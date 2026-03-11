Удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске, российские войска продвигаются западнее Покровска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке
- На покровском направлении подразделения ВС РФ продвигаются западнее Покровска в сторону Днепропетровской области
- На южно-донецком направлении контратаки ВСУ создали угрозу для логистики российского наступления на Орехов
- Российский беспилотник сбросил боеприпас на маршрутку в Херсоне, пострадали 20 мирных жителей
- Удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске: семь человек погибли, еще свыше 40 человек получили ранения
- Украинские налеты на крупные химические производства в Тольятти в Самарской области и Губахе в Пермском крае
- В Белгородской области власти планируют строительство «антидроновых коридоров» вдоль дорог в приграничье
- Правительство Германии вместе с союзниками в Европе выделяют для украинских систем Patriot 35 зенитных ракет PAC-3
- Украинские и российские военные помещают терминалы Starlink в пластиковые муляжи в виде полена
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские войска заняли очередной населенный пункт в районе государственной границы.
Минобороны РФ заявило о захвате села Червоная Заря, расположенного в Сумской области в районе государственной границы между ранее оккупированными Комаровкой и Сопычем. В DeepState в свою очередь отметили продвижение ВС РФ рядом с приграничной Бессаловкой к северо-западу от Сум.
На покровском направлении подразделения ВС РФ продвигаются западнее Покровска (до 2016 года — Красноармейск) в сторону Днепропетровской области.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео с поражением одиночного российского пехотинца FPV-дроном и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 3 км к северу от Удачного западнее Покровска в направлении границы Днепропетровской области. О расширении российской зоны контроля в районе Удачного сообщили и в DeepState, однако на карте проекта она увеличилась всего на 500 метров. Обозначенное российскими «коллегами» место съемки видео украинские аналитики с 6 марта относят к «серой зоне».
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что, согласно радиоперехватам, из-за воздействия украинских дронов стало невозможным движение российской бронетехники и автомобилей на глубине в 10–15 км от ЛБС. По его сведениям, это привело к сокращению штурмовых действий на направлении.
На южно-донецком направлении контратаки ВСУ создали угрозу для логистики российского наступления на Орехов.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin подтверждает присутствие СОУ в районе Новогригоровки. По его оценке, согласно спутниковым снимкам, этот участок подвергался обстрелу еще 8 марта, а само видео было снято не позднее 3 марта. Исследователь отмечает, что в результате наступательных действий украинские войска сумели создать угрозу для логистики российского наступления со стороны Гуляйполя в направлении Орехова, а также возобновили строительство ИФС для защиты подступов к Покровскому в Днепропетровской области.
ОШП — отдельный штурмовой полк (окремий штурмовий полк, укр.), вид подразделения, появившийся в ВСУ в ходе полномасштабной российско-украинской войны и используемый в основном для контратак на направлениях продвижения ВС РФ.
ИФС — инженерно-фортификационные сооружения.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ОТРК «Искандер» — российский ракетный комплекс, способный запускать крылатые и баллистические ракеты. С февраля 2022 года российские войска регулярно наносят удары из ОТРК «Искандер» по украинским гражданским и военным объектам.
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Ситуация на южно-донецком направлении по версии исследователя под ником Clément Molin
В Z-канале «Работайте, братья!» утверждают, что украинский механизированный штурм Новогригоровки имел место две недели назад и участвовавшая в нем бронетехника была уничтожена при отходе, а украинские десантники, высадившиеся в селе, погибли. Приведенное видео не позволяет подтвердить эти заявления, однако, опираясь на него, OSINT-исследователь под ником imi (m) подтвердил присутствие украинской пехоты в Новогригоровке.
Z-канал «Воин DV», близкий к группировке войск «Восток», характеризует кадры из Новогригоровки как «несвежие», а украинских военных, присутствующих в селах Днепропетровщины, как «недобитков» и заявляет, что российские войска проводят «зачистки» в этих населенных пунктах.
В 425-м ОШП «Скеля» отчитались о продвижении на 10 км и освобождении Тернового (до 2016 года — Новопетровское) на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей (геопривязка).
В DeepState зафиксировали продвижение российских войск к западу от Поддубного в Донецкой области.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 марта 99 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (90 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 9 БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Утром беспилотник атаковал в Харькове мясокомбинат, в результате чего двое человек погибли, еще семь пострадали, сообщили местные власти. Три женщины госпитализированы в тяжелом состоянии.
В результате атаки беспилотника на приграничное село Семёновка в Черниговской области пострадали четыре человека, сообщил начальник Новгород-Северского районного военного комиссариата Александр Селиверстов.
