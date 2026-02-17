ВС РФ заняли жилую застройку Мирнограда, наземный дрон ВСУ вышел победителем в перестрелке с российским военным. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На Северском выступе российские военные расширяют зону контроля на правом берегу Северского Донца
- На константиновском направлении подразделения ВС РФ закрепились на юго-западной окраине Константиновки
- На покровском направлении российские войска почти целиком заняли жилую застройку Мирнограда
- На южно-донецком направлении наземный дрон ВСУ с пулеметом вышел победителем в перестрелке с российским военным
- Налет БПЛА на Краснодарский край — поражен Ильский НПЗ, обломки упали на стадион академии ФК «Краснодар»
- В городе Губаха в Пермском крае беспилотниками атаковано химическое предприятие «Метафракс Кемикалс»
- В январе 2026 года украинские ракеты и дроны поразили на территории России как минимум 32 цели
- Издание Intelligence Online — украинскими F-16 в том числе управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов
Обстановка на фронте
На Северском выступе российские военные расширяют зону контроля на правом берегу Северского Донца.
В DeepState отметили расширение российской зоны контроля в районе Платоновки на правом берегу Северского Донца. Украинский военный Станислав Бунятов, в свою очередь, сообщает, что ВС РФ продолжают продвигаться к Славянску, в частности начали «просачиваться» в село Кривая Лука, захват которого, по его мнению, будет иметь тяжелые последствия для обороны СОУ на этом участке.
На константиновском направлении подразделения ВС РФ закрепились на юго-западной окраине Константиновки.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ закрепились на юго-западной окраине Константиновки. В Z-канале «Осведомитель» тем временем опубликовали кадры подрыва в городе заминированного украинскими военными моста российским FPV-дроном.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ISW — Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, англ.). Американская НКО со штаб-квартирой в Вашингтоне. Ежедневно выпускает карты оперативной обстановки и сводки о войне в Украине.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
«Рыбарь» — Telegram-канал, освещающий внешнеполитическую проблематику и вооруженные конфликты. Один из самых крупных и цитируемых в Z-среде источников информации о войне против Украины. Создан бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком (находится под санкциями ЕС).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Испытательный центр перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон» — подразделение Минобороны РФ, создано в августе 2024 года. Занимается разработкой и тестированием БПЛА, подготовкой операторов и инструкторов и непосредственно боевым применением воздушных и морских дронов. По экспертным оценкам, включает как минимум семь отрядов численностью 130-150 человек каждый. Начальник ИЦПБТ — полковник Сергей Будников. База подразделения находится в помещениях конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
На покровском направлении российские войска почти целиком заняли жилую застройку Мирнограда (до 2016 года — Димитров).
Согласно информации DeepState, российские силы взяли под контроль практически весь Мирноград. В то же время СОУ зачистили зоны проникновения российских военных к югу и северу от Белицкого на трассе на Доброполье. Аналитики проекта отдельно пишут, что оборона Мирнограда подходит к концу, и сообщают, что российские военные оборудуют позиции операторов БПЛА в северной части Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и «просачиваются» вплоть до западных окраин Гришина к северо-западу от города.
На южно-донецком направлении наземный дрон ВСУ с пулеметом вышел победителем в перестрелке с российским военным.
Украинский OSINT-ресурс In Factum приводит видео с гуляйпольского участка, на котором оператор 411-го полка «Яструби» Сил беспилотных систем ВСУ убивает российского пехотинца из 12,7-мм пулемета M2 Browning, установленного на наземном дроне.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о поездке на «юго-восточные направления» и сообщил о «результативных» украинских контратаках на этом участке фронта. «Военкор» Юрий Котенок, напротив, написал, что российские силы успешно отражают контратаки СОУ, но в то же время, например, сообщил о «зачистке» просочившихся украинских групп между Добропольем и Сладким. Согласно карте пророссийского проекта «DIVGEN 🚩 Карта СВО», которой пользуется военкор, речь идет о районе на удалении примерно 6–14 км от текущей ЛБС.
На запорожском направлении украинские военные продвигаются на рубежах между Приморским и Степногорском.
«Рыбарь» рассказывает, что СОУ в ходе контратак выбили российских штурмовиков из Лукьяновского, отрезали их в Приморском и нарастили присутствие в Степногорске. В качестве одной из причин успеха украинского контрнаступления называется накопление сил в населенных пунктах, которые Минобороны РФ ранее объявило захваченными. Анатолий Радов, в свою очередь, сообщает со ссылкой на российских военных, что украинская авиация ударила с помощью КАБ по мосту в Васильевке в тылу ВС РФ.
Тем временем AFP со ссылкой на ISW сообщает о наиболее успешной украинской контрнаступательной операции с лета 2023 года: на запорожском и южно-донецком направлениях менее чем за неделю занято свыше 200 кв. км.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 февраля 425 средств воздушного нападения, из них 396 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (367 БПЛА были сбиты или подавлены), четыре баллистические ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (все были сбиты), четыре крылатых ракеты «Искандер-К» (все сбиты) и одна управляемая авиационная ракета Х-59 / Х-69 (сбита). Зафиксированы попадания четырех ракет и 18 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
В общей сложности было обезврежено 93% БПЛА и 86% ракет, подсчитали мониторинговые каналы. Они же публикуют (1, 2) схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основные направления атаки — города Бурштын, Запорожье, Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), Лозовая, Одесса, Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск), Стрый и Вольнянск.
Схема российского воздушного налета на территорию Украины в ночь на 17 февраля 2026 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что «это был комбинированный удар, специально рассчитанный на то, чтобы нанести как можно больший ущерб» украинской энергетике. В Минэнерго сообщили, что утром без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, а без тепла — в Сумах и Одессе.
В Минобороны РФ назвали ночную атаку «массированным ударом высокоточным оружием большой дальности <...> по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов».
В ходе атаки власти Польши временно закрывали аэропорты в городах Жешув и Люблин из-за поднятой в воздух военной авиации, сообщает Польское агентство аэронавигационного обслуживания.
Три человека пострадали в результате атаки на Одессу, сообщили (1, 2, 3) местные власти. Повреждения получила энергетическая и гражданская инфраструктура. В одном из районов произошел пожар на верхних этажах жилого дома, в другом — поврежден магазин и автосервис, огонь уничтожил несколько автомобилей и повредил семь гаражей.
В энергетической компании ДТЭК заявили о «чрезвычайно серьезных» повреждениях энергетической инфраструктуры Одессы. «Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — говорится в сообщении. Первоочередная задача — восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.
Также в ДТЭК сообщили, что утром в результате атаки беспилотника погибли трое сотрудников Славянской ТЭС — дрон атаковал автомобиль, в котором ехали энергетики. В ГСЧС уточнили, что атака была совершена в городе Николаевка Краматорского района в Донецкой области. Еще один человек получил ранения.
Последствия удара российского FPV-дрона по автомобилю с сотрудниками Славянской ТЭС 17 февраля 2026 года
В Днепре из-за атаки были повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили, возник пожар. В Криворожском районе было повреждено предприятие, в Каменском — жилой дом, хозяйственное здание и гараж. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГСЧС.
Один человек погиб и еще шесть получили ранения, в том числе двое детей, в результате налета беспилотников на Кириковскую общину в Сумской области, сообщили в местной прокуратуре.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении вечером 16 февраля 76 беспилотников: 26 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Азовского моря, шести — над Крымским полуостровом, по два — над Белгородской и Воронежской областями и одного — над Адыгеей. В ночь на 17 февраля был перехвачен 151 БПЛА: 50 — над акваторией Чёрного моря, 38 — над Крымским полуостровом, 29 — над акваторией Азовского моря, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской, четыре — над Брянской и один — над Курской областью.
В ночь на 17 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в поселке Ильский в Краснодарском крае, что привело к пожару в резервуаре, сообщили в Оперштабе региона. Пострадали два человека. Позже атаку на Ильский НПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ. «Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта. Результаты уточняются», — говорится в сообщении.
По информации Оперштаба, обломки беспилотников нашли в районе стадиона академии футбольного клуба «Краснодар» в городе Горячий Ключ, около железнодорожного вокзала в Белореченске и в станице Холмской. На хуторе Красный в Крымском районе дрон повредил здание локомотивного депо, а в станице Варениковской обломки упали во двор частного дома. Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что силы ПВО отражали «три волны атаки практически 10 часов», в нескольких районах города упали обломки БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
По сообщению регионального Оперштаба, из-за атаки БПЛА в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами — пожар удалось потушить в течение нескольких часов.
Между тем, как сообщает «Радио Свобода», проанализировав спутниковые снимки, удар 15 февраля по поселку Волна разрушил административный корпус предприятия ООО «Волна-1», которое занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур, в то время как, по заявлению Генштаба ВСУ, удар был нанесен по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз».
В Севастополе в результате одной из «самых продолжительных атак» был ранен девятилетний мальчик, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Упавшая боевая часть от сбитого беспилотника сдетонировала в одном из дворов, из-за чего в трех многоквартирных домах выбило стекла, повреждения получили автомобили. Развожаев утверждает, что этот БПЛА был начинен поражающими элементами — металлическими шариками.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил об ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Калиновка в Хомутовском районе и гибели мирного жителя.
Украинские ССО нанесли удары БПЛА по месту хранения российского ракетного комплекса «Искандер» в селе Пасечное в оккупированном Крыму, сообщают в пресс-службе Сил специальных операций. На месте попадания были зафиксированы взрывы. Кроме того, в селе Высокое на оккупированной территории Запорожской области был уничтожен пункт дистанционного управления подразделения «Рубикон» и несколько других военных объектов (привязку к местности выполнили (1, 2) мониторинговый проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩) и ресурс In Factum).
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об утреннем налете дронов, в результате которого, по его словам, никто не пострадал. Telegram-канал «ЧП Пермь» пишет, что жители города Губаха слышали «около шести хлопков», в городе также заметили сильный пожар. Проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ утверждает, что беспилотники поразили установку по производству метанола на заводе «Метафракс Кемикалс» в Губахе. Этот завод обеспечивает предприятия ВПК метиловым спиртом, гексамином, уротропином и пентаэритритолом — важными компонентами для производства фугасных боеприпасов, реактивных снарядов и взрывчатых веществ. Издание Astra на основе анализа фото очевидца также пришло к выводу, что атакован был «Метафракс Кемикалс». Минобороны РФ утром сообщало о перехвате над Пермским краем четырех беспилотников.
Последствия удара беспилотников по химическому предприятию «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха в Пермском крае 17 февраля 2026 года
Издание Astra также пишет со ссылкой на источники, что в ночь на 11 февраля в Волгоградской области были атакованы крупнейшая в Европе ГЭС и еще четыре предприятия ТЭК и химической промышленности. Помимо известного удара по Волгоградскому НПЗ, речь идет о налетах (обнаружении обломков дронов) на АО «Каустик» (производитель химической продукции), Волжскую ГЭС (крупнейшая в Европе), АО «Волжской синтез» (производитель химической продукции) и АО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (производитель удобрений).
ГУР опубликовало видео уничтожения в оккупированном Крыму на прошлой неделе ЗРПК «Панцирь-С1», РЛС «Небо-У» и десантного катера БК-16 подразделением «Примари».
Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту зафиксированных «прилетов» (всего их 32) украинских средств поражения по территории России за январь 2026 года.
Пораженные украинскими ракетами и БПЛА цели на территории России в январе 2026 года
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 февраля по 20:00 16 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, пострадали как минимум 23 мирных жителя, информации о погибших не поступало. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Генштабе ВСУ отчитались, что украинские силы поразили в Крыму многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 и привели скриншот из видео с вертолетом в объективе украинского дальнобойного FPV-дрона.
Вооружения и военная техника
Издание Intelligence Online сообщило, что в рядах Воздушных сил ВСУ воюют пилоты-ветераны из США и Нидерландов, которые вылетают на F-16 на перехват российских дронов и ракет. Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию, заявив, что все боевые вылеты выполняют исключительно украинские пилоты.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в ответ на обвинения Зеленского в промедлении с поставками ЗУР, что Германия исчерпала запас ракет ПВО, а все, что сходят с конвейера, отправляются в Украину, и призвал другие европейские страны расширить поставки таких ракет.
