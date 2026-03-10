Командование ВСУ заявляет об освобождении Днепропетровской области, ВС РФ создают «буферную зону» на Сумщине. Что происходит на фронте

Тем временем в ДШВ показали кадры обстрела российской автоколонны в одном из населенных пунктов на том же участке фронта. По заявлению украинских десантников, потери ВС РФ составили 10 человек личного состава, две единицы автомобильной техники и три квадроцикла.

В DeepState сообщают, что СОУ продолжают контратаковать на участке от Тернового (до 2016 года — Новопетровское) до Сладкого, в частности, ведут бои за Берёзовое. Причем российские военные не только обороняются, но и пытаются «просачиваться» сквозь украинские боевые порядки, а к западу от Гуляйполя по-прежнему проводят наступательные действия. В то же время исследователь под ником Playfra сообщает, что на последнем участке украинские войска провели успешную контратаку, «зачистив» территорию между Цветковым, Еленоконстантиновкой (до 2016 года — Жовтневое) и Святопетровкой (до 2016 года — Петровка).

«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что украинские FPV-дроны массово атакуют российскую логистику на окраинах Донецка в 20–30 км от ЛБС. Ранее ту же проблему описывал его коллега Андрей Филатов. Мобилизованный автор канала «Vault 8. Убежище №8.» отмечает, что такой качественный скачок применения украинских БПЛА имеет место каждый год с 2024 года, и всякий раз об изменениях становится известно заранее, но ВС РФ всё равно запаздывают с ответными мерами на срок от нескольких месяцев до года.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал американскому лидеру Дональду Трампу об «успешном продвижении» ВС РФ в Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Напомним, как ранее писал The Insider, 2025 год ознаменовался для российской стороны рекордными потерями при весьма скромных территориальных приобретениях, а недавно в OSINT-сообществе Black Bird Group дали оценку, что по итогам февраля площадь оккупированной территории Украины сократилась впервые с ноября 2023 года.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 марта 137 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (122 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.

Первый заместитель министра энергетики Артём Некрасов на утреннем брифинге сообщил, что в результате боевых действий и обстрелов без электроснабжения временно остаются потребители в ряде населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.

Накануне вечером десятки беспилотников атаковали Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), в результате ранения получили 10 местных жителей, в том числе минимум один ребенок. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. По его словам, один из дронов попал в многоэтажный жилой дом, повреждены окна и балконы.

Также вечером при атаке дрона на Индустриальный район Харькова пострадали шесть человек, сообщил мэр города Игорь Терехов (1, 2). Спасатели уточняют, что беспилотник упал на территории жилого квартала, начался пожар.

В результате ночного удара БПЛА по Холодногорскому району Харькова пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По меньшей мере четыре человека погибли и 16 получили ранения при авиаударе по Славянску утром, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Повреждены шесть многоэтажек.

В результате атаки дрона на Антоновку в Херсонской области 74-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

БПЛА БМ-35 и БМ-70, атаковавшие всю зиму Сумы и другие города, уже несколько недель перестали массированно применяться, отмечает Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его мнению, это связано с отключением Starlink, потому что БПЛА этого типа были переоборудованы на управление через систему спутниковой связи.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 марта (1, 2) 36 беспилотников: 15 — над Белгородской, 11 — над Курской, пяти — над Брянской, четырех — над Новгородской и одного — над Ленинградской областью. В ночь на 10 марта были перехвачены 17 БПЛА: девять — над Крымским полуостровом, пять — над Белгородской и три — над Курской областью.

Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал видео удара по заводу минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината в Кировской области, нанесенного 4 марта с применением БПЛА «Лютий». Отмечается, что целью была установка производства аммиака. Однако, по имеющейся информации, она не пострадала. Процесс производства был приостановлен в целях безопасности и полноценно перезапущен 7 марта.

