ВСУ продолжают наступление в Днепропетровской области, удар «Фламiнго» по Воткинскому заводу в Удмуртии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении российские войска пытаются заблокировать Лиман с северо-запада
- На Северском выступе ВС РФ развивают наступление от Северска в сторону славянско-краматорской агломерации
- На константиновском направлении российское командование не торопится завязывать городские бои в Константиновке
- На южно-донецком направлении заявляется об освобождении украинскими войсками до 400 кв. км в Днепропетровской области
- The Insider выпустил материал о последствиях блокировки терминалов Starlink для ВС РФ
- «Досье Шпиона» — на аэродроме Пугачёвка в Орловской области БПЛА уничтожены вертолеты Ми-8 и Ка-52
- Удар «Фламiнго» по Воткинскому заводу в Удмуртии — поражен гальвано-штамповочный цех
- На вооружении российских военных замечены квадроциклы с впечатляющими защитными «мангалами»
Обстановка на фронте
На лиманском направлении российские войска пытаются заблокировать Лиман (до 2016 года — Красный Лиман) с северо-запада.
Минобороны РФ сообщило 21 февраля о захвате Карповки к северу от Лимана. Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает о попытках российского командования заблокировать Лиман с северо-запада и продвинуться на Святогорск для охвата Славянска с севера. Продвижение ВС РФ обозреватель оценивает как минимальное, однако признает, что ситуация на направлении продолжает ухудшаться, поскольку уже начались бои за сам Лиман: российские силы закрепились на юго-восточной окраине города и пытаются проникнуть в его южную часть.
На Северском выступе ВС РФ развивают наступление от Северска в сторону славянско-краматорской агломерации.
В DeepState зафиксировали продвижение российских военных в Свято-Покровском (до 2016 года — Кирово) к юго-западу от Северска. Также в проекте отметили, что ВС РФ продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного, в Приволье, Никифоровке и Липовке.
Константин Машовец считает это направление наиболее угрожающим для СОУ: по его сведениям, здесь ВС РФ удержали Платоновку и завязали бои за Каленики и Резниковку. Он полагает, что российское командование стремится выйти на ближние подступы к Славянску и Краматорску с востока и отмечает, что этому способствует то, что по мере продвижения российский фронт сужается, что позволяет наращивать концентрацию сил.
Рассуждая о перспективах гипотетической российской славянско-краматорской наступательной операции летом 2026 года, Машовец отмечает (1, 2), что она зависит от текущих темпов продвижения, а также от развертывания резервов, поскольку эта операция потребует на порядок больше сил, чем захват Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров). Обозреватель предполагает, что российское командование будет готово пожертвовать наступательными действиями на других направлениях, поскольку захват этих городов имеет стратегическое значение в качестве способа закончить войну «решительной победой».
На константиновском направлении российское командование не торопится завязывать городские бои в Константиновке.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», считает, что ВС РФ не торопятся продвигаться к Константиновке и завязывать городские бои, поскольку стремятся сначала выйти к расположенной севернее Дружковке.
В бригаде Национальной полиции Украины «Лють» показали кадры уничтожения неразорвавшейся российской КАБ с помощью FPV-дрона. В результате авиабомба сдетонировала и, как сообщается, двое находившихся рядом в укрытии российских военных получили тяжелые ранения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
ОШП — отдельный штурмовой полк (окремий штурмовий полк, укр.), вид подразделения, появившийся в ВСУ в ходе полномасштабной российско-украинской войны и используемый в основном для контратак на направлениях продвижения ВС РФ.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
HIMARS — американская мобильная ракетная артиллерийская система (High Mobility Artillery Rocket System, англ.) на колесном шасси, предназначенная для высокоточного поражения наземных целей на больших расстояниях. В контексте войны в Украине аббревиатура HIMARS может использоваться не только для обозначения конкретной системы вооружения, но и для указания на применяемые типы ракет. Например, выражение «поразили из HIMARS» может означать, что цель была поражена ракетами GMLRS или ATACMS, без точного указания системы, выпустившей ракету, поскольку на вооружении ВСУ, помимо колесной HIMARS, также находится гусеничная M270 MLRS, способная применять те же типы ракет.
ГРАУ — Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, орган военного управления, ответственный за поставки, хранение и обслуживание ракетных и артиллерийских систем вооружения и боеприпасов к ним.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
ГСМ — горюче-смазочные материалы.
