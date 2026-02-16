«Мигнул и пропал свет, исчез интернет, а на следующее утро — и вода». Как белгородцы живут в условиях блэкаута

На фоне происходящего жители города стараются приспособиться к новой реальности: скупают обогреватели, запасаются водой и готовятся к тому, что отключения затянутся. Многие осознают, что восстановление носит временный характер, а удары по энергетике могут повториться в любой момент.

«У нас так ждут возобновления работы ТЭЦ, как будто по ней украинцы не ударят сразу же. Как будто мы сами так не делаем. Как будто война закончилась», — с горечью замечает житель центральной части города Владимир (имя изменено).

Почему возник коммунальный кризис

Энергетика Белгорода держится на нескольких ключевых объектах, от которых напрямую зависят свет, вода и тепло в городе. Главные из них — Белгородская ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и крупные распределительные электроподстанции, в том числе подстанция «Белгород» на улице Сторожевой.

Белгородская ТЭЦ — основной источник отопления. Она подает тепло и горячую воду в сотни многоквартирных домов, а также в социальные и коммерческие объекты. Когда ТЭЦ останавливается или работает нестабильно, в домах быстро падает температура. В морозы коммунальным службам приходится сливать воду из систем отопления, чтобы трубы не разорвало. Именно это и произошло во время последних отключений.

ТЭЦ «Луч», расположенная в южной части города, тоже играет важную роль в системе энергоснабжения. Она участвует и в выработке тепла, и в производстве электроэнергии. Повреждения на этой станции приводят не только к проблемам с отоплением, но и к сбоям в электроснабжении, которые затем затрагивают водоканал, связь и другие городские системы.

Электроэнергию по городу распределяют подстанции. Одна из ключевых — подстанция «Белгород». Она сама не вырабатывает ни тепло, ни электричество, но от нее питаются целые районы. Когда такая подстанция выходит из строя, свет пропадает сразу у десятков тысяч жителей. Без электричества перестают работать насосы, и вслед за этим в домах исчезает вода.

Как объясняют The Insider сотрудники энергетических компаний, «в обычных условиях система рассчитана на аварии». «Нагрузку можно перераспределить, а поврежденный участок быстро отремонтировать, — рассказывает один из собеседников The Insider. — Но при повторяющихся ударах по одним и тем же объектам энергетика не успевает восстанавливаться». Именно поэтому в Белгороде отключения электричества быстро превращаются в коммунальный кризис.

«Неблагоприятные погодные условия»

До осени 2025 года удары по Белгородской области выглядели иначе. После 24 февраля 2022 года регион регулярно подвергался ответным атакам, но в основном речь шла о точечных ударах — по топливным объектам, нефтебазам, газораспределительным станциям и отдельным линиям снабжения. Самый ранний и показательный пример — пожар на нефтебазе в Белгороде в апреле 2022 года. Такие удары создавали проблемы с логистикой и топливом, но не приводили к масштабным отключениям света и тепла для большого числа жителей.

В 2023-м и 2024 годах эта логика атак на энергетическую инфраструктуру в целом сохранялась. Были новые пожары на топливных хранилищах, атаки дронов по объектам снабжения, повреждения отдельных узлов. Белгород оставался прифронтовым городом, но энергосистема продолжала работать. Люди не жили по графикам отключений, как города и регионы Украины после атак России, не сидели сутками без света. Ситуация для белгородцев изменилась к концу прошлого года.