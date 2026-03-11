Тяжелораненых после удара в Брянске перевозят в Москву, число пострадавших выросло до 42 — губернатор Богомаз

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 42 получили ранения, 29 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 11 марта в своем Telegram-канале. Этот день объявили в Брянской области днем траура.

«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», — написал Богомаз.

Он уточнил, что 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

По его словам, поздно вечером 10 марта пожарные завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате удара. Движение транспорта в настоящее время организовано в штатном режиме. На месте событий следователи проводят осмотр, также ведется работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения.



Во вторник власти сообщили о ракетном ударе ВСУ по областному центру. Изначально было известно о шести погибших и 37 пострадавших.

