ВС РФ перешли к активной обороне севернее Гуляйполя, российская БМП-2 в защитном «обвесе» в стиле «икебана». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении Минобороны РФ отчиталось о выходе к пригородам Святогорска на берегу Северского Донца
- На покровском направлении продолжаются бои за Гришино и Родинское на окраинах покровско-мирноградской агломерации
- На южно-донецком направлении российские военные перешли к активной обороне к северу от Гуляйполя
- Воздушный налет на Севастополь — пострадали девять человек, в том числе трое детей
- Состоялся второй этап обмена российскими и украинскими военнопленными — всего стороны получили по 500 человек
- «Важные истории» — в России собираются набрать почти 80 тысяч человек в Войска беспилотных систем до конца 2026 года
- Роберт «Мадяр» Бровди — за одну ночь поражены сразу четыре комплекса ПВО: «Бук», С-300В, ЗРК «Тор» и ЗРПК «Панцирь-С1»
- На вооружении ВС РФ замечена БМП-2 в защитном «обвесе» под условным наименованием «икебана»
Обстановка на фронте
На лиманском направлении Минобороны РФ отчиталось о выходе к пригородам Святогорска на берегу Северского Донца.
Минобороны РФ заявило о захвате поселка Сосновое к северу от Святогорска на берегу Северского Донца. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт расположен на расстоянии более 9 км от зоны уверенного контроля российских войск.
В 3-м армейском корпусе ВСУ отчитались о разгроме российской механизированной колонны и уничтожении танка и трех БМП с помощью дронов и артиллерии.
БМП — боевая машина пехоты. Бронированная гусеничная или колесная боевая машина, предназначенная для безопасной транспортировки личного состава к переднему краю боевых действий, его огневой поддержки и ведения боя в составе механизированных подразделений. Обладает умеренной защищенностью и в основном вооружается пулеметными и пушечными системами. В советской и российской школе военного машиностроения служит и наименованием конкретных машин при добавлении порядкового номера модели: БМП-1, БМП-2, БМП-3.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
На Северском выступе российские войска медленно продвигаются от Северска в сторону славянско-краматорской агломерации.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» привязал к местности видео удара российским FPV-дроном по брошенному бронетранспортеру СОУ в 2,5 км от ЛБС в районе Кривой Луки на берегу Северского Донца. Также в проекте установили место съемки украинского видео поражения российского военного FPV-дроном и сделали вывод о продвижении ВС РФ на 1,5 км севернее Пазена.
На покровском направлении продолжаются бои за Гришино и Родинское на окраинах покровско-мирноградской агломерации.
В DeepState сообщили, что российские силы продвинулись в селе Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников характеризует обстановку в селе как стабильно тяжелую. По его оценке, в Гришине развернулась классическая позиционная борьба, а СОУ продолжают контролировать четверть села и 20–25% города Родинское к северу. Бои в этих населенных пунктах сдерживают ВС РФ от продвижения на Межевую и Доброполье, считает обозреватель.
На южно-донецком направлении российские военные перешли к активной обороне к северу от Гуляйполя.
DeepState фиксирует расширение зоны уверенного контроля ВС РФ в Гуляйполе. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что российские войска продолжают наступать к западу и юго-западу от города, тогда как севернее вынуждены были перейти к активной обороне, сдерживая продвижение СОУ. По его сведениям, украинским бойцам удалось закрепиться в Терновом (до 2016 года — Новопетровское), а также выбить противника из Берёзового и, вероятно, войти в Новогригоровку и завязать бои за Сладкое. В то же время украинским силам не удается надежно закрепиться в Доброполье на берегу реки Гайчур, пишет обозреватель.
Более того, ВС РФ удалось выбить украинские части из Прилук и Еленоконстантиновки (до 2016 года — Жовтневое), а к западу от Гуляйполя — продвинуться на 1–1,5 км за неделю и завязать бои за Зализничное. Тем не менее СОУ по-прежнему удерживают позиции в самом Гуляйполе, где идут тяжелые бои, сообщает Машовец. По его мнению, цель украинских контратак — сорвать российское наступление в направлении Орехова и вынудить группировку войск «Восток» перейти к обороне, однако пока что эта цель достигнута не полностью.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 марта 141 беспилотника, в том числе около 100 типа «Шахед» (111 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в одной локации.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак утром без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях.
В Черниговской области в результате ночного налета БПЛА была ранена женщина, сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус. Загорелись дома и хозяйственные постройки.
Три человека, в том числе подросток, получили ранения в результате ночной атаки на Никополь в Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, инфраструктура, административные здания, предприятие и транспорт. В Кривом Роге были повреждены девятиэтажный дом, около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, предприятие и объект инфраструктуры, возникли пожары. В Синельниковском районе разрушены два частных дома, еще два — повреждены.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 5 марта (1, 2) девяти беспилотников: шести — над Белгородской, двух — над Курской областью и одного — над Крымским полуостровом. В ночь на 6 марта были перехвачены 83 БПЛА: 56 — над Крымским полуостровом, по семь — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному — над Астраханской и Белгородской областями.
Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке на Севастополь, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Сбитый беспилотник, «начиненный металлическими шариками и взрывчаткой», упал рядом с многоквартирным домом. Часть города осталась без электричества, повреждения получили 10 многоквартирных домов и три автомобиля.
Telegram-канал «Крымский ветер», проанализировав данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, сделал вывод, что под удар попала электроподстанция 330 кВ «Островская» у села Островское в Первомайском районе Крыма.
После ночного налета беспилотников на Краснодарский край загорелась подстанция, пострадали два человека. Об этом сообщили в Оперштабе региона. После «падения обломков БПЛА» в хуторе Бережном Абинского района начался пожар на площади около 120 м². В украинском канале Exilenova+ пишут, что под удар попала подстанция 500 кВ «Кубанская» в Бережном.
Обломки дрона также повредили электростанцию в Крымском районе края, из-за чего начался пожар. Возгорание потушили к семи утра, никто не пострадал.
В оккупированной части Херсонской области в результате атаки дронов погибли два человека, еще 12 получили ранения, заявил «губернатор» Владимир Сальдо. Утром он написал, что украинские беспилотники четыре раза атаковали магазин «Эвелин» в городе Алёшки. Однако, как сообщили местные жители изданию Astra, атака произошла накануне и погибли три человека. Они предполагают, что удар нанесли российские военные.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 марта по 20:00 5 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум четыре мирных жителя, еще 43 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Состоялся второй этап обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны РФ. Он прошел по формуле «300 на 300». Информацию подтвердили украинский Координационный штаб по вопросу обращения с военнопленными и Владимир Зеленский (1, 2). Первый этап прошел накануне в формате «200 на 200». Таким образом, за два дня было возвращено по 500 военнопленных. Ирина Крынина, лидер общественного движения «Наш выход», рассказала, что среди тех, кто в эти дни отправился на родину, 54% оказались в плену в 2025 году, а еще 43% обменянных попали в плен в 2024 году. Тем временем в плену находятся сотни военнопленных, ожидающих обмена с 2022 года.
Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров сообщил, что летчик, борттехник и штурман вертолета Ми-8АМТШ, потерянного в Ростовской области в результате «дружественного огня», погибли.
Между тем провоенный Telegram-канал Aviahub написал, что экипаж уничтоженного накануне в акватории Чёрного моря противолодочного вертолета Ка-27 выжил. «Военкор» Владимир Романов уточняет, что один из членов экипажа всё-таки погиб, остальных эвакуировали с платформы, где был поражен вертолет.
Министерство обороны РФ планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем до конца 2026 года. Об этом сообщило издание «Важные истории» со ссылкой на документы военного ведомства, обнаруженные в открытом доступе. По этим данным, 58 тысяч человек планируется набрать среди студентов, выпускников курсов операторов БПЛА, бывших военнослужащих авиационных частей, а также «граждан женского пола» с соответствующей подготовкой; 10,8 тысячи человек предполагается привлечь за счет перевода на контракт солдат срочной службы и еще 10 тысяч — за счет перевода действующих военных из других подразделений. Кроме того, военное ведомство собирало данные о количестве студентов технических специальностей в российских вузах, которые могут быть привлечены к подготовке операторов БПЛА, а также о планах набора на военные кафедры и в программы дополнительного образования для обучения работе с беспилотниками.
Командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что 4–5 марта 2026 года вверенные ему подразделения уничтожили два ЗРК «Тор» в оккупированной части Донецкой области. Оба комплекса были поражены боеприпасами украинского производства, уточнил Бровди. Кроме того, «Мадяр» отчитался, что в ночь на 6 марта СБС поразили ЗРК «Бук», С-300В, ЗРК «Тор» и ЗРПК «Панцирь-С1».
В ГУР сообщили, что в феврале дальнобойные дроны подразделения «Примари» поразили в Крыму четыре российских корабля и катера, противолодочный вертолет Ка-27 и РЛС комплекса С-400. В украинском OSINT-проекте «Кіберборошно» уточнили, что на самом деле на кадрах запечатлен удар по РЛС 98Л6 «Енисей» комплекса С-500. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» между тем сомневается, что все заявленные цели были действительно поражены.
Вооружения и военная техника
Украинские производители дронов с управлением по оптоволоконному кабелю столкнулись с кратным ростом цен на оптоволокно. Ранее сообщалось, что с аналогичной проблемой столкнулись и в России. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», пишет, что кризис продолжается уже два месяца и в дальнейшем будет только обостряться, поскольку китайские поставщики оптоволокна не планируют снижать цены.
Украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко приводит изображение российской БМП-2 с защитой от дронов из расплетенных металлических тросов, которую он называет «икебаной».
Российская БМП-2 в защитном «обвесе» под условным наименованием «икебана»
Танки. История и современность. Btvt.info
