Спутник и разгром: как блокировка российских Starlink перевернула ситуацию на фронте

После значительного расширения практики использования российскими дроноводами спутникового интернета Starlink украинские власти при помощи компании SpaceX Илона Маска ввели белые списки верифицированных терминалов и в значительной мере сумели нарушить работу имевшихся в распоряжении ВС РФ «серых» устройств. Вслед за этим ВСУ развернули самую успешную с лета 2023 года наступательную операцию, отбив менее чем за неделю, по некоторым оценкам, свыше 200 кв. км территории в Запорожской и Днепропетровской областях. Хотя судить о долгосрочных последствиях блокировки Starlink пока рано, уже ясно, что быстро найти столь же удобные и эффективные решения в области обеспечения связи будет сложно, — вероятнее всего, российским военным придется прокладывать кабели для широкополосного доступа и «дедовских» телефонных линий и адаптировать систему боевого управления к новым условиям.
Содержание
Что случилось
Как Starlink применяется на войне
Как блокировка влияет на боевые действия
Как российская армия будет воевать без Starlink
Что случилось
27 января 2026 года российский беспилотник, предположительно управляемый через Starlink, поразил пассажирский поезд в Харьковской области. В результате погибли шесть человек, несколько получили ранения. В поезде находились как военные, так и гражданские лица, но среди погибших только один был военнослужащим.
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными в прифронтовых районах.
Испытательный центр перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон» — подразделение Минобороны РФ, создано в августе 2024 года. Занимается разработкой и тестированием БПЛА, подготовкой операторов и инструкторов и непосредственно боевым применением воздушных и морских дронов. По экспертным оценкам, включает как минимум семь отрядов численностью 130–150 человек каждый. Начальник ИЦПБТ — полковник Сергей Будников. База подразделения находится в помещениях конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
ТВД — театр военных действий, территория, воздушное пространство над ней и прилегающая акватория, где ведутся боевые действия.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ISW — Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, англ.). Американская НКО со штаб-квартирой в Вашингтоне. Ежедневно выпускает карты оперативной обстановки и сводки о войне в Украине.
Этот эпизод послужил формальным поводом для начала в Украине кампании по противодействию так называемым «старлинколетам», хотя видео с поражением такими аппаратами целей в тактическом и оперативно-тактическом тылу ВСУ (на глубине 50–250 км от линии фронта) начали регулярно появляться в соцсетях центра «Рубикон» с конца 2025 года. Применение Starlink делает БПЛА устойчивыми к средствам РЭБ и позволяет управлять ими в режиме реального времени.
Применение Starlink делает беспилотники устойчивыми к средствам РЭБ
Уже 31 января в Украине приняли «экстренные» меры по противодействию российским Starlink. Сначала для терминалов ввели ограничения по скорости передвижения: при скорости свыше 90 км/ч сигнал блокировали. 2 февраля министр обороны Михаил Федоров объявил о введении белых списков и отключении от сервиса всех незарегистрированных в них устройств.
Верификация терминалов выглядит следующим образом: военные передают идентификационные данные через систему боевого управления DELTA; гражданские лица, юридические лица и организации — через украинские аналоги МФЦ и Госуслуг.
Строго говоря, проблема с нелегальным использованием российскими военными терминалов Starlink возникла довольно давно. Сообщения об этом публиковались еще в 2024 году. Ввоз систем был налажен по схеме параллельного импорта, с активацией учетных записей на подставных лиц в третьих странах. Нелегально ввезенные Starlink даже появились в государственных базах как соответствующие российским техническим регламентам. Со временем проникновение спутникового интернета от Илона Маска в ВС РФ увеличивалось и вышло за пределы задач обеспечения связи, что и привело к принятию на вооружение «старлинколетов».
Как Starlink применяется на войне
Система Starlink обеспечивает доступ к спутниковому интернету и потому особенно востребована на переднем крае, где организация связи в условиях нынешней войны представляется серьезным вызовом. Именно благодаря Starlink ведутся трансляции в реальном времени с разведывательных беспилотников на линии фронта. Они же позволяют проводить корректировку артиллерийского огня и наводить FPV-дроны на противника, выступая ключевым элементом в так называемой kill chain — цепочке управления, позволяющей находить, распознавать и поражать вражеские цели.
Устойчивая связь — главное условие ситуационной осведомленности, позволяющей действовать в разреженных боевых порядках, где зачастую собственные и вражеские позиции расположены вперемешку. В протяженной «серой зоне» тактика «просачивания» малыми группами будет работать только в том случае, если штурмовиков удастся координировать, снабжать и поддерживать огнем, буквально «вести» между позиций и постоянно получать обратную связь.
Для этого требуется стабильное соединение и высокая скорость передачи данных, что и дает группировка SpaceX на низкой околоземной орбите. Поэтому в ВС РФ терминалы Starlink пытались устанавливать как можно ближе к передовой и даже создавать мобильные передвижные точки доступа на конной тяге, то есть ставили передатчики на лошадей.
