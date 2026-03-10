По брянскому заводу микроэлектроники для ПВО «Кремний Эл» нанесен ракетный удар, предварительно, шесть человек погибли

На Брянск была совершена ракетная атака, Mash сообщает, что один из ударов пришелся на завод по производству микросхем для мобильных устройств в момент пересменки, когда сотрудники собирались расходиться по домам. После атаки над городом поднялся густой дым.
Обновление: По информации на вечер 10 марта погибли шесть человек, пострадали 37.
Двое жителей погибли. Один из них — мужчина, который проходил мимо завода в момент удара. Еще 12 человек пострадали — все госпитализированы и получают медицинскую помощь. Повреждены около 20 автомобилей.
Сообщается, что одна ракета попала в крупную городскую развязку — рядом с заводом находятся торговый центр и жилой сектор. По данным OSINT-каналов, по предприятию было нанесено несколько последовательных ударов, что видно на опубликованных видео. Геопривязка взрывов совпадает с координатами завода группы «Кремний Эл», ориентиром на кадрах служит расположенный рядом Храм во имя Всех Святых.
«Кремний Эл» — второе по величине предприятие микроэлектроники в России, выпускающее продукцию для нужд армии, в том числе компоненты для ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер». С 2022 года предприятие подвергалось атакам около шести раз. В январе 2025 года завод приостановил работу после удара шести беспилотников: были повреждены производственные помещения, склад готовой продукции и объекты энергоснабжения. До этого, в октябре 2024 года, атака вызвала пожар на предприятии и нарушила производственные цепочки. Предприятие расположено примерно в 110 км от границы с Украиной.