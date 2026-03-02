ВСУ приближаются к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка, налет на нефтеналивной терминал в порту Новороссийска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении ВС РФ все еще ведут бои с целью установить полный контроль на Часовым Яром
- На южно-донецком направлении украинские войска приблизились на расстояние всего в 2 км к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка
- DeepState — темпы российского территориального продвижения в Украине упали до минимальных с июля 2024 года
- Все бригады береговой обороны в составе ВСУ переформированы в бригады морской пехоты
- Зеленский — за три месяца зимы по Украине выпустили 14 670 кассетных авиабомб, 738 ракет и почти 19 тысяч дронов
- Комбинированная атака воздушных и морских беспилотников на нефтеналивной терминал в порту Новороссийска
- «Важные истории» — в России сформировался коммерческий сектор найма иностранцев наемниками на войну
- Financial Times — расход зенитных ракет в ходе отражения иранских атак может повлиять на поставки этого типа вооружений Украине
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские военные заняли два населенных пункта в приграничной зоне.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничных сел Нескучное к северу от Харькова и Круглое на северо-востоке Харьковской области. В ведомстве также опубликовали видео «флаговтыка» в Нескучном.
Минобороны РФ отчиталось о захвате села Дробышево к северо-западу от Лимана, где проходит один из логистических маршрутов обороняющих город украинских войск.
На Северском выступе российские войска продвигаются от Северска в сторону Славянска.
В DeepState объявили (1, 2) о расширении российской зоны контроля в районе Резниковки к юго-западу от Северска и дважды — в районе Платоновки к северо-западу от него. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило 2 марта о захвате Резниковки.
На константиновском направлении ВС РФ всё еще ведут бои с целью установить полный контроль над Часовым Яром.
В DeepState отметили продвижение российских военных в районе Часова Яра, расширив на своей карте «серую зону» в самом городе. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ стремятся захватить Часов Яр и наращивают количество малых групп, ударов и штурмовых действий, однако СОУ продолжают контролировать 20% территории в административных границах города. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», в свою очередь, сообщает, что за последние месяцы ВС РФ продвинулись к Краматорску от Часова Яра примерно на 5 км и наносят по нему удары дронами и артиллерией.
Также в DeepState показали кадры от 5-й ОШБр с поражением российских военных на восточных окраинах Константиновки. Согласно информации проекта, они пытаются «просачиваться» в город с различных направлений — от юго-восточного до юго-западного — и укрываются в зданиях.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
ОШБр — отдельная штурмовая бригада (окрема штурмова бригада, укр.), тактическое соединение в составе сухопутных войск ВСУ.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
«СВО» — специальная военная операция, так в России официально называют полномасштабную войну против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. Аббревиатура заключена в кавычки, поскольку выполняет функции эвфемизма.
«Кинжал» — российская аэробаллистическая ракета, адаптация ракеты комплекса «Искандер» для запуска с самолета-носителя (чаще всего МиГ-31К). В различных источниках ракету часто обозначают Х-47М2, на самом деле такого индекса в системе обозначений техники ВС РФ не существует. Позиционируется российской пропагандой как гиперзвуковая, однако не соответствует современным критериям для такого оружия. Тем не менее, представляет собой крайне трудную цель для ПВО.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые на подлете к цели раскрываются, разбрасывая небольшие суббоеприпасы, а те в свою очередь взрываются, поражая большую площадь. Из-за своего неизбирательного характера и опасности неразорвавшихся суббоеприпасов для мирных жителей они запрещены в большинстве стран мира, за исключением, в частности, России, Украины и США.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
Как пишет Богдан Мирошников, ВС РФ задействуют здесь хорошо подготовленных бойцов, но всё равно пока не могут ни захватить Константиновку, ни охватить хотя бы один из флангов города. В то же время российский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», сообщает, что бои идут в самой Константиновке, а в течение прошедшей недели СОУ безуспешно контратаковали в восточной и юго-западной части города. Российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, сообщил, что ВС РФ вошли в Степановку и Сергеевку к юго-западу от Константиновки.
На покровском направлении фиксируются бои за Кучеров Яр к востоку от Доброполья.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» привязал к местности видео удара, как сообщается, по украинскому бронеавтомобилю семейства «Козак» и сделал вывод о продвижении СОУ на 500 м в селе Кучеров Яр на Добропольском выступе.
В DeepState, в свою очередь, сообщили, что ВС РФ продвинулись в селе Гришино к северо-западу от Покровска — и в обход этого населенного пункта по направлению на Новоалександровку.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ после взятия Покровска (до 2016 года — Красноармейск) продвигаются на Доброполье одновременно с юго-востока и с юга, а также обеспечивают западный фланг наступления, наступая на Гришино и Новоалександровку. Также российское командование стремится перерезать дорогу Доброполье — Краматорск и охватить Доброполье по крайней мере с трех направлений по образцу Константиновки.
