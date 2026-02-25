ВС РФ продвигаются к Краматорску, в России закончились танки Т-80, налет на химкомбинат в Смоленской области. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о продвижении от Волчанска вдоль Северского Донца

На Северском выступе российские военные наступают в сторону Краматорска на нескольких участках

На константиновском направлении продолжаются попытки ВС РФ охватить Константиновку и Дружковку

На южно-донецком направлении украинские военные расширяют зону контроля вдоль реки Волчьей

Опубликовано видео «прилета» украинской ракеты «Фламiнго» по оборонному Воткинскому заводу в Удмуртии

Налет на химический комбинат «Дорогобуж» в Смоленской области — семь человек погибли, еще 10 человек получили ранения

В Великобритании начало работу первое украинское военное производство — по сборке беспилотников

В России практически закончились танки Т-80 — из довоенных 1679 единиц на базах хранения остается всего 134 танка этого типа

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские войска активизировались севернее и восточнее города Сумы.

«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что ВС РФ вышли к Малой Корчаковке и Храповщине, ведут бои в северо-восточной части Кондратовки и заблокировали украинских военных в Садках к северу от Сум, а также активизировали продвижение к востоку от города и в районе Глухова в северной части области.

На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о продвижении от Волчанска вдоль Северского Донца.

Минобороны РФ заявило о захвате села Графское (до 2016 года — Радянское) на берегу Северского Донца к юго-западу от Волчанска.

На Северском выступе российские военные наступают в сторону Краматорска на нескольких участках.

В DeepState отметили продвижение ВС РФ в районе Никифоровки к юго-западу от Северска по направлению на Краматорск. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, зафиксировал расширение российской зоны контроля на 500 м на подступах к Кривой Луке на правом берегу Северского Донца к западу от Северска по направлению на Славянск — к такому выводу в проекте пришли, установив место съемки видео артиллерийского обстрела российских позиций.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников отмечает, что, помимо продвижения по берегу Северского Донца на Закотное и Кривую Луку, части ВС РФ также вышли на расстояние всего 2 км от Рай-Александровки, захватив которую получат возможность обстреливать Славянск и Краматорск из ствольной и реактивной артиллерии, что не позволит использовать эти города в качестве логистических хабов.

На константиновском направлении продолжаются попытки ВС РФ охватить Константиновку и Дружковку.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2, 3, 4), что ВС РФ наступают на Константиновку и Дружковку широким фронтом от Часова Яра на востоке до Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и Русина Яра на юго-западе. По мнению Машовца, российское командование стремится охватить Дружковку и Константиновку и выйти к агломерации Славянска и Краматорска с юга и юго-востока. К юго-западу от Константиновки, рассказывает обозреватель, ВС РФ сумели прорваться в Бересток и зацепиться за Ильиновку (до 2016 года — Ильича). В самой Константиновке, по его сведениям, им не удается продвинуться в сторону железнодорожного вокзала и в восточную часть города. В то же время некоторые российские военные смогли проникнуть в подконтрольную СОУ западную часть Часова Яра с юга, рассказывает Машовец.

