ВС РФ продвигаются к Краматорску, в России закончились танки Т-80, налет на химкомбинат в Смоленской области. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о продвижении от Волчанска вдоль Северского Донца
- На Северском выступе российские военные наступают в сторону Краматорска на нескольких участках
- На константиновском направлении продолжаются попытки ВС РФ охватить Константиновку и Дружковку
- На южно-донецком направлении украинские военные расширяют зону контроля вдоль реки Волчьей
- Опубликовано видео «прилета» украинской ракеты «Фламiнго» по оборонному Воткинскому заводу в Удмуртии
- Налет на химический комбинат «Дорогобуж» в Смоленской области — семь человек погибли, еще 10 человек получили ранения
- В Великобритании начало работу первое украинское военное производство — по сборке беспилотников
- В России практически закончились танки Т-80 — из довоенных 1679 единиц на базах хранения остается всего 134 танка этого типа
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские войска активизировались севернее и восточнее города Сумы.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что ВС РФ вышли к Малой Корчаковке и Храповщине, ведут бои в северо-восточной части Кондратовки и заблокировали украинских военных в Садках к северу от Сум, а также активизировали продвижение к востоку от города и в районе Глухова в северной части области.
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о продвижении от Волчанска вдоль Северского Донца.
Минобороны РФ заявило о захвате села Графское (до 2016 года — Радянское) на берегу Северского Донца к юго-западу от Волчанска.
На Северском выступе российские военные наступают в сторону Краматорска на нескольких участках.
В DeepState отметили продвижение ВС РФ в районе Никифоровки к юго-западу от Северска по направлению на Краматорск. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, зафиксировал расширение российской зоны контроля на 500 м на подступах к Кривой Луке на правом берегу Северского Донца к западу от Северска по направлению на Славянск — к такому выводу в проекте пришли, установив место съемки видео артиллерийского обстрела российских позиций.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников отмечает, что, помимо продвижения по берегу Северского Донца на Закотное и Кривую Луку, части ВС РФ также вышли на расстояние всего 2 км от Рай-Александровки, захватив которую получат возможность обстреливать Славянск и Краматорск из ствольной и реактивной артиллерии, что не позволит использовать эти города в качестве логистических хабов.
На константиновском направлении продолжаются попытки ВС РФ охватить Константиновку и Дружковку.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2, 3, 4), что ВС РФ наступают на Константиновку и Дружковку широким фронтом от Часова Яра на востоке до Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и Русина Яра на юго-западе. По мнению Машовца, российское командование стремится охватить Дружковку и Константиновку и выйти к агломерации Славянска и Краматорска с юга и юго-востока. К юго-западу от Константиновки, рассказывает обозреватель, ВС РФ сумели прорваться в Бересток и зацепиться за Ильиновку (до 2016 года — Ильича). В самой Константиновке, по его сведениям, им не удается продвинуться в сторону железнодорожного вокзала и в восточную часть города. В то же время некоторые российские военные смогли проникнуть в подконтрольную СОУ западную часть Часова Яра с юга, рассказывает Машовец.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ББМ — боевая бронированная машина.
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
Starlink — система спутниковой связи, созданная компанией SpaceX Илона Маска и активно применяемая ВСУ и украинскими гражданскими службами, а также нелегально российскими военными, в прифронтовых районах.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОБрУБАС — отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем, соединение в составе Сил беспилотных систем ВСУ. Первая ОБрУБАС была сформирована в декабре 2024 года на базе 414-го отдельного полка ударных беспилотных систем «Птахи Мадяра».
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
БРЭМ — бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Используется для буксировки поврежденной техники и полевого ремонта (например, замены двигателя или других крупных агрегатов), для чего оснащается краном, лебедкой и другими механизмами.
