Рекордные потери, ничтожные приобретения: итоги четвертого года войны в Украине в цифрах

Viacheslav Onyshchenko — Global Images Ukraine / Getty Images
24 февраля исполнилось четыре года началу российского вторжения в Украину. Война против Украины уже превышает по продолжительности Великую Отечественную, и пока нет никаких предпосылок к скорому завершению самого масштабного и кровопролитного конфликта в Европе с 1945 года. The Insider подводит итоги четырех лет полномасштабной войны для России в цифрах: потерянных людях и технике, потраченных ресурсах и достигнутых за счет этого результатах.
Содержание
Территориальное продвижение — чуть больше четырех тысяч квадратных километров
Темпы наступления — 15–70 метров в сутки
Рекордные потери убитыми — не менее 90 тысяч человек за год
Потери техники — свыше 3 тысяч единиц
Потери гражданских — 2,3 тысячи убитых и раненых
Расходы на войну — 5,1% ВВП
Что дальше?
Территориальное продвижение — чуть больше четырех тысяч квадратных километров
Согласно оценкам DeepState, за последний год российские войска заняли чуть больше 4000 кв. км территории на украинском ТВД. Еще почти 500 кв. км было отбито в России — в Курской области, где СОУ летом 2024 года провели пока что последнюю в этой войне для обеих сторон крупную маневренную наступательную операцию. Общая площадь Украины под контролем ВС РФ за это время увеличилась с 18,6% до 19,3%, но даже для захвата целиком Донбасса (Донецкой и Луганской областей в их административных границах) при текущих темпах продвижения потребуется как минимум несколько лет.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ТВД — театр военных действий, территория, воздушное пространство над ней и прилегающая акватория, где ведутся боевые действия.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Взятие в кредит» — в Z-среде означает доклад или сообщение о захвате того или иного населенного пункта или позиции до установления фактического контроля над ними. Последующие штурмовые действия для «приведения обстановки в соответствие с докладами» часто сопровождаются крупными потерями.
Оперативный простор — военный термин, означающий свободное пространство за линией обороны противника, где практически отсутствуют укрепления или резервы, что позволяет мобильным частям наступающих после прорыва обороны стремительно продвигаться, нанося удары по флангам и тылам противника, логистическим маршрутам, командным пунктам и так далее.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
«Киллзона» — (kill zone, англ.) в терминологии российско-украинской войны — участок прифронтовой территории, где осуществляется огневое поражение любой техники и личного состава противника, что крайне затрудняет логистику, эвакуацию и наступательные действия.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
Изменения в контроле территорий в Украине за время полномасштабной войны
The Insider
Но в целом с осени 2023 года, когда началось продолжающееся до сих пор российское наступление практически вдоль всей линии фронта, достигнутые успехи ни на одном из направлений не перешли из тактических хотя бы на уровень оперативно-тактического прорыва.
Украинские войска медленно отступают, стремясь максимизировать ущерб для атакующих сил, а ВС РФ, в свою очередь, столь же медленно продвигаются вперед, причем зачастую «в кредит», как это случилось с объявленными «освобожденными» Купянском и Купянском-Узловым.
Темпы наступления — 15–70 метров в сутки
По подсчетам аналитического центра CSIS, темпы территориального продвижения ВС РФ в ходе крупнейших текущих наступательных операций (битвы за Часов Яр, Купянск и покровско-мирноградскую агломерацию) находятся на уровнях от 15 м до 70 м в сутки, что даже меньше, чем во время Первой мировой войны, вошедшей в учебники как образец позиционного тупика.
Среднесуточные темпы продвижения в ходе отдельных общевойсковых наступательных операций
The Insider
Ни одна из упомянутых российских наступательных операций не привела к прорыву обороны и выходу на оперативный простор, потому что с 2023 года война носит преимущественно позиционный характер и сводится к истощению противника, а не его разгрому. Вернуться к маневренной войне не позволяют как ресурсные ограничения, так и принципиально новые технологические условия.
Вернуться к маневренной войне в новых технологических условиях не выходит
Скорость наступления в десятки метров в сутки объясняется окончательным насыщением ЛБС дронами, которые ведут наблюдение и наносят удары по вражеским целям на глубину в 10–15 км от линии фронта. Расширение так называемых киллзон исключает проведение классических механизированных наступательных операций. Своеобразная «демеханизация» ведет и к увеличению площади «серых зон», где малые штурмовые группы движутся пешком, снабжаются наземными робототехническими комплексами и воздушными дронами и следуют так называемой тактике просачивания.
«Просачивание» вместо массирования живой силы и техники стало результатом тактической эволюции практики ведения боевых действий за последние четыре года.
В 2022 году российские войска еще пытались вести маневренную войну с механизированными соединениями и танковыми прорывами, применением артиллерии и авиации как средств непосредственной огневой поддержки.
В 2023 году по мере распространения дронов именно как ударного средства (FPV-дронов, бомбардировочных коптеров типа «Баба-яга») начался постепенный переход к тактике «мясных штурмов». Хрестоматийный пример — битва за Бахмут, где потери ЧВК Вагнера только убитыми составили 20 тысяч человек.
В 2024 году основной штурмовой единицей ВС РФ становятся небольшие мобильные группы, осуществляющие «банзай-атаки» на высокой скорости на мотоциклах, квадроциклах, багги и прочих эрзацах бронетехники с целью как можно быстрее «проскочить» зоны огневого поражения.
В 2025 году «киллзоны» и связанные с ними «серые зоны» охватили весь фронт, резко снизилось применение не только бронетехники, но и любой техники в принципе. Атакующие группы уменьшились до «двоек» и «троек», пытающихся «просочиться» в разреженных боевых порядках между вражеских позиций.
Рекордные потери убитыми — не менее 90 тысяч человек за год
В 2025 году, насколько можно судить, российские войска понесли наибольшие потери за всё время войны. Согласно оценкам Русской службы Би-би-си и издания «Медиазона», которые ведут поименный список погибших на основе сообщений в открытых источниках, число убитых, скорее всего, превысит 90 тысяч человек. Пока что в списке 200 186 человек, из них 57% не были связаны с армией в момент начала конфликта (речь идет о добровольцах, мобилизованных и завербованных заключенных).
В 2025 году российские войска понесли наибольшие потери за всё время войны
Количество только убитых в войне по версии CSIS находится в диапазоне от 275 тысяч до 325 тысяч. Это примерно в пять раз превышает потери убитыми во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали СССР и Россия с 1945 года, включая операции в Афганистане и Чечне.
Общие потери в войне оцениваются в 1,2 млн человек (сюда входят убитые, раненые, пропавшие без вести). Ни одна из великих держав не сталкивалась с такими потерями ни в одной войне с середины XX века. По версии Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», количество погибших может быть еще больше — в диапазоне от 329 тысяч до 468,5 тысячи человек.
Российские потери убитыми в вооруженных конфликтах после 1945 года
The Insider
Общие украинские потери составляют 500–600 тысяч человек, из них от 100 тысяч до 140 тысяч убитыми, то есть примерно в 2–2,5 раза меньше, чем у россиян. Каждый захваченный квадратный километр украинской территории обходится ВС РФ в 100 человек убитыми и ранеными.
Но приток новобранцев за счет коммерческого контракта после завершения активной фазы частичной мобилизации долгое время позволял не только восполнять потери, но и формировать новые части и соединения. По всей видимости, к концу 2025 года соотношение изменилось.
На Западе считают, что как минимум с ноября 2025 года ежемесячные потери ВС РФ достигают 40 тысяч человек, что при наборе 30–35 тысяч означает уменьшение численности воюющей группировки.
Потери техники — свыше 3 тысяч единиц
В начале 2026 года эксперты зафиксировали наименьшие потери ВС РФ в технике за всё время войны — всего пять единиц за неделю. В целом тренд на снижение потерь техники был заметен и весь 2025 год. По сравнению с 2024 годом общий показатель снизился с 5781 единицы до 3222 единиц вследствие уже упомянутой выше «демеханизации». В частности, визуально подтвержденные потери танков сократились с 1061 до 524 единиц, бронетранспортеров и боевых машин пехоты — с 2934 до 1329 единиц.
Потери гражданских — 2,3 тысячи убитых и раненых
Согласно подсчетам CIT, в 2025 году на территории России погибли и получили ранения свыше 2,3 тысячи мирных жителей. Это наибольший показатель за время войны, причем увеличение жертв среди гражданских лиц напрямую связано с ростом интенсивности и географии украинских ударов дальними средствами поражения (дронами и ракетами) по целям в российском тылу.
Расходы на войну — 5,1% ВВП
В декабре 2025 года министр обороны Андрей Белоусов впервые сообщил размер расходов собственно на «СВО» — 11,1 трлн рублей, или 5,1% ВВП. Западные оценки достигают 10% ВВП, или свыше 22 трлн рублей. До половины от общих расходов бюджета идет на вооруженные силы, оборонно-промышленный комплекс, безопасность и обслуживание долга.
Российская экономика окончательно перешла на «двухсекторную модель»: оборонные и смежные отрасли растут и пользуются преимуществами льготного доступа к капиталу и кадрам, а все остальные стагнируют. Без западных инвестиций и при отсутствии доступа к международному рынку долга приходится занимать на внутреннем рынке и повышать налоги.
Что дальше?
Создаваемый кремлевской пропагандой образ российской армии как парового катка, неуклонно продвигающегося к цели разгрома противника, бесконечно далек от реальности.
В 2025 году Украина выдержала и практически полное прекращение американской военной помощи, и беспрецедентную кампанию ударов по коммунальной и энергетической инфраструктуре, и несколько попыток проведения крупных наступательных операций.
В то же время в России увеличиваются человеческие и материальные издержки от текущей «войны на истощение»: территориальное продвижение измеряется метрами, набор добровольцев перестал покрывать потери, экономика перенапряжена расходами на войну.
