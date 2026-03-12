Беспилотники более суток атаковали Сочи, российские войска закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении российские военные расширяют присутствие в полосе вдоль государственной границы

На харьковском направлении украинским войскам удалось остановить наступление ВС РФ к югу от Волчанска

На константиновском направлении российские военные закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки

На покровском направлении сообщается о резком сокращении российских наступательных действий в сторону Доброполья

Российские войска резко сократили применение наземных робототехнических комплексов после отключения Starlink

Налет на Тихорецкий нефтяной узел в Краснодарском крае — один из крупнейших пунктов перевалки нефти на юге России

Атака беспилотников в районе Сочи продолжалась более суток — вероятной целью могли быть газокомпрессорные станции

С начала марта украинские Силы беспилотных систем поразили 19 зенитных комплексов и их компонентов

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские военные расширяют присутствие в полосе вдоль государственной границы.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает, что ВС РФ продолжают расширять присутствие в приграничье, пытаясь захватить Покровку и продвинуться в сторону Рясного. По его информации, глубина вклинения российских военных на приграничной территории составляет 1–2 км.

На харьковском направлении украинским войскам удалось остановить наступление ВС РФ к югу от Волчанска.

Константин Машовец сообщает, что СОУ удалось остановить российское наступление к югу от Волчанска, хотя ВС РФ и продолжают атаковать по направлениям на Синельниково и Симоновку (до 2016 года — Червоноармейское Первое). В то же время передовые российские позиции оказались частично отрезаны от снабжения из-за украинских контратак в районе Прилипки, рассказывает обозреватель. По его сведениям, на юго-восточной окраине Волчанска продолжаются бои, поскольку украинские бойцы до сих пор удерживают там ряд позиций.

На купянском направлении командование ВС РФ до сих пор не сумело рассечь украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол.

По сведениям Машовца, российским войскам не удалось рассечь левобережный плацдарм СОУ в районе Купянска и продвинуться на сам город по берегам реки Оскол. Согласно его оценке, продвижение ВС РФ на левобережье Оскола было остановлено после того, как они за месяц продвинулись на 3,5 км в направлении Песчаного. На северо-восточной окраине левобережной части Купянска продолжаются позиционные бои, где успеха не имеет ни одна сторона, сообщает Машовец.

На константиновском направлении российские военные закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что российские военные закрепляются в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) и Берестке к юго-западу от Константиновки, что в перспективе позволит россиянам «просачиваться» в крупный микрорайон на западе города. Продвижение в Берестке подтверждает и DeepState. Также он сообщает, что ВС РФ наступают со стороны Предтечина и Ступочек с перспективой закрепиться на восточной окраине Константиновки, а в самом городе российские группы уже проникают до железнодорожного вокзала.