БТР — бронетранспортер. Колесная или гусеничная бронированная машина, предназначенная в основном для транспортировки личного состава, вооружения и материальных средств. БТР обеспечивает защиту десанта от огня стрелкового оружия и осколков, но имеет ограниченную огневую мощь. В отличие от БМП, основная задача БТР сводится к транспортировке личного состава, а не участию в боевых действиях.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ЗРПК — зенитный ракетно-пушечный комплекс.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
По мнению обозревателя, если ВС РФ планируют провести операцию по захвату Славянска и Краматорска летом, то на оккупацию Константиновки и Дружковки у них остается всего 2–3 месяца, причем для успеха операции за это же время также необходимо выйти к Доброполью и установить контроль над трассой Доброполье — Краматорск.
Польский военный корреспондент Матеуш Ляховский сообщил, что ВС РФ с помощью КАБ разрушили дамбу к западу от Константиновки, затруднив снабжение южной части города. В то же время в OSINT-канале In Factum предполагают, что дамбу могли подорвать и украинские военные, чтобы оставить южную часть Константиновки и удерживать оборону по левому берегу реки Кривой Торец, которая делит город пополам.
На покровском направлении идут встречные бои в районе Добропольского выступа.
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео атаки на российскую позицию на восточной окраине Белицкого. В проекте отмечают, что бой состоялся в километре от известной ЛБС.
На южно-донецком направлении украинские военные расширяют зону контроля вдоль реки Волчьей.
«Сливочный каприз» сделал вывод об увеличении зоны контроля СОУ на южном берегу реки Волчья, выполнив геопривязку видео удара «Ланцетом» по украинской ББМ в Орестополе.
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал видео 414-й ОБрУБАС «Птахи Мадяра» Сил беспилотных систем ВСУ, где украинский FPV-дрон поражает вышку с российским оборудованием связи, установленным в качестве замены Starlink. Он призвал других операторов БПЛА СОУ выявлять и поражать такие объекты. The Insider ранее выпустил подробный разбор, посвященный влиянию отключения «серых» терминалов Starlink на ВС РФ.
Согласно подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основе карты DeepState, за прошедшую неделю с 16 по 22 февраля площадь территории Украины, подконтрольной ВС РФ, увеличилась на 12 кв. км, или в среднем 2 кв. км в сутки (неделей ранее темпы продвижения составляли 4 кв. км в сутки, еще за неделю до этого — 9 кв. км в сутки). Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте возросло на 5% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 128 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 25 февраля 115 беспилотников, в том числе около 60 типа «Шахед» (95 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 18 БПЛА в 11 локациях.
На YouTube-канале AstronautiCAST опубликованы снятые с МКС кадры, на которых можно заметить ракетный обстрел Киева в ночь с 26 на 27 декабря, в том числе перехваты и попадания ракет.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина получила официальную ноту от Госдепа США после атаки ВСУ по нефтяному терминалу в Новороссийске в ноябре 2025 года. По словам украинского посла, реакция США была связана с тем, что удары затронули непосредственно американские интересы. В ноябре прошлого года порт Новороссийска как минимум трижды попадал под удар. После последнего — 29 ноября — Казахстан объявил, что перенаправит часть экспорта на альтернативные маршруты.
Накануне вечером были нанесены авиаудары по одному из сел Запорожского района — спасатели извлекли из-под завалов жилых домов тела четырех человек, сообщили в ГСЧС. Также известно, что травму получил ребенок.
Удары корректируемыми авиабомбами были нанесены накануне по Синельниковскому району в Днепропетровской области. Как следует из сообщения председателя областного совета Николая Лукашука, в селе Маломихайловка на утро под завалами частично разрушенного подъезда жилого дома могли находиться четыре человека. Также, по его сведениям, в результате удара по Покровской общине погибли 71-летний мужчина и женщина 89 лет, ранения получили еще пять человек.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 24 февраля 31 беспилотника (1, 2, 3): восьми — над Крымским полуостровом, семи — над Краснодарским краем, шести — над акваторией Чёрного моря, по два — над Белгородской и Саратовской областями и Татарстаном и по одному — над акваторией Азовского моря, Курской, Самарской и Ростовской областями. В ночь на 25 февраля были перехвачены 69 БПЛА: 24 — над Брянской областью, 18 — над Крымским полуостровом, 14 — над Смоленской областью, по три — над Тульской и Орловской областями и акваторией Чёрного моря и по одному — над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал видео удара по производственному цеху АО «Воткинский завод» 20 февраля. Утверждается, что удар был нанесен ракетами «Фламiнго», пострадал производственный цех № 22. В отчетах Минобороны РФ за тот день указывалось, что по территории РФ было запущено шесть ракет «Фламiнго» и все они были сбиты, обращает внимание «Досье Шпиона».
