ВСУ вернули превосходство в тактических дронах, российские войска перебрасывают подкрепления в район Гуляйполя. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке
- На сумском направлении российские военные заняли полосу в 20 км вдоль государственной границы к юго-востоку от городы Сумы
- На покровском направлении подразделения ВС РФ пытаются наступать на Доброполье от окраин Покровска
- На южно-донецком направлении фиксируется переброска свежих российских сил в район Гуляйполя
- На запорожском направлении темпы российского наступления на большинстве участков «обнулились»
- Украинские военные вернули превосходство в тактических дронах и атакуют логистику ВС РФ на глубину 50–60 км от передовой
- Российский воздушный налет на Харьков: в результате «прилета» по жилому дому погибли 11 человек
- WarSpotting: в феврале 2026 года зафиксированы рекордно низкие месячные потери ВС РФ в технике и вооружениях
- Правительство Бельгии пока не передало Украине ни одного из обещанных 30 истребителей F-16
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные заняли полосу в 20 км вдоль государственной границы к юго-востоку от городы Сумы.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в районе Поповки и Высокого к юго-востоку от Сум. Согласно карте проекта, теперь российские войска занимают на этом участке приграничную полосу, протянувшуюся почти на 20 км с севера на юг и на 1–3 км в глубину территории Украины. В северной части Сумской области они захватили позиции в приграничных селах Комаровка и Сопычь на границе с Брянской областью.
На константиновском направлении Минобороны РФ отчиталось о расширении зоны контроля к востоку от Краматорска.
В Минобороны РФ отчитались о захвате Голубовки, примыкающей с севера к Миньковке (к востоку от Краматорска). Согласно официальной статистике на 2014 год, в Голубовке проживало 33 человека.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ захватили Ильиновку (до 2016 года — Ильича) к юго-западу от Константиновки.
На покровском направлении подразделения ВС РФ пытаются наступать на Доброполье от окраин Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
В DeepState сообщили, что российские силы продвинулись к северу от Удачного, расположенного к юго-западу от Покровска. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», в свою очередь пишет, что ВС РФ продвинулись в Гришине к северо-западу города. По его прогнозу, оттуда ВС РФ будут наступать на север в направлении Доброполья, поскольку не могут достичь его через Родинское и Белицкое.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тысячи км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
ОБрМП — отдельная бригада морской пехоты.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
Storm Shadow / SCALP-EG — крылатые ракеты воздушного базирования французско-британской разработки Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée–Emploi Général, фр.; «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением»). Масса боевой части — 450 кг, дальность переданных Украине модификаций, по всей видимости, не превышает 300 км.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
В то же время Анатолий Радов передает, что ВС РФ захватили Затышок (до 2024 года — Суворово) на Добропольском выступе и продолжают наступать в направлении Белицкого. По сообщению «военкора» Юрия Котенка, ВС РФ контролируют 60% Гришина и ведут бои на окраине Сергеевки к западу от него. На Добропольском выступе российские войска ведут бои за Сухецкое и на восточной окраине Белицкого, пишет «военкор».
Украинский военный Станислав Бунятов пишет, что российские военные прекратили механизированные штурмы на Добропольском выступе, однако продолжают атаковать малыми группами пехоты, осуществляют дистанционное минирование, атакуют украинские БПЛА и наземные дроны, в то время как СОУ, по его словам, наносят потери противнику «в промышленных масштабах».
На южно-донецком направлении фиксируется переброска свежих российских сил в район Гуляйполя.
По оценке OSINT-ресурса Unit Observer, российское командование перебросило ряд подразделений с покровского направления в район Гуляйполя, видимо для поддержания темпов наступления. В частности, аналитики отмечают прибытие на этот участок 68-го армейского корпуса, 40-й ОБрМП и 55-й дивизии морской пехоты, хотя последняя еще не вступила в бой. Украинский OSINT-канал In Factum указывает, что на днях небольшая механизированная колонна 40-й ОБрМП была уничтожена украинскими дронами в городской черте Гуляйполя.
