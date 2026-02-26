Российские военные «просачиваются» к Лиману, FPV-дроны на оптоволоконном управлении долетают до окраин Харькова. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении продолжаются упорные бои в городской застройке Купянска

На лиманском направлении российские военные в хаотичном порядке «просачиваются» к Лиману

Российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стали долетать до окраин Харькова

В январе 2026 года беспилотники типа «Шахед» поразили как минимум 396 целей на территории Украины

В результате налета на химкомбинат «Дорогобуж» в Смоленской области уничтожены мощности по выпуску аммиачной селитры

В российские вузы поступают разнарядки с показателями вербовки студентов на контракт с Минобороны РФ

Исследователь Jompy — поставки танков в ВС РФ в 2025 году составили 1 050–1 350 единиц

В 2025 году российские компании закупили 10% от мирового производства оптоволокна

Обстановка на фронте

На купянском направлении продолжаются упорные бои в городской застройке Купянска.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что российские военные снова пытаются «просачиваться» в Купянск, а СОУ еще не уничтожили тех бойцов ВС РФ, что были заблокированы там ранее. Он считает, что бои за город могут продлиться еще долго.

На лиманском направлении российские военные в хаотичном порядке «просачиваются» к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказывает, что бойцы ВС РФ «просачиваются» в украинские тылы, однако делают это достаточно хаотично, и их удается выявлять и уничтожать. По его информации, основную проблему на направлении представляет логистика, затрудненная из-за активности российских беспилотников, так что украинским военным удается осуществлять ротации и эвакуацию только в плохую погоду. Бунятов прогнозирует, что по мере улучшения погодных условий оборонные возможности СОУ на направлении будут ухудшаться.

На покровском направлении на территории Покровска (до 2016 года — Красноармейск) продолжительное время не фиксируются боевые действия.

В ISW сделали вывод, что ВС РФ завершили захват Покровска, поскольку на протяжении февраля исследователи не наблюдали никаких подтверждений ведения боевых действий на территории города. В то же время, как отмечает издание «Агентство», на карте DeepState северная окраина Покровска по-прежнему находится в «серой зоне».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 февраля 459 средств воздушного нападения, из них 420 беспилотников, в том числе около 280 типа «Шахед» (374 БПЛА были сбиты или подавлены), 11 баллистических ракет «Искандер-М» (четыре сбиты), 24 крылатые ракеты Х-101 (все сбиты), две управляемые авиационные ракеты Х-69 (обе сбиты) и две ракеты «Циркон» (обе сбиты). Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет и 46 БПЛА в 32 локациях, а также падение обломков в 15 локациях.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины минувшей ночью. Основное направление удара — Харьков, Харьковская область, Николаевская область, Винница, Запорожье, Киев, Киевская область, Кривой Рог, прифронтовые территории Донбасса, Полтава. Основные цели — подстанции, аэродром, ТЭЦ, ТЭС, объект ВПК.