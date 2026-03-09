ВСУ вернули превосходство в тактических дронах, российские войска перебрасывают подкрепления в район Гуляйполя. Что происходит на фронте

В результате обстрела никто не пострадал, добавил Гладков. При этом он сообщил о двух раненых из-за детонации дронов в приграничных районах области (1, 2).

Генштаб ВСУ сообщил о поражении 7 марта и в ночь на 8 марта ЗРПК «Панцирь-С1» и десантного катера БК-16 в районе Новоозерного в оккупированном Крыму. Кроме того, удары были нанесены по пункту управления БПЛА «Орион» в районе Красносельского в Крыму, а также по пунктам управления БПЛА в Белгородской области, в районе Гуляйполя в Запорожской области и в Селидово в оккупированной части Донецкой области. Среди прочего были поражены командно-наблюдательные пункты ВС РФ в районах Нижнего Рогачика в оккупированной части Запорожской области и Новопетриковки, Волновахи и Селидово в «ДНР». По мнению пророссийского Telegram-канала «Осведомитель», были поражены сразу два макета «Панцирь-С1».

Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» днем 8 марта написал о нанесенных ударах по складам хранения БПЛА и БЧ к ним на территории завода «Точмаш» возле Донецкого аэропорта. Это продолжение операции, которая была проведена накануне с применением ракет, утверждает «КіберБорошно». Жители Донецка сообщали о мощном взрыве и отключении электроснабжения в нескольких районах Донецка, Макеевки, Горловки и Енакиево.

Вечером того же дня правительство Краснодарского края сообщило о падении обломков в Анапе, поселке Ахтырском под Абинском и в Крымске. Сирена и взрывы из-за работы ПВО также слышны в Сочи и Адлере. Украинский OSINT-проект Exilenova+ пишет о возгорании в районе Темрюка рядом с Керченским проливом, однако что именно горит, неизвестно.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что системы ПВО сбили в регионе восемь беспилотников в ночь на 9 марта. Судя по фотографиям местных жителей, после атаки в Великом Новгороде произошел пожар на территории завода минеральных удобрений «Акрон», пишет Astra. До этого беспилотники атаковали «Акрон» 11 декабря 2025 года. «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что это уже третий химический завод, атакованный за последние две недели, который производит селитру и аммиак, и предполагает, что это попытка усложнить производство взрывчатых веществ в России.

OSINT-исследователь под ником Jembob обнаружил, что за прошлый год в России возвели около сотни насыпей и башен для размещения ЗРПК «Панцирь-С1» и других систем ПВО. В частности, вокруг Москвы было построено по меньшей мере 43 новые башни, причем на всех из них установили ЗРПК, практически не ослабляя при этом более старые позиции. Не позднее чем с декабря 2025 года построено по меньшей мере по одной насыпи возле каждого нефтеперерабатывающего завода в радиусе 1500 км от границы с Украиной. Продолжается укрепление зоны вокруг резиденции Путина в Валдае — теперь там построено еще 8 башен для ЗРПК. Таким образом, резиденцию охраняют уже 19 позиций ЗРПК, позиция РЭБ, две позиции РЛС и по позиции для ЗРК С-300 и С-400.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 марта по 20:00 6 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 7 мирных жителей, еще 58 получили ранения. В минувшие выходные 29 мирных жителей погибли, еще 117 пострадали (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Ресурс «КіберБорошно» подтвердил повреждение морского тральщика «Валентин Пикуль» и фрегата «Адмирал Эссен» в результате атаки на портовую инфраструктуру Новороссийска в ночь на 2 марта. Поражение фрегата «Адмирал Макаров» не подтверждено.

Z-канал «Изнанка» опубликовал кадры удара по украинскому вертолету Ми-8, как утверждается, беспилотником типа «Шахед» в районе Михайловки Днепропетровской области в 115 км от ЛБС.

Согласно статистике украинского OSINT-проекта WarSpotting, в феврале 2026 года были зафиксированы рекордно низкие потери техники ВС РФ (всего 72 единицы). Авторы отмечают резкое снижение потерь с начала 2026 года, связанное с сокращением применения техники на фронте.