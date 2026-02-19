ВС РФ вновь приближаются к Доброполью к северу от Покровска, генерал Сухраб Ахмедов окончательно снят с должности. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские войска пытаются восстановить положение в Купянске
- На константиновском направлении подразделения ВС РФ закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки
- На покровском направлении российские военные вновь приближаются к Доброполью к северу от Покровска
- Генерал Сухраб Ахмедов окончательно снят с должности командующего группировкой морпехов под Покровском
- Очередной удар по Белгородской ТЭЦ — в Белгороде и прилегающих районах нарушено электроснабжение
- Налет на нефтебазу в Великих Луках — беспилотники пробили установленную над резервуарами защитную сетку
- В Белгородской области поражен редкий российский комплекс управления средствами РЭБ РБ-109А «Былина»
- Правительство Швеции объявило о выделении Украине пакета военной помощи на сумму около $1,2 млрд
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные малыми группами ведут безуспешные атаки севернее Сум.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает, что к северу от Сум российские войска безуспешно пытаются малыми силами пробиться на Писаревку, Корчаковку, Храповщину и Садки.
На харьковском направлении продолжаются упорные бои за южную окраину Волчанска.
По сведениям Машовца, на севере Харьковской области продолжаются бои за южную окраину Волчанска, в то время как российские войска пытаются атаковать по направлениям на Лиман (до 2016 года — Жовтневое) и Симоновку (до 2016 года — Красноармейское Первое) к югу от города. Не получается у ВС РФ и продвинуться от Волчанска в сторону Великого Бурлука, сообщает обозреватель.
На купянском направлении российские войска пытаются восстановить положение в Купянске.
Константин Машовец пишет (1, 2), что российские военные по-прежнему пытаются восстановить положение в Купянске, атакуя на юг по обоим берегам Оскола и в направлении восточной части города со стороны Лимана Первого. Вместе с тем в ходе атак на левобережье ВС РФ удалось закрепиться на окраине Куриловки и выйти к Ковшаровке. Южнее российское командование стремится отрезать узел обороны СОУ в районе Загрызова, Богуславки и Новой Кругляковки, прервав сообщение его защитников с Боровой и вынудив отойти за Оскол.
На константиновском направлении подразделения ВС РФ закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки.
Согласно информации DeepState, ВС РФ продвинулись около Нелеповки к юго-востоку от Константиновки. Также в проекте привели видео 157-й ОМБр с ударом FPV-дрона по одинокому российскому военному. В DeepState выполнили геопривязку в районе Яблоновки к юго-западу от Константиновки и рассказали, что на этом участке российские военные стремятся занять Бересток и Ильиновку (до 2016 года — Ильича), чтобы «просачиваться» на юго-западные окраины города.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОМБр — отдельная механизированная бригада (окрема механізована бригада, укр.), основное соединение Сухопутных войск ВСУ. Имеет на вооружении боевые машины пехоты или бронетранспортеры, а также танки и другую технику. Примерный аналог российской мотострелковой бригады (ОМСБр).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ОШП — отдельный штурмовой полк (окремий штурмовий полк, укр.), вид подразделения, появившийся в ВСУ в ходе полномасштабной российско-украинской войны и используемый в основном для контратак на направлениях продвижения ВС РФ.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
Оперативный простор — военный термин, означающий свободное пространство за линией обороны противника, где практически отсутствуют укрепления или резервы, что позволяет мобильным частям наступающих после прорыва обороны стремительно продвигаться, нанося удары по флангам и тылам противника, логистическим маршрутам, командным пунктам и так далее.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
PURL — инициатива, в рамках которой представители Украины формируют список приоритетных потребностей из американских вооружений (Prioritized Ukraine Requirements List, англ.), после чего страны НАТО между собой определяют, какая из них профинансирует закупку в США соответствующих вооружений из списка.
Исследователь под ником Playfra нанес на карту все российские атаки в районе Константиновки за последние пару дней, отметив красным безуспешные, а зеленым — наиболее успешные. В частности, российским военным удалось закрепиться около Берестка. Также они были вновь замечены в микрорайоне Украинский Хутор на юго-западе Константиновки.
Ситуация в районе Константиновки по версии исследователя под ником Playfra
Playfra — Maps & Analyses
На покровском направлении российские военные вновь приближаются к Доброполью к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись на Добропольском выступе около Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург) и Затышка (до 2024 года — Суворово). Тем временем «военкор» Владимир Романов написал, что генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов был окончательно снят с командования группировкой морской пехоты ВС РФ, действующей на этом участке (ранее, по словам того же Романова, Ахмедов находился в статусе исполняющего обязанности командующего). По сведениям Романова, вместо Ахмедова группировку возглавил генерал-полковник Геннадий Анашкин, который в ноябре 2024 года был отстранен от командования группировкой войск «Юг» — по сведениям Z-авторов, в том числе Романова, за лживые доклады и неоправданные потери.
Тем временем украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявляет, что оборонная операция в покровско-мирноградской агломерации подходит к концу, но угрозы выхода ВС РФ на оперативный простор и глубоких прорывов нет.
