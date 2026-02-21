Ракеты «Фламинго» поразили цех Воткинского завода в 1200 км от Украины — СМИ

По информации украинских источников, нанесен удар ракетами FP-5 «Фламинго» по одному из производственных цехов АО «Воткинский завод» в Удмуртской Республике. Предприятие расположено примерно в 1200 километрах от украинской границы. Об этом пишет Astra. Глава региона Александр Бречалов подтвердил удар, однако не написал, какой объект был атакован.

АО «Воткинский завод» считается одним из ключевых предприятий российского ракетно-промышленного комплекса. Здесь осуществляется сборка ракет комплекса «Искандер-М» (9М723), а также межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс» — как мобильного, так и шахтного базирования. Ракеты «Ярс» являются основой стратегических ядерных сил России. Ранее на заводе также производились ракеты «Тополь-М».

Украинские СМИ пишут, что завод производит также ракеты «Орешник».

Кроме того, предприятие выпускает компоненты для морской баллистической ракеты «Булава», предназначенной для подводных лодок.

