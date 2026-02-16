Темпы продвижения ВС РФ упали до минимума с апреля 2025 года, ВСУ контратакуют на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении украинские войска по-прежнему удерживают позиции в западной части Часова Яра
- На покровском направлении для ВСУ постепенно ухудшается положение на флангах покровско-мирноградской агломерации
- На южно-донецком направлении украинские военные сумели продвинуться на некоторых участках на глубину 9–9,5 км
- «Агентство» — темпы территориального продвижения ВС РФ в Украине упали до минимума с начала апреля 2025 года
- В результате украинских налетов в Белгороде до конца отопительного сезона не будет горячей воды
- «Самая массированная атака» за время войны на Брянскую область — в Брянске частично нарушено электро- и водоснабжение
- Президент Азербайджана Алиев заявил о преднамеренных ударах по дипломатическим объектам в Украине
- Зеленский — в России находятся 7 тысяч украинских пленных, а в Украине — 4 тысячи российских
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские военные расширяют плацдарм к северу от Сум.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ вышли к Малой Корчаковке (до 2016 года — Радянское) к северу от Сум. В Минобороны РФ, в свою очередь, отчитались о захвате приграничной Покровки к востоку от областного центра. Согласно карте DeepState, большая часть населенного пункта еще с 5 февраля находится в «серой зоне».
На Северском выступе развивается наступление ВС РФ от Северска в сторону Славянска.
В DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в районе Закотного к западу от Северска на правом берегу Северского Донца. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются к Славянску от Закотного и ведут бои в Резниковке и Никифоровке.
На константиновском направлении украинские войска по-прежнему удерживают позиции в западной части Часова Яра.
«Рыбарь» рассказывает, что украинские военные сохраняют присутствие в западной части Часова Яра, который Минобороны РФ объявило «освобожденным» еще летом прошлого года, и даже проводят атаки в сторону центра города.
По информации DeepState, российские силы расширили зону контроля в Ступочках к востоку от Константиновки. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», в свою очередь, сообщает, что в последние две недели участились налеты российских FPV-дронов и БПЛА типа «Молния» на Дружковку и Краматорск. Исследователь Playfra сообщает, что удары российских беспилотников по логистическим маршрутам стали основной проблемой для украинских защитников Константиновки. В то же время, по его сведениям, атаки на район Сантуриновка с юго-востока успеха не имеют, а до Берестка и Ильиновки (до 2016 года — Ильича) к юго-западу от города удается дойти только отдельным малым группам ВС РФ.
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ОШП — отдельный штурмовой полк (окремий штурмовий полк, укр.), вид подразделения, появившийся в ВСУ в ходе полномасштабной российско-украинской войны и используемый в основном для контратак на направлениях продвижения ВС РФ.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Взятие в кредит» — в Z-среде означает доклад или сообщение о захвате того или иного населенного пункта или позиции до установления фактического контроля над ними. Последующие штурмовые действия для «приведения обстановки в соответствие с докладами» часто сопровождаются крупными потерями.
«Закрас» — так на российском военном жаргоне называют цветовое обозначение контроля территории на картах, которые в дальнейшем используются при планировании операций и штабной отчетности. «Закрасы» часто делаются «в кредит», выступая составной частью проблемы «ложных докладов».
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
«Рыбарь» — Telegram-канал, освещающий внешнеполитическую проблематику и вооруженные конфликты. Один из самых крупных и цитируемых в Z-среде источников информации о войне против Украины. Создан бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком (находится под санкциями ЕС).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ИФС — инженерно-фортификационные сооружения.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
«Киллзона» — (kill zone, англ.) в терминологии российско-украинской войны — участок прифронтовой территории, где осуществляется огневое поражение любой техники и личного состава противника, что крайне затрудняет логистику, эвакуацию и наступательные действия.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ГРАУ — Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, орган военного управления, ответственный за поставки, хранение и обслуживание ракетных и артиллерийских систем вооружения и боеприпасов к ним.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
Ситуация в Константиновке по версии исследователя под ником Playfra
Playfra – Maps & Analyses
Украинские военные тем временем продолжают зачистку микрорайона Украинский Хутор на юго-западе Константиновки, куда российские военные ранее «просочились» под покровом тумана, поясняет Playfra. По мнению Радова (1, 2, 3), ряд пророссийских картографов закрасили этот район «в кредит». В Минобороны РФ тем временем отчитались об оккупации Миньковки к северо-востоку от Константиновки.
