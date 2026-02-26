Российские военные «просачиваются» к Лиману, FPV-дроны на оптоволоконном управлении долетают до окраин Харькова. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении продолжаются упорные бои в городской застройке Купянска
- На лиманском направлении российские военные в хаотичном порядке «просачиваются» к Лиману
- Российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стали долетать до окраин Харькова
- В январе 2026 года беспилотники типа «Шахед» поразили как минимум 396 целей на территории Украины
- В результате налета на химкомбинат «Дорогобуж» в Смоленской области уничтожены мощности по выпуску аммиачной селитры
- В российские вузы поступают разнарядки с показателями вербовки студентов на контракт с Минобороны РФ
- Исследователь Jompy — поставки танков в ВС РФ в 2025 году составили 1 050–1 350 единиц
- В 2025 году российские компании закупили 10% от мирового производства оптоволокна
Обстановка на фронте
На купянском направлении продолжаются упорные бои в городской застройке Купянска.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что российские военные снова пытаются «просачиваться» в Купянск, а СОУ еще не уничтожили тех бойцов ВС РФ, что были заблокированы там ранее. Он считает, что бои за город могут продлиться еще долго.
На лиманском направлении российские военные в хаотичном порядке «просачиваются» к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказывает, что бойцы ВС РФ «просачиваются» в украинские тылы, однако делают это достаточно хаотично, и их удается выявлять и уничтожать. По его информации, основную проблему на направлении представляет логистика, затрудненная из-за активности российских беспилотников, так что украинским военным удается осуществлять ротации и эвакуацию только в плохую погоду. Бунятов прогнозирует, что по мере улучшения погодных условий оборонные возможности СОУ на направлении будут ухудшаться.
На покровском направлении на территории Покровска (до 2016 года — Красноармейск) продолжительное время не фиксируются боевые действия.
В ISW сделали вывод, что ВС РФ завершили захват Покровска, поскольку на протяжении февраля исследователи не наблюдали никаких подтверждений ведения боевых действий на территории города. В то же время, как отмечает издание «Агентство», на карте DeepState северная окраина Покровска по-прежнему находится в «серой зоне».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 февраля 459 средств воздушного нападения, из них 420 беспилотников, в том числе около 280 типа «Шахед» (374 БПЛА были сбиты или подавлены), 11 баллистических ракет «Искандер-М» (четыре сбиты), 24 крылатые ракеты Х-101 (все сбиты), две управляемые авиационные ракеты Х-69 (обе сбиты) и две ракеты «Циркон» (обе сбиты). Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет и 46 БПЛА в 32 локациях, а также падение обломков в 15 локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины минувшей ночью. Основное направление удара — Харьков, Харьковская область, Николаевская область, Винница, Запорожье, Киев, Киевская область, Кривой Рог, прифронтовые территории Донбасса, Полтава. Основные цели — подстанции, аэродром, ТЭЦ, ТЭС, объект ВПК.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ISW — Институт изучения войны (The Institute for the Study of War, англ.). Американская НКО со штаб-квартирой в Вашингтоне. Ежедневно выпускает карты оперативной обстановки и сводки о войне в Украине.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь на 26 февраля 2026 года
14 человек, включая ребенка, получили ранения при атаке беспилотников и ракет на Харьковскую область, сообщили в ГСЧС. Известно о попаданиях в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах Харькова, а также в селе Рай-Оленевка Харьковского района. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, машина и гараж.
Два человека пострадали при обстреле Кривого Рога, пишет глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Повреждения среди прочего получила пожарная часть.
В Запорожье пострадали 10 человек. Глава местной ОВА Иван Фёдоров сообщил, что в результате ночной атаки в городе повреждены 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания. Под удар также попали два торговых центра. По состоянию на утро в Запорожье более 500 домов оставались без теплоснабжения.
Киев был атакован дронами и баллистическими ракетами. Согласно сообщению мэра Виталия Кличко, последствия обстрела были зафиксированы в трех районах столицы — Дарницком, Голосеевском и Печерском. Информация о пострадавших не поступала.
Нанесен удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, повреждения получил объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет.
По словам главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждено предприятие в Полтавском районе. В Лубенском районе обломками повреждены частное домовладение и линия электропередач, без света остались около 20 тысяч потребителей. Обошлось без пострадавших.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщает, что российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стали долетать до северных окраин Харькова. В доказательство он приводит фотографии обломков одного из таких дронов и кабелей от них, а также российское видео с полетом одного из БПЛА.
