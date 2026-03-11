Тяжелораненых после удара в Брянске перевозят в Москву, число пострадавших выросло до 42 — губернатор Богомаз

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 42 получили ранения, 29 госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 11 марта в своем Telegram-канале. Этот день объявили в Брянской области днем траура.
«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», — написал Богомаз.
Он уточнил, что 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
По его словам, поздно вечером 10 марта пожарные завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате удара. Движение транспорта в настоящее время организовано в штатном режиме. На месте событий следователи проводят осмотр, также ведется работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения.
Во вторник власти сообщили о ракетном ударе ВСУ по областному центру. Изначально было известно о шести погибших и 37 пострадавших.
По сообщению Генштаба ВСУ, удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Основной целью был завод «Кремний Эл», который производит комплектующие ракет для ЗРПК «Панцирь» и ракет «Искандер».
Пострадала и гражданская инфраструктура. Издание Astra пишет, что под удар попал Брянский техникум управления и бизнеса. Украинские проекты Exilenova+ и Supernova+ публикуют видео, на которых видны задымления среди жилых кварталов. Кроме того, Supernova+ утверждает, что одна из ракет попала по жилому дому. В соцсетях распространяются видео горящих автомобилей.
Удар по заводу подтвердил президент Украины Владимир Зеленский: «Главком рассказал мне об операции, которая только что прошла — кстати, успешно. Был поражен Брянский завод. Этот завод производил системы управления для всех видов ракет Российской Федерации».
Ранее из-за удара ВСУ по Брянску в середине февраля часть города осталась без света и отопления. В апреле 2025 года при атаке ППЛА в Брянске погибла одна мирная жительница.