ВСУ приближаются к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка, налет на нефтеналивной терминал в порту Новороссийска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении ВС РФ все еще ведут бои с целью установить полный контроль на Часовым Яром

На южно-донецком направлении украинские войска приблизились на расстояние всего в 2 км к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка

DeepState — темпы российского территориального продвижения в Украине упали до минимальных с июля 2024 года

Все бригады береговой обороны в составе ВСУ переформированы в бригады морской пехоты

Зеленский — за три месяца зимы по Украине выпустили 14 670 кассетных авиабомб, 738 ракет и почти 19 тысяч дронов

Комбинированная атака воздушных и морских беспилотников на нефтеналивной терминал в порту Новороссийска

«Важные истории» — в России сформировался коммерческий сектор найма иностранцев наемниками на войну

Financial Times — расход зенитных ракет в ходе отражения иранских атак может повлиять на поставки этого типа вооружений Украине

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские военные заняли два населенных пункта в приграничной зоне.

Минобороны РФ заявило о захвате приграничных сел Нескучное к северу от Харькова и Круглое на северо-востоке Харьковской области. В ведомстве также опубликовали видео «флаговтыка» в Нескучном.

Минобороны РФ отчиталось о захвате села Дробышево к северо-западу от Лимана, где проходит один из логистических маршрутов обороняющих город украинских войск.

На Северском выступе российские войска продвигаются от Северска в сторону Славянска.

В DeepState объявили (1, 2) о расширении российской зоны контроля в районе Резниковки к юго-западу от Северска и дважды — в районе Платоновки к северо-западу от него. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило 2 марта о захвате Резниковки.

На константиновском направлении ВС РФ всё еще ведут бои с целью установить полный контроль над Часовым Яром.

В DeepState отметили продвижение российских военных в районе Часова Яра, расширив на своей карте «серую зону» в самом городе. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ стремятся захватить Часов Яр и наращивают количество малых групп, ударов и штурмовых действий, однако СОУ продолжают контролировать 20% территории в административных границах города. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», в свою очередь, сообщает, что за последние месяцы ВС РФ продвинулись к Краматорску от Часова Яра примерно на 5 км и наносят по нему удары дронами и артиллерией.

Также в DeepState показали кадры от 5-й ОШБр с поражением российских военных на восточных окраинах Константиновки. Согласно информации проекта, они пытаются «просачиваться» в город с различных направлений — от юго-восточного до юго-западного — и укрываются в зданиях.