«Кинжал» — российская аэробаллистическая ракета, адаптация ракеты комплекса «Искандер» для запуска с самолета-носителя (чаще всего МиГ-31К). В различных источниках ракету часто обозначают Х-47М2, на самом деле такого индекса в системе обозначений техники ВС РФ не существует. Позиционируется российской пропагандой как гиперзвуковая, однако не соответствует современным критериям для такого оружия. Тем не менее, представляет собой крайне трудную цель для ПВО.
«Мангал» / «козырек» — решетчатая конструкция, устанавливаемая на бронетехнику и другие объекты. Первоначально российские военные надеялись, что она спасет танки от ПТРК Javelin, однако позднее обе стороны стали применять их для защиты от сбросов боеприпасов с беспилотников и от дронов-камикадзе.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ОТРК — оперативно-тактический ракетный комплекс. Предназначен для поражения целей на сравнительно большом расстоянии, чаще всего от 100 до 500 км.
«Военкор» Владимир Романов рассказывает, что вопреки российским заявлениям о контроле над Часовым Яром СОУ всё еще удерживают частный сектор на западе города.
На покровском направлении продолжаются бои в расположенном к северо-западу от Покровска селе Гришино.
DeepState отмечает дальнейшее продвижение ВС РФ в северной части Покровска. Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские военные продолжают продвигаться в Гришине к северо-западу от Покровска, в то время как украинские бойцы «просачиваются» в юго-восточную часть села.
Также, по сведениям Радова, ВС РФ продвинулись западнее Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и южнее Кучерова Яра в северной части Добропольского выступа. «Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ продвигаются в Гришине и Белицком, а также ведут бои за Павловку и Торецкое. «Военкор» Романов в то же время утверждает, что ВС РФ не имеют полного контроля над Софиевкой и Торецким, а СОУ целиком удерживают Павловку и Новопавловку и до сих пор присутствуют в Мирнограде. Наконец, в канале «Синяя Z Борода» пишут, что ВС РФ зачистили Новый Донбасс и взяли Белицкое в оперативное окружение.
На южно-донецком направлении заявляется об освобождении украинскими войсками до 400 кв. км в Днепропетровской области.
В DeepState расширили «серую зону» в районе Калиновского и Тернового в Днепропетровской области, обозначив утрату российского контроля. OSINT-ресурс Unit Observer пишет, что после долгих неудач на этом направлении, которые имели место еще с 2024 году, СОУ сосредоточили несколько штурмовых полков и смогли не только сбить темп российского наступления, но и зачистить ряд сел, которые ранее находились в «серой зоне». В украинском OSINT-канале In Factum считают, что причиной уязвимости ВС РФ стала разреженность боевых порядков, вызванная «тактикой просачивания».
Ситуация на южно-донецком направлении по версии ресурса Unit Observer
Unit Observer
По оценке OSINT-сообщества Black Bird Group на 21 февраля, площадь территории, над которой утратили контроль российские войска, составляла 150 кв. км, но по большей части она превратилась в «серую зону», а не перешла под контроль СОУ. Уже на следующий день в ДШВ отчитались об освобождении 300 кв. км и заявили, что перед группировкой украинских десантников стоит задача разгромить противника и вытеснить его из Днепропетровской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с конца января на этом участке «восстановлен контроль» над 400 кв. км и восемью населенными пунктами.
Ранее исследователь Thorkill сообщал, что бои к югу от Вербового приобрели позиционный характер, тогда как на других участках украинские военные продолжали продвигаться, взяв под контроль Терновое и выбив противника из Кирпичного и Егоровки. In Factum, в свою очередь, выполнил геопривязку кадров российских ударов по украинским позициям в Терновом, что подтверждает контроль СОУ над этим населенным пунктом. К схожему выводу пришел и пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз».
В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» показали, как боец ВС РФ демонстрирует российский триколор на месте предыдущего украинского «флаговтыка» в Прилуках: как утверждается, украинский флаг был сброшен с дрона.
В 225-м ОШП сняли видео на фоне дорожного знака в поселке Терноватое, чтобы опровергнуть российские заявления о контроле над населенным пунктом. В канале полка сообщили о «контрдиверсионных действиях» против российских военных, которые могут продолжать укрываться в селе.
Исследователь Playfra пишет, что украинские силы в районе Доброполья в Запорожской области перешли к обороне и закреплению, чтобы обеспечить фланг более масштабного украинского наступления с севера. По его сведениям, ВС РФ на этом участке так и не решили проблем со связью, поэтому вынуждены поражать украинские позиции практически исключительно с помощью КАБ.
«Сливочный каприз» установил место съемки видео удара российским FPV-дроном самолетного типа «Молния» по украинской позиции в Новопавловке, сделав вывод, что СОУ контролируют часть населенного пункта.
Исследователь imi (m) обратил внимание на видео с российского подземного командного пункта на Запорожском направлении, где на мониторе виден интерфейс группового звонка в мессенджере Discord. Работа сервиса в России была заблокирована в октябре 2024 года, однако, судя по всему, российские военные продолжают активно использовать его на фронте.
The Insider рассказывает о последствиях блокировки российских терминалов Starlink. Российские системы управления и связи откатились до уровня 2022 года и вынудили российских военных лихорадочно внедрять альтернативы, а СОУ начали самое успешное наступление с лета 2023 года в Днепропетровской и Запорожской областях.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 21 февраля было запущено 121 средство воздушного нападения, из них 120 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (106 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 13 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
- В ночь на 22 февраля было запущено 345 средств воздушного нападения, из них 297 беспилотников, в том числе около 200 типа «Шахед» (274 БПЛА были сбиты или подавлены), 22 баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 (восемь сбиты), 18 крылатых ракет Х-101 (17 сбиты), четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» (две сбиты), две крылатые ракеты «Искандер-К» (обе сбиты) и четыре авиационные управляемые ракеты Х-59 / Х-69 (все сбиты). Зафиксированы попадания 14 ракет и 23 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- В ночь на 23 февраля было запущено 127 средств воздушного нападения, из них 126 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (105 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в одной локации
Двое полицейских погибли 20 февраля в Харьковской области в результате удара беспилотника, сообщили в Национальной полиции Украины. Экипаж направлялся на эвакуацию мирных жителей в село Средний Бурлук.
Последствия удара по эвакуационной машине Нацполиции Украины в Харьковской области 20 февраля 2026 года
Національна поліція України 🇺🇦
В результате удара по складу в Малиновке в Харьковской области 20 февраля погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщили в ГСЧС.
Семь человек были ранены в Запорожской области в результате атак за сутки, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров утром 21 февраля. Всего было нанесено 679 ударов по 36 населенным пунктам региона.
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, в области за тот же период от обстрелов пострадали пять человек, в том числе трое детей. Воздушная тревога продолжалась 20 часов 36 минут.
В ночь на 21 февраля массированной атаке дронов подвергся Одесский район, повреждения получили объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Пострадали два человека. В области были повреждены по меньшей мере пять частных домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей, в Одессе частично разрушен лицей и склады энергокомпании. В ДТЭК сообщили, что при атаке был серьезно поврежден один из их энергообъектов. В Одессе возникли перебои с электричеством.
В результате атаки дрона в Сумской области погибли четыре мирных жителя, один из них несовершеннолетний, сообщил Григоров вечером 21 февраля. По его словам, боеприпас был сброшен с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской общины. «На этой взрывчатке подорвались двое братьев. С ранениями их госпитализировали медики. По дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА. Машина загорелась. Спастись удалось только водителю. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице», — рассказал глава ОВА.
В тот же день два человека погибли в результате атак на Пологовский район в Запорожской области, написал Иван Фёдоров в своем канале.
Минобороны РФ в сводке от 21 февраля впервые отчиталось о поражении пусковых установок украинских крылатых ракет «Фламiнго». О результатах поражения не сообщается, данные объективного контроля не приводятся.
В ночь на 22 февраля Украина подверглась массированной комбинированной атаке, сообщают мониторинговые каналы. Удары были нанесены по восточным, южным и северным областям страны. Приоритетным направлением атаки стали Киев и агломерация.
Схема российского воздушного налета на территорию Украины в ночь на 22 февраля 2026 года
monitorwar
По информации Минэнерго Украины, вследствие массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на воскресенье были обесточены потребители в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях. В частности, в Николаеве без электричества остались 16 тысяч домохозяйств. В Одесской области атака беспилотников привела к масштабным пожарам на объектах энергетики. Также известно о повреждении ЛЭП в Кропивницком районе Кировоградской области.
