ВСУ развивают наступление в Днепропетровской области, в Минобороны РФ отрицают проблемы с блокировкой Starlink. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении зафиксирован случай сдачи в плен российских военных украинскому дрону с громкоговорителем
- На константиновском направлении сообщается об очередном захвате ВС РФ населенного пункта в районе Константиновки «в кредит»
- На покровском направлении отмечена боевая работа украинского Leopard 2A4 прямой наводкой по российским штурмовикам
- На южно-донецком направлении украинские войска развивают наступление в Днепропетровской области
- Налет беспилотников на Чебоксары — вероятной целью был производитель навигационных антенн «ВНИИР-Прогресс»
- Украинский проект «Наш выход» — из украинского плена в Россию возвращают преимущественно мусульман из подразделения «Ахмат»
- The Insider выявил свыше 300 компаний, импортирующих оборудование из стран — союзниц Украины в интересах российского ВПК
- Представители Минобороны РФ отрицают проблемы в войсках в связи с блокировкой терминалов Starlink
Обстановка на фронте
На сумском направлении зафиксирован случай сдачи в плен российских военных украинскому дрону с громкоговорителем.
В 158-й ОМБр показали взятие в плен двух российских военных с помощью дрона с громкоговорителем. В DeepState установили, что видео снято в Кондратовке к северу от Сум, и добавили, что поместили северо-восточную часть села в «серую зону» из-за активизации наступательных действий ВС РФ.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОМБр — отдельная механизированная бригада (окрема механізована бригада, укр.), основное соединение Сухопутных войск ВСУ. Имеет на вооружении боевые машины пехоты или бронетранспортеры, а также танки и другую технику. Примерный аналог российской мотострелковой бригады (ОМСБр).
Стрельба прямой наводкой / с закрытых огневых позиций (ЗОП) — два метода ведения огня из танков и артиллерии. При стрельбе прямой наводкой цель находится в прямой видимости оператора, а при стрельбе с закрытых позиций снаряды летят за горизонт и наводятся по координатам с помощью таблиц или по данным разведки, в том числе БПЛА.
«Взятие в кредит» — в Z-среде означает доклад или сообщение о захвате того или иного населенного пункта или позиции до установления фактического контроля над ними. Последующие штурмовые действия для «приведения обстановки в соответствие с докладами» часто сопровождаются крупными потерями.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Рыбарь» — Telegram-канал, освещающий внешнеполитическую проблематику и вооруженные конфликты. Один из самых крупных и цитируемых в Z-среде источников информации о войне против Украины. Создан бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком (находится под санкциями ЕС).
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
В Минобороны РФ заявили о захвате приграничного села Харьковка в северной части Сумской области.
На константиновском направлении сообщается об очередном захвате ВС РФ населенного пункта в районе Константиновки «в кредит».
В DeepState зафиксировали расширение зоны контроля ВС РФ до окраины Берестка к юго-западу от Константиновки. В Z-канале «Белорусский силовик 🇧🇾», напротив, сообщили, что село Миньковка к северо-востоку от города, об оккупации которого ранее заявляло Минобороны РФ, оказалось взято «в кредит», и привели украинское видео боев в южной части населенного пункта.
На покровском направлении отмечена боевая работа украинского Leopard 2A4 прямой наводкой по российским штурмовикам.
Редкое видео с огнем прямой наводкой украинского танка Leopard 2A4 по российской штурмовой группе в Гришине к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) выложено в соцсетях 155-й ОМБр. Как заявляется, экипажу танка удалось уничтожить накопившихся военных.
На южно-донецком направлении украинские войска развивают наступление в Днепропетровской области.
В Минобороны РФ заявили о захвате села Криничное в Запорожской области к западу от Гуляйполя. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав соответствующее видео.
DeepState сообщает, что СОУ отбросили российские силы вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровской области: Терновое, Вишнёвое и Вербовое. Согласно карте проекта, «серая зона» на этих участках расширилась на 2–2,5 км. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, установил место съемки видео поражения украинской позиции российскими FPV-дронами, опубликованного в канале «Воин DV». Аналитики сделали вывод о расширении украинской зоны контроля севернее Тернового.
В свою очередь, «Рыбарь» сообщает, что украинские военные продолжают атаковать на юг со стороны Сосновки и Орестополя, а также ведут бои на рубеже реки Гайчур.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 9 по 15 февраля российские войска оккупировали 30 кв. км территории Украины, продвигаясь в среднем по 4 кв. км в сутки. Неделей ранее темпы продвижения составляли 9 кв. км в сутки, еще за неделю до этого — 13 кв. км в сутки. Количество боестолкновений снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 122 в день, свидетельствуют подсчеты того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 февраля 127 средств воздушного нападения, из них 126 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (100 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания ракеты и 23 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Один человек погиб, еще семеро, в том числе двое детей, получили ранения в результате ночной атаки на Запорожье, сообщает (1, 2) ГСЧС. Повреждены два девятиэтажных жилых дома.
