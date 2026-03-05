ВС РФ «застряли» в «киллзонах» около покровско-мирноградской агломерации, дронами поражен российский Ка-27. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские войска приближаются к объявленному «освобожденным» Купянску с востока
- На покровском направлении российские военные «застряли» в «киллзонах» на окраинах покровско-мирноградской агломерации
- DeepState — на южно-донецком направлении в ходе контратакующих действий ВСУ удалось «зачистить» 79 кв. км
- Astra — количество случайно «упавших» на территорию России авиабоеприпасов с начала 2026 года достигло 10 единиц
- Состоялся обмен российскими и украинскими военнопленными по формуле «200 на 200» при посредничестве США и ОАЭ
- Украинские дроны поразили противолодочный вертолет Ка-27 на буровой платформе в акватории Чёрного моря
- С декабря 2025 года по февраль 2026 года в прифронтовой зоне уничтожено свыше 50 российских средств ПВО
- Reuters — в конце 2025 года украинские F-16 почти на месяц остались без поставок штатного ракетного вооружения
Обстановка на фронте
На купянском направлении российские войска приближаются к объявленному «освобожденным» Купянску с востока.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ вытеснили СОУ из Кучеровки к востоку от Купянска, а также ведут бои в Подолах к юго-востоку от города. Напомним, что об «освобождении» Купянска Минобороны РФ отчиталось еще в ноябре 2025 года.
На лиманском направлении подразделения ВС РФ ведут охват Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) с северо-запада.
Минобороны РФ заявило о захвате поселка Яровая к северо-западу от Лимана на маршруте снабжения лиманского плацдарма СОУ со стороны Изюма. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что российские силы ведут бои за Дробышево к северо-западу от Лимана и за сам город, где продвигаются в северной, восточной и южной части и обходят его с запада.
На Северском выступе разворачиваются бои на подступах к трассе от Бахмута (до 2016 года — Артёмовск) в сторону Славянска.
По сведениям Анатолия Радова, российские военные ведут бои за села Липовка и Фёдоровка Вторая на подступах к трассе на Славянск от Бахмута.
На покровском направлении российские военные «застряли» в «киллзонах» на окраинах покровско-мирноградской агломерации.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что ВС РФ не могут продвинуться в Гришине, Родинском и районе Светлого в окрестностях Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров), поскольку украинские силы создали «киллзону» в обоих городах агломерации. Вместе с тем он призывает обратить внимание на Добропольский выступ, где, по его сведениям, наступают подготовленные российские подразделения.
«Киллзона» — (kill zone, англ.) в терминологии российско-украинской войны — участок прифронтовой территории, где осуществляется огневое поражение любой техники и личного состава противника, что крайне затрудняет логистику, эвакуацию и наступательные действия.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ГСМ — горюче-смазочные материалы.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
На южно-донецком направлении в ходе контрнаступательных действий ВСУ удалось «зачистить» 79 кв. км.
Аналитики DeepState дают обзор ситуации в зоне украинских контратак на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. По их подсчетам, к настоящему моменту «зачищено» всего 79 кв. км, но даже над этой территорией пока не установлен устойчивый контроль, поскольку в тылах до сих пор фиксируются одиночные группы противника.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 5 марта 155 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (136 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 18 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в трех локациях.
В Одесской области беспилотник атаковал груженное кукурузой судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск) накануне. Среди членов экипажа есть пострадавшие, их число глава местной ОВА Олег Кипер не уточнил.
В Харьковской области два человека погибли, еще 13 получили ранения при атаках беспилотников на регион за прошедшие сутки, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Одна женщина погибла в селе Водяное и еще одна женщина — в Клиново-Новосёловке. Десять человек пострадали в Новопокровке, трое — в Каменной Яруге.
По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за сутки в регионе погибли три человека, еще четыре получили ранения. Удары наносились по критической и социальной инфраструктуре, были повреждены один многоэтажный, 11 частных домов и персональные автомобили.
За прошедшие сутки в Донецкой области от атак погибли два человека в Константиновке. Еще пять человек получили ранения: трое — в Славянске и по одному — в Дружковке и в Райгородке, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин.