На покровском направлении для ВСУ постепенно ухудшается положение на флангах покровско-мирноградской агломерации.
В DeepState сообщили о продвижении российских военных в Покровске (до 2016 года — Красноармейск) и в Мирнограде (до 2016 года — Димитров) и об окончательной оккупации села Ровное, расположенного между ними, а также о продвижении к северу от Новониколаевки на границе с Днепропетровской областью на западном фланге направления. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников оценивает ситуацию в Родинском и Гришине на флангах покровско-мирноградской агломерации как критическую для СОУ с тенденцией к ухудшению.
По сведениям автора канала «Офіцер», ВС РФ также наступают в районе Белицкого и Родинского, стремясь выйти на Доброполье. По его оценке, российские штурмовики уже практически захватили Родинское, пользуясь превосходством в живой силе и невзирая на соотношение потерь, которое доходит до 1:10.
Российские государственные информагентства сначала передали новость о контроле ВС РФ над южной частью Мирнограда, а потом аннулировали ее по требованию Минобороны — хотя 31 декабря 2025 года они же передавали заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о полной оккупации Мирнограда. В Z-канале «Военный Осведомитель» объяснили произошедшее тем, что из ведомства в информагентства по ошибке передали видеозапись от 9 декабря 2025 года.
На южно-донецком направлении украинские военные сумели продвинуться на некоторых участках на глубину 9–9,5 км.
В 225-м ОШП отчитались, что в течение 13 февраля убили в районе Гуляйполя 40 российских военных, отправленных «просачиваться» между украинскими позициями ради «флаговтыков». Тем не менее, в Минобороны РФ уже 15 февраля отчитались о захвате Цветкового к северо-западу от Гуляйполя и опубликовали видео «флаговтыка» в селе. «Рыбарь» считает, что теперь российские военные смогут организовать наступление на Верхнюю Терсу, которая имеет большое логистическое значение.
В DeepState рассказали, что СОУ отбросили ВС РФ в районе Вербового в Днепропетровской области к северо-востоку от Покровского. По мнению исследователя под ником Thorkill, на юг от Вербового направлена одна из основных осей контратак СОУ, тогда как другая направлена от Прилук к Ровнополью.
Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ продвигаются от Ивановки к Гавриловке на северном фланге направления. Говоря о районе украинского контрнаступления, он подтверждает продвижение СОУ на Берёзовое к востоку от Вербового и объясняет успехи в том числе отключением российских терминалов Starlink, а также прогнозирует, что блокировка Telegram еще больше усугубит ситуацию. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео из канала «Воин DV», близкого к группировке войск «Восток», на котором видны удары российскими дронами по украинской бронетехнике, и пришел к выводу, что СОУ продвинулись на 4,5 км в направлении Берёзового. Другие кадры ударов по украинской бронетехнике приводит канал «Военный Осведомитель».
По оценке Playfra на 14 февраля, украинские силы зачистили правобережье реки Гайчур, восстановили контроль над Терноватым, Косовцевым и Прилуками и ведут «зачистку» Доброполья. Тем временем канал «Воин DV» опубликовал кадры удара КАБ по мосту через реку Волчья в тылу наступающей группировки СОУ (геопривязка).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что в результате контрударов украинские силы смогли остановить российское наступление на гуляйпольском и запорожском направлениях, а также потеснить противника и освободить ряд населенных пунктов, продвинувшись в ряде случаев на 9–9,5 км. Тем не менее, он отказывается характеризовать действия СОУ как контрнаступление, считая, что их цель — остановить вражеское продвижение действиями в тактической зоне, а не прорвать российскую оборону или отрезать подразделения ВС РФ.
Машовец также считает маловероятным перерастание украинских контратак в полноценное контрнаступление, указывая, что российское командование располагает оперативными резервами и может перебрасывать силы с соседних направлений, а СОУ ограничены в силах и средствах и не имеют превосходства в воздухе и в артиллерии. Тем не менее, предпринимаемые усилия способны сорвать планы российского наступления на Орехов и Запорожье, полагает обозреватель.