По сведениям Машовца, ВС РФ продвинулись на пару сотен метров по направлению на Новопавловку и Павловку, вышли к южной окраине Кучерова Яра и периодически «просачиваются» в Новый Донбасс и Вольное, откуда их регулярно зачищают. Также они закрепились на южной окраине Белицкого и продвинулись на 1 км западнее Родинского. По оценке обозревателя, российские силы контролируют южную часть Гришина и продвинулись на 3,8 км со стороны Покровска на Родинское, что в конечном итоге и привело к крушению обороны Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Машовец также обращает внимание, что российским войскам мешают наступать потери, понесенные в предыдущих боях, а некоторые маневры, вроде удара с юга на Доброполье, выглядят рискованными. Все эти наступательные действия обозреватель связывает с необходимостью глубокого охвата славянско-константиновской агломерации.
На южно-донецком направлении украинские войска приблизились на расстояние всего в 2 км к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка.
Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из OSINT-группы Black Bird Group комментирует украинские заявления об освобождении 400 кв. км территории. Он подчеркивает, что проводится локальная операция для улучшения тактического положения, а не масштабное контрнаступление с оперативными целями — эти действия имеют гораздо меньшие масштабы, чем контрнаступление 2023 года. Тем не менее, эта операция имеет большое политическое и психологическое значение на фоне отсутствия хороших новостей. По оценке Кастехельми, украинские войска восстановили позиции на западном берегу реки Гайчур и создали масштабную «серую зону» по направлению на Вербовое и Терновое (до 2016 года — Новопетровское) от реки Волчьей, хотя и непонятно, удастся ли им закрепить успех. Кастехельми отмечает, что определение площади занятой территории крайне сложно в условиях перемешивания позиций, и в целом значение малонаселенной территории на стыке Днепропетровской и Запорожской областей гораздо ниже, чем территории той же площади, например, на лиманском направлении.
Ситуация на южно-донецком направлении по версии OSINT-группы Black Bird Group
Black Bird Group
Константин Машовец считает, что «серая зона», образовавшаяся в результате украинских контратак, на самом деле больше, чем показано на карте DeepState, поскольку СОУ осталось всего 2 км до трассы Гуляйполе — Великая Новосёлка. В ДШВ сообщили о прорыве российской обороны и «тактическом продвижении» на этом участке. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ успешно удерживают оборону, однако признает, что обстановка там остается напряженной. OSINT-исследователь под ником Clément Molin, в свою очередь, считает, что украинские военные продвинулись не только в «серой зоне», но и на территории, подконтрольной ВС РФ с октября 2025 года. В то же время, по его сведениям, российские штурмовики по-прежнему наступают к западу от Гуляйполя и всё чаще «просачиваются» в Зализничное.
Ситуация на южно-донецком направлении по версии исследователя под ником Clément Molin
Clément Molin
Минобороны РФ заявило 28 февраля о захвате села Горькое к западу от Гуляйполя в Запорожской области. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео «флаговтыка» — геопривязку подтверждает «Сливочный каприз». Тот же ресурс сделал вывод о продвижении ВС РФ на 4,5 км к западу от Терноватого, опираясь на видео «флаговтыка» в Риздвянке (последнее подтверждает и Анатолий Радов).
На запорожском направлении замедлились действия ВС РФ по охвату района обороны вокруг Орехова.
По мнению Константина Машовца, продолжающиеся контратаки СОУ на соседнем направлении приводят к рассинхронизации российских планов охвата Ореховского района обороны. В результате российские группировки могут выйти на соответствующие рубежи «вразнобой» и позволить украинцам контратаковать их поодиночке.
Согласно подсчетам DeepState, в феврале 2026 года площадь территории Украины, оккупированной российскими силами, увеличилась на 126 кв. км — это в два раза меньше, чем в январе, и наименьший показатель с июля 2024 года. Как отмечают аналитики, вместе с этим число российских атак, согласно сводкам Генштаба ВСУ, уменьшилось всего на 4%, однако в среднем в атаках стали участвовать меньше российских военных.
Помесячная динамика территориального продвижения ВС РФ в Украине
DeepState
Все три украинские бригады береговой обороны переформированы (1, 2, 3) в бригады морской пехоты. Украинский канал Military Journal ✙ отдельно отмечает, что береговой обороны в составе ВСУ больше не существует.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров отчитался о результатах блокировки российских терминалов Starlink. По его информации, количество стримов с дронов в ВС РФ уменьшилось в 11 раз, также кратно возросло число перехватов российских переговоров по радио. Журнал The Atlantic рассказал, что в SpaceX приняли меры по ограничению использования россиянами Starlink после того, как российский дрон БМ-35 со спутниковым управлением поразил правительственный квартал в Киеве, после чего белый список терминалов был создан на программном уровне всего за один день. The Insider ранее выпустил подробный разбор, как блокировка серых терминалов Starlink изменила ситуацию на фронте.
