По брянскому заводу микроэлектроники для ПВО «Кремний Эл» нанесен ракетный удар, предварительно, шесть человек погибли

На Брянск была совершена ракетная атака, Mash сообщает, что один из ударов пришелся на завод по производству микросхем для мобильных устройств в момент пересменки, когда сотрудники собирались расходиться по домам. После атаки над городом поднялся густой дым.

Обновление: По информации на вечер 10 марта погибли шесть человек, пострадали 37.

Двое жителей погибли. Один из них — мужчина, который проходил мимо завода в момент удара. Еще 12 человек пострадали — все госпитализированы и получают медицинскую помощь. Повреждены около 20 автомобилей.

