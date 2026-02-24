ВСУ продолжают наступление в Днепропетровской области, удар «Фламiнго» по Воткинскому заводу в Удмуртии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении российские войска пытаются заблокировать Лиман с северо-запада

На Северском выступе ВС РФ развивают наступление от Северска в сторону славянско-краматорской агломерации

На константиновском направлении российское командование не торопится завязывать городские бои в Константиновке

На южно-донецком направлении заявляется об освобождении украинскими войсками до 400 кв. км в Днепропетровской области

The Insider выпустил материал о последствиях блокировки терминалов Starlink для ВС РФ

«Досье Шпиона» — на аэродроме Пугачёвка в Орловской области БПЛА уничтожены вертолеты Ми-8 и Ка-52

Удар «Фламiнго» по Воткинскому заводу в Удмуртии — поражен гальвано-штамповочный цех

На вооружении российских военных замечены квадроциклы с впечатляющими защитными «мангалами»

Обстановка на фронте

На лиманском направлении российские войска пытаются заблокировать Лиман (до 2016 года — Красный Лиман) с северо-запада.

Минобороны РФ сообщило 21 февраля о захвате Карповки к северу от Лимана. Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает о попытках российского командования заблокировать Лиман с северо-запада и продвинуться на Святогорск для охвата Славянска с севера. Продвижение ВС РФ обозреватель оценивает как минимальное, однако признает, что ситуация на направлении продолжает ухудшаться, поскольку уже начались бои за сам Лиман: российские силы закрепились на юго-восточной окраине города и пытаются проникнуть в его южную часть.

На Северском выступе ВС РФ развивают наступление от Северска в сторону славянско-краматорской агломерации.

В DeepState зафиксировали продвижение российских военных в Свято-Покровском (до 2016 года — Кирово) к юго-западу от Северска. Также в проекте отметили, что ВС РФ продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного, в Приволье, Никифоровке и Липовке.

Константин Машовец считает это направление наиболее угрожающим для СОУ: по его сведениям, здесь ВС РФ удержали Платоновку и завязали бои за Каленики и Резниковку. Он полагает, что российское командование стремится выйти на ближние подступы к Славянску и Краматорску с востока и отмечает, что этому способствует то, что по мере продвижения российский фронт сужается, что позволяет наращивать концентрацию сил.

Рассуждая о перспективах гипотетической российской славянско-краматорской наступательной операции летом 2026 года, Машовец отмечает (1, 2), что она зависит от текущих темпов продвижения, а также от развертывания резервов, поскольку эта операция потребует на порядок больше сил, чем захват Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Обозреватель предполагает, что российское командование будет готово пожертвовать наступательными действиями на других направлениях, поскольку захват этих городов имеет стратегическое значение в качестве способа закончить войну «решительной победой».

На константиновском направлении российское командование не торопится завязывать городские бои в Константиновке.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», считает, что ВС РФ не торопятся продвигаться к Константиновке и завязывать городские бои, поскольку стремятся сначала выйти к расположенной севернее Дружковке.

В бригаде Национальной полиции Украины «Лють» показали кадры уничтожения неразорвавшейся российской КАБ с помощью FPV-дрона. В результате авиабомба сдетонировала и, как сообщается, двое находившихся рядом в укрытии российских военных получили тяжелые ранения.

