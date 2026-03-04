Атаки ВСУ к северу от Гуляйполя «выдыхаются», в порту Новороссийска повреждены пять российских военных кораблей. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российская ствольная артиллерия начала обстреливать окраины Краматорска
- На южно-донецком направлении контратакующие действия ВСУ к северу от Гуляйполя постепенно «выдыхаются»
- Сергей «Флеш» Бескрестнов — беспилотники типа «Шахед» всё чаще применяются в прифронтовой полосе
- Налет украинских дронов на химический комбинат в Кирово-Чепецке — поражен агрегат по выпуску аммиака
- В Средиземном море БПЛА и БЭК атаковали российский газовоз с грузом СПГ — судно получило критические повреждения
- Роберт «Мадяр» Бровди — потери ВС РФ от действий беспилотных подразделений ВСУ превышают набор новобранцев
- В Ростовской области в ходе отражения налета беспилотников «дружественным огнем» сбит вертолет Ми-8АМТШ
- «Досье Шпиона» — в результате украинского налета в порту Новороссийска пострадали сразу пять военных кораблей
Обстановка на фронте
На константиновском направлении российская ствольная артиллерия начала обстреливать окраины Краматорска.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что российская ствольная артиллерия уже обстреливает восточные окраины Краматорска, что он считает «тревожным звоночком».
На южно-донецком направлении контратакующие действия ВСУ к северу от Гуляйполя постепенно «выдыхаются».
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что контратаки ВСУ к северу от Гуляйполя существенно замедлились, однако под контроль уже взяты те рубежи, с которых российские силы могли бы наступать в обход Орехова и на Вольнянск. По его оценке, дальнейшее развитие событий зависит от того, сумеют ли СОУ приблизиться к Успеновке на дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка и охватить ее.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что, согласно радиолокационным спутниковым снимкам, украинские военные установили колючую проволоку в 1–2 км от Риздвянки к юго-западу от Терноватого, что, по его мнению, опровергает российские заявления о захвате этого населенного пункта. Также он рассказывает, что в ночь на 3 марта украинская «Баба-яга» поразила российских солдат в заброшенном селе Добровольное к юго-востоку от Терноватого. По оценке исследователя, ВС РФ сохранили контроль над этим селом, несмотря на контратаки СОУ. Кроме того, Playfra пишет, что украинские силы приблизились к дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка со стороны Днепропетровской области, но пока не могут подвести экипажи БПЛА, чтобы установить огневой контроль над этим логистическим маршрутом.
Между тем российские войска продолжают атаковать к западу от Гуляйполя — в DeepState отметили расширение российской зоны контроля в районе Дорожнянки к юго-западу от города.
OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» приводит статистику изменений фронта за февраль согласно карте DeepState в разбивке по областям. По его подсчетам, наибольших успехов ВС РФ добились в Донецкой области, захватив 134,9 кв. км территории, в то время как в Днепропетровской области был утрачен контроль над 47,3 кв. км.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 марта 149 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (129 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в одной локации.
В результате авиаудара, нанесенного накануне вечером по Славянску в Донецкой области, один человек погиб, еще один пострадал, повреждения получили 63 частных дома, заявил начальник городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, сброшенные на город три ФАБ-250 попали по частной застройке.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Последствия российского воздушного удара по Славянску 3 марта 2026 года
Слов'янська міська ВА інформує
Один человек пострадал при ударе беспилотника по поезду в Криворожском районе в Николаевской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Поезд прибыл на техническое обслуживание, поэтому пассажиров в нем не было. Пострадавший — работник железной дороги.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Два человека погибли при обстреле одного из перекрестков в Херсоне, сообщила областная прокуратура.
В Запорожской области ударами ФАБ был уничтожен мост в районе села Хитровка. Видео с места ударов опубликовано накануне в Telegram-канале «военкора» Чингиса Дамбиева.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщает, что из-за возросшей результативности работы украинской ПВО против «Шахедов» ВС РФ стали всё чаще применять их в прифронтовой полосе на глубине до 20 км, причем всё больше таких дронов управляются оператором.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак утром без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 3 марта (1, 2, 3) 45 беспилотников: 34 — над Ростовской, пяти — над Белгородской областью, трех — над Крымским полуостровом и по одному — над Курской, Волгоградской и Орловской областями. В ночь на 4 марта были перехвачены 32 БПЛА: 21 — над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской областями, два — над Астраханской и один — над Курской областью.
Пять человек пострадали из-за атаки дронов на Волгоградскую область накануне вечером, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Повреждения получили три частных дома в Среднеахтубинском районе области и многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда. Поврежденный дом в Волгограде находится в 700 м от Волгоградского тракторного завода, обратило внимание издание Astra.
Ночью также была атакована Ростовская область. «Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали», — написал губернатор Юрий Слюсарь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак беспилотников пострадали мужчина и две женщины. Мужчина получил осколочные ранения при атаке дронов по сельскохозяйственной технике, а по женщинам дрон ударил, когда те передвигались в автомобиле. Днем в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа БПЛА атаковал автомобиль, пострадали три человека.
В результате налета БПЛА на село Азаровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Утром беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области, сообщил губернатор Александр Соколов, отметив, что пострадавших нет. По сведениям украинских каналов Exilenova+ и Supernova+, целью стал завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината — филиал компании «Уралхим», производящий азотные удобрения. Украинские источники утверждают, что предприятие, расположенное более чем в 1000 км от границы с Украиной, было атаковано беспилотниками «Лютий». В мониторинговом проекте Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ пришли к предварительному заключению, что повреждения получил агрегат производства аммиака АМ-70 в цеху № 51.