Компания «Транснефть» сократила поступление нефти в свою систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Татарстане в ночь на 23 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. «Калейкино» — ключевой пункт транспортировки нефти в Западную Сибирь, комментирует агентство. Построенная в 1970-х годах, она считается важным узлом для перекачки и смешивания нефти различного качества для создания экспортной марки Urals.
В ночь на 25 февраля в Крыму поражен ЗРК С-400 «Триумф» и уничтожен ЗРПК «Панцирь С-1», сообщили в украинских ССО.
Утром атаковано ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуж в Смоленской области, заявил губернатор Василий Анохин. В Следственном комитете сообщили о семи погибших и не менее 10 пострадавших. В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта. Химический завод «Дорогобуж» — производитель минеральных удобрений и промышленной продукции, входит в группу «Акрон». По информации с сайта «Акрона», предприятие производит аммиак, аммиачную селитру и азотную кислоту. Украинский канал Exilenova+ на основе кадров из Дорогобужа публикует геопривязку к местности. Как отмечает издание «Агентство», это самый смертоносный удар по промышленному объекту в российском тылу с мая 2024 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 февраля по 20:00 24 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли семь человек, ранения получили 42 мирных жителя. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Вёрстка» проанализировала сводки Минобороны РФ за четыре года войны. Согласно подсчетам издания, ведомство отчиталось об «уничтожении» более 1,3 млн украинских военных. Агентство ТАСС утром 24 февраля оценило «потери» в 1,5 млн человек. По данным справочника Military Balance, во всех вооруженных силах Украины на 2025 год было 730 тысяч военнослужащих. С сентября 2023 года Минобороны РФ начало отчитываться о большем количестве «уничтоженных» военнослужащих ВСУ: если раньше ВС РФ «убивали» по 300–500 солдат украинской армии в день, то с сентября это число увеличилось до около 1500 ежедневно.
Вооружения и военная техника
В Великобритании начал работу первый украинский военный завод — там ведут сборку беспилотников.
Правительство Канады передаст в Украину 66 единиц БТР LAV 6 ACSV и 383 бронеавтомобиля Roshel Senator. Также Канада выделила 2 млрд канадских долларов (около $1,46 млрд) на военную помощь Украине в 2026–2027 финансовом году и продлила операцию UNIFIER по подготовке украинских военных до 2029 года.
Исследователь Covert Cabal подсчитал на основе спутниковых снимков, что на российских базах хранения практически закончились танки Т-80 — от довоенных запасов в 1679 единиц по состоянию на 2026 год осталось всего 134 единицы. Еще 253 танка находятся на площадке завода «Омсктрансмаш», который прекратил отчитываться о модернизации танков до уровня Т-80БВМ и занимается исключительно производством других машин на базе Т-80, например БРЭМ-80 и ТОС. По мнению исследователя, дело в том, что оставшиеся танки находятся в настолько плачевном состоянии, что их невозможно восстановить в качестве танков. Он также отмечает, что анонсированные ранее планы возобновления производства Т-80 так и не были реализованы.
В Z-канале «Как я поехал на войну. Платон Маматов» рассказывают, что двое российских военных погибли, когда катушки с оптоволоконным кабелем, поставленные волонтерами, взорвались при проверке. По сведениям автора канала, в катушки была встроена взрывчатка с детонаторами.
О главных событиях войны 24 февраля 2026 года — в предыдущей сводке: Бойцы ВСУ прорываются из района Торецка, в Украину для защиты от дронов отправлены шотландские рыболовные сети. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут
