ВСУ вклинились на 7 км в глубину обороны ВС РФ южнее Покровского, ракетная опасность сразу в 11 регионах России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении российские войска приближаются с северо-западной стороны к Лиману
- На Северском выступе продолжается наступление ВС РФ с целью выйти к Рай-Александровке на подступах к Славянску
- На константиновском направлении российские военные ведут обстрел Константиновки зажигательными боеприпасами
- На южно-донецком направлении украинские войска вклинились на 7 км в глубину обороны ВС РФ южнее Покровского
- Генштаб ВСУ отчитался об ударе по двум радиолокационным станциям в Джанкое на Крымском полуострове
- Очередной налет на объекты энергетики в Белгороде — почти 60 тысяч жителей остались без электроснабжения
- Сразу в 11 российских регионах объявляли ракетную опасность — из-за пусков ракет «Фламінго»
- На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинскими дронами поражен редкий ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси МЗКТ-7930
Обстановка на фронте
На лиманском направлении российские войска приближаются с северо-западной стороны к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).
В украинском Telegram-канале «Славянск / Краматорск» опубликовали видео российского «флаговтыка» в центре села Дробышево к северо-западу от Лимана. Как сообщается, ВС РФ действительно установили уверенный контроль над частью населенного пункта.
На Северском выступе продолжается наступление ВС РФ с целью выйти к Рай-Александровке на подступах к Славянску.
«Военкор» Юрий Котенок пишет, что ВС РФ продолжают продвигаться на Славянск с востока и ведут бои в Кривой Луке и Никифоровке, а украинские военные контратакуют, стремясь не допустить противника в Рай-Александровку.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что российские войска установили контроль над Миньковкой и Закотным, вопреки заявлениям официальных представителей СОУ. По его словам, Миньковка должна была стать важным узлом обороны на пути к Славянску и Краматорску, однако быстрое падение Северска сломало эти планы.
На константиновском направлении российские военные ведут обстрел Константиновки зажигательными боеприпасами.
Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали переданное им бойцами 28-й ОМБр видео обстрела Константиновки зажигательными боеприпасами, которые по своему эффекту напоминают реактивные снаряды 9М22С для РСЗО «Град», широко применявшиеся в 2022 году.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
ОМБр — отдельная механизированная бригада (окрема механізована бригада, укр.), основное соединение Сухопутных войск ВСУ. Имеет на вооружении боевые машины пехоты или бронетранспортеры, а также танки и другую технику. Примерный аналог российской мотострелковой бригады (ОМСБр).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ГСМ — горюче-смазочные материалы.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что российские военные «просочились» на четверть территории Константиновки и атакуют со стороны Часова Яра в сторону логистического маршрута через Алексеево-Дружковку.
На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к юго-востоку от Межевой.
Минобороны РФ заявило о захвате Беляковки (до 2016 года — Краснознаменка) в Днепропетровской области к юго-востоку от Межевой.
На южно-донецком направлении украинские войска вклинились на 7 км в глубину обороны ВС РФ южнее Покровского.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского видео ударов FPV-дронами по украинской технике и сделал вывод, что СОУ достигли южной части Тернового и восточной окраины Берёзового. Еще одно видео позволило аналитикам установить, что украинцы достигли рубежа Вербовое — Злагода (до 2024 года — Першотравневое), вклинившись примерно на 7 км в глубину обороны ВС РФ южнее Покровского.
Российский военблогер Анатолий Радов пишет, что СОУ по-прежнему ведут контратаки в районе Тернового (до 2016 года — Новопетровское) и Воскресенки в Днепропетровской области, продвигаясь, предположительно, на Комар в Донецкой области.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 февраля 187 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (165 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 14 локациях.
В Купянском районе в Харьковской области в результате ночной атаки погибли два человека, пострадала женщина, сообщили в ГСЧС.
В Одесской области был нанесен удар беспилотниками по гражданской, портовой и промышленной инфраструктуре. Пострадали два человека — девочка трех лет и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть повреждения портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения, а также разрушено здание детского сада, написал глава местной ОВА Олег Кипер.
Последствия российского налета на Одесскую область в ночь на 27 февраля 2026 года
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 февраля 255 беспилотников (1, 2, 3) над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымским полуостровом и Московским регионом, в том числе 24 БПЛА, летевших на Москву. В ночь на 27 февраля были перехвачены 95 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московского регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
В ночь на 26 февраля в Джанкое в Крыму были поражены радиолокационная станция П-18 «Терек» и радиолокационная система посадки РСП-6М2, сообщил Генштаб ВСУ.
Первый отдельный Центр беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ сообщил об ударе по нефтебазе в Луганске минувшей ночью. Это вторая атака за неделю, предыдущая была 22 февраля. Кадры, опубликованные украинским каналом Exilenova+, свидетельствуют о возникшем пожаре.
Последствия украинского удара по нефтебазе в Луганске в ночь на 27 февраля 2026 года
Кроме того, Генштаб ВСУ заявил о поражении складов ГСМ вблизи Мариуполя, Новоторецкого и Коптева на оккупированной территории Донецкой области, а также ударе по пункту управления беспилотниками в районе Райского в оккупированной части Херсонской области.
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу накануне вечером. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро без электричества оставались почти 60 тысяч жителей региона. Пострадавших в результате обстрела не было. Гладков уточнил, что детские сады и школы переведены на резервные источники питания и будут продолжать работать. Тем не менее перевести все объекты региона на резервную генерацию невозможно, добавил он. Exilenova+ публикует кадры зарева в районе подстанции «Фрунзенская».
В результате атаки беспилотника на СТО в Курске погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Мэр города Евгений Маслов утверждает, что на промзону в городе упали «обломки сбитых БПЛА».
Власти сразу 11 российских регионов 27 февраля объявили о ракетной опасности, некоторые из них — впервые за всё время войны. Речь идет о Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, Пермском крае, Ростовской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Оренбургской и Свердловской областях. Согласно сообщениям различных источников, всего было перехвачено от одной до трех ракет «Фламінго». В Таганроге обломки сбитой ракеты повредили балкон жилого дома.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 февраля по 20:00 26 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли три человека, ранения получили 69 мирных жителей. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд» поразили российский ЗРПК «Панцирь-С1» на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В канале «Военный Осведомитель» отметили, что это был крайне редкий вариант ЗРПК на шасси МЗКТ-7930.
В Крыму погиб командир дивизиона российских ЗРК С-400 «Триумф» подполковник Хасан Тумгоев, сообщает OSINT-проект KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine. Удар по ЗРК был нанесен дронами в ночь на 25 февраля.
