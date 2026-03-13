ВС РФ обеспечивают фланги наступления на Славянск, российские военные поразили собственные БЭК в Чёрном море. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На территории Тихорецкого нефтяного узла в Краснодарском крае после украинского налета выгорели два топливных резервуара

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 203 306 человек

«Военкор» Романов — российские военные опубликовали кадры удара по собственным БЭК в Чёрном море

Обстановка на фронте

На сумском направлении впервые за долгое время ВС РФ удалось продвинуться в зоне к северу от Сум.

В DeepState впервые после месячного перерыва зафиксировали изменение ЛБС к северу от Сум — по информации проекта, российские военные расширили зону контроля в районе Яблоновки (до 2016 года — Червонопрапорное).

На Северском выступе российские войска проводят мероприятия по обеспечению флангов будущего наступления на Славянск.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что после прорыва на 5–7 км в направлении Славянска российское командование перешло к медленному обеспечению флангов образовавшегося выступа. В частности, по его сведениям, ВС РФ атакуют с трех сторон Рай-Александровку — как ранее отмечал Мирошников, контроль над этим населенным пунктом позволит наносить удары по Славянску и Краматорску с помощью ствольной и реактивной артиллерии. Обозреватель подчеркивает, что бои за село еще не начались, однако российские войска задействовали в этих атаках столько ресурсов, что СОУ могут только отступать, изматывая противника.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 марта 127 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (117 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Более 15 тысяч домохозяйств остались без света, свыше 25 тысяч — без тепла в результате удара по Запорожью накануне, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Ранее в своем канале он писал об угрозе атаки авиационными бомбами и ракетами, а потом — о нанесенном ударе, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения.

Утром нанесен ракетный удар в районе Новой Александровки в Купянском районе. В момент атаки поблизости находился рейсовый автобус. По информации Харьковской областной прокуратуры, погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четыре человека — три пассажира автобуса и местный житель — получили ранения. Повреждены автобус и частные жилые дома.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 12 марта 64 беспилотников (1, 2, 3): 31 — над Белгородской областью, 15 — над Курской, девяти — над Крымским полуостровом, пяти — над Брянской областью, двух — над Краснодарским краем и по одному — над Калужской областью и над акваторией Азовского моря. В ночь на 13 марта были перехвачены 176 БПЛА: 80 — над Крымским полуостровом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — над Ростовской, пять — над Курской областью, три — над Ставропольским краем, два — над акваторией Чёрного моря и Брянской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.

По информации Минобороны РФ, в результате удара по медучреждению в оккупированной части Донецкой области 10 марта погибли восемь медиков, еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Генштаб ВСУ сообщал о поражении в ночь на 11 марта нескольких объектов в оккупированной части Донецкой области. В частности, были нанесены удары по командному пункту отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе Авдеевки, по складу боеприпасов в районе Широкой Балки, складам материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба.

Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил детали ударов по складу боеприпасов в районе Широкой Балки около Мариуполя 11 марта. В момент атаки началась эвакуация военной техники. Спустя полчаса после первых ударов по Широкой Балке было совершено «добивание» военной техники, которая успела доехать до Мангуша — в 8 км западнее от точки удара, уничтожено пять единиц техники. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих.

Канал «Пермь 36,6» сообщает, что 11 марта «Метафракс Кемикалс» в Губахе атаковали три или четыре дрона. По словам местных жителей, один дрон попал в башню грануляции для производства карбамида высотой 98 м. Еще один попал в установку для производства аммиака. По сообщениям, производство метанола не было запущено после предыдущей атаки и готовилось к запуску в ближайшие дни — неизвестно, удастся ли запустить производство после этой атаки. Судя по всему, в этот раз атака была нацелена на производство карбамида и аммиака. Аммиак используется в производстве селитры и взрывчатых веществ. Комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» — это новое масштабное производство, открытое в 2023 году.

Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов приводит фотографию (очевидно, взятую из украинских соцсетей) одной из ракет Storm Shadow, запущенных по заводу микроэлектроники в Брянске 10 марта. Ракета подписана полковником Евгением Булациком, командиром 7-й бригады тактической авиации (БрТА) Воздушных сил ВСУ. На ракете также видна надпись «за Саню Довгача» — очевидно, имеется в виду полковник Александр Довгач, командир 39-й БрТА, погибший 9 марта во время выполнения боевого задания.