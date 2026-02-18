ВСУ развивают наступление в Днепропетровской области, в Минобороны РФ отрицают проблемы с блокировкой Starlink. Что происходит на фронте

Накануне в Сумах в ходе многочасовой атаки пострадали (1, 2) семь человек. Один беспилотник врезался в здание, повреждения получили в том числе дома в центре города.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром остались без электроснабжения потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях, заявил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артём Некрасов. В Одесской области ситуация остается особенно сложной — из-за повреждения оборудования без электроснабжения остаются более 99 тысяч домохозяйств.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 февраля 73 беспилотников (1, 2, 3, 4): 30 — над Белгородской областью, 15 — над акваторией Чёрного моря, 10 — над Курской областью, шести — над Крымским полуостровом, четырех — над Пермским краем, трех — над Краснодарским краем, по два — над Брянской и Ростовской областями и одного — над Орловской областью. В ночь на 18 февраля были перехвачены 43 БПЛА: 21 — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Крымским полуостровом, пять — над Курской областью, по два — над Ростовской областью и Чувашией и один — над акваторией Чёрного моря.

В ночь на 18 февраля беспилотниками были атакованы Чебоксары. Глава Чувашии Олег Николаев заявил (1, 2), что в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (район деревни Яуши) были повреждены автомобили. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что повреждения получили квартиры в нескольких домах. Также, по его словам, в результате атаки был «поврежден тепловой контур», восстановлением которого занимаются аварийные службы. Минздрав Чувашии сообщил об одном пострадавшем, которого в состоянии средней тяжести доставили в больницу. По версии украинских Telegram-каналов, целью удара было предприятие «ВНИИР-Прогресс», производящее антенны для российских ракет, управляемых авиабомб и БПЛА. Издание Astra на основе анализа кадров очевидцев пришло к выводу, что дым поднимается в нескольких сотнях метров от предприятия. В украинском канале Exilenova+ предположили, что под удар попала Чебоксарская ТЭЦ-2.

При ночной атаке на Белгородскую область пострадала ТЭЦ «Мичуринская». Фотографии ее поврежденной газотурбинной установки опубликовал Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Издание Astra подтвердило, что на снимках действительно эта теплоэлектроцентраль. Это самая маломощная ТЭЦ в Белгороде, она не входит в городскую систему теплоснабжения и обеспечивает энергией преимущественно производственные и административные объекты завода «Белэнергомаш — БЗЭМ». Губернатор Вячеслав Гладков ночью писал, что в результате атак повреждения получила энергетическая инфраструктура. «Пепел ➜ Белгород» считает, что под удар также попала электроподстанция «Фрунзенская» в Белгородском округе. По информации канала, жители некоторых районов Белгорода сообщали об отключениях электричества. Утром Гладков сообщил, что при атаке беспилотника в селе Верхопенье пострадали два человека.

Между тем депутаты белгородской областной думы хотят разрешить жителям региона покупать электрогенераторы на деньги от материнского капитала, сообщают «Бел.ру» и «Пепел ➜ Белгород» (1, 2). Региональный материнский капитал в Белгородской области выплачивают при рождении третьего и последующих детей. В 2026 году его размер составил 150 тысяч рублей.

На атакованном накануне Ильском НПЗ в Краснодарском крае пожар продолжился и на следующий день, сообщают Telegram-каналы (1, 2, 3).