Сегодня в Украине насчитывается около 200 тысяч терминалов Starlink — это крупнейший по числу пользователей сервиса рынок в Европе. Но только половину из них оплатили и поставили по официальным каналам. В украинской армии спутниковая связь от SpaceX внедрена гораздо глубже и на тактическом, и на оперативном уровне. По сути, это главный инструмент коммуникаций и боевого управления в масштабе Вооруженных сил целиком. В то же время количество терминалов, подключенных к «военной версии» Starlink (системе Starshield с повышенными требованиями к шифрованию и устойчивости сигнала), исчисляется всего несколькими тысячами.
Как блокировка влияет на боевые действия
Сразу после начала блокировок Z-каналы дали крайне негативные оценки (1, 2, 3) происходящему вплоть до «хаоса» и «дезорганизации». В одном из них выложили примечательное видео, как терминал используется военными в качестве обеденного столика.
Пропагандист Александр Сладков написал, что «уровень контроля ситуации на участках фронта откатился к 2022 году», а также что «исчезли видеоконференции и сопровождение действий каждого штурмовика». Об этом же пишет «военкор» Владимир Романов. По его словам, большинство командных пунктов «сидят без трансляций» и общаются с бойцами по прослушиваемым противникам станциям связи. Российский мобилизованный, автор канала «Vault 8. Убежище №8.», несколько более оптимистичен: по его оценке, войска вернулись «в первую половину 2023 года», к отечественному спутниковому интернету — «необоснованно дорогому» и «с медленной скоростью».
Российские войска откатились по «уровню контроля ситуации» к 2022 году
Отсутствие Starlink не лишает ВС РФ связи как таковой, но заметно снижает скорость принятия решений и координацию, прежде всего в части огневой работы по подвижным целям в тактическом тылу. По цепочке отсутствие спутникового интернета бьет и по коммуникациям через Telegram. Как отмечают некоторые пророссийские источники, нарушено и снабжение переднего края при помощи наземных дронов.
Согласно отчетам Генштаба ВСУ, количество штурмовых действий ВС РФ существенно сократилось с начала февраля: если 1 февраля было зафиксировано 338 боестолкновений, то с 2 по 8 февраля этот показатель не поднимался выше 200 боестолкновений, но в целом в январе и феврале российская активность находилась на уровне около 180 атак в сутки.
Между тем в Запорожской и Днепропетровской областях разворачивается пока что самая успешная контрнаступательная операция СОУ на собственно украинском ТВД с лета 2023 года. Согласно подсчетам AFP на основе информации ISW, менее чем за неделю им удалось отбить свыше 200 кв. км. Более умеренная оценка составляет 49 кв. км продвижения украинских войск на участках к югу от Запорожья и к северу от Гуляйполя.
В НАТО прямо связывают успехи ВСУ с отключением Starlink, об этом же говорят и независимые военные аналитики. Впрочем, не исключено, что дело в сочетании нескольких факторов, в том числе переброске на южно-донецкое и запорожское направления крупных украинских сил.
Украинские войска после блокировки российских Starlink ведут самое успешное наступление с лета 2023 года
В определенный момент времени недовольство внутри Z-сообщества дошло до такой степени, что высокопоставленный представитель Минобороны РФ публично прокомментировал проблему со Starlink. По словам замминистра Алексея Криворучко, прекращение работы терминалов «не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем». Начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков заявил, в свою очередь, что «использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение», добавив, что пункты управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. В Z-среде эти заявления назвали «тухлым антикризом».
Как российская армия будет воевать без Starlink
Источник The Insider в одном из подразделений СОУ, выполняющем боевые задачи на востоке страны, отмечает значительное снижение полетов разведывательных БПЛА и связанную с этим проблему с передачей видеопотока с них в российские командные пункты. Кроме того, тот же источник говорит о том, что любые альтернативные решения не получится использовать так же легко, как Starlink, поскольку их установка, маскировка и настройка гораздо более трудоемки.
В разговоре с The Insider украинский военный-связист рассказал о переходе на его участке фронта военнослужащих ВС РФ на радиостанции и проводную военно-полевую телефонную связь, то есть буквально технологию времен Второй мировой войны, когда коммуникация на передовой осуществлялась кабелем между телефонными аппаратами.
Российские военные переходят на радиостанции и военно-полевую телефонную связь
Как пишут пророссийские военблогеры, на отдельных направлениях остались только «радейки», но радиостанции работают в пределах 10–15 км, причем в основном они представлены гражданскими изделиями китайского производства и требуют установки ретрансляторов. Штатные рации вроде «Азарта» ни по функционалу, ни по доступности в войсках не сопоставимы с гражданскими аналогами.
Еще одна альтернатива — прокладка оптоволоконных линий. Причем средства интернет-подключения (кабеля, роутеры, компьютеры) обычно приобретаются за счет самих военных или спонсоров из числа волонтеров или региональных властей. Остаются еще радиомосты-ретрансляторы, передающие сигнал по цепочке от одного узла к другому. На покровском направлении фиксируются удары украинских дроноводов по антеннам для Wi-Fi-мостов, причем на кадрах объективного контроля идентифицированы антенны американской компании Ubiquiti.
