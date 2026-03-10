Командование ВСУ заявляет об освобождении Днепропетровской области, ВС РФ создают «буферную зону» на Сумщине. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении российская группировка «Север» создает «буферную зону» в приграничной полосе Сумской области
- На купянском направлении отряды российских военных по-прежнему заблокированы в городской застройке Купянска
- На южно-донецком направлении украинское командование заявляет об освобождении Днепропетровской области
- Z-«военкоры» — украинские FPV-дроны атакуют логистические маршруты ВС РФ на окраинах Донецка
- Российский авиаудар по Славянску — четыре человека погибли, еще 16 человек получили ранения
- Astra — в результате украинского налета на пункт хранения БПЛА в Донецком аэропорту пострадали сотрудники ОЭЗ «Алабуга»
- Погиб командир украинской 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач
- В феврале 2026 года публично сообщалось о выделении Украине пакетов военной помощи на $3,24 млрд
Обстановка на фронте
На сумском направлении российская группировка «Север» создает «буферную зону» в приграничной полосе Сумской области.
Командующий украинской Группировкой объединенных сил генерал-майор Михаил Драпатый объяснил захваты российскими войсками приграничных сел на Сумщине тем, что перед группировкой войск «Север» стоит задача создания «буферной зоны» по украинскую сторону границы.
На купянском направлении отряды российских военных по-прежнему заблокированы в городской застройке Купянска.
«Военкор» Владимир Романов рассказывает, что российские военные остаются заблокированными на северных окраинах и в центре Купянска, а также присутствуют на северной окраине Купянска-Узлового, где, по его словам, «прячутся по подвалам».
На южно-донецком направлении украинское командование заявляет об освобождении Днепропетровской области.
Украинские силы освободили почти всю Днепропетровскую область, заявили в Генштабе ВСУ. В военном ведомстве сообщают, что СОУ заняли 400 кв. км территории, а ВС РФ удерживают частичный контроль только над тремя населенными пунктами региона и присутствуют еще в двух. Со своей стороны напомним, что по оценкам аналитиков DeepState, в действительности «зачищена» лишь незначительная часть из заявленных 400 кв. км, а остальное по-прежнему находится в «серой зоне».
Журналистка ТСН Юлия Кириенко опубликовала видео одного из боев за «окончательное освобождение Днепропетровщины». По ее словам, украинские десантники заехали в село на бронетехнике, уничтожили российский гарнизон и закрепились там. Кириенко отказалась называть населенный пункт, поскольку о его освобождении еще не объявлено официально, однако пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» установил, что видео было снято в Новогригоровке, на административной границе с Запорожской областью, и сделал вывод, что СОУ продвинулись более чем на 5 км.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ОМСБр — отдельная мотострелковая бригада, одно из самых распространенных соединений Сухопутных войск РФ. Имеет на вооружении боевые машины пехоты или бронетранспортеры, а также танки и другую технику. Примерный аналог украинской механизированной бригады (ОМБр).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
Дроны-«ждуны» — на военном жаргоне означает дроны-камикадзе, которые садятся на специальные ножки в засады на логистических маршрутах противника, а при появлении вражеской техники приводятся в действие и атакуют цель.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
MRAP — колесные боевые машины с усиленной противоминной и противозасадной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, англ.).
ВКС РФ — Воздушно-космические силы Российской Федерации. Сформированы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Тем временем в ДШВ показали кадры обстрела российской автоколонны в одном из населенных пунктов на том же участке фронта. По заявлению украинских десантников, потери ВС РФ составили 10 человек личного состава, две единицы автомобильной техники и три квадроцикла.
В DeepState сообщают, что СОУ продолжают контратаковать на участке от Тернового (до 2016 года — Новопетровское) до Сладкого, в частности, ведут бои за Берёзовое. Причем российские военные не только обороняются, но и пытаются «просачиваться» сквозь украинские боевые порядки, а к западу от Гуляйполя по-прежнему проводят наступательные действия. В то же время исследователь под ником Playfra сообщает, что на последнем участке украинские войска провели успешную контратаку, «зачистив» территорию между Цветковым, Еленоконстантиновкой (до 2016 года — Жовтневое) и Святопетровкой (до 2016 года — Петровка).
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что украинские FPV-дроны массово атакуют российскую логистику на окраинах Донецка в 20–30 км от ЛБС. Ранее ту же проблему описывал его коллега Андрей Филатов. Мобилизованный автор канала «Vault 8. Убежище №8.» отмечает, что такой качественный скачок применения украинских БПЛА имеет место каждый год с 2024 года, и всякий раз об изменениях становится известно заранее, но ВС РФ всё равно запаздывают с ответными мерами на срок от нескольких месяцев до года.
Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал американскому лидеру Дональду Трампу об «успешном продвижении» ВС РФ в Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Напомним, как ранее писал The Insider, 2025 год ознаменовался для российской стороны рекордными потерями при весьма скромных территориальных приобретениях, а недавно в OSINT-сообществе Black Bird Group дали оценку, что по итогам февраля площадь оккупированной территории Украины сократилась впервые с ноября 2023 года.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 марта 137 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (122 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.
Первый заместитель министра энергетики Артём Некрасов на утреннем брифинге сообщил, что в результате боевых действий и обстрелов без электроснабжения временно остаются потребители в ряде населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.
Накануне вечером десятки беспилотников атаковали Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), в результате ранения получили 10 местных жителей, в том числе минимум один ребенок. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. По его словам, один из дронов попал в многоэтажный жилой дом, повреждены окна и балконы.
Также вечером при атаке дрона на Индустриальный район Харькова пострадали шесть человек, сообщил мэр города Игорь Терехов (1, 2). Спасатели уточняют, что беспилотник упал на территории жилого квартала, начался пожар.
В результате ночного удара БПЛА по Холодногорскому району Харькова пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По меньшей мере четыре человека погибли и 16 получили ранения при авиаударе по Славянску утром, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Повреждены шесть многоэтажек.
В результате атаки дрона на Антоновку в Херсонской области 74-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.
БПЛА БМ-35 и БМ-70, атаковавшие всю зиму Сумы и другие города, уже несколько недель перестали массированно применяться, отмечает Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его мнению, это связано с отключением Starlink, потому что БПЛА этого типа были переоборудованы на управление через систему спутниковой связи.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 марта (1, 2) 36 беспилотников: 15 — над Белгородской, 11 — над Курской, пяти — над Брянской, четырех — над Новгородской и одного — над Ленинградской областью. В ночь на 10 марта были перехвачены 17 БПЛА: девять — над Крымским полуостровом, пять — над Белгородской и три — над Курской областью.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал видео удара по заводу минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината в Кировской области, нанесенного 4 марта с применением БПЛА «Лютий». Отмечается, что целью была установка производства аммиака. Однако, по имеющейся информации, она не пострадала. Процесс производства был приостановлен в целях безопасности и полноценно перезапущен 7 марта.
Склад боеприпасов и БПЛА был поражен 7 марта в результате атаки на переоборудованный в пункт дислокации ВС РФ Донецкий аэропорт, подтвердили источники Astra в МЧС. Склад располагался в новом терминале разрушенного аэропорта им. Прокофьева. Кадры с дрона, опубликованные украинскими военными, подтверждают детонацию боеприпасов. В результате, по сведениям источников, пострадали несколько прикомандированных сотрудников ОЭЗ «Алабуга» — завода в Татарстане, где производят дроны типа «Шахед». В их числе главный инженер, 35-летний Денис Закиров из Набережных Челнов (Татарстан), 28-летний строитель Олег Епифанов из Орловской области и 38-летний моторист Александр Налимов из Ставропольского края. Также были ранены четверо бойцов бригады БПЛА «Гром Каскад»: Олег Кулаков, Денис Мельников, Александр Рябцев и Алексей Алабугин.
Как сообщает «Досье Шпиона», 8 марта в Донецке был нанесен удар по месту сборки наземных робототехнических комплексов 1-й ОМСБр (в/ч 41680) с использованием двух БПЛА. Вследствие удара началась детонация боекомплекта. Три военнослужащих ВС РФ погибли, пять — ранены и один — пропал без вести.
Четыре человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА в оккупированной части Запорожской области, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий. По его словам, «осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований». Пострадали три подростка и их тренер.
Два человека погибли и еще 19 человек были ранены в результате обстрелов Белгородской области за три выходных дня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 марта по 20:00 9 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум пять мирных жителей, еще 38 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели командира 39-й бригады тактической авиации полковника Александра Довгача. Как пишут пророссийские источники, его Су-27 был сбит самолетом ВКС РФ.
Вооружения и военная техника
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в течение февраля 2026 года было публично объявлено о поставке в Украину 449 бронеавтомобилей класса MRAP и 25 ЗСУ, а также о выделении шести пакетов военной помощи на общую сумму $3,24 млрд.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что ВС РФ активно применяют на фронте БПЛА самолетного типа «Молния» в ударной и разведывательной конфигурациях и их крайне сложно подавить с помощью РЭБ, так как эти дроны только принимают сигналы управления и ничего не передают в ответ. По его словам, с аналогичной проблемой сталкиваются и российские военные.
Украинский OSINT-канал In Factum обращает внимание на интересное видео с российского дрона-«ждуна». На нем украинский дрон пролетает мимо позиции российского и облучает лазером его оптоволоконный кабель управления, после чего связь с российским дроном немедленно прерывается — как предполагает автор канала, из-за воздействия лазера кабель пришел в негодность.