Российский беспилотник сбросил боеприпас на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона, пострадали 20 мирных жителей, сообщили местные власти. Пять человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 10 марта (1, 2) 71 беспилотника: 28 — над Белгородской областью, 21 — над Крымским полуостровом, 8 — над Краснодарским краем, 7 — над акваторией Чёрного моря, 4 — над Курской областью и по одному — над акваторией Азовского моря, Брянской и Смоленской областями. В ночь на 11 марта были перехвачены 185 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, акваториями Азовского и Чёрного морей, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
Накануне был нанесен ракетный удар по заводу «Кремний Эл» в Брянске — одному из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники, в том числе компонентов для ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер». Губернатор Брянской области сообщил о погибших и раненых, не упомянув о попадании по заводу, однако предупредил горожан о «задымлении продуктами горения в Советском районе», где расположен «Кремний Эл». Известно о 7 погибших и 42 пострадавших, из которых 29 госпитализированы. Помимо завода пострадала и гражданская инфраструктура. На видео очевидцев зафиксированы горящие машины на улицах города. Под удар также попал Брянский техникум управления и бизнеса, здание которого находится рядом с заводом, добавляет издание Astra.
Аналитики украинского OSINT-проекта «КіберБорошно» сообщили о попадании по территории завода «Кремний Эл» 7 крылатых ракет Storm Shadow. Российские мониторинговые каналы впервые зафиксировали пролет ракет в 16:52 в Погарском районе Брянской области. По информации «КіберБорошно», первое попадание по территории завода произошло в 16:59, то есть через семь минут после первой фиксации ракет в Погарском районе. OSINT-аналитики считают, что ракеты двигались по маршруту: Погарский район — район Трубчевска — Брянск. Ракеты подлетели к заводу с разных направлений, большинство — с восточного. Основная часть ударов пришлась по корпусу № 4 — пять попаданий. Еще две ракеты поразили другие производственные здания предприятия.
Аналитики добавили, что заход ракет с восточного направления может свидетельствовать об обходе зон ПВО и использовании сложного маршрута полета, что соответствует типичному профилю применения ракет Storm Shadow.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», особо отмечает внешнее наблюдение над областным центром России при нанесении огневого поражения, которое обеспечил 413-й полк «Рейд» СБС. Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары ракетами Storm Shadow по заводу «Кремний Эл». В Генштабе отметили, что зафиксировано поражение и значительное повреждение производственных мощностей.
В тот же день Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, что был нанесен удар по заводу в Брянске, где производились компоненты для ракет.
«КіберБорошно» опубликовал кадры результатов поражения завода. «Кремний Эл» уже был неоднократно атакован: в 2025, 2024 и 2023 годах.
Возле оккупированного Мариуполя ночью были зафиксированы взрывы. По информации мониторингового проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, был поражен российский склад боеприпасов в районе местного аэродрома. После удара местные жители слышали длительную детонацию.
Утром 11 марта жители Тольятти в Самарской области сообщили о многочисленных взрывах и пожаре на химическом заводе. Фото очевидцев, опубликованное украинским каналом Exilenova+, по мнению аналитиков Astra, позволяет предположить, что в кадре с большой долей вероятности горит завод «КуйбышевАзот» — один из крупнейших производителей азотных удобрений и лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, применяемых в том числе в ВПК.
Пожар на заводе «КуйбышевАзот»
Известно, что рядом находится еще одно предприятие — «Тольяттикаучук». Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о «массированной атаке БПЛА», но не уточнил, по каким объектам был нанесен удар. Он добавил, что никто не пострадал.
Губернатор Пермского края сообщил об атаке дронов на промышленное предприятие в регионе, добавив, что пострадавших нет. Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» предполагает, что было атаковано химическое предприятие «Метафракс Кемикалс» в Губахе, специализирующееся на производстве метанола, формалина, синтетических смол и других химических продуктов. Отдельные виды выпускаемой продукции, такие как гексамин, уротропин и пентаэритритол, используются в производстве взрывчатых веществ и компонентов вооружения. Предприятие находится под санкциями Великобритании и Украины за деятельность в оборонном секторе РФ.
«Око Гора ✙ Новости и аналитика» также публикует список из 6 предприятий химической промышленности, атакованных за последние три недели.
В результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль, который двигался в сторону Васильевки, погибли двое мужчин, сообщил «губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Также известно о двух пострадавших при еще одном ударе по автомобилю около Васильевки.
По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, БПЛА атаковал автомобиль около села Большое Солдатское. При ударе ранения получил 40-летний волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис — он скончался по дороге в больницу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах возвести «антидроновые коридоры» вдоль дорог в приграничье, как на оккупированных Россией территориях.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 марта по 20:00 10 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 12 мирных жителей, еще 95 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 10 марта операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1» на оккупированной территории Запорожской области, а также ряд других военных целей.
Вооружения и военная техника
Министр обороны Германии Борис Писториус убедил партнеров по НАТО выделить для Украины 30 ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot, сообщает Der Spiegel. К ним добавлены еще 5 ракет, выделенных из запасов бундесвера.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что украинские военные вслед за российскими военнослужащими начали маскировать средства связи, помещая их в пластиковые муляжи бревен. Он приводит фотографию терминала Starlink, замаскированного подобным образом, и скриншот проверки скорости, который показывает, что такая маскировка не влияет на качество соединения.
Замаскированный под бревно украинский терминал Starlink
О главных событиях войны 10 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Командование ВСУ заявляет об освобождении Днепропетровской области, ВС РФ создают «буферную зону» на Сумщине. Что происходит на фронте
