ВС РФ обеспечивают фланги наступления на Славянск, российские военные поразили собственные БЭК в Чёрном море. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении впервые за долгое время ВС РФ удалось продвинуться в зоне к северу от Сум
- На Северском выступе российские войска проводят мероприятия по обеспечению флангов будущего наступления на Славянск
- Минобороны РФ сообщает об украинском ударе по медучреждению в Донецкой области и заявляет гибель восьми медиков
- «Досье Шпиона» — в районе Мариуполя беспилотниками был поражен склад боеприпасов и уничтожено пять единиц техники
- В пусках ракет Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске участвовали как минимум пять украинских Су-24
- На территории Тихорецкого нефтяного узла в Краснодарском крае после украинского налета выгорели два топливных резервуара
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 203 306 человек
- «Военкор» Романов — российские военные опубликовали кадры удара по собственным БЭК в Чёрном море
Обстановка на фронте
На сумском направлении впервые за долгое время ВС РФ удалось продвинуться в зоне к северу от Сум.
В DeepState впервые после месячного перерыва зафиксировали изменение ЛБС к северу от Сум — по информации проекта, российские военные расширили зону контроля в районе Яблоновки (до 2016 года — Червонопрапорное).
На Северском выступе российские войска проводят мероприятия по обеспечению флангов будущего наступления на Славянск.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что после прорыва на 5–7 км в направлении Славянска российское командование перешло к медленному обеспечению флангов образовавшегося выступа. В частности, по его сведениям, ВС РФ атакуют с трех сторон Рай-Александровку — как ранее отмечал Мирошников, контроль над этим населенным пунктом позволит наносить удары по Славянску и Краматорску с помощью ствольной и реактивной артиллерии. Обозреватель подчеркивает, что бои за село еще не начались, однако российские войска задействовали в этих атаках столько ресурсов, что СОУ могут только отступать, изматывая противника.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 марта 127 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (117 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Более 15 тысяч домохозяйств остались без света, свыше 25 тысяч — без тепла в результате удара по Запорожью накануне, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Ранее в своем канале он писал об угрозе атаки авиационными бомбами и ракетами, а потом — о нанесенном ударе, в результате которого один человек погиб, еще один получил ранения.
Утром нанесен ракетный удар в районе Новой Александровки в Купянском районе. В момент атаки поблизости находился рейсовый автобус. По информации Харьковской областной прокуратуры, погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четыре человека — три пассажира автобуса и местный житель — получили ранения. Повреждены автобус и частные жилые дома.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 12 марта 64 беспилотников (1, 2, 3): 31 — над Белгородской областью, 15 — над Курской, девяти — над Крымским полуостровом, пяти — над Брянской областью, двух — над Краснодарским краем и по одному — над Калужской областью и над акваторией Азовского моря. В ночь на 13 марта были перехвачены 176 БПЛА: 80 — над Крымским полуостровом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — над Ростовской, пять — над Курской областью, три — над Ставропольским краем, два — над акваторией Чёрного моря и Брянской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.
По информации Минобороны РФ, в результате удара по медучреждению в оккупированной части Донецкой области 10 марта погибли восемь медиков, еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Генштаб ВСУ сообщал о поражении в ночь на 11 марта нескольких объектов в оккупированной части Донецкой области. В частности, были нанесены удары по командному пункту отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе Авдеевки, по складу боеприпасов в районе Широкой Балки, складам материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил детали ударов по складу боеприпасов в районе Широкой Балки около Мариуполя 11 марта. В момент атаки началась эвакуация военной техники. Спустя полчаса после первых ударов по Широкой Балке было совершено «добивание» военной техники, которая успела доехать до Мангуша — в 8 км западнее от точки удара, уничтожено пять единиц техники. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих.
Канал «Пермь 36,6» сообщает, что 11 марта «Метафракс Кемикалс» в Губахе атаковали три или четыре дрона. По словам местных жителей, один дрон попал в башню грануляции для производства карбамида высотой 98 м. Еще один попал в установку для производства аммиака. По сообщениям, производство метанола не было запущено после предыдущей атаки и готовилось к запуску в ближайшие дни — неизвестно, удастся ли запустить производство после этой атаки. Судя по всему, в этот раз атака была нацелена на производство карбамида и аммиака. Аммиак используется в производстве селитры и взрывчатых веществ. Комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» — это новое масштабное производство, открытое в 2023 году.
Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов приводит фотографию (очевидно, взятую из украинских соцсетей) одной из ракет Storm Shadow, запущенных по заводу микроэлектроники в Брянске 10 марта. Ракета подписана полковником Евгением Булациком, командиром 7-й бригады тактической авиации (БрТА) Воздушных сил ВСУ. На ракете также видна надпись «за Саню Довгача» — очевидно, имеется в виду полковник Александр Довгач, командир 39-й БрТА, погибший 9 марта во время выполнения боевого задания.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Острова» — так называют прилегающую к левому берегу Днепра лесисто-болотистую местность на херсонском направлении, отделенную от «большой земли» небольшими протоками.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Запущенная по заводу микроэлектроники в Брянске ракета Storm Shadow с надписью от командира украинской 7-й бригады тактической авиации
Воевода Вещает
Земцов также удивляется, что российской ПВО не удалось перехватить ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, являются достаточно легкой целью. Он полагает, что Украине недавно была поставлена новая партия таких ракет, и оценивает парк действующих украинских фронтовых бомбардировщиков Су-24, способных их запускать, в 20 единиц, из которых в ударе по Брянску, по его же подсчетам, приняли участие минимум пять бортов.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Острова» — так называют прилегающую к левому берегу Днепра лесисто-болотистую местность на херсонском направлении, отделенную от «большой земли» небольшими протоками.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу в Тихорецке в Краснодарском крае в ночь на 12 марта, на которых виден как минимум один горящий резервуар на территории нефтяного промышленного кластера. Также масштабный пожар в этой локации отмечен на интерактивной карте мониторингового спутникового сервиса NASA FIRMS, опубликованной Astra. Мониторинговый проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также опубликовал снимок нефтебазы в Тихорецке после атаки — там выгорели два резервуара.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Острова» — так называют прилегающую к левому берегу Днепра лесисто-болотистую местность на херсонском направлении, отделенную от «большой земли» небольшими протоками.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Ночью как минимум два дрона были сбиты над территорией завода «Азот» в Невинномысске. Обломки упали на территорию предприятия, сообщили источники Astra в МЧС РФ. О повреждениях неизвестно. Под утро глава региона сообщал, что в городе отражали атаку над промзоной. Это как минимум пятая атака на предприятие за всё время войны.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» предполагает, что ночью был атакован завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината в Кировской области, который уже подвергался налету беспилотников 4 марта. Губернатор Александр Соколов сообщил об атаке, отметив, что пострадавших нет.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 11 марта по 20:00 12 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум восемь мирных жителей, еще 75 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 203 306 погибших в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «ИЗНАНКА» опубликовал кадры ударов FPV-дронами по, как заявляется в описании к видео, украинским БЭК в районе Тендровской косы и островной зоны устья Днепра в Чёрном море.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Острова» — так называют прилегающую к левому берегу Днепра лесисто-болотистую местность на херсонском направлении, отделенную от «большой земли» небольшими протоками.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Как уточняет «военкор» Владимир Романов, в действительности были поражены российские же безэкипажные катера.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Острова» — так называют прилегающую к левому берегу Днепра лесисто-болотистую местность на херсонском направлении, отделенную от «большой земли» небольшими протоками.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).