Спутник и разгром: как блокировка российских Starlink перевернула ситуацию на фронте

Уже 31 января в Украине приняли «экстренные» меры по противодействию российским Starlink. Сначала для терминалов ввели ограничения по скорости передвижения: при скорости свыше 90 км/ч сигнал блокировали. 2 февраля министр обороны Михаил Федоров объявил о введении белых списков и отключении от сервиса всех незарегистрированных в них устройств.

Верификация терминалов выглядит следующим образом: военные передают идентификационные данные через систему боевого управления DELTA; гражданские лица, юридические лица и организации — через украинские аналоги МФЦ и Госуслуг.

Строго говоря, проблема с нелегальным использованием российскими военными терминалов Starlink возникла довольно давно. Сообщения об этом публиковались еще в 2024 году. Ввоз систем был налажен по схеме параллельного импорта, с активацией учетных записей на подставных лиц в третьих странах. Нелегально ввезенные Starlink даже появились в государственных базах как соответствующие российским техническим регламентам. Со временем проникновение спутникового интернета от Илона Маска в ВС РФ увеличивалось и вышло за пределы задач обеспечения связи, что и привело к принятию на вооружение «старлинколетов».

Как Starlink применяется на войне

Система Starlink обеспечивает доступ к спутниковому интернету и потому особенно востребована на переднем крае, где организация связи в условиях нынешней войны представляется серьезным вызовом. Именно благодаря Starlink ведутся трансляции в реальном времени с разведывательных беспилотников на линии фронта. Они же позволяют проводить корректировку артиллерийского огня и наводить FPV-дроны на противника, выступая ключевым элементом в так называемой kill chain — цепочке управления, позволяющей находить, распознавать и поражать вражеские цели.

Устойчивая связь — главное условие ситуационной осведомленности, позволяющей действовать в разреженных боевых порядках, где зачастую собственные и вражеские позиции расположены вперемешку. В протяженной «серой зоне» тактика «просачивания» малыми группами будет работать только в том случае, если штурмовиков удастся координировать, снабжать и поддерживать огнем, буквально «вести» между позиций и постоянно получать обратную связь.

Для этого требуется стабильное соединение и высокая скорость передачи данных, что и дает группировка SpaceX на низкой околоземной орбите. Поэтому в ВС РФ терминалы Starlink пытались устанавливать как можно ближе к передовой и даже создавать мобильные передвижные точки доступа на конной тяге, то есть ставили передатчики на лошадей.