Ситуация в районе Гуляйполя на южно-донецком направлении по версии ресурса Unit Observer
Unit Observer
Тем временем в DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля к юго-западу от Гуляйполя.
На запорожском направлении темпы российского наступления на большинстве участков «обнулились».
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что темпы наступления ВС РФ на направлении «обнулились», а на отдельных участках российские войска были вынуждены оставить позиции, например в северной и центральной части Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища. Также, по его сведениям, СОУ удалось зачистить Новояковлевку северо-западнее поселка Степногорск и северную часть самого Степногорска. Попытки российских войск продвинуться в направлении Орехова результатов не принесли, сообщает обозреватель.
Машовец отмечает, что действующая здесь российская группировка «Днепр» больше не может перебрасывать резервы с левого берега Днепра в Херсонской области, так как оттуда уже выведены все возможные подразделения. Также он полагает, что российское командование, чьи планы окружения Ореховского района обороны СОУ были сорваны, может задействовать для лобового штурма Орехова те силы, которые предназначались для наступления на город Запорожье.
«Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов сообщает, что украинские силы вновь достигли превосходства в дронах, введя эффективные методы противодействия дронам-перехватчикам, и начали атаковать российскую логистику на глубине 50–60 км от ЛБС, применяя тяжелые мультикоптеры-авиаматки, которые сбрасывают FPV-дроны. Ему вторит российский военнослужащий Святослав Голиков, который приводит сообщения нескольких военных о том, что из-за «зашкаливающей активности» тактических дронов в 15 км от передовой «логистика умерла» даже в пешем порядке.
Согласно подсчетам пророссийского OSINT-ресурса LostArmour, в феврале 2026 года ВС РФ заняли 454 кв. км территории Украины. Напомним, ранее в DeepState сообщали, что площадь оккупированной территории за прошедший месяц увеличилась на 126 кв. км, а по оценке OSINT-сообщества Black Bird Group она и вовсе сократилась на 37 кв. км.
Согласно подсчетам украинского мониторингового ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основе сводок Генштаба ВСУ, количество боестолкновений на фронте в феврале сократилось на 9% по сравнению с январем, составив в среднем 129 в день. Из них почти треть (31%) пришлись на Покровское направление.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак.
- В ночь на 7 марта было запущено 509 средств воздушного нападения, из них 480 беспилотников, в том числе около 290 типа «Шахед» (453 БПЛА были сбиты или подавлены), 13 баллистических ракет «Искандер-М» (8 сбиты), 14 крылатых ракет «Калибр» (11 сбиты) и две ракеты «Циркон» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания 9 ракет и 26 БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
- В ночь на 8 марта было запущено 119 средств воздушного нападения, из них 117 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (98 БПЛА были сбиты или подавлены) и две баллистические ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания двух ракет и 19 БПЛА в 11 локациях.
- В ночь на 9 марта было запущено 199 средств воздушного нападения, из них 197 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (161 БПЛА был сбит или подавлен) и две баллистические ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания двух ракет и 36 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в одной локации.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки территории Украины в ночь на 7 марта. Основное направление удара — Черновицкая и Житомирская области, Киев, Вольнянск (Запорожская область), Харьков, Харьковская область, Одесса, Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск), район Затоки. Основные цели — энергетическая инфраструктура.
Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь на 7 марта 2026 года
ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів |
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак утром 7 марта без электроснабжения остались потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Нарушено теплоснабжение в Киеве.
11 человек, в том числе двое детей, погибли при ракетном ударе по Харькову в ночь на 7 марта. Пострадали 16 человек, сообщили (1, 2) местные власти. По словам главы местной ОВА Олега Синегубова, в тяжелом состоянии 11-летний мальчик. При ударе обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в Киевском районе города. Всего были повреждены 19 многоэтажных домов, школа и торговые павильоны.
В тот же день по Чугуевскому району в Харьковской области нанесена серия ударов. По информации Харьковской областной прокуратуры, двое человек погибли и пятеро пострадали.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры в результате атаки. Возникли масштабные пожары, которые удалось оперативно локализовать. Обошлось без пострадавших.
В ночь на 8 марта беспилотник нанес удар по Чугуевскому району Харьковской области, загорелся частный дом, трое человек получили ранения. Когда спасатели прибыли на место, пожарная машина попала под повторный удар — машина полностью уничтожена, но спасатели не пострадали, говорится в сообщении ГСЧС.
Подобное происшествие произошло накануне вечером в соседней Днепропетровской области: в Самаровском районе к северу от Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) дроны атаковали три пожарных автомобиля, один из них выгорел полностью.
В Сумской области 8 марта был атакован поезд, следовавший из Киева в Сумы, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Поврежден локомотив, никто из пассажиров не пострадал.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 6 марта были перехвачены 8 беспилотников: 6 — над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями;
- в ночь на 7 марта были уничтожены 124 БПЛА: 29 — над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской, 9 — над Рязанской, 8 — над Калужской, 7 — над Воронежской областью, по 6 — над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымским полуостровом, по 5 — над Тульской и Самарской областями, по 3 — над Липецкой областью и Московским регионом, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, по 2 — над Саратовской и Ульяновской областями и один — над Ивановской областью;
- в течение дня 7 марта были перехвачены 42 беспилотника (1, 2): 22 — над Белгородской, 15 — над Курской и 5 — над Брянской областью;
- в ночь на 8 марта были уничтожены 72 БПЛА: по 20 — над Астраханской областью и Крымским полуостровом, 14 — над Ростовской областью, 8 — над Белгородской, 4 — над Краснодарским краем, 3 — над Курской областью, 2 — над Волгоградской и один — над акваторией Азовского моря;
- в течение дня 8 марта были перехвачены 386 беспилотников (1, 2, 3, 4): 181 — над Брянской областью, 43 — над Краснодарским краем, 40 — над Тульской областью, 23 — над Белгородской, 17 — над Калужской, по 15 — над Рязанской областью и Московским регионом, из них 6 летело на Москву, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью, 11 — над Крымским полуостровом, 7 — над Орловской областью, 5 — над акваторией Чёрного моря, 2 — над Ростовской областью и по одному — над Липецкой областью и Адыгеей;
- в ночь на 9 марта были уничтожены 163 БПЛА: 54 — над Брянской областью, 47 — над Крымским полуостровом, 16 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской, 8 — над Новгородской, 5 — над Белгородской областью, по 4 — над акваторией Чёрного моря и Смоленской областью, по 3 — над Воронежской областью и Адыгеей, по 2 — над Ростовской областью и акваторией Азовского моря и по одному — над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.
Украинский канал Exilenova+ сообщает о последствиях ракетного удара по ТЭЦ в Белгороде 26 февраля. В результате удара видимые повреждения получил зал котлов-утилизаторов водогрейного типа. Установка состоит из агрегатов с установленной тепловой мощностью 30,2 Гкал/ч каждый. Аналитики канала утверждают, что повреждение оборудования значительно снизило эффективность работы станции и ограничило возможности производства тепловой энергии.
Канал также публикует снимок результата атаки БПЛА на завод «Уралхим» в Кирово-Чепецке в Кировской области 4 марта. Аналитики канала констатируют попадание двух БПЛА в район склада цеха № 57, производящего аммиачную селитру — сырье для изготовления взрывчатых веществ.
Последствия украинского налета на завод «Уралхим» в Кирово-Чепецке в Кировской области 4 марта 2026 года
Exilenova+
Мониторинговый проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал снимки пораженной 5 марта дронами ССО позиции ЗРК С-400 в Орловке в аннексированном Крыму. Отмечается, что видны свежие накаты от тяжелой техники, — это подтверждает наличие в ангарах техники из состава зенитно-ракетного комплекса.
Российские мониторинговые каналы вечером 6 марта сообщили об активности дронов в глубоком тылу на оккупированной территории Донецкой области. Появились кадры (1, 2) последствий ударов по российским военнослужащим и транспортным средствам.
Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что с середины февраля СОУ трижды наносили удары по складам и позиционным районам ракетных комплексов «Искандер» и «Оникс». В проекте предполагают, что после многих месяцев ударов по российским средствам ПВО украинские военные переключаются на другие цели.
Генштаб ВСУ отчитался 7 марта об ударе по объекту российских сил в районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP-EG. В результате атаки уничтожено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, на месте попадания вспыхнул пожар, сопровождавшийся детонацией боеприпасов, говорится в сообщении. OSINT-ресурс «КіберБорошно» опубликовал кадры, подтверждающие атаку при подготовке очередного удара. На территории зафиксировано большое количество дронов. Разведку осуществлял дрон «Бунтарь-3».
Кроме того, согласно заявлению Генштаба, были поражены пункт управления БПЛА в районе поселка Диброва в оккупированной части Луганской области и командно-наблюдательный пункт в районе села Кругляковка в оккупированной части Харьковской области. Также под огонь попали артиллерийские позиции в районах Таволжанки в Харьковской области, Воскресенки и Новопавловки в Донецкой области и районы сосредоточения личного состава ВС РФ в Запорожской, Донецкой и Сумской областях, говорится в сообщении.
В тот же день, по информации канала «Пепел ➜ Белгород», при атаке дрона на «Газель» в Грайворонском округе погиб мужчина.
В ночь на 8 марта из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе в Армавире, сообщили власти Краснодарского края. Огонь охватил 700 кв. м и утром был потушен. Речь идет о накопительно-перевалочной нефтебазе «Южной нефтяной компании» — сети заправок на юге России, утверждает «КіберБорошно» со ссылкой на кадры очевидцев. В 2011 году ЮНК выкупила перевалочную нефтебазу у «Транснефти» (тогда она называлась ЛПДС «Армавир»).
На фотографии высокого качества, сделанной 8 марта и опубликованной «Радио Свобода», виден как минимум один уничтоженный резервуар с топливом.
«Губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки БПЛА на Васильевку той же ночью пострадали 8 человек, одна женщина погибла. Значительно разрушены многоквартирные дома по улице 40 лет Победы.
Той же ночью ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По информации канала «Пепел ➜ Белгород», были обстреляны электроподстанции «Белгород» на улице Сторожевой и «Фрунзенская» в районе села Драгунское Белгородского округа.
В результате обстрела никто не пострадал, добавил Гладков. При этом он сообщил о двух раненых из-за детонации дронов в приграничных районах области (1, 2).
Генштаб ВСУ сообщил о поражении 7 марта и в ночь на 8 марта ЗРПК «Панцирь-С1» и десантного катера БК-16 в районе Новоозерного в оккупированном Крыму. Кроме того, удары были нанесены по пункту управления БПЛА «Орион» в районе Красносельского в Крыму, а также по пунктам управления БПЛА в Белгородской области, в районе Гуляйполя в Запорожской области и в Селидово в оккупированной части Донецкой области. Среди прочего были поражены командно-наблюдательные пункты ВС РФ в районах Нижнего Рогачика в оккупированной части Запорожской области и Новопетриковки, Волновахи и Селидово в «ДНР». По мнению пророссийского Telegram-канала «Осведомитель», были поражены сразу два макета «Панцирь-С1».
Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» днем 8 марта написал о нанесенных ударах по складам хранения БПЛА и БЧ к ним на территории завода «Точмаш» возле Донецкого аэропорта. Это продолжение операции, которая была проведена накануне с применением ракет, утверждает «КіберБорошно». Жители Донецка сообщали о мощном взрыве и отключении электроснабжения в нескольких районах Донецка, Макеевки, Горловки и Енакиево.
Вечером того же дня правительство Краснодарского края сообщило о падении обломков в Анапе, поселке Ахтырском под Абинском и в Крымске. Сирена и взрывы из-за работы ПВО также слышны в Сочи и Адлере. Украинский OSINT-проект Exilenova+ пишет о возгорании в районе Темрюка рядом с Керченским проливом, однако что именно горит, неизвестно.
Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что системы ПВО сбили в регионе восемь беспилотников в ночь на 9 марта. Судя по фотографиям местных жителей, после атаки в Великом Новгороде произошел пожар на территории завода минеральных удобрений «Акрон», пишет Astra. До этого беспилотники атаковали «Акрон» 11 декабря 2025 года. «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что это уже третий химический завод, атакованный за последние две недели, который производит селитру и аммиак, и предполагает, что это попытка усложнить производство взрывчатых веществ в России.
OSINT-исследователь под ником Jembob обнаружил, что за прошлый год в России возвели около сотни насыпей и башен для размещения ЗРПК «Панцирь-С1» и других систем ПВО. В частности, вокруг Москвы было построено по меньшей мере 43 новые башни, причем на всех из них установили ЗРПК, практически не ослабляя при этом более старые позиции. Не позднее чем с декабря 2025 года построено по меньшей мере по одной насыпи возле каждого нефтеперерабатывающего завода в радиусе 1500 км от границы с Украиной. Продолжается укрепление зоны вокруг резиденции Путина в Валдае — теперь там построено еще 8 башен для ЗРПК. Таким образом, резиденцию охраняют уже 19 позиций ЗРПК, позиция РЭБ, две позиции РЛС и по позиции для ЗРК С-300 и С-400.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 марта по 20:00 6 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 7 мирных жителей, еще 58 получили ранения. В минувшие выходные 29 мирных жителей погибли, еще 117 пострадали (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Ресурс «КіберБорошно» подтвердил повреждение морского тральщика «Валентин Пикуль» и фрегата «Адмирал Эссен» в результате атаки на портовую инфраструктуру Новороссийска в ночь на 2 марта. Поражение фрегата «Адмирал Макаров» не подтверждено.
Z-канал «Изнанка» опубликовал кадры удара по украинскому вертолету Ми-8, как утверждается, беспилотником типа «Шахед» в районе Михайловки Днепропетровской области в 115 км от ЛБС.
Согласно статистике украинского OSINT-проекта WarSpotting, в феврале 2026 года были зафиксированы рекордно низкие потери техники ВС РФ (всего 72 единицы). Авторы отмечают резкое снижение потерь с начала 2026 года, связанное с сокращением применения техники на фронте.
Динамика российских потерь техники и вооружений по годам
WarSpotting
Русской службе Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе сообщений в открытых источниках удалось установить имена 202 766 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину, в том числе 18 092 мобилизованных. За прошедшее с предыдущего обновления время список пополнился 2580 именами, из них 143 — мобилизованные. Также журналисты отмечают, что за четыре года полномасштабной войны погибли как минимум 32 женщины-военнослужащие с российской стороны. Большинство из них работали на должностях военных медиков, хотя среди погибших женщин есть командир реактивного артиллерийского дивизиона, инструктор службы беспилотной авиации, радиотелефонистка и кинолог.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал список погибших офицеров в/ч 78986 в районе Тëткино в Курской области 6 марта в результате сброса трех мин калибра 82 мм с дрона типа «Баба-яга».
Вооружения и военная техника
Правительство Бельгии пока не передало Украине ни одного из обещанных 30 истребителей F-16, сообщает телеканал VRT, хотя первую партию из четырех единиц планировалось отправить еще в 2024 году. В качестве основной причины называется задержка поставок американских F-35 на замену F-16. По подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в настоящее время на вооружении Воздушных сил ВСУ находится до 55 истребителей F-16.
Правительство Великобритании сообщило, что на территории Украины действуют четыре британских центра по ремонту и обслуживанию военной техники, где наряду с украинцами работают британские инженеры, и планируется открытие пятого.
О главных событиях войны 6 марта 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ перешли к активной обороне севернее Гуляйполя, российская БМП-2 в защитном «обвесе» в стиле «икебана». Что происходит на фронте
