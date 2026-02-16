Темпы продвижения ВС РФ упали до минимума с апреля 2025 года, ВСУ контратакуют на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении украинские войска по-прежнему удерживают позиции в западной части Часова Яра

На покровском направлении для ВСУ постепенно ухудшается положение на флангах покровско-мирноградской агломерации

На южно-донецком направлении украинские военные сумели продвинуться на некоторых участках на глубину 9–9,5 км

«Агентство» — темпы территориального продвижения ВС РФ в Украине упали до минимума с начала апреля 2025 года

В результате украинских налетов в Белгороде до конца отопительного сезона не будет горячей воды

«Самая массированная атака» за время войны на Брянскую область — в Брянске частично нарушено электро- и водоснабжение

Президент Азербайджана Алиев заявил о преднамеренных ударах по дипломатическим объектам в Украине

Зеленский — в России находятся 7 тысяч украинских пленных, а в Украине — 4 тысячи российских

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские военные расширяют плацдарм к северу от Сум.

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ вышли к Малой Корчаковке (до 2016 года — Радянское) к северу от Сум. В Минобороны РФ, в свою очередь, отчитались о захвате приграничной Покровки к востоку от областного центра. Согласно карте DeepState, большая часть населенного пункта еще с 5 февраля находится в «серой зоне».

На Северском выступе развивается наступление ВС РФ от Северска в сторону Славянска.

В DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в районе Закотного к западу от Северска на правом берегу Северского Донца. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются к Славянску от Закотного и ведут бои в Резниковке и Никифоровке.

На константиновском направлении украинские войска по-прежнему удерживают позиции в западной части Часова Яра.

«Рыбарь» рассказывает, что украинские военные сохраняют присутствие в западной части Часова Яра, который Минобороны РФ объявило «освобожденным» еще летом прошлого года, и даже проводят атаки в сторону центра города.

По информации DeepState, российские силы расширили зону контроля в Ступочках к востоку от Константиновки. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», в свою очередь, сообщает, что в последние две недели участились налеты российских FPV-дронов и БПЛА типа «Молния» на Дружковку и Краматорск. Исследователь Playfra сообщает, что удары российских беспилотников по логистическим маршрутам стали основной проблемой для украинских защитников Константиновки. В то же время, по его сведениям, атаки на район Сантуриновка с юго-востока успеха не имеют, а до Берестка и Ильиновки (до 2016 года — Ильича) к юго-западу от города удается дойти только отдельным малым группам ВС РФ.