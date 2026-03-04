Российские военные корабли попали под удар беспилотников в Новороссийске

Фото: пожар в порту Новороссийска, 2 марта 2026 / Supernova+
В ходе атаки беспилотников на Новороссийск в ночь с 1 на 2 марта повреждения получили как минимум пять российских кораблей. Об этом пишет Telegram-канал «Досье Шпиона».
В частности, как уточняется, под удар попали противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов». Существенные повреждения, предположительно, получил морской тральщик «Валентин Пикуль». Другие два корабля, пострадавших при атаке БПЛА, Telegram-канал не называет.
Украинский OSINT-проект Exilenova+ еще днем 2 марта опубликовал снимок пирса в порту Новороссийска, на котором видно некое пятно «в районе кораблей проекта 1124 „Альбатрос“». К этому проекту относятся уже упомянутые «Ейск» и «Касимов».
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
«Досье Шпиона» уточняет, что погибли трое и пострадали 16 военнослужащих.
Обновлено 14:20. Exilenova+ также публикует более подробные спутниковые снимки порта. Судя по кадрам, на момент удара в порту стояли по меньшей мере шесть кораблей. Помимо уже перечисленных это также тральщик «Иван Голубец» и фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».
Местные власти эту информацию не комментировали. Известно, что в результате атаки БЭК и БПЛА вечером 1 марта загорелся нефтяной терминал «Шесхарис». Возгорание на топливном терминале, по сообщениям властей, удалось ликвидировать днем 2 марта. Сообщалось о семи пострадавших.
Нефтеналивной терминал «Шесхарис» — один из крупнейших на юге России, он принадлежит дочерней компании «Транснефти». Это конечная точка магистральных нефтепроводов компании, через которую проходит часть экспорта российской нефти сорта Urals.