В Киевской области в результате атак пострадали 15 мирных жителей, в том числе четыре ребенка, один человек погиб. Самые большие разрушения — в Фастовском районе. Там под завалами одного из домов спасатели обнаружили восьмерых пострадавших. Еще два человека — мать и ребенок — пострадали в Киеве. Власти столицы сообщают о разрушениях в четырех районах города.
Последствия российского налета на Киевскую область в ночь на 22 февраля 2026 года
ДСНС України
Во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт. Украинская Национальная полиция сообщила, что около 00:30 была получена информация о проникновении неизвестных в магазин на улице Данилишина в центре Львова. Когда силовики прибыли на место, сработало взрывное устройство, а когда приехала еще одна машина полиции, прозвучал второй взрыв. Мэр Львов Андрей Садовый сообщил о гибели 23-летней полицейской. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался о задержании подозреваемой в подрывах. Он добавил, что число пострадавших достигло 25 человек. Задержанная — 33-летняя жительница Ровенской области, которая, по информации Национальной полиции, действовала «по указанию куратора спецслужб России»: она изготовила самодельные бомбы и заложила их в мусорные баки. Владимир Зеленский заявил утром 23 февраля, что теракт во Львове организован из России, исполнителей завербовали через Telegram.
Два жителя Одессы погибли и еще трое получили ранения в результате атаки беспилотников в ночь на 23 февраля, сообщил глава ОВА. Повреждения получили объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.
Минувшей ночью беспилотниками также атаковано Запорожье — в результате один местный житель погиб, еще один получил ранения. По сведениям главы ОВА, всего за сутки из-за обстрелов Запорожской области погибли два человека, четверо пострадали.
Власти Харькова сообщили о ракетной атаке на город — согласно предварительной информации, ранения получили как минимум два человека. Под ударом оказались Холодногорский и Основянский районы.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту отключений электроэнергии в Украине в феврале и отмечает, что длительность отключений увеличилась только в Полтавской и Харьковской областях, в остальных регионах ситуация улучшилась.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 20 февраля были перехвачены 19 беспилотников (1, 2): по пять — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря, четыре — над Курской, три — над Брянской областью и по одному — над Орловской и Ростовской областями
- в ночь на 21 февраля были уничтожены 77 БПЛА: 24 — над Краснодарским краем, 13 — над Крымским полуостровом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской, пять — над Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью и по одному — над Волгоградской и Воронежской областями
- в течение дня 21 февраля были перехвачены 132 беспилотника (1, 2, 3): 61 — над Брянской областью, 32 — над Белгородской, по 11 — над Курской областью и Татарстаном, пять — над Ростовской областью, три — над Краснодарским краем, по два — над Пензенской, Ульяновской и Калужской и по одному — над Самарской, Волгоградской и Астраханской областями
- в ночь на 22 февраля были уничтожены 86 БПЛА: 29 — над Белгородской областью, 14 — над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, девять — над Брянской, семь — над Курской, три — над Калужской областью и по одному — над Крымским полуостровом и Московским регионом
- в течение дня 22 февраля были перехвачены 310 беспилотников (1, 2, 3, 4): 148 — над Брянской областью, 61 — над Белгородской, 47 — над Московским регионом, в том числе 25 летевших на Москву, 36 — над Калужской областью, по шесть — над Воронежской и Тверской и по три — над Курской и Тульской областями
- в ночь на 23 февраля были уничтожены 152 БПЛА: 65 — над Белгородской областью, 35 — над Саратовской, 16 — над Крымским полуостровом, по восемь — над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три — над Волгоградской областью и Татарстаном, по два — над Курской и Липецкой и по одному — над Тульской и Тверской областями
Издание Astra узнало о еще двух авиабомбах, случайно сброшенных российскими бомбардировщиками на Белгородскую область. 30 января ФАБ-500 нашли в районе села Богословка в Губкинском городском округе в Белгородской области. 1 февраля ФАБ-250 упала в районе села Неклюдово в Шебекинском районе. В обоих случаях никто не пострадал, сообщили источники Astra в экстренных службах региона. Таким образом, известно уже как минимум о восьми авиабомбах, «нештатно сошедших» с российских самолетов на территории РФ в 2026 году.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» публикует снимок последствий поражения 117-го арсенала ГРАУ в поселке Котлубань в Волгоградской области ракетами «Фламінго» в ночь на 12 февраля. Утверждается, что был уничтожен бункер площадью около 3600 кв. м.