Россия может выйти из переговоров, если Украина откажется уступить подконтрольную ей территорию Донецкой области, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Если же украинская сторона согласится на это условие, то мирное соглашение будет закреплено на трехстороннем саммите Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят близкие к Кремлю собеседники издания.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 28 февраля было запущено 106 средств воздушного нападения, из них 105 беспилотников, в том числе около 60 типа «Шахед» (96 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания шести БПЛА и падение обломков в семи локациях
- В ночь на 1 марта было запущено 123 беспилотника, в том числе около 70 типа «Шахед» (110 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 БПЛА в семи локациях и падение обломков в четырех локациях
- В ночь на 2 марта было запущено 94 беспилотника, том числе около 70 типа «Шахед» (84 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 10 БПЛА в четырех локациях и падение обломков в двух локациях
В ночь на 28 февраля беспилотники атаковали одну из железнодорожных станций в Днепропетровской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. В результате удара пострадал машинист электровоза.
Последствия российского удара по локомотиву в Днепропетровской области в ночь на 28 февраля 2026 года
🇺🇦 Олексій Кулеба
Как сообщили в компании «Нафтогаз України», в ночь на 28 февраля был атакован газодобывающий объект в Харьковской области, повреждение получило оборудование, произошла разгерметизация.
В Сумской области был нанесен удар по сельскохозяйственному предприятию на территории Ямпольской общины, сообщили в ГСЧС. Полностью разрушено двухэтажное здание агрофирмы, взрывной волной выбиты окна в пяти жилых домах. Погибли две женщины, еще одна получила травмы.
В Запорожской области в результате удара тремя КАБ по Запорожскому району днем 28 февраля погибла 86-летняя женщина, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. Один жилой дом полностью разрушен, еще один дом поврежден, также спасатели ликвидировали пожар на складе местного предприятия.
При обстреле поселка Белозёрка в Херсонской области погибла женщина. После попадания снаряда загорелось хозяйственное здание, которое пожарные потушили, несмотря на угрозу повторных атак, сообщили в ГСЧС.
В результате атак на Днепропетровскую область в ночь на 1 марта погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Три района области были атакованы беспилотниками и артиллерией, повреждены частные дома. В ходе вечерней атаки на регион пострадали три человека.
В Запорожской области ранения получили 9-летняя и 15-летняя девочки в результате удара управляемыми авиабомбами по Камышевахе в ночь на 2 марта, заявил глава местной ОВА. Одно здание было разрушено, соседние дома были повреждены взрывной волной и обломками. Всего за сутки от атак в регионе пострадали четыре человека.
Женщина 1937 года рождения погибла в Черниговской области в результате попадания беспилотника в жилой дом в Корюковском районе, а в Днепропетровской области из-за атаки на Покровскую общину погиб мужчина, сообщили в ГСЧС.
Последствия падения российского беспилотника на жилой дом в Корюковском районе в Черниговской области в ночь на 2 марта 2026 года
По информации Херсонской областной прокуратуры, 1 марта из-за артобстрелов жилого района Херсона четыре человека погибли, еще трое пострадали.
Три человека погибли, еще два пострадали при артиллерийском обстреле Краматорска утром 2 марта, сообщила Национальная полиция Украины. Под удар попала овощная база.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о «ликвидации» mesh-сети, с помощью которой российские военные наводили «Шахеды» на Киев и центральную часть Украины. Сергей «Флеш» Бескрестнов пояснил, что «Шахеды» связаны через радиомодемы, и если сбить несколько дронов, то их связь не прервется, а пройдет через другие беспилотники. При этом для управления дронами нужны «начальные точки» mesh-сети, которые российские военные обычно размещают на вышках высотой 70–90 м у границы с Украиной. Украинская радиоразведка фиксирует сигналы от этих вышек и может точно определить их расположение. Из сообщений Фёдорова и Бескрестнова можно сделать вывод, что украинские военные уничтожили такие вышки в Беларуси.
Владимир Зеленский подвел итоги атак на украинскую территорию в течение зимы. По его словам, за три зимних месяца по Украине было выпущено как минимум 14 670 кассетных авиабомб, 738 ракет и почти 19 тысяч дронов, большинство из них «Шахеды». В Воздушных силах ВСУ подсчитали, что за три месяца зимы были отражены 14 массированных комбинированных атак.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов» за февраль. Всего за месяц зафиксировано 5 059 пусков: 4 406 БПЛА были сбиты, 653 достигли цели — эффективность работы ПВО составила 87%. Между тем среднее число запусков повысилось до 181 в день — на 27% по сравнению с январем 2026 года. Несмотря на спад морозов в феврале, российские военные так и не восстановили пиковые значения по запуску беспилотников за один раз, как это было ранее.
