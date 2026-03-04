Атаки ВСУ к северу от Гуляйполя «выдыхаются», в порту Новороссийска повреждены пять российских военных кораблей. Что происходит на фронте

Исследователь под ником Playfra сообщает, что, согласно радиолокационным спутниковым снимкам, украинские военные установили колючую проволоку в 1–2 км от Риздвянки к юго-западу от Терноватого, что, по его мнению, опровергает российские заявления о захвате этого населенного пункта. Также он рассказывает, что в ночь на 3 марта украинская «Баба-яга» поразила российских солдат в заброшенном селе Добровольное к юго-востоку от Терноватого. По оценке исследователя, ВС РФ сохранили контроль над этим селом, несмотря на контратаки СОУ. Кроме того, Playfra пишет, что украинские силы приблизились к дороге Гуляйполе — Великая Новосёлка со стороны Днепропетровской области, но пока не могут подвести экипажи БПЛА, чтобы установить огневой контроль над этим логистическим маршрутом.

Между тем российские войска продолжают атаковать к западу от Гуляйполя — в DeepState отметили расширение российской зоны контроля в районе Дорожнянки к юго-западу от города.

OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» приводит статистику изменений фронта за февраль согласно карте DeepState в разбивке по областям. По его подсчетам, наибольших успехов ВС РФ добились в Донецкой области, захватив 134,9 кв. км территории, в то время как в Днепропетровской области был утрачен контроль над 47,3 кв. км.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 марта 149 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (129 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в одной локации.

В результате авиаудара, нанесенного накануне вечером по Славянску в Донецкой области, один человек погиб, еще один пострадал, повреждения получили 63 частных дома, заявил начальник городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, сброшенные на город три ФАБ-250 попали по частной застройке.