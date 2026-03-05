ВС РФ «застряли» в «киллзонах» около покровско-мирноградской агломерации, дронами поражен российский Ка-27. Что происходит на фронте

На купянском направлении российские войска приближаются к объявленному «освобожденным» Купянску с востока

На покровском направлении российские военные «застряли» в «киллзонах» на окраинах покровско-мирноградской агломерации

DeepState — на южно-донецком направлении в ходе контратакующих действий ВСУ удалось «зачистить» 79 кв. км

Astra — количество случайно «упавших» на территорию России авиабоеприпасов с начала 2026 года достигло 10 единиц

Состоялся обмен российскими и украинскими военнопленными по формуле «200 на 200» при посредничестве США и ОАЭ

Украинские дроны поразили противолодочный вертолет Ка-27 на буровой платформе в акватории Чёрного моря

С декабря 2025 года по февраль 2026 года в прифронтовой зоне уничтожено свыше 50 российских средств ПВО

Reuters — в конце 2025 года украинские F-16 почти на месяц остались без поставок штатного ракетного вооружения

Обстановка на фронте

На купянском направлении российские войска приближаются к объявленному «освобожденным» Купянску с востока.

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ вытеснили СОУ из Кучеровки к востоку от Купянска, а также ведут бои в Подолах к юго-востоку от города. Напомним, что об «освобождении» Купянска Минобороны РФ отчиталось еще в ноябре 2025 года.

На лиманском направлении подразделения ВС РФ ведут охват Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) с северо-запада.

Минобороны РФ заявило о захвате поселка Яровая к северо-западу от Лимана на маршруте снабжения лиманского плацдарма СОУ со стороны Изюма. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что российские силы ведут бои за Дробышево к северо-западу от Лимана и за сам город, где продвигаются в северной, восточной и южной части и обходят его с запада.

На Северском выступе разворачиваются бои на подступах к трассе от Бахмута (до 2016 года — Артёмовск) в сторону Славянска.

По сведениям Анатолия Радова, российские военные ведут бои за села Липовка и Фёдоровка Вторая на подступах к трассе на Славянск от Бахмута.

На покровском направлении российские военные «застряли» в «киллзонах» на окраинах покровско-мирноградской агломерации.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что ВС РФ не могут продвинуться в Гришине, Родинском и районе Светлого в окрестностях Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров), поскольку украинские силы создали «киллзону» в обоих городах агломерации. Вместе с тем он призывает обратить внимание на Добропольский выступ, где, по его сведениям, наступают подготовленные российские подразделения.

