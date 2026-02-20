ВС РФ продвигаются с востока к «освобожденному» Купянску, ВСУ снизили активность на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские войска продвигаются с востока в сторону объявленного «освобожденным» Купянска
- На лиманском направлении российские военные установили флаг в восточном пригороде Святогорска
- На южно-донецком направлении украинские войска снизили интенсивность контратакующих действий
- В январе 2026 года количество результативных ударов по целям на территории России снизилось на 30%
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 186 102 человека
- За одну ночь на оккупированной территории Запорожской области поражены сразу три российских ЗРК «Тор»
- Из Франции в Украину до конца первой половины 2026 года планируется доставить два истребителя Mirage 2000
- Bloomberg — канал поставок китайских дронов в Россию в обход санкций налажен через Таиланд
Обстановка на фронте
На купянском направлении российские войска продвигаются с востока в сторону объявленного «освобожденным» Купянска.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео ударов FPV-дронами по российской легкой технике и пехоте и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись к Купянску с востока на расстояние до 2 км и закрепились в южной части Кучеровки. Напомним, об «освобождении» Купянска в ноябре 2025 года заявляли командующий ОГВС Валерий Герасимов и президент Владимир Путин.
На лиманском направлении российские военные установили флаг в восточном пригороде Святогорска.
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского видео «флаговтыка» к востоку от Святогорска и сделал вывод об уверенном контроле над восточными подступами к городу (стоит отметить, что российские военные на видео с флагом отсутствуют).
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
PURL — инициатива, в рамках которой представители Украины формируют список приоритетных потребностей из американских вооружений (Prioritized Ukraine Requirements List, англ.), после чего страны НАТО между собой определяют, какая из них профинансирует закупку в США соответствующих вооружений из списка.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые на подлете к цели раскрываются, разбрасывая небольшие суббоеприпасы, а те в свою очередь взрываются, поражая большую площадь. Из-за своего неизбирательного характера и опасности неразорвавшихся суббоеприпасов для мирных жителей они запрещены в большинстве стран мира, за исключением, в частности, России, Украины и США.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
БРЭМ — бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Используется для буксировки поврежденной техники и полевого ремонта (например, замены двигателя или других крупных агрегатов), для чего оснащается краном, лебедкой и другими механизмами.
На южно-донецком направлении украинские войска снизили интенсивность контратакующих действий.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что интенсивность украинских контратак в Днепропетровской и Запорожской областях снизилась. Он считает, что СОУ эффективно использовали время до развертывания российских резервов, и что эти контратаки сильно помогли будущей обороне этих участков фронта.
Коллега Мирошникова Константин Машовец также полагает, что ВС РФ ввели в бой резервы для отражения украинских контратак, однако отмечает возможный сценарий, при котором СОУ установят контроль над дорогой от Великой Новосёлки до Гуляйполя, а российскому командованию придется существенно пересмотреть планы операций на лето.
Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» изучил данные Генштаба ВСУ о количестве боестолкновений за последние месяцы и отметил, что с октября 2025 года ВС РФ перешли от равномерного давления к тактике интенсивных атак с короткими паузами, которая давала свои плоды в течение первых двух месяцев, после чего темпы российского наступления снизились.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 февраля 129 средств воздушного нападения, из них 128 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (107 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания ракеты и 21 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в одной локации.
В результате атак на Днепропетровскую область накануне вечером пострадали три человека. В трех районах области повреждения получили предприятия, гимназия, отделения банков, почта, кафе, магазин, загорелись жилые дома и автомобили, сообщили в ГСЧС.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
PURL — инициатива, в рамках которой представители Украины формируют список приоритетных потребностей из американских вооружений (Prioritized Ukraine Requirements List, англ.), после чего страны НАТО между собой определяют, какая из них профинансирует закупку в США соответствующих вооружений из списка.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые на подлете к цели раскрываются, разбрасывая небольшие суббоеприпасы, а те в свою очередь взрываются, поражая большую площадь. Из-за своего неизбирательного характера и опасности неразорвавшихся суббоеприпасов для мирных жителей они запрещены в большинстве стран мира, за исключением, в частности, России, Украины и США.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
БРЭМ — бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Используется для буксировки поврежденной техники и полевого ремонта (например, замены двигателя или других крупных агрегатов), для чего оснащается краном, лебедкой и другими механизмами.
Последствия российских ударов по Днепропетровской области в ночь на 20 февраля 2026 года
После утреннего удара по критической инфраструктуре Запорожья 41 тысяча потребителей остались без электроснабжения, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. По его словам, полное восстановление ожидается в течение нескольких часов. Также при атаке на Запорожский район ранение получил один человек.
В Полтавской области была атакована нефтегазовая инфраструктура, сообщил председатель правления компании «Нафтогаз України» Сергей Корецкий. «В результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар», — написал он. Также Корецкий подчеркнул, что с начала года объекты «Нафтогаза» по всей Украине подвергались ударам более 20 раз.
В Минэнерго Украины заявили, что после ночных атак без электроснабжения остались потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
При практически круглосуточных обстрелах Херсона и области российские войска зачастую применяют кассетные боеприпасы, которые представляют особую опасность из-за частого несрабатывания и могут оставаться на поверхности или быть скрытыми в земле, листве или снегу, заявили в полиции Херсонской области. Жителей призвали ни в коем случае не прикасаться к обнаруженным взрывоопасным предметам, отходить на безопасное расстояние, по возможности отмечать место находки и немедленно сообщать о ней в полицию или спасательные службы.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 19 февраля 82 беспилотников (1, 2): 28 — над Краснодарским краем, 17 — над акваторией Азовского моря, 13 — над акваторией Чёрного моря, 20 — над Крымским полуостровом, трех — над Белгородской областью и одного — над Адыгеей. В ночь на 20 февраля были перехвачены 149 БПЛА: 57 — над Брянской областью, 28 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над акваторией Азовского моря, 20 — над Крымским полуостровом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской и один — над Белгородской областью.
Житель Севастополя погиб в результате «падения осколков от сбитого БПЛА», сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Повреждения получили шесть частных домовладений.
Украинские ресурсы опубликовали (1, 2, 3) снимки последствий атак на нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» и пришли к выводу, что был полностью уничтожен цех по производству и розливу специализированных смазок. Кроме того, один резервуар с топливом полностью уничтожен, еще один сгорел, а третий получил повреждения.
Украинский OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в январе 2026 года количество ударов снизилось на 30%.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
PURL — инициатива, в рамках которой представители Украины формируют список приоритетных потребностей из американских вооружений (Prioritized Ukraine Requirements List, англ.), после чего страны НАТО между собой определяют, какая из них профинансирует закупку в США соответствующих вооружений из списка.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые на подлете к цели раскрываются, разбрасывая небольшие суббоеприпасы, а те в свою очередь взрываются, поражая большую площадь. Из-за своего неизбирательного характера и опасности неразорвавшихся суббоеприпасов для мирных жителей они запрещены в большинстве стран мира, за исключением, в частности, России, Украины и США.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
БРЭМ — бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Используется для буксировки поврежденной техники и полевого ремонта (например, замены двигателя или других крупных агрегатов), для чего оснащается краном, лебедкой и другими механизмами.
Классификация результативных украинских ударов по целям на территории России
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 февраля по 20:00 19 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, ранения получили 18 мирных жителей, информации о погибших не поступало. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 186 102 погибших в ходе полномасштабной войны с Украиной. Среди всех погибших продолжает расти доля добровольцев — на них приходится 33% от всех подтврежденных потерь.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что за ночь операторами БПЛА 1-го отдельного центра СБС при поддержке Координационного центра «миддлстрайк» СБС было уничтожено сразу три ЗРК «Тор». По словам «Мадяра», создание Координационного центра для ведения ударов на средние дистанции позитивно влияет на результативность дроновых атак.
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
PURL — инициатива, в рамках которой представители Украины формируют список приоритетных потребностей из американских вооружений (Prioritized Ukraine Requirements List, англ.), после чего страны НАТО между собой определяют, какая из них профинансирует закупку в США соответствующих вооружений из списка.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые на подлете к цели раскрываются, разбрасывая небольшие суббоеприпасы, а те в свою очередь взрываются, поражая большую площадь. Из-за своего неизбирательного характера и опасности неразорвавшихся суббоеприпасов для мирных жителей они запрещены в большинстве стран мира, за исключением, в частности, России, Украины и США.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
БРЭМ — бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Используется для буксировки поврежденной техники и полевого ремонта (например, замены двигателя или других крупных агрегатов), для чего оснащается краном, лебедкой и другими механизмами.
Вооружения и военная техника
Из Франции до конца первой половины 2026 года в Украину намерены доставить еще два истребителя Mirage 2000, сообщил журналист Ромен Милькарек.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» составил инфографику вкладов партнеров Украины в программу PURL. В лидерах оказались Норвегия и Нидерланды.
Китайские дроны массово поставляются в Россию через Таиланд в обход санкций, сообщает Bloomberg. По информации издания, только за первые 11 месяцев 2025 года объем экспорта дронов из Таиланда в Россию составил $125 млн, в то время как за тот же период в Таиланд импортировали дроны из Китая на сумму $186 млн.
«Ростех» отчитался об отправке с «Уралвагонзавода» в войска партии модернизированных БРЭМ-80, которые, в частности, оборудованы системой механической сцепки, что позволяет экипажу не покидать машину.
Fighterbomber жалуется на отсутствие в ВС РФ программируемых снарядов для зенитной артиллерии, из-за чего для уничтожения одного украинского дрона требуется до 20 снарядов, а также ракеты. Стоит отметить, что в СОУ такие боеприпасы применяются в ЗСУ Gepard и Skynex немецкого производства.
О главных событиях войны 19 февраля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ вновь приближаются к Доброполью к северу от Покровска, генерал Сухраб Ахмедов окончательно снят с должности. Что происходит на фронте
«Флаговтык» — установка флага той или иной стороны в населенном пункте или на стратегически важной позиции, призванное обозначить присутствие или создать видимость такового. Слово заимствовано из жаргона энтузиастов освоения космоса и первоначально означало ограниченную межпланетную пилотируемую миссию, не имеющую серьезных научных целей.
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
PURL — инициатива, в рамках которой представители Украины формируют список приоритетных потребностей из американских вооружений (Prioritized Ukraine Requirements List, англ.), после чего страны НАТО между собой определяют, какая из них профинансирует закупку в США соответствующих вооружений из списка.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые на подлете к цели раскрываются, разбрасывая небольшие суббоеприпасы, а те в свою очередь взрываются, поражая большую площадь. Из-за своего неизбирательного характера и опасности неразорвавшихся суббоеприпасов для мирных жителей они запрещены в большинстве стран мира, за исключением, в частности, России, Украины и США.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ЗСУ — не только аббревиатура «ВСУ» на украинском (Збройні сили України, укр.), но еще и зенитная самоходная установка.
Fighterbomber — российский провоенный Telegram-канал, близкий к ВКС РФ. Регулярно публикует инсайдерскую информацию о российской авиации. Автором считается отставной российский летчик Илья Туманов.
БРЭМ — бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Используется для буксировки поврежденной техники и полевого ремонта (например, замены двигателя или других крупных агрегатов), для чего оснащается краном, лебедкой и другими механизмами.