Удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске, российские войска продвигаются западнее Покровска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке

Российский беспилотник сбросил боеприпас на маршрутку в Херсоне, пострадали 20 мирных жителей

Удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске: семь человек погибли, еще свыше 40 человек получили ранения

Украинские налеты на крупные химические производства в Тольятти в Самарской области и Губахе в Пермском крае

В Белгородской области власти планируют строительство «антидроновых коридоров» вдоль дорог в приграничье

Правительство Германии вместе с союзниками в Европе выделяют для украинских систем Patriot 35 зенитных ракет PAC-3

Украинские и российские военные помещают терминалы Starlink в пластиковые муляжи в виде полена

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские войска заняли очередной населенный пункт в районе государственной границы.

Минобороны РФ заявило о захвате села Червоная Заря, расположенного в Сумской области в районе государственной границы между ранее оккупированными Комаровкой и Сопычем. В DeepState в свою очередь отметили продвижение ВС РФ рядом с приграничной Бессаловкой к северо-западу от Сум.

На покровском направлении подразделения ВС РФ продвигаются западнее Покровска (до 2016 года — Красноармейск) в сторону Днепропетровской области.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео с поражением одиночного российского пехотинца FPV-дроном и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 3 км к северу от Удачного западнее Покровска в направлении границы Днепропетровской области. О расширении российской зоны контроля в районе Удачного сообщили и в DeepState, однако на карте проекта она увеличилась всего на 500 метров. Обозначенное российскими «коллегами» место съемки видео украинские аналитики с 6 марта относят к «серой зоне».

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что, согласно радиоперехватам, из-за воздействия украинских дронов стало невозможным движение российской бронетехники и автомобилей на глубине в 10–15 км от ЛБС. По его сведениям, это привело к сокращению штурмовых действий на направлении.

На южно-донецком направлении контратаки ВСУ создали угрозу для логистики российского наступления на Орехов.

OSINT-исследователь под ником Clément Molin подтверждает присутствие СОУ в районе Новогригоровки. По его оценке, согласно спутниковым снимкам, этот участок подвергался обстрелу еще 8 марта, а само видео было снято не позднее 3 марта. Исследователь отмечает, что в результате наступательных действий украинские войска сумели создать угрозу для логистики российского наступления со стороны Гуляйполя в направлении Орехова, а также возобновили строительство ИФС для защиты подступов к Покровскому в Днепропетровской области.