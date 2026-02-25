США вручили Украине ноту протеста после удара ВСУ по нефтяному терминалу в Новороссийске

Послу Украины в США Ольге Стефанишиной в Госдепартаменте вручили ноту протеста после атаки ВСУ по нефтяному терминалу в Новороссийске, который произошел еще в ноябре 2025 года. Об этом со ссылкой на саму Стефанишину пишет издание «Суспiльне».

По словам украинского посла, реакция США была связана с тем, что удары затронули непосредственно американские интересы.

«Нам заявили, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы услышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от нападок на американские интересы», — цитирует ее телеканал CNN.

Полностью воздержаться от ударов по критической и военной инфраструктуре на территории России США Украине не предлагали.

В ноябре прошлого года украинские военные как минимум трижды атаковали нефтяной терминал в порту Новороссийска. После удара в ночь на 14 ноября власти объявили в городе режим ЧС, а «Транснефть» приостановила прокачку нефти в порт. Еще об одном успешном ударе Генштаб ВСУ отчитался 25 ноября, сообщив, что повреждения получили нефтяные стендеры (устройства для налива и слива нефти и нефтепродуктов в танкеры). 29 ноября морские дроны снова атаковали порт и разрушили один из причалов. После этого Казахстан объявил о перенаправлении экспорта нефти из-за атаки.