Последствия российского налета на Запорожье в ночь на 18 февраля 2026 года
Накануне в Сумах в ходе многочасовой атаки пострадали (1, 2) семь человек. Один беспилотник врезался в здание, повреждения получили в том числе дома в центре города.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром остались без электроснабжения потребители в Одесской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях, заявил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артём Некрасов. В Одесской области ситуация остается особенно сложной — из-за повреждения оборудования без электроснабжения остаются более 99 тысяч домохозяйств.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 февраля 73 беспилотников (1, 2, 3, 4): 30 — над Белгородской областью, 15 — над акваторией Чёрного моря, 10 — над Курской областью, шести — над Крымским полуостровом, четырех — над Пермским краем, трех — над Краснодарским краем, по два — над Брянской и Ростовской областями и одного — над Орловской областью. В ночь на 18 февраля были перехвачены 43 БПЛА: 21 — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Крымским полуостровом, пять — над Курской областью, по два — над Ростовской областью и Чувашией и один — над акваторией Чёрного моря.
В ночь на 18 февраля беспилотниками были атакованы Чебоксары. Глава Чувашии Олег Николаев заявил (1, 2), что в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (район деревни Яуши) были повреждены автомобили. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что повреждения получили квартиры в нескольких домах. Также, по его словам, в результате атаки был «поврежден тепловой контур», восстановлением которого занимаются аварийные службы. Минздрав Чувашии сообщил об одном пострадавшем, которого в состоянии средней тяжести доставили в больницу. По версии украинских Telegram-каналов, целью удара было предприятие «ВНИИР-Прогресс», производящее антенны для российских ракет, управляемых авиабомб и БПЛА. Издание Astra на основе анализа кадров очевидцев пришло к выводу, что дым поднимается в нескольких сотнях метров от предприятия. В украинском канале Exilenova+ предположили, что под удар попала Чебоксарская ТЭЦ-2.
При ночной атаке на Белгородскую область пострадала ТЭЦ «Мичуринская». Фотографии ее поврежденной газотурбинной установки опубликовал Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Издание Astra подтвердило, что на снимках действительно эта теплоэлектроцентраль. Это самая маломощная ТЭЦ в Белгороде, она не входит в городскую систему теплоснабжения и обеспечивает энергией преимущественно производственные и административные объекты завода «Белэнергомаш — БЗЭМ». Губернатор Вячеслав Гладков ночью писал, что в результате атак повреждения получила энергетическая инфраструктура. «Пепел ➜ Белгород» считает, что под удар также попала электроподстанция «Фрунзенская» в Белгородском округе. По информации канала, жители некоторых районов Белгорода сообщали об отключениях электричества. Утром Гладков сообщил, что при атаке беспилотника в селе Верхопенье пострадали два человека.
Между тем депутаты белгородской областной думы хотят разрешить жителям региона покупать электрогенераторы на деньги от материнского капитала, сообщают «Бел.ру» и «Пепел ➜ Белгород» (1, 2). Региональный материнский капитал в Белгородской области выплачивают при рождении третьего и последующих детей. В 2026 году его размер составил 150 тысяч рублей.
На атакованном накануне Ильском НПЗ в Краснодарском крае пожар продолжился и на следующий день, сообщают Telegram-каналы (1, 2, 3).
В СБУ отчитались о нанесении серии ударов по российской военной инфраструктуре в тыловых районах. Среди пораженных целей четыре штаба и командные пункты управления ВС РФ. Также на видео зафиксированы удары по трем местам дислокации личного состава, объектам, связанным с производством и запуском БПЛА, и другим военным целям.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 февраля по 20:00 17 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли девять человек, ранения получили 49 мирных жителей. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Украинский проект «Наш выход» сообщает о том, что в ходе обменов в Россию преимущественно возвращают мусульман, связанных с чеченским подразделением «Ахмат», тогда как другие военнослужащие-мусульмане остаются в плену.
Вооружения и военная техника
The Insider выявил свыше 300 российских компаний, которые осуществляют импорт в интересах ведущих предприятий ВПК, благодаря анализу документов об операциях на российском внутреннем рынке. Одновременное введение санкций против этих компаний может серьезно ударить по российскому военному производству, поскольку они часто ввозят незаменимое оборудование и комплектующие.
Ведущие бренды импортируемой в интересах российского ВПК продукции из стран — союзниц Украины
Отключение терминалов Starlink не повлияло на управление и связь в ВС РФ, поскольку их якобы применяли только отдельные российские подразделения, и то для введения противника в заблуждение, сообщили замминистра обороны России Алексей Криворучко и начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Валерий Тишков. Z-канал «Военный Осведомитель» назвал эти заявления «тухлым антикризом» и привел украинское видео удара FPV-дроном по российскому связисту, который лезет на вышку устанавливать оборудование для Wi-Fi-моста, подчеркнув таким образом, что после отключения российских терминалов бойцам ВС РФ приходится идти на значительные риски для налаживания альтернативных систем связи.
О главных событиях войны 17 февраля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ заняли жилую застройку Мирнограда, наземный дрон ВСУ вышел победителем в перестрелке с российским военным. Что происходит на фронте