Ресурс Shahed Tracker публикует карту поражения «Шахедами» целей на территории Украины в январе 2026 года. Всего зафиксировано 396 попаданий. Ущерб варьируется от возгорания травы и разбитых окон до разрушенных зданий. Также зафиксировано 36 отключений электроснабжения в результате атак БПЛА. Основные направления атак — Киев и Киевская область, Одесская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.
Пораженные в январе 2026 года дронами типа «Шахед» цели на территории Украины
Shahed Tracker также подсчитал количество объектов энергетической инфраструктуры, атакованных на территории Украины в январе. Всего известно о как минимум 76 поврежденных объектах.
Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику ударов по электроэнергетике Украины по месяцам. За период с сентября 2025 года по январь 2026 года зафиксированы 347 ударов. Отмечается, что пик ударов пришелся на начало зимы.
Помесячная динамика ударов по украинским объектам энергетики с сентября 2025 года по январь 2026 года
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 25 февраля 77 беспилотников (1, 2, 3): 30 — над Крымским полуостровом, 17 — над Белгородской областью, 14 — над акваторией Чёрного моря, по семь — над Курской и Брянской и по одному — над Астраханской и Воронежской областями. В ночь на 26 февраля были перехвачены 17 БПЛА: семь — над Брянской, четыре — над Тульской, два — над Калужской областью и по одному — над Белгородской и Воронежской областями и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара дрона в Глушковском районе погиб мужчина, еще один человек получил осколочные ранения.
Украинский OSINT-ресурс «КіберБорошно» опубликовал спутниковый снимок последствий украинского удара по химическому комбинату «Дорогобуж» в Смоленской области в ночь на 25 февраля 2026 года. По оценке аналитиков «КіберБорошно», дроны FP-1 уничтожили производственные мощности по выпуску аммиачной селитры, а также по транспортировке и хранению готовой продукции, включая железнодорожный терминал. В сообщении говорится, что пострадавший комплекс в 2024 году обеспечивал 10% от общего производства аммиачной селитры в России.
Последствия украинского удара по химическому комбинату «Дорогобуж» в Смоленской области в ночь на 25 февраля 2026 года
Ресурс Exilenova+, в свою очередь, пишет о повреждении одного из строений на территории Дорогобужской ТЭЦ.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 февраля по 20:00 25 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли 11 человек, ранения получили 27 мирных жителей. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Состоялся обмен телами погибших военных, сообщил помощник российского президента Владимир Мединский. В Украину переданы тела 1000 погибших украинских военнослужащих, в Россию — тела 35 российских солдат. Обмен подтвердил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В Дальневосточном федеральном университете введены квоты на вербовку студентов в войска беспилотных систем — в феврале необходимо было набрать 32 человека. Соответствующую таблицу с разбивкой по подразделениям опубликовала Марина Баринова — общественный деятель из Владивостока. Издание T-Invariant отмечает, что о подобных квотах редакции сообщают и из других вузов. Наибольшие показатели закреплены за техническими и математическими факультетами: Политехнический институт должен поставить восемь студентов, Институт математики и компьютерных технологий — семь. В таблице отдельно выделена категория «перспективных» студентов — тех, кто признан годным к военной службе.
Вооружения и военная техника
Шесть человек задержали в Польше за попытку организовать поставки в Россию оборудования для производства компонентов, используемых в БПЛА. Четверо граждан Беларуси и двое граждан Польши планировали перевезти оборудование через Беларусь.
Исследователь Jompy оценил поставки танков в российские войска в 2025 году в 1 050–1 350 единиц. В номенклатуру поставок входят по большей части восстановленные и модернизированные танки разных эпох: от Т-55 до Т-90М (последние — единственные произведенные «с нуля» танки в количестве 200–250 единиц). На российских базах хранения остается еще более 2 тысяч танков, однако, по мнению Jompy, из них для экономически целесообразной модернизации пригодны только 400 единиц Т-72А и Т-72 «Урал».
В 2025 году компании из России скупили 10% всего мирового производства оптоволокна, или 60 млн км оптоволоконного кабеля, применяемого для управления дронами. В предыдущие годы российские закупки не превышали 1%.