На запорожском направлении идут позиционные бои в окрестностях Степногорска.
Анатолий Радов считает, что в окрестностях Степногорска нет украинского контрнаступления, и характеризует происходящее там как позиционные бои. Юрий Котенок также пишет об украинских контратаках на этом участке и характеризует этот участок фронта как сложный для продвижения ВС РФ.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin сообщает, что замедление российского наступления позволяет украинской стороне расширять ИФС, разделяя поле боя на изолированные участки, что позволяет дробить российские атаки и в будущем может помочь переломить ход боевых действий, если ВС РФ не научатся преодолевать украинские заграждения.
Издание «Агентство» подсчитало на основе карты DeepState, что за неделю с 9 по 15 февраля 2026 года российские военные заняли всего 36 км² украинской территории — это наименьший недельный показатель с начала апреля 2025 года.
Недельные темпы территориального продвижения ВС РФ с февраля 2025 года
Агентство. Новости
Валерий Герасимов в ходе посещения российской группировки войск «Центр» сообщил, что ВС РФ захватили за первые две недели февраля 12 населенных пунктов и 200 км² территории.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 14 февраля было запущено 113 средств воздушного нападения, из них 112 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (91 БПЛА был сбит или подавлен) и одна баллистическая ракета «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания 18 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в двух локациях
- В ночь на 15 февраля было запущено 83 беспилотника, в том числе около 50 типа «Шахед» (55 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания 25 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в трех локациях
- В ночь на 16 февраля было запущено 68 средств воздушного нападения, из них 62 беспилотника, в том числе около 40 типа «Шахед» (52 БПЛА были сбиты или подавлены), четыре ракеты «Циркон» (две сбиты), одна ракета «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и одна управляемая ракета Х-31П (о перехвате также не сообщалось). Зафиксированы попадания одной ракеты и девяти БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в двух локациях
По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате ударов БПЛА по энергетической инфраструктуре вечером 13 февраля была обесточена часть населенных пунктов Баштанского и Николаевского районов, а также Николаева. Произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ. Утром следующего дня подачу электроэнергии удалось восстановить.
В ночь на 14 февраля беспилотник попал в жилой дом в Одессе, из-за чего погибла пожилая женщина, сообщили в ГСЧС.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об одном погибшем мужчине из села Крупица Новорайской общины, в которого попал «сброс» с дрона.
Также под ударом оказалась Киевская область — в Вышгородском районе пострадала супружеская пара, в чей дом попал дрон, рассказали в Национальной полиции Украины. Между тем, днем 14 февраля в 400 домах Киева было восстановлено отопление после атаки на энергетическую инфраструктуру 12 февраля, сообщил мэр Виталий Кличко. По информации на вечер 16 февраля, еще 100 домов остаются без тепла.
Бойцы 96-й зенитно-ракетной бригады опубликовали видео момента перехвата двух российских баллистических ракет «Искандер-М» над Киевом системой противовоздушной обороны PAC-3 MSE Patriot в ходе атаки 12 февраля 2026 года.
В ночь на 15 февраля два района Днепропетровской области были атакованы более десяти раз. Атаки велись с помощью артиллерии, беспилотников и КАБ. Пострадали 13-летняя девочка и 40-летний мужчина, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.
Три человека получили ранения в результате атаки на Запорожье, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Повреждения получил частный жилой дом, в котором возник пожар.
Последствия российской атаки на Запорожье в ночь на 15 февраля 2026 года
🇺🇦 Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя
Пять человек пострадали при налете БПЛА на село Татьяновка Купянского района в Харьковской области 15 февраля, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
По информации заместителя Министра энергетики Украины Артёма Некрасова, в результате боевых действий и атак на энергетическую инфраструктуру утром 16 февраля остались без электроснабжения потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Минэнерго Украины показало кадры с атакованными объектами энергетической инфраструктуры страны.
Австралия направила в Фонд поддержки энергетики Украины €6 млн, сообщили в ведомстве. Таким образом общий вклад Австралии в Фонд увеличился до €24,5 млн.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 13 февраля были перехвачены 74 беспилотника (1, 2, 3): 47 — над Брянской областью, по 10 — над Курской областью и Крымским полуостровом, четыре — над Белгородской областью и три — над акваторией Чёрного моря
- в ночь на 14 февраля были уничтожены 20 БПЛА: 13 — над Крымским полуостровом, два — над Орловской областью и по одному — над Московским регионом, Астраханской, Брянской, Курской и Липецкой областями
- в течение дня 14 февраля были перехвачены 64 беспилотника (1, 2): 32 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Чёрного моря и три — над Крымским полуостровом
- в ночь на 15 февраля были уничтожены 68 БПЛА над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Курской областью, Ставропольским краем и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 15 февраля были перехвачены 405 беспилотников (1, 2, 3, 4) над Адыгеей, Краснодарским краем, акваториями Чёрного и Азовского морей, Ставропольским краем, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Тульской, Рязанской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями и Московским регионом, в том числе 19, летевших на Москву
- о перехвате беспилотников в ночь на 16 февраля не сообщалось
В результате ракетного удара по Белгородской области вечером 13 февраля два человека погибли, еще семеро получили ранения, сообщил (1, 2) губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что удар привел к «серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры», из-за чего в ряде населенных пунктов области отключили свет, воду и отопление. По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», во время атаки одну из ракет удалось сбить, но она упала на многоэтажный жилой дом на улице Есенина в Белгороде. Гладков сообщил, что 94 квартиры в пяти многоэтажных домах оказались повреждены, также повреждения получили частный дом, коммерческий объект и 14 автомобилей. «Пепел ➜ Белгород» выяснил, что под удар попала Белгородская ТЭЦ. На следующий день губернатор уведомил, что в Белгороде до конца отопительного сезона не будет горячей воды в домах с центральным отоплением. «Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения», — добавил губернатор.
Гладков продолжает регулярно сообщать (1, 2, 3) об атаках дронов на автомобили гражданских. Примечательно, что 13 февраля он обратился к жителям приграничных населенных пунктов с просьбой не носить камуфляжную или военную форму, ибо, по его словам, именно люди в камуфляже часто подвергаются атакам FPV-дронов.
Из-за атаки беспилотника в селе Азаровка Стародубского округа в Брянской области погиб мужчина, передвигавшийся в автомобиле, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Без света остались три приграничных района Курской области после удара БПЛА по ЛЭП в Рыльском районе, написал губернатор Александр Хинштейн.
В оккупированной части Луганской области не менее 19 человек, в том числе ребенок, пострадали от атак беспилотников днем 14 февраля, сообщили местные «власти» (1, 2). По словам «главы ЛНР» Леонида Пасечника, удар пришелся сразу по нескольким улицам поселка Центральный Перевальского округа. Повреждения получили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.
Последствия укранских ударов по поселку Центральный в «ЛНР» 14 февраля 2026 года
Леонид Пасечник
Генштаб ВСУ заявил об успешном поражении ЗРПК «Панцирь-С1» в районе поселка Кача в оккупированном Крыму, а также об ударе по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в поселке Волна в Краснодарском крае в ночь на 15 февраля. Сообщается, что на территории объекта зафиксировано возгорание. Эту информацию подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заявив, что регион подвергся массированной атаке. «Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», пострадали два человека, возникли пожары. По сообщению Оперштаба региона, к вечеру был потушен лишь один очаг возгорания и огнем было охвачено еще как минимум 2000 м². Полностью потушить пожар удалось только утром 16 февраля. В Сочи, по информации губернатора, был поврежден частный дом, а в селе Юровка под Анапой повреждения получила котельная. Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал атаку одной из самых продолжительных и массированных.
В части Брянской области после массированной атаки беспилотников вечером 15 февраля пропали свет и отопление, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, из-за удара по объектам энергетической инфраструктуры в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропали тепло и электричество. По информации издания Astra, под удар попала местная подстанция. Губернатор заявил, что за день над регионом было сбито более 170 беспилотников. На следующее утро тепло- и энергоснабжение в Брянской области удалось восстановить. «Вчера Брянская обC