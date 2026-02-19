ВС РФ вновь приближаются к Доброполью к северу от Покровска, генерал Сухраб Ахмедов окончательно снят с должности. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении российские войска пытаются восстановить положение в Купянске

На константиновском направлении подразделения ВС РФ закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки

На покровском направлении российские военные вновь приближаются к Доброполью к северу от Покровска

Генерал Сухраб Ахмедов окончательно снят с должности командующего группировкой морпехов под Покровском

Очередной удар по Белгородской ТЭЦ — в Белгороде и прилегающих районах нарушено электроснабжение

Налет на нефтебазу в Великих Луках — беспилотники пробили установленную над резервуарами защитную сетку

В Белгородской области поражен редкий российский комплекс управления средствами РЭБ РБ-109А «Былина»

Правительство Швеции объявило о выделении Украине пакета военной помощи на сумму около $1,2 млрд

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские военные малыми группами ведут безуспешные атаки севернее Сум.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает, что к северу от Сум российские войска безуспешно пытаются малыми силами пробиться на Писаревку, Корчаковку, Храповщину и Садки.

На харьковском направлении продолжаются упорные бои за южную окраину Волчанска.

По сведениям Машовца, на севере Харьковской области продолжаются бои за южную окраину Волчанска, в то время как российские войска пытаются атаковать по направлениям на Лиман (до 2016 года — Жовтневое) и Симоновку (до 2016 года — Красноармейское Первое) к югу от города. Не получается у ВС РФ и продвинуться от Волчанска в сторону Великого Бурлука, сообщает обозреватель.

На купянском направлении российские войска пытаются восстановить положение в Купянске.

Константин Машовец пишет (1, 2), что российские военные по-прежнему пытаются восстановить положение в Купянске, атакуя на юг по обоим берегам Оскола и в направлении восточной части города со стороны Лимана Первого. Вместе с тем в ходе атак на левобережье ВС РФ удалось закрепиться на окраине Куриловки и выйти к Ковшаровке. Южнее российское командование стремится отрезать узел обороны СОУ в районе Загрызова, Богуславки и Новой Кругляковки, прервав сообщение его защитников с Боровой и вынудив отойти за Оскол.

На константиновском направлении подразделения ВС РФ закрепляются в юго-западных пригородах Константиновки.

Согласно информации DeepState, ВС РФ продвинулись около Нелеповки к юго-востоку от Константиновки. Также в проекте привели видео 157-й ОМБр с ударом FPV-дрона по одинокому российскому военному. В DeepState выполнили геопривязку в районе Яблоновки к юго-западу от Константиновки и рассказали, что на этом участке российские военные стремятся занять Бересток и Ильиновку (до 2016 года — Ильича), чтобы «просачиваться» на юго-западные окраины города.