В Средиземном море ночью загорелся российский газовоз Arctic Metagaz. Об этом написали морской OSINT-аналитик H. I. Sutton, греческое СМИ Naftemporiki, а также профильное издание gCaptain.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Утром Минтранс РФ подтвердил пожар на судне. Ведомство утверждает, что газовоз был атакован украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, и называет произошедшее «актом международного терроризма и морского пиратства». Все 30 членов экипажа, которые были на борту, не пострадали. Fighterbomber утверждает, что в атаке принимали участие четыре БПЛА и два БЭК. «Били в одно место, согласованно по времени. То есть задача была именно уничтожить судно», — говорится в сообщении. На кадрах, которые публикуют OSINT-аналитики, видна дыра в корпусе судна. H. I. Sutton отмечает, что, хотя судно всё еще на плаву, для российского флота это «полная потеря». Arctic Metagaz входит в число примерно дюжины судов, задействованных в перевозке санкционного СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2» покупателям на китайский терминал Beihai, утверждает украинская разведка.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Последствия удара БПЛА и БЭК по российскому газовозу Arctic Metagaz в Средиземном море, 04.03.2026
OSINTtechnical
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 марта по 20:00 3 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум четыре мирных жителя, еще 33 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что зимой 2025–2026 годов подразделения беспилотных систем СОУ нанесли ВС РФ подтвержденные потери (невосполнимые и санитарные), превышающие набор новобранцев за тот же период. Согласно подсчетам, верифицированным в системе ситуационной осведомленности Delta, с декабря 2025 года по февраль 2026 года в России было набрано на контракт 80 122 человека (33 тысячи в декабре, 22 тысячи в январе и 25 122 в феврале), тогда как потери ВС РФ от действий беспилотных подразделений составили 88 898 человек (33 019, 29 692 и 26 087 соответственно). Таким образом, отрицательный баланс за зиму достиг 8 776 человек. Из общего числа потерь противника 30 090, или 33,8% по словам Бровди, приходится на подразделение «Птахи Мадяра».
Российские военные по состоянию на конец 2025 года казнили 337 украинских военнопленных, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также заявил, со ссылкой на оценки ООН, что более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам. Омбудсмен призвал международное сообщество усилить давление на Россию, обеспечить полное документирование преступлений и привлечение виновных к ответственности.
Во время работы ПВО по украинским беспилотникам был сбит российский вертолет, сообщили Z-каналы и местные жители (1, 2, 3, 4). Утверждается, что инцидент произошел в районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области. Об этом, в частности, написал также ростовский канал с оповещениями о беспилотной опасности. Кадры крушения вертолета опубликовали украинские каналы Exilenova+ и Supernova+. Позже издание Astra со ссылкой на источники выяснило, что военный вертолет Ми-8АМТШ был сбит во время работы ПВО в хуторе Дудки в Ростовской области, в нескольких километрах от Миллерово; три члена экипажа погибли, мирные жители не пострадали.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщает, что в ночь на 2 марта 2026 года по портовой инфраструктуре Новороссийска был нанесен массированный удар с применением не менее 200 беспилотников. Повреждения получили пять военных кораблей, находившихся в порту. Существенные повреждения, предположительно, получил морской тральщик «Валентин Пикуль»; также сообщается о повреждениях малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов». По имеющейся информации, погибли трое военнослужащих, еще 16 получили ранения. Исследователи из проектов Exilenova+, «КіберБорошно» и Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ анализируют спутниковые снимки из порта Новороссийска и зафиксированные на них повреждения. В частности, сообщается о попадании по фрегату проекта 11356Р «Адмирал Эссен».
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Спутниковый снимок попадания БПЛА по фрегату проекта 11356Р «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска
КіберБорошно | CyberBoroshno
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar's Group показали уничтожение «скидами» пусковой установки ЗРК С-400, как утверждается, на территории Белгородской области.
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
В ДШВ поделились видео 80-й ОДШБр, на котором показано уничтожение российского склада автомобильной техники, как утверждается, в Курской области, при помощи FPV-дронов, залетевших в помещение склада.
Вооружения и военная техника
В Z-канале «Разработчик БПЛА» рассказывают о массовом применении украинскими операторами дронов HX-2 германского производства, которые отличаются наличием донаведения с помощью машинного зрения. Поэтому они выполняют подлет к цели без связи с оператором, а также выключают двигатель на финальном участке траектории, что затрудняет их выявление. Примечательно, что ранее сообщалось об отказе украинской стороны от размещения заказов на эти беспилотники из-за выявленных дефектов.
О главных событиях войны 3 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Подконтрольная ВС РФ территория в Украине сократилась впервые с 2023 года, рекорд пусков российских ФАБ с УМПК. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут
«Баба-яга» — наименование, данное российскими военными тяжелым сельскохозяйственным дронам, которые украинские войска используют для сброса крупных боеприпасов, например, противотанковых гранат ПГ-7 или мин ТМ-62.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
Машинное зрение — применительно к российско-украинской войне чаще всего означает технологию, позволяющую бортовому компьютеру БПЛА распознавать цели самостоятельно или с помощью оператора и автоматически направлять дрон на цель без участия человека. Эту технологию также называют «донаведение» и «автозахват цели».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОДШБр — отдельная десантно-штурмовая бригада.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.