На южно-донецком направлении на участке от Терноватого до Александровки сложился «слоеный пирог» из позиций противоборствующих сторон.
Исследователь Playfra схематично показал конфигурацию российских и украинских позиций на участке от Терноватого до Александровки на северном фланге направления. Он отметил, что из-за расположения позиций вперемешку картографам крайне сложно отмечать на карте «серую зону» и территорию, подконтрольную той или иной стороне.
Расположение украинских (показаны синим) и российских позиций (показаны красным) на северном фланге южно-донецкого направления по версии исследователя под ником Playfra
Playfra — Maps & Analyses
В 33-м ОШП отчитались о разгроме российской штурмовой группы на грузовике ЗИЛ-131 в селе Доброполье к юго-востоку от Терноватого (геопривязка). В то же время «военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ успешно отбивают контратаки СОУ и восстановили контроль над Терноватым.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 февраля 37 беспилотников, в том числе около 20 типа «Шахед» (29 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания БПЛА в четырех локациях.
В результате ночного удара по городу Лозовая в Харьковской области была обесточена крупнейшая котельная, и почти 16 тысяч домохозяйств остались без тепла и воды. Утром городской голова Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что энергетики продолжают работать на объектах и водоснабжение горожанам уже возобновили.
В результате обстрелов Днепропетровской области накануне вечером погиб мужчина. В двух районах области повреждения получили частные дома, гражданская инфраструктура и автомобили, сообщили в ГСЧС.
Последствия российского обстрела Синельниковского района в Днепропетровской области 18 февраля 2026 года
ДСНС України
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях, заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артём Некрасов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 18 февраля 172 беспилотников (1, 2): 113 — над Брянской, 28 — над Смоленской, 11 — над Курской, девяти — над Калужской, пяти — над Новгородской областью, по два — над Московским регионом и Тверской областью и по одному — над Волгоградской и Белгородской областями. В ночь на 19 февраля были перехвачены 113 БПЛА: 50 — над Брянской, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской областью.
Накануне вечером после «массированной ракетной атаки» по Белгородской области зафиксированы «большие повреждения» на объектах энергетики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», под удар попала Белгородская ТЭЦ (1, 2), а именно электроподстанция «Донец» на территории ТЭЦ. В результате электричество частично пропало в Белгороде, Шебекине, а также в Белгородском и Шебекинском округах. К утру после ракетного удара в части Белгорода так и не восстановили подачу тепла. Гладков предупредил, что в ближайшие дни в Белгороде и ряде районов области возможны веерные отключения электроэнергии.
Также Гладков сообщил (1, 2), что в селе Мешковое Шебекинского округа при ударе дрона по автомобилю накануне вечером ранения получили четыре человека.
В ночь на 19 февраля беспилотники ударили по нефтебазе в Великих Луках в Псковской области, на объекте начался пожар. После атаки загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами, рассказал губернатор Михаил Ведерников. Обошлось без пострадавших. Над резервуарами была установлена защитная сетка, однако беспилотники сумели ее пробить, отмечает издание Astra. Великолукская нефтебаза принадлежит компании ООО «Псковнефтепродукт», на ней хранятся дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты для последующей отгрузки и распределения по АЗС, предприятиям и транспортным компаниям.
Пожар на Ильском НПЗ, атакованном в ночь на 17 февраля, смогли полностью потушить лишь спустя двое суток, сообщили в Оперштабе Краснодарского края.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 февраля по 20:00 18 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли шесть человек, ранения получили 27 мирных жителей. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Аккаунт украинской компании, производящей бомбардировочные дроны самолетного типа Punisher, опубликовал видео поражения одним из этих дронов под управлением дроноводов 58-й отдельной мотопехотной бригады принадлежащей ВС РФ автоматизированной системы управления комплексами РЭБ РБ-109А «Былина» в районе населенного пункта Октябрьский в Белгородской области (геопривязку подтверждает Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород»).
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» приводит фотографию последствий поражения украинским дроном российского десантного катера Б-16 в районе Новоозёрного в Крыму. Ранее об ударе по катеру отчитывались в Генштабе ВСУ.
Вооружения и военная техника
Украинский канал Military Journal ✙ сообщает, что Норвегия, Швеция, Латвия и Исландия выделили дополнительные средства на программу PURL на общую сумму €217,4 млн.
Кроме того, правительство Швеции объявило о пакете военной помощи для Украины на общую сумму около $1,2 млрд. Примерно $520 млн из них пойдет на финансирование украинских программ разработки и производства дальнобойных ракет и дронов, еще $400 млн — на закупку систем ПВО Tridon и свыше $275 млн — на поставку гранатометов со складов шведской армии, артиллерийских боеприпасов, запасных частей и обучение украинских военных.
Украинский аналитический портал «Слово і Діло» составил инфографику количества компаний в разных странах мира, комплектующие которых были обнаружены в российском вооружении за последние четыре года, по материалам проекта ГУР War&Sanctions.
