Проект «Наш выход»: Россия возвращает из плена мусульман — преимущественно из подразделения «Ахмат»

Правозащитный проект «Наш выход», который занимается возвращением российских военнопленных из Украины, заявил, что во время недавнего обмена военнопленными Россия вернула преимущественно мусульман, связанных с чеченским подразделением «Ахмат», тогда как другие военнослужащие-мусульмане остаются в плену.

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном проектом после поездки в один из лагерей для военнопленных. По словам авторов, их визит совпал с началом месяца Рамадан. В лагере находятся десятки мусульман, которые рассчитывали на обмен и возвращение домой.

Представители проекта пояснили The Insider, что Россия запрашивает тех, кого она рассчитывает забрать в рамках очередного обмена, поэтому может повлиять на обмен.

Как утверждает «Наш выход», 5 февраля состоялся обмен, в рамках которого часть мусульман была возвращена в Россию. При этом, по данным проекта, большинство из них представляли подразделение «Ахмат». В ролике приводятся слова одного из пленных о том, что из их группы «с Ахмата» в феврале забрали двоих человек — «всего двое было, и двоих забрали».

Проект обращает внимание на то, что в лагере остаются мусульмане из других регионов, в том числе из Дагестана и Калмыкии, которые находятся в плену более двух лет и официально признаны военнопленными в России. Некоторые из них поддерживают связь с родственниками через Международный комитет Красного Креста, однако обмена пока не дождались.

