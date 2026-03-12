Беспилотники более суток атаковали Сочи, российские войска закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении российские военные расширяют присутствие в полосе вдоль государственной границы
- На харьковском направлении украинским войскам удалось остановить наступление ВС РФ к югу от Волчанска
- На константиновском направлении российские военные закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки
- На покровском направлении сообщается о резком сокращении российских наступательных действий в сторону Доброполья
- Российские войска резко сократили применение наземных робототехнических комплексов после отключения Starlink
- Налет на Тихорецкий нефтяной узел в Краснодарском крае — один из крупнейших пунктов перевалки нефти на юге России
- Атака беспилотников в районе Сочи продолжалась более суток — вероятной целью могли быть газокомпрессорные станции
- С начала марта украинские Силы беспилотных систем поразили 19 зенитных комплексов и их компонентов
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные расширяют присутствие в полосе вдоль государственной границы.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает, что ВС РФ продолжают расширять присутствие в приграничье, пытаясь захватить Покровку и продвинуться в сторону Рясного. По его информации, глубина вклинения российских военных на приграничной территории составляет 1–2 км.
На харьковском направлении украинским войскам удалось остановить наступление ВС РФ к югу от Волчанска.
Константин Машовец сообщает, что СОУ удалось остановить российское наступление к югу от Волчанска, хотя ВС РФ и продолжают атаковать по направлениям на Синельниково и Симоновку (до 2016 года — Червоноармейское Первое). В то же время передовые российские позиции оказались частично отрезаны от снабжения из-за украинских контратак в районе Прилипки, рассказывает обозреватель. По его сведениям, на юго-восточной окраине Волчанска продолжаются бои, поскольку украинские бойцы до сих пор удерживают там ряд позиций.
На купянском направлении командование ВС РФ до сих пор не сумело рассечь украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол.
По сведениям Машовца, российским войскам не удалось рассечь левобережный плацдарм СОУ в районе Купянска и продвинуться на сам город по берегам реки Оскол. Согласно его оценке, продвижение ВС РФ на левобережье Оскола было остановлено после того, как они за месяц продвинулись на 3,5 км в направлении Песчаного. На северо-восточной окраине левобережной части Купянска продолжаются позиционные бои, где успеха не имеет ни одна сторона, сообщает Машовец.
На константиновском направлении российские военные закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что российские военные закрепляются в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) и Берестке к юго-западу от Константиновки, что в перспективе позволит россиянам «просачиваться» в крупный микрорайон на западе города. Продвижение в Берестке подтверждает и DeepState. Также он сообщает, что ВС РФ наступают со стороны Предтечина и Ступочек с перспективой закрепиться на восточной окраине Константиновки, а в самом городе российские группы уже проникают до железнодорожного вокзала.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
На покровском направлении сообщается о резком сокращении российских наступательных действий в сторону Доброполья.
Константин Машовец рассказывает (1, 2), что российские наступательные действия в направлении Доброполья резко сократились, хотя ВС РФ и продолжают спорадически атаковать Шевченко, Белицкое, Новый Донбасс, Вольное и Кучеров Яр. В то же время, по его оценке, российские силы смогли занять Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и продвигаются на Новоалександровку, а также подошли к Сергеевке со стороны Удачного.
Машовец прогнозирует, что российским силам будет гораздо сложнее выйти к Доброполью с юго-востока и востока, чем с юга, и считает, что в целом наступление на этом участке не вполне целесообразно с точки зрения командования ВС РФ, поскольку отвлекает силы от захвата славянско-константиновской агломерации, тем более что сам штурм Доброполья потребует подкреплений для российских сил, которые понесут потери при выходе к городу.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку ныне удаленного украинского видео атаки на российскую позицию на южной окраине Белицкого и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 2,5 км.
«Военкор» Юрий Котенок подтверждает захват российскими войсками Гришина и бои на окраине Белицкого, на территории населенного пункта Новый Донбасс, а также в районе Вольного и Кучерова Яра. Он рассказывает, что украинские военные контратакуют в районе Новопавловки и Павловки, стремясь не допустить ВС РФ к Дружковке с юго-запада, и укрепляют оборонительный рубеж от Доброполья до Богородичного.
На южно-донецком направлении российские войска увеличивают зону контроля западнее Гуляйполя.
«Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео удара FPV-дроном по одиночному российскому пехотинцу к югу от Зализничного около Гуляйполя и сделал вывод о продвижении российских войск на 2 км в районе этого населенного пункта.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что село Вербовое в Днепропетровской области остается в «серой зоне», поскольку там присутствуют и российские, и украинские позиции.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что ВС РФ за прошедшую неделю со 2 по 8 марта оккупировали 47 кв. км территории Украины, или в среднем 7 кв. км в день. В течение предыдущей недели площадь оккупированной территории сократилась на 16 кв. км, а еще неделей ранее увеличилась на 12 кв. км. Тот же ресурс подсчитал, что, согласно статистике Генштаба ВСУ, количество боестолкновений на фронте сократилось на 24% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 92 атаки в день.
