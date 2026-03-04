Российские военные корабли попали под удар беспилотников в Новороссийске

В ходе атаки беспилотников на Новороссийск в ночь с 1 на 2 марта повреждения получили как минимум пять российских кораблей. Об этом пишет Telegram-канал «Досье Шпиона».

В частности, как уточняется, под удар попали противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов». Существенные повреждения, предположительно, получил морской тральщик «Валентин Пикуль». Другие два корабля, пострадавших при атаке БПЛА, Telegram-канал не называет.

Украинский OSINT-проект Exilenova+ еще днем 2 марта опубликовал снимок пирса в порту Новороссийска, на котором видно некое пятно «в районе кораблей проекта 1124 „Альбатрос“». К этому проекту относятся уже упомянутые «Ейск» и «Касимов».

