ВСУ вклинились на 7 км в глубину обороны ВС РФ южнее Покровского, ракетная опасность сразу в 11 регионах России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении российские войска приближаются с северо-западной стороны к Лиману

На Северском выступе продолжается наступление ВС РФ с целью выйти к Рай-Александровке на подступах к Славянску

На константиновском направлении российские военные ведут обстрел Константиновки зажигательными боеприпасами

На южно-донецком направлении украинские войска вклинились на 7 км в глубину обороны ВС РФ южнее Покровского

Генштаб ВСУ отчитался об ударе по двум радиолокационным станциям в Джанкое на Крымском полуострове

Очередной налет на объекты энергетики в Белгороде — почти 60 тысяч жителей остались без электроснабжения

Сразу в 11 российских регионах объявляли ракетную опасность — из-за пусков ракет «Фламінго»

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинскими дронами поражен редкий ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси МЗКТ-7930

Обстановка на фронте

На лиманском направлении российские войска приближаются с северо-западной стороны к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).

В украинском Telegram-канале «Славянск / Краматорск» опубликовали видео российского «флаговтыка» в центре села Дробышево к северо-западу от Лимана. Как сообщается, ВС РФ действительно установили уверенный контроль над частью населенного пункта.

На Северском выступе продолжается наступление ВС РФ с целью выйти к Рай-Александровке на подступах к Славянску.

«Военкор» Юрий Котенок пишет, что ВС РФ продолжают продвигаться на Славянск с востока и ведут бои в Кривой Луке и Никифоровке, а украинские военные контратакуют, стремясь не допустить противника в Рай-Александровку.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что российские войска установили контроль над Миньковкой и Закотным, вопреки заявлениям официальных представителей СОУ. По его словам, Миньковка должна была стать важным узлом обороны на пути к Славянску и Краматорску, однако быстрое падение Северска сломало эти планы.

На константиновском направлении российские военные ведут обстрел Константиновки зажигательными боеприпасами.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали переданное им бойцами 28-й ОМБр видео обстрела Константиновки зажигательными боеприпасами, которые по своему эффекту напоминают реактивные снаряды 9М22С для РСЗО «Град», широко применявшиеся в 2022 году.

