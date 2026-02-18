Белгородская дума рассмотрит законопроект, позволяющий тратить материнский капитал на электрогенераторы

Депутаты Белгородской областной думы рассмотрят законопроект, который разрешает жителям региона тратить материнский капитал на покупку электрогенераторов. Документ внесен председателем парламента Юрием Клепиковым. Внимание на него обратило издание «Пепел Белгород».

Законопроект предлагает внести изменения в статью 85 Социального кодекса Белгородской области. В этой статье перечисляется, на что можно потратить материнский капитал: покупка или строительство жилья, ремонт, покупка газового, электрического, отопительного оборудования для дома, в котором будет жить ребенок. Законопроект предлагает добавить в этой список генераторы.

Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей. Ранее власти Белгородской области призвали жителей частных домов самостоятельно покупать электрогенераторы, поскольку в приграничном регионе из-за обстрелов происходят регулярные отключения света, воды и отопления.



