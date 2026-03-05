ВМС Украины впервые поразили вертолет с помощью дрона на буровой платформе «Сиваш»

ВМС Украины совместно с Силами специальных операций в ночь на 5 марта нанесли удар по российским военным на буровой установке «Сиваш» в акватории Чёрного моря — на Голицынском газовом месторождении — и впервые поразили российский вертолет на этой морской платформе с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

По данным ВМС, Россия использовала платформу как пункт наблюдения, ретрансляции связи, а также для размещения средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ближнего действия. С помощью этих систем происходило управление ударными беспилотниками, которые атаковали инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и угрожали гражданскому судоходству.

