ВМС Украины впервые поразили вертолет с помощью дрона на буровой платформе «Сиваш»

ВМС Украины совместно с Силами специальных операций в ночь на 5 марта нанесли удар по российским военным на буровой установке «Сиваш» в акватории Чёрного моря — на Голицынском газовом месторождении — и впервые поразили российский вертолет на этой морской платформе с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
По данным ВМС, Россия использовала платформу как пункт наблюдения, ретрансляции связи, а также для размещения средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ближнего действия. С помощью этих систем происходило управление ударными беспилотниками, которые атаковали инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и угрожали гражданскому судоходству.
В ходе операции морские безэкипажные дроны и авиационные беспилотники поразили российские системы управления и связи. Помимо этого, украинские военные сбили с помощью FPV-дрона вертолет Ка-27, который в момент удара пытался совершить посадку на площадку буровой установки.
Голицынское газовое месторождение расположено на черноморском шельфе, в 70 км к северо-западу от крымского побережья. Буровая установка «Сиваш» — самоподъемная платформа, работающая на морском шельфе, оборудованная вертолетной площадкой. Россия захватила ее вместе с другими объектами «Черноморнефтегаза» после аннексии Крыма в 2014 году. В сентябре 2023 года ГУР провело операцию по возвращению платформы, однако потом она была вновь захвачена россиянами.