ВС РФ перешли к активной обороне севернее Гуляйполя, российская БМП-2 в защитном «обвесе» в стиле «икебана». Что происходит на фронте

Более того, ВС РФ удалось выбить украинские части из Прилук и Еленоконстантиновки (до 2016 года — Жовтневое), а к западу от Гуляйполя — продвинуться на 1–1,5 км за неделю и завязать бои за Зализничное. Тем не менее СОУ по-прежнему удерживают позиции в самом Гуляйполе, где идут тяжелые бои, сообщает Машовец. По его мнению, цель украинских контратак — сорвать российское наступление в направлении Орехова и вынудить группировку войск «Восток» перейти к обороне, однако пока что эта цель достигнута не полностью.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 марта 141 беспилотника, в том числе около 100 типа «Шахед» (111 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в одной локации.

В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак утром без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях.

В Черниговской области в результате ночного налета БПЛА была ранена женщина, сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус. Загорелись дома и хозяйственные постройки.

Три человека, в том числе подросток, получили ранения в результате ночной атаки на Никополь в Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, инфраструктура, административные здания, предприятие и транспорт. В Кривом Роге были повреждены девятиэтажный дом, около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, предприятие и объект инфраструктуры, возникли пожары. В Синельниковском районе разрушены два частных дома, еще два — повреждены.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 5 марта (1, 2) девяти беспилотников: шести — над Белгородской, двух — над Курской областью и одного — над Крымским полуостровом. В ночь на 6 марта были перехвачены 83 БПЛА: 56 — над Крымским полуостровом, по семь — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному — над Астраханской и Белгородской областями.

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке на Севастополь, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Сбитый беспилотник, «начиненный металлическими шариками и взрывчаткой», упал рядом с многоквартирным домом. Часть города осталась без электричества, повреждения получили 10 многоквартирных домов и три автомобиля.