Российский военнослужащий Святослав Голиков рассказывает, что применение наземных дронов в ВС РФ резко сократилось после отключения незарегистрированных терминалов Starlink, поскольку другие средства связи менее стабильны и не обеспечивают безопасности оператора.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT-исследователь под ником Tendar обнаружил, что, согласно статистике мониторингового сервиса Kentik, после отключения незарегистрированных терминалов трафик через спутники SpaceX в Украине упал на 75%.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 12 марта 94 беспилотников, в том числе около 60 типа «Шахед» (77 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в одной локации.
Накануне днем нанесен удар авиабомбами по Запорожью и Запорожскому району. По информации главы местной ОВА Ивана Федорова, есть попадания по жилым домам. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей.
В то же день атакованы Никополь и села в Никопольском районе, в результате обстрелов погибла 81-летняя женщина, ранен 43-летний мужчина, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. По его словам, повреждены три многоэтажки, частный дом, предприятия, административные здания, больница, инфраструктура, автомобили, экскаватор и сельскохозяйственная техника. Прифронтовые Синельниковский и Криворожский районы также подверглись обстрелам, пострадала инфраструктура.
В Чугуеве в Харьковской области в результате атаки накануне один человек погиб, двое ранены, сообщили в полиции страны
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 11 марта 75 беспилотников (1, 2): 22 — над Крымским полуостровом, 15 — над акваторией Чёрного моря, 12 — над Белгородской областью, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Курской областью, трех — над Пермским краем и двух — над Воронежской областью. В ночь на 12 марта были перехвачены 80 БПЛА: 30 — над Краснодарским краем, 14 — над Крымским полуостровом, 10 — над Ростовской областью, восемь — над акваторией Чёрного моря, по пять — над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской областью, по два — над Калужской областью и акваторией Азовского моря и один — над Воронежской областью.
В ночь на 12 марта беспилотниками атакован Тихорецкий район Краснодарского края. В результате налета на территории местной нефтебазы вспыхнул пожар, сообщили в оперативном штабе региона.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
Согласно анализу фото очевидцев, который провела Astra, на базе загорелись несколько резервуаров с топливом. Горящая нефтебаза входит в Тихорецкий нефтяной узел — один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Он управляется компанией ООО «Тихорецк-Нафта», которая входит в структуру «Транснефти». Непосредственно нефтебаза связана с линейной производственно-диспетчерской станцией «Тихорецкая». В связи с инцидентом местные власти ввели ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге Тихорецк — Белая Глина.
В результате атаки беспилотников на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской в Каневском районе один человек погиб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранены еще двое сотрудников предприятия, они госпитализированы. На самом сельхозпредприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой.
В Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, водитель погиб, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сочи более суток атаковали беспилотники — власти назвали это самой продолжительной атакой на регион. Обломки дронов попали в несколько зданий: в неработающий санаторий «Ставрополье», пятиэтажку и частный дом. «Газпром» заявил, что целью атак могли быть объекты газотранспортной инфраструктуры — компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья», которые обеспечивают подачу газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В Минобороны РФ заявили, что удары направлены на попытку сорвать поставки газа в Европу.
Нацгвардия Украины опубликовала кадры перехвата «Шахеда» мобильной огневой группой из состава 5-й бригады НГУ «Скиф» с помощью шведской 40-миллиметровой зенитной пушки Bofors L70 в Харьковской области.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 марта по 20:00 11 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 11 мирных жителей, еще 98 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group показали кадры уничтожения российской РЛС артиллерийской разведки 1К148 «Ястреб-АВ» с помощью «скидов» на оккупированной территории Луганской области.
Украинские операторы БПЛА поразили российские САУ «Мста-С» и «Пион» с помощью дронов с управлением по оптоволоконному кабелю — фото и видео приводят украинский волонтер Сергей Стерненко и пользователь Twitter под ником PJ «giK».
В ГУР отчитались, что в течение февраля подразделение «Примари» поразило на территории Крыма пять различных РЛС, наземный ретранслятор для БПЛА типа «Шахед»/«Гербера» и станцию радиопомех.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 12 марта Силы беспилотных систем поразили пусковую установку ЗРК С-300В и ЗРК «Тор». Таким образом, как отмечает Бровди, с начала марта только одни СБС поразили 19 российских ЗРК и их компонентов. Также СБС нанесли удар по российскому железнодорожному составу с топливом.
Вооружения и военная техника
Правительство Германии выделит Украине еще €200 млн для защиты от российских воздушных атак. Эти средства пойдут на гражданскую оборону и закупку разведывательных дронов.
О главных событиях войны 11 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске, российские войска продвигаются западнее Покровска. Что происходит на фронте
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».