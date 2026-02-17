ВС РФ заняли жилую застройку Мирнограда, наземный дрон ВСУ вышел победителем в перестрелке с российским военным. Что происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о поездке на «юго-восточные направления» и сообщил о «результативных» украинских контратаках на этом участке фронта. «Военкор» Юрий Котенок, напротив, написал, что российские силы успешно отражают контратаки СОУ, но в то же время, например, сообщил о «зачистке» просочившихся украинских групп между Добропольем и Сладким. Согласно карте пророссийского проекта «DIVGEN 🚩 Карта СВО», которой пользуется военкор, речь идет о районе на удалении примерно 6–14 км от текущей ЛБС.

На запорожском направлении украинские военные продвигаются на рубежах между Приморским и Степногорском.

«Рыбарь» рассказывает, что СОУ в ходе контратак выбили российских штурмовиков из Лукьяновского, отрезали их в Приморском и нарастили присутствие в Степногорске. В качестве одной из причин успеха украинского контрнаступления называется накопление сил в населенных пунктах, которые Минобороны РФ ранее объявило захваченными. Анатолий Радов, в свою очередь, сообщает со ссылкой на российских военных, что украинская авиация ударила с помощью КАБ по мосту в Васильевке в тылу ВС РФ.

Тем временем AFP со ссылкой на ISW сообщает о наиболее успешной украинской контрнаступательной операции с лета 2023 года: на запорожском и южно-донецком направлениях менее чем за неделю занято свыше 200 кв. км.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 февраля 425 средств воздушного нападения, из них 396 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (367 БПЛА были сбиты или подавлены), четыре баллистические ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (все были сбиты), четыре крылатых ракеты «Искандер-К» (все сбиты) и одна управляемая авиационная ракета Х-59 / Х-69 (сбита). Зафиксированы попадания четырех ракет и 18 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

В общей сложности было обезврежено 93% БПЛА и 86% ракет, подсчитали мониторинговые каналы. Они же публикуют (1, 2) схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основные направления атаки — города Бурштын, Запорожье, Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), Лозовая, Одесса, Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск), Стрый и Вольнянск.