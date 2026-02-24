Рекордные потери, ничтожные приобретения: итоги четвертого года войны в Украине в цифрах

Скорость наступления в десятки метров в сутки объясняется окончательным насыщением ЛБС дронами, которые ведут наблюдение и наносят удары по вражеским целям на глубину в 10–15 км от линии фронта. Расширение так называемых киллзон исключает проведение классических механизированных наступательных операций. Своеобразная «демеханизация» ведет и к увеличению площади «серых зон», где малые штурмовые группы движутся пешком, снабжаются наземными робототехническими комплексами и воздушными дронами и следуют так называемой тактике просачивания.

«Просачивание» вместо массирования живой силы и техники стало результатом тактической эволюции практики ведения боевых действий за последние четыре года.

В 2022 году российские войска еще пытались вести маневренную войну с механизированными соединениями и танковыми прорывами, применением артиллерии и авиации как средств непосредственной огневой поддержки.

В 2023 году по мере распространения дронов именно как ударного средства (FPV-дронов, бомбардировочных коптеров типа «Баба-яга») начался постепенный переход к тактике «мясных штурмов». Хрестоматийный пример — битва за Бахмут, где потери ЧВК Вагнера только убитыми составили 20 тысяч человек.

В 2024 году основной штурмовой единицей ВС РФ становятся небольшие мобильные группы, осуществляющие «банзай-атаки» на высокой скорости на мотоциклах, квадроциклах, багги и прочих эрзацах бронетехники с целью как можно быстрее «проскочить» зоны огневого поражения.

В 2025 году «киллзоны» и связанные с ними «серые зоны» охватили весь фронт, резко снизилось применение не только бронетехники, но и любой техники в принципе. Атакующие группы уменьшились до «двоек» и «троек», пытающихся «просочиться» в разреженных боевых порядках между вражеских позиций.

Рекордные потери убитыми — не менее 90 тысяч человек за год

В 2025 году, насколько можно судить, российские войска понесли наибольшие потери за всё время войны. Согласно оценкам Русской службы Би-би-си и издания «Медиазона», которые ведут поименный список погибших на основе сообщений в открытых источниках, число убитых, скорее всего, превысит 90 тысяч человек. Пока что в списке 200 186 человек, из них 57% не были связаны с армией в момент начала конфликта (речь идет о добровольцах, мобилизованных и завербованных заключенных).