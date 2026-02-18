Поставщики смерти. The Insider выявил свыше 300 компаний, производящих закупки в интересах российских военных

Список наиболее важных компаний-импортеров, торгующих с ВПК, можно посмотреть на Гитхабе.

Как устанавливались поставщики

Предприятия российского ВПК редко сами импортируют продукцию. Как правило, для закупки сырья, заготовок, машин, оборудования и запчастей они пользуются услугами посредников. Это в основном мелкие и средние компании, которые полностью принадлежат частным лицам (в отличие от ВПК, где в компаниях традиционно значительная или контрольная доля собственности принадлежит государству).

Подобные структуры легче обходят бюрократические препоны и имеют свободные средства для неформального преодоления российских таможенных барьеров. Рыночный в своей основе характер этого сектора в сочетании с высокой конкурентностью — одна из главных причин устойчивости российской оборонной промышленности.

The Insider регулярно пишет о конкретных посреднических операциях (например, о греческих контрабандистах или немецких заводах) и о структуре этого рынка внешнеторгового посредничества как в отдельных отраслях (поставки тайваньских станков), так и в целом (поставки из Европы).

Цепочка транзакций, которую удается проследить от иностранного производителя до российского покупателя, на последнем нередко и останавливается. Лишь по косвенным признакам можно прийти к выводу, что товар в итоге оказался на военном предприятии. Часто это становится ясно только постфактум, когда западные детали обнаруживаются в остатках ракет и дронов, которыми обстреливают Украину.