ВС РФ продвигаются с востока к «освобожденному» Купянску, ВСУ снизили активность на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

После утреннего удара по критической инфраструктуре Запорожья 41 тысяча потребителей остались без электроснабжения, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. По его словам, полное восстановление ожидается в течение нескольких часов. Также при атаке на Запорожский район ранение получил один человек.

В Полтавской области была атакована нефтегазовая инфраструктура, сообщил председатель правления компании «Нафтогаз України» Сергей Корецкий. «В результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар», — написал он. Также Корецкий подчеркнул, что с начала года объекты «Нафтогаза» по всей Украине подвергались ударам более 20 раз.

В Минэнерго Украины заявили, что после ночных атак без электроснабжения остались потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

При практически круглосуточных обстрелах Херсона и области российские войска зачастую применяют кассетные боеприпасы, которые представляют особую опасность из-за частого несрабатывания и могут оставаться на поверхности или быть скрытыми в земле, листве или снегу, заявили в полиции Херсонской области. Жителей призвали ни в коем случае не прикасаться к обнаруженным взрывоопасным предметам, отходить на безопасное расстояние, по возможности отмечать место находки и немедленно сообщать о ней в полицию или спасательные службы.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 19 февраля 82 беспилотников (1, 2): 28 — над Краснодарским краем, 17 — над акваторией Азовского моря, 13 — над акваторией Чёрного моря, 20 — над Крымским полуостровом, трех — над Белгородской областью и одного — над Адыгеей. В ночь на 20 февраля были перехвачены 149 БПЛА: 57 — над Брянской областью, 28 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над акваторией Азовского моря, 20 — над Крымским полуостровом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской и один — над Белгородской областью.

Житель Севастополя погиб в результате «падения осколков от сбитого БПЛА», сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. Повреждения получили шесть частных домовладений.

Украинские ресурсы опубликовали (1, 2, 3) снимки последствий атак на нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» и пришли к выводу, что был полностью уничтожен цех по производству и розливу специализированных смазок. Кроме того, один резервуар с топливом полностью уничтожен, еще один сгорел, а третий получил повреждения.

Украинский OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в январе 2026 года количество ударов снизилось на 30%.