Американская компания Ubiquiti массово снабжает российскую армию сетевым оборудованием в обход санкций — Hunterbrook

Американский производитель сетевого оборудования Ubiquiti фактически стал ключевым поставщиком коммуникационного оборудования для российской армии в Украине — несмотря на действующие санкции и запреты на экспорт. К такому выводу пришел проект Hunterbrook Media по итогам многомесячного расследования.

По данным расследователей, именно антенны-радиомосты Ubiquiti составляют основу системы связи российских войск на передовой — в том числе используются для управления дронами. Украинский офицер связи с позывным Джанго оценил долю оборудования Ubiquiti среди всех российских радиомостов, замеченных на линии фронта, в 80%. Он отметил, что «Ubiquiti сделан для обычных людей — буквально plug-and-play, есть масса обучающих видео на YouTube». По его словам, альтернативы этому оборудованию у российской армии фактически нет.

Hunterbrook проверил, насколько легко запрещенное к экспорту оборудование Ubiquiti попадает к российским военным. Журналист издания, представившись офицером российской армии, связался с российскими продавцами и официальными дистрибьюторами Ubiquiti по всему миру. Почти дюжина из них согласилась поставить оборудование, запрещенное к экспорту. Одна из российских продавцов — владелица магазина ubiquiti.ru Нина Кузнецова — передала журналисту благодарственные письма от российских воинских частей за поставку беспроводных мостов «в зону боевых действий».

Особого внимания заслуживает случай американской компании Multilink Solutions из Огайо, являющейся официальным дистрибьютором Ubiquiti. Ее представитель согласился отправить 450 устройств — уже зная, что конечный получатель находится в России, — предложив использовать турецкий адрес для обхода ограничений. Это стандартная схема реэкспорта через третьи страны, которую американские власти прямо называют способом уклонения от санкций.

Расследователи передали The Insider доказательную базу, фиксирующую присутствие оборудования Ubiquiti на российской стороне фронта. В числе доказательств — сюжет государственного телеканала «Россия-1» от 20 октября 2025 года, где военный взбирается на башню с антенной с логотипом Ubiquiti, репортаж телеканала «Звезда» от 3 июля 2025 года с кадрами устройства Ubiquiti UISP Litebeam 5AC, материал ТАСС от октября 2025 года, на котором военный входит в операционную систему Ubiquiti airOS. Помимо этого, расследователи собрали Telegram-публикации российских военных и волонтерских групп с фото и видео антенн Ubiquiti, а также фото с распаковкой устройств airMAX Litebeam — модели, коробка и содержимое которой полностью совпадают с оригинальной продукцией компании.

