только один проход через колючую проволоку, где скапливаются российские военные, становясь добычей для украинских дронов. Molin подчеркивает, что украинские ИФС на этом участке установлены еще в 2024 году, а на так называемой «Новой донбасской линии», до которой россияне еще не дошли, укрепления гораздо внушительнее, и что там уже оборудовано несколько других «киллзон».