Насколько известно, российские военные пытаются обойти ограничения на использование Starlink через «дропов» — жителей Украины, согласных зарегистрировать терминалы на свое имя за деньги. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выпустил заявление о том, что семьи украинских пленных шантажируют из России, требуя регистрировать терминалы на себя. Один из российских профильных каналов заявляет, что лично ему известно о 200 успешных случаях регистрации «дропами».
Между тем в украинской хакерской группировке «256 КіберШтурмова Дивізія» рассказали, что через подставных ботов в Telegram собрали информацию о местоположении почти 2,5 тысячи российских терминалов, получили почти $6 тысяч в качестве оплаты за фейковые услуги по регистрации, а также выявили 31 гражданина Украины, готового стать «дропами». Операцию подтвердили в Минобороны Украины, а в Z-каналах можно найти предупреждения (1, 2) о «краже» Telegram-каналов с целью обмана желающих вернуть сигнал Starlink военнослужащих ВС РФ.
После отключения Starlink российские волонтеры приступили к сбору средств на систему спутникового интернета «Ямал» от Газпрома. Но это геостационарные спутники (то есть они находятся гораздо выше группировки Starlink, а это задержка в передаче сигнала), сами тарелки массивные и требуют сложной процедуры настройки. В одном из Z-каналов появился следующий отзыв на газпромовскую систему от военных с передовой:
▪️«Работает по системе луча. При настройке тарелки нужен код луча. Чтобы его узнать нужен… интернет. Тот же старлинк при активации даёт один или два часа бесплатного доступа для настройки и т.д.
▪️Стабильности никакой. Подул ветер, пошёл снег, дождь, тарелка пошатнулась, сбился луч – иди настраивать.
▪️Тарифы. Очень дорогие плюс высокая стоимость самой тарелки. Парни сетуют, что покупали 50 гб за 6 тыс. рублей. Представьте насколько хватит этого объема пакета на количество людей, которое обслуживает одна тарелка.
▪️Компактность. Ее нет. Огромная тарелка, которая нагревается и всем говорит „вот тут люди, сюда стреляйте“.
▪️Скорость соединения. Заявленные 100 мбит/с только на бумаге. По факту хватит, чтобы сообщение отправить».
В том же канале говорится, что «Ямал» совершенно непригоден для организации трансляций, передачи картинки между соседними подразделениями, и даже «не потянул» групповой видеозвонок. Отдельно пользователей возмущает, что доступ в Telegram посредством газпромовского спутникового интернета возможен только через платный VPN-сервис.
Украинский военный эксперт рассказал The Insider, что большие спутниковые тарелки альтернатив Starlink действительно стали замечать в зоне боевых действий и их присутствие часто позволяет вычислить расположение ротных и батальонных командных пунктов.
По его словам, если раньше почти «каждый окоп» был включен в единое поле обмена информации, то теперь полноценная коммуникация по интернет-соединению по крайней мере на какое-то время будет в распоряжении лишь высших звеньев цепи командования, остальным же придется довольствоваться штатными средствами связи, то есть голосовыми сообщениями.
В любом случае Starlink нельзя считать незаменимым элементом российской фронтовой связи. Вероятно, возникнут проблемы с системами, завязанными на стабильный интернет, снизится ситуационная осведомленность, потребуется время на перестройку цепочек командования и управления (по украинским оценкам, вплоть до шести месяцев), но без коммуникаций в том или ином виде войска не останутся.
Starlink нельзя считать незаменимым элементом российской фронтовой связи
Единственное исключение касается беспилотников с управлением на Starlink, собственно, ради пресечения практики ударов «старлинколетами» кампанию по блокировке нелегальных терминалов и запустили. С начала февраля центр «Рубикон» не выложил ни одного видео с поражением целей в дальнем тылу ВСУ. Украинские военные, со своей стороны, отмечают исчезновение дронов типа «Молния», ранее наносивших удары по логистике в Днепропетровской области.
Стоит отметить, что ранее в ходе войны ограничения работы Starlink или угрозы их применить затрагивали украинские войска.
В частности, осенью 2022 года Илон Маск лично приказал остановить работу Starlink прямо во время украинского контрнаступления в Херсонской области. Согласно словам источников агентства Reuters, бизнесмен опасался российского ядерного ответа в случае слишком значительных успехов ВСУ. Той же логикой он руководствовался при отключении спутникового интернета для украинских морских дронов в районе Крыма, которые, предположительно, должны были устроить «мини-Перл-Харбор» для Черноморского флота РФ.
Наконец, доступ к Starlink рассматривался американскими переговорщиками в качестве рычага давления на Владимира Зеленского на начальном этапе мирного процесса в 2025 году. Технические сбои также влияют на проведение боевых операций ВСУ, как это произошло летом 2025 года. Теперь же этот фактор впервые сыграл против ВС РФ.