В Николаевской общине Сумской области в результате удара БПЛА по гражданскому автомобилю ранения получили три человека, сообщил глава ОВА Олег Григоров.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак утром без электроснабжения остались потребители в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также в ведомстве рассказали, что в феврале украинские энергетики восстановили электроснабжение для более чем 3,1 млн потребителей, обесточенных из-за атак и боевых действий.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 4 марта (1, 2, 3) 158 беспилотников: 39 — над акваторией Чёрного моря, 37 — над Крымским полуостровом, 24 — над акваторией Азовского моря, 18 — над Краснодарским краем, 13 — над Белгородской, 11 — над Ростовской, пяти — над Саратовской, четырех — над Курской областью, по два — над Калужской и Кировской областями и по одному — над Воронежской областью, Чечней и Республикой Марий Эл. В ночь на 5 марта были перехвачены 76 БПЛА: 33 — над Саратовской областью, 17 — над акваторией Чёрного моря, 10 — над Крымским полуостровом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской и один — над Астраханской областью.
В результате ночного налета беспилотников на «гражданские объекты» в Саратовской области пострадали три человека, были выбиты окна в нескольких жилых домах и соцучреждениях, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Что именно подверглось атаке, он не уточнил. Telegram-канал «Настоящий Саратов» пишет, что целью, вероятно, был НПЗ в Заводском районе Саратова.
Взрывы и сирены с вечера также были слышны в Сочи и других населенных пунктах Краснодарского края, в том числе в Адлере, Анапе и Новороссийске. Украинские каналы Exilenova+ и Supernova+ утверждают, что был атакован город Армавир, где находятся военный аэродром и оборонный завод. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Дрон атаковал автомобиль с супругами в селе Смородино Грайворонского округа.
По информации издания Astra, российские бомбардировщики снова «уронили» авиабомбы на жилой сектор. 3 февраля 2026 года ФАБ была найдена в районе села Сетное Корочанского района в Белгородской области. 6 февраля российская авиабомба «нештатно сошла» около села Хрящевое этого же района. Бомбы не взорвались, никто не пострадал, сообщили источники Astra в экстренных службах региона. Таким образом, уже известно как минимум о 10 авиабомбах, упавших на территории России с начала 2026 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 марта по 20:00 4 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 13 мирных жителей, еще 49 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период. За февраль в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 224 мирных жителя, не менее 1240 человек получили ранения различной степени тяжести.
Потери
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «200 на 200», сообщают в Минобороны РФ. Информацию подтвердили украинский Координационный штаб по вопросу обращения с военнопленными и Владимир Зеленский (1, 2). Посредниками при обмене выступили ОАЭ и США. Кроме того, помощник Путина Владимир Мединский сообщил, что 6 марта стороны обменяют еще по 300 пленных. Итого по 500 военнопленных за два дня. Предыдущий обмен состоялся 5 февраля 2026 года.
В Военно-морских силах ВСУ заявили об уничтожении российского корабельного противолодочного вертолета Ка-27 в акватории Чёрного Моря. Согласно сообщению, сначала были атакованы подразделения, обеспечивающие работу размещенных на буровой платформе «Сиваш» пункта наблюдения и связи, а также средств РЭБ и ПВО, после чего на вертолетной площадке удалось поразить Ка-27.
Операторы дронов украинских ССО уничтожили базу ЗРК С-400 в Орловке в аннексированном Крыму и склады ГСМ ВС РФ в оккупированной части Донецкой области.
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика»: составил карту уничтоженных российских средств ПВО на фронте за зиму 2025–2026 годов. По подсчетам проекта, всего было уничтожено свыше 50 таких систем: 15 РЛС (в основном в Крыму) и 39 ЗРК (в основном на оккупированной территории на стыке Донецкой и Запорожской областей на одном из маршрутов пролета украинских БПЛА на территорию России).
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» по спутниковым снимкам подтвердил повреждения кормовой части морского тральщика «Валентин Пикуль» в результате атаки на портовую инфраструктуру Новороссийска в ночь на 2 марта 2026 года.
Вооружения и военная техника
Украинские истребители F-16 в конце 2025 года почти месяц не получали ракет американского производства, сообщает Reuters. По информации агентства, задержка поставок имела место во второй половине ноября и в начале декабря, когда ВС РФ вели кампанию ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В этот период украинским пилотам приходилось вылетать днем, поражая российские дроны из бортовых пушек (ночью такие вылеты слишком опасны), а также пытаться реанимировать ракеты, не сработавшие во время предыдущих вылетов.
О главных событиях войны 4 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Атаки ВСУ к северу от Гуляйполя «выдыхаются», в порту Новороссийска повреждены пять российских военных кораблей. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут
