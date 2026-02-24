Бойцы ВСУ прорываются из района Торецка, в Украину для защиты от дронов отправлены шотландские рыболовные сети. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении российские войска расширяют зону контроля на восточных подступах к Лиману
- На константиновском направлении бойцы ВСУ всё еще пытаются прорваться к своим из района Торецка
- «Агентство» — недельные темпы территориального продвижения ВС РФ упали до самых низких с марта 2025 года
- The Insider опубликовал материал о ключевых цифрах по итогам четвертого года войны
- ПВО Украины перехватывает до 30% воздушных целей при помощи зенитных беспилотников
- Генштаб ВСУ впервые за долгое время отчитался об успешном ударе американскими ракетами ATACMS
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 200 186 человек
- Правительство Шотландии объявило об отправке в Украину 280 тонн рыболовных сетей для защиты от дронов
Обстановка на фронте
На лиманском направлении российские войска расширяют зону контроля на восточных подступах к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео ударов по украинским военным и сделал вывод о расширении зоны контроля ВС РФ на восточных подступах к Лиману.
На Северском выступе ВС РФ продвигаются к Славянску с юго-восточной стороны.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что ВС РФ продвигаются к Славянску с юго-восточной стороны, ведя бои в Резниковке и Никифоровке и выбив украинские силы из Липовки.
На константиновском направлении бойцы ВСУ всё еще пытаются прорваться к своим из района Торецка (до 2016 года — Дзержинск).
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что около двух недель назад группа украинских военных попыталась прорваться к своим из района Торецка в глубине подконтрольной ВС РФ территории, где находилась до сих пор. По его сведениям, в результате из этой группы выжили только 20%. Исследователь утверждает, что подобные случаи происходят повсеместно, поскольку украинские командиры несвоевременно отдают приказы на отход или не отдают их вовсе.
На южно-донецком направлении российские военные продвигаются к юго-западу от Гуляйполя.
«Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео ударов по российским военным, которое оказалось снято к юго-западу от Зализничного в районе Гуляйполя, и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 600 м на этом участке.
Издание «Агентство» подсчитало на основе карты DeepState, что за неделю с 15 по 22 февраля площадь оккупированной территории Украины увеличилась всего на 21 кв. км — минимальный показатель с марта 2025 года. В частности, в Донецкой области ВС РФ захватили 46 кв. км, в то время как в Днепропетровской области в результате контратак СОУ утратили контроль над 32 кв. км территории, которая перешла в «серую зону».
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 кг до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Недельные темпы территориального продвижения ВС РФ за последний год
Агентство. Новости
The Insider выпустил материал о ключевых цифрах по итогам четвертого года войны: территориальное продвижение ВС РФ составило чуть более 4000 кв. км, но выхода из позиционного тупика, когда массовое применение дронов фактически исключает крупные механизированные операции и, соответственно, глубокие прорывы, пока не просматривается. Вместе с этим 2025 год, по всей видимости, стал самым кровопролитным для российской армии, а месячные потери впервые превысили темп набора новобранцев.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 кг до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Изменения в контроле территорий в Украине за время полномасштабной войны
The Insider
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 февраля 134 средств воздушного нападения, из них 133 беспилотника, в том числе около 90 типа «Шахед» (111 БПЛА были сбиты или подавлены) и одна баллистическая ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания одной ракеты и 19 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в одной локации.
Накануне вечером на территории неработающей АЗС в Николаеве произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, приехавшие на смену и припарковавшие там свои автомобили, сообщили в Национальной полиции Украины. Двое из них — в тяжелом состоянии. Рассматривается версия теракта.
Позже тем же вечером в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошел взрыв, предположительно, рядом с районным отделением полиции. Местные паблики писали, что на месте взрыва были слышны выстрелы. Пресс-служба ГУНП Днепропетровской области подтвердила факт взрыва, уточнив, что инцидент произошел в Амур-Нижнеднепровском районе города. «В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом», — рассказали в ведомстве о последствиях. В Офисе генерального прокурора заявили, что досудебное расследование начато по факту совершения теракта.
Ночью по Запорожью было нанесено по меньшей мере восемь ударов, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. По информации ГСЧС, ранения получили пять человек, среди них один ребенок. Повреждены многоэтажки и объекты инфраструктуры.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 кг до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Последствия российского обстрела Запорожья в ночь на 24 февраля 2026 года
🇺🇦 Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя
Всего за минувшие сутки один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам, написал Фёдоров. Нанесено 918 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 154 сообщения о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.
ВСУ наращивают эффективность применения перехватчиков БПЛА в системе противовоздушной обороны, заявил командующий беспилотными системами ПВО Украины Юрий Черевашенко. По его словам, доля участия перехватчиков в уничтожении воздушных целей уже достигла 30%.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 23 февраля 136 беспилотников (1, 2, 3, 4, 5): 40 — над акваторией Азовского моря, 26 — над Белгородской областью, 25 — над Краснодарским краем, 21 — над Крымским полуостровом, 18 — над акваторией Чёрного моря, трех — над Брянской, двух — над Курской областью и одного — над Адыгеей. В ночь на 24 февраля были перехвачены 79 БПЛА: 21 — над Белгородской областью, по 15 — над Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря, 11 — над Крымским полуостровом, девять — над акваторией Азовского моря, пять — над Саратовской областью и по одному — над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.
Аналитики украинского OSINT-проекта «КіберБорошно» на основе анализа снимков пришли к выводу, что в ходе атаки двух БПЛА АН-196 «Лютий» на «Метафракс Кемикалс» в Губахе в Пермском крае 17 февраля была поражена ректификационная колонна, выступающая частью центрального узла производства — блока синтеза и ректификации метанола. На снимках можно увидеть, что на площадке проводятся восстановительные работы с привлечением тяжелой подъемной техники, также можно заметить идущий от самой установки пар.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 кг до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Последствия украинского удара по предприятию «Метафракс Кемикалс» в Губахе в Пермском крае 17 февраля 2026 года
КіберБорошно | CyberBoroshno
В ночь на 23 февраля СОУ поразили район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ в Крыму, который имеет на вооружении береговой ракетный комплекс «Бастион», сообщили в украинских ССО. Кроме того, заявляется, что в районе поселка Нижняя Крынка в оккупированной части Донецкой области поражен склад боеприпасов группировки «Юг», вблизи Великой Новосёлки уничтожен склад материально-технических средств, а в районе Покровки в оккупированной части Николаевской области поражен пункт управления БПЛА. Примечательно, что Генштаб ВСУ впервые за долгое время отчитался о применении в ходе ударов по вражеским целям американских ракет ATACMS.
Накануне в результате налета дронов на деревню Горицы в Погарском районе Брянской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. Еще один человек погиб в тот же день в селе Троебортное в Севском районе области при ударе по движущемуся автомобилю.
Восемь человек (1, 2, 3, 4) пострадали накануне в Белгородской области в результате атак дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», в поселке Борисовка в Белгородской области после удара БПЛА прошлым вечером загорелся газораспределительный хаб. Перед этим местные жители слышали громкий взрыв. Пожар было видно из разных частей поселка. По сведениям канала, после удара в домах полностью пропало газоснабжение.
Губернатор Гладков подтвердил атаку беспилотников на Борисовку. По его словам, «произошло возгорание объекта инфраструктуры». Позднее он сообщил о гибели бойца подразделения «Орлан» и ранении мирного жителя в Борисовке в результате детонации FPV-дрона. Кроме того, во время оперативного совещания белгородского правительства глава администрации Борисовского округа Владимир Переверзев заявил, что в поселке идут восстановительные работы по обеспечению частных домов газом. По его сведениям, после атаки в Борисовке не работают четыре школы, а четыре детских сада работают в режиме дежурных групп.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил о нанесенных ударах по РСЗО «Ураган», двум зенитным системам — «Бук-М1» и «Панцирь-С1», а также РЛС «Малахит» на подконтрольных России украинских территориях в ночь на 24 февраля.
«КіберБорошно» отмечает, что нефтеперекачивающая станция «Калейкино», атакованная накануне, продолжала гореть утром 24 февраля. Задымление фиксируется в районе одной из цистерн объемом 50 тысяч кубометров. Пока неясно, распространился ли огонь на соседнюю емкость. Кроме того, менее интенсивное задымление наблюдается в районе другой цистерны аналогичного объема.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 кг до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
Последствия украинского удара по нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане 23 февраля 2026 года
КіберБорошно | CyberBoroshno
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 февраля по 20:00 23 февраля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 12 и пострадали 49 мирных жителей. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Согласно поименному списку, который ведут «Медиазона» и Русская служба Би-би-си, с 24 февраля 2022 года в ходе войны против Украины погибли 200 186 человек с российской стороны. Согласно расчетам, сделанным на основе сведений реестра наследственных дел, общее число погибших может составлять около 219 тысяч человек. Русская служба Би-би-си отмечает, что 2025 год стал самым кровопролитным годом войны для России — погибли 49 935 человек. Это число меньше показателей 2024 года, но в ближайшее время оно значительно вырастет после обработки новых данных и, вероятно, превысит 90 тысяч человек. Кроме того, к четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине «Медиазона» опубликовала карту потерь, где предоставляется возможность узнать