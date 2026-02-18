Поставщики смерти. The Insider выявил свыше 300 компаний, производящих закупки в интересах российских военных

США, Европейский союз и Великобритания, накладывая санкции в отношении российского военного производства, сталкиваются с двумя главными трудностями. Во-первых, не всегда понятно, какая продукция импортируется именно для военных. Во-вторых, на месте попавшей под санкции компании вскоре вырастает новая, и, пока вводятся новые ограничительные меры, ВПК успевать подстроиться. Но есть способ решить эту проблему. Изучив данные о внутренних поставках и сопоставив их с данными таможни, The Insider выявил более 300 компаний, производящих закупки именно для ВПК. Если включить их в санкционные списки одновременно, это может серьезно ударить по российскому военному производству.
Список наиболее важных компаний-импортеров, торгующих с ВПК, можно посмотреть на Гитхабе.
Как устанавливались поставщики
Предприятия российского ВПК редко сами импортируют продукцию. Как правило, для закупки сырья, заготовок, машин, оборудования и запчастей они пользуются услугами посредников. Это в основном мелкие и средние компании, которые полностью принадлежат частным лицам (в отличие от ВПК, где в компаниях традиционно значительная или контрольная доля собственности принадлежит государству).
Подобные структуры легче обходят бюрократические препоны и имеют свободные средства для неформального преодоления российских таможенных барьеров. Рыночный в своей основе характер этого сектора в сочетании с высокой конкурентностью — одна из главных причин устойчивости российской оборонной промышленности.
The Insider регулярно пишет о конкретных посреднических операциях (например, о греческих контрабандистах или немецких заводах) и о структуре этого рынка внешнеторгового посредничества как в отдельных отраслях (поставки тайваньских станков), так и в целом (поставки из Европы).
Цепочка транзакций, которую удается проследить от иностранного производителя до российского покупателя, на последнем нередко и останавливается. Лишь по косвенным признакам можно прийти к выводу, что товар в итоге оказался на военном предприятии. Часто это становится ясно только постфактум, когда западные детали обнаруживаются в остатках ракет и дронов, которыми обстреливают Украину.
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) — электронный компонент (интегральная микросхема), используемый для создания конфигурируемых цифровых электронных схем.
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) производит электронику.
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», производство двигателей.
Обломки российской X-101 с американскими компонентами
Однако применение новых методов позволило The Insider впервые массово восстановить подобные цепочки.
Получив данные об операциях на внутреннем рынке (в интересах расследования мы не раскрываем источник данных) и сравнив их с данными таможни, The Insider проанализировал, какие участники внешнеторговой деятельности заключали сделки с ведущими предприятиями ВПК (к таковым мы отнесли около 160 ключевых предприятий ВПК) в 2024 году.
Выбранные 160 предприятий — это важная часть ВПК, однако реальное число посредников гораздо шире. Анализ The Insider пока охватывает лишь верхушку айсберга, но это только начало расследования.
Всего, согласно таможенным данным, в 2024 году около 10 тысяч российских компаний стали импортерами санкционной продукции на общую сумму более $22 млрд. Из них более 2 тысяч компаний оказались контрагентами ведущих предприятий ВПК. По полученным The Insider данным, эти контрагенты выполнили прямые поставки для ведущих компаний ВПК на сумму более 80 млрд рублей, то есть около $1 млрд.
Общий объем санкционных товаров, завезенных в страну контрагентами оборонной промышленности, — более $5 млрд (учтены только поставки стоимостью выше $20 тысяч). Однако не вся продукция обязательно потребляется ВПК — значительная часть востребована и в гражданском секторе.
Кроме того, поставки часто идут не по короткому пути, а через целую сеть посредников. Так, среди исследованных The Insider ведущих предприятий ВПК напрямую с импортерами подсанкцонных товаров имеют дело лишь чуть более половины предприятий.
Незаменимое
Значительную часть санкционных компонентов нельзя заменить аналогами, их отсутствие стало бы критичным для оборонной промышленности России.
Так, японские установки для лазерного плазмохимического травления SMC Corporation востребованы в отечественной электронике, которую производят в Зеленограде и устанавливают в те военные изделия, где нельзя поставить китайскую. Такую установку в 2024 году АО «Контракт Холдинг» ввезло для известного производителя российских микросхем АО «Микрон», армейского поставщика, находящегося под санкциями. Микросхемы нужны практически в любом современном оружии.
Жизненно необходимы для военной техники ПЛИСы — это «мозги» любых систем, навигация которых основана на распознавании местности. Они используются, например, для ряда модификаций дронов «Герань». В интересах военных ПЛИСы производителя Xilinx ООО «Юнисерв» ввозило в Россию в 2024 году. Оно поставляло товары производителю дронов ООО «СТЦ», который находится под санкциями.
Для дронов «Герань» нужны ПЛИСы производителя Xilinx
Датчики измерительных машин используются в военной промышленности для точного изготовления деталей. Такие датчики британской фирмы Renishaw, чья продукция лидирует на мировом рынке по качеству, в 2024 году ввозило ООО «ГК Интратул», торговавшее с подсанкционной двигателестроительной компанией ПАО «ОДК Сатурн».
Вершина импортного айсберга
Факт даже единичной транзакции между импортером санкционной продукции и военным заводом — это уже красный флажок, который требует более пристального внимания ко всем участникам. Однако, чтобы исключить совсем уж мелкие транзакции, The Insider отобрал из импортеров-контрагентов ведущих предприятий ВПК только тех, кто поставил для военных заводов товаров более чем на 1 млн рублей. Таких импортеров нашлось более 300. Их поставки в адрес ведущих заводов ВПК составили 11 млрд рублей, а их импорт — около $2 млрд.
Так, импорт компании «Рустакт», производителя дронов и импортера литий-ионных аккумуляторов для дронов, составил 30 млрд рублей. Сделок с ВПК, которые подтвердил The Insider, фирма заключила на сумму 13 млн рублей.
Целый ряд компаний ввозят фрезерные и токарные станки, часть которых поставляется ВПК. Среди них — «Мир Станочника», «Ай Машин Технолоджи», «АМГ», «Промсервис», Балтийская промышленная компания. О сотрудничестве некоторых из них с ВПК The Insider уже писал.
Понятно, что именно предприятия ВПК сейчас больше всего нуждаются в обновлении своего парка металлообрабатывающих станков. The Insider удалось подтвердить лишь некоторое число сделок. Однако, учитывая реальные потребности сектора, их, скорее всего, гораздо больше.
Именно предприятия ВПК сейчас больше всего нуждаются в обновлении своего парка металлообрабатывающих станков
В приборах радиоэлектронной борьбы востребованы высокоточные осциллографы и генераторы сигналов. Их поставляет группа «Диполь» (см. подробнее). По данным, полученным The Insider, «Диполь» — регулярный поставщик ВПК.
Старики, гиганты, смежники и спекулянты
Компании-импортеры, торговавшие с ВПК, можно разбить на четыре группы.
К первой группе относятся производители, которые покупают санкционные товары напрямую, без посредников. Это полностью или частично государственные старые заводы — производители ВПК, которые и вели внешнеэкономическую деятельность, и производили продукцию, которая была затем реализована внутри российского же ВПК.
К ним можно отнести КРЭТ, ОДК, Уральский оптико-механический завод, Объединенную приборостроительную корпорацию и Казанский вертолетный завод. Подобные схемы (внешнеэкономическая деятельность вкупе с военно-промышленным производством) — в значительной мере исключение. В основном предприятия ВПК не ведут дел с заграницей напрямую. Это сложно и из-за бюрократии на крупном производстве, и из-за санкций, под которыми они более-менее все находятся.
Из-за бюрократии и санкций предприятия ВПК не ведут дел с заграницей напрямую
Вторая группа покупателей санкционных деталей — промышленные гиганты, производящие крупнотоннажную продукцию (сталь, чугун, алюминий, нефтепродукты). Для ВПК эти производители критичны, а ВПК для них — нет, поскольку у них всегда будет в достатке гражданских покупателей (строителей, дорожников, горняков, автомобилестроителей).
Многие из этих предприятий не под санкциями, несмотря на их масштаб и экономическую значимость для путинской России. Это, по всей видимости, сознательная политика западных держав, которые потеряют больше от роста цен на производимые этими гигантами товары, чем выиграют от снижения оборотов их деятельности.
В третьей группе — предприятия-смежники, производящие в России для ВПК отдельные важные узлы, блоки или агрегаты, но существенно зависящие от импорта в страну сырья и компонентов. Это наиболее интересная группа импортеров-частников, ведущих бизнес с ВПК. Примеры таких предприятий и их продукции (в порядке убывания их объема торговли с ВПК) в таблице ниже:
Подобные смежники — в основном частники. Они достаточно гибки, чтобы самостоятельно завозить необходимые им детали и компоненты. При этом они, конечно, рискуют, выходя на внешний рынок, так как понимают, что могут стать заметными. Если они попадут под санкции, им придется искать посредников для внешнеэкономической деятельности. Имея сотни сотрудников, сложный имущественный комплекс, лицензии и сертификаты, они не могут закрыться, чтобы открыться заново на пустом месте.
Наконец, четвертая и самая многочисленная группа импортеров — это предприятия-перепродавцы, то есть классические посредники. Это, как правило, частные фирмы в форме ООО с небольшим числом сотрудников. Они специализируются на оптовой торговле в довольно узком секторе — например, в металлообработке, электронике или измерительных инструментах.
Среди перепродавцов есть немногочисленные крупные торговые сети, у которых в клиентах — физические и юридические лица в гражданской сфере, но есть и заказы от ВПК.
Самая многочисленная группа перепродавцов — поставщики металлообрабатывающих станков и запчастей для них. Помимо уже названных выше станочников, к ним относятся «Униматик», «Амека», «Компания „Промарсенал“», АО «Росмарк-Сталь», «Союз Инжиниринг», «Ипр Оборудование», «МТ Машинери», «СТС Технология», «Грант-Трейд», «Инкор».
Перепродавцы электроники, плат, микросхем, радиодеталей, разъемов, телекоммуникационного оборудования и систем автоматизации промышленности заметны меньше. Частично потому, что в 2024 году таможня стала скрывать данные о некоторых электронных компонентах.
Это, например, «Тримикс», «Юнисервис», «Радиофид Системы», «Би Питрон». Среди них есть как поставщики готовой иностранной продукции (в основном китайской), так и фирмы, которые принимают в России заказы на изготовление электроники по спецификациям российской фирмы.
Впрочем, некоторые из перепродавцов, такие как «Би Питрон», производят и собственную продукцию, рассказал на форуме «Армия 2024» представитель компании Василий Малышев. Его компания заявила, что разработала импортозамещающий преобразователь оптических сигналов для военных. Однако утверждения, что все элементы линии связи изготовлены из российских компонентов, вызывают серьезные сомнения.
Особенно интересны компании, чей оборот по импорту примерно совпадает с оборотом по сделкам с ВПК. К таковым относится, например, упомянутая «Би Питрон», использующая подставные фирмы в Индонезии для поставок проводов и кабелей. Близкое к единице отношение импорта и оборота по сделкам, а также отсутствие подобных фирм в публичном пространстве (как правило, у них нет офлайн-магазинов или внятных веб-сайтов с каталогами), указывают на то, что эти компании в чистом виде представляют собой подставные фирмы военных заводов.
Западные страны лишь частично внесли в санкционные списки наиболее крупных по объему сделок с оборонной промышленностью импортеров-перепродавцов. Средние и мелкие по объему сделок с ВПК перепродавцы в основном вообще не под санкциями.
Перепродавцы ввозят не только китайскую технику. Лидером среди «западных» торговых марок традиционно остается выпускающая станки японская Tsugami. Среди стран происхождения, помимо Японии, лидируют Тайвань, Корея и Швейцария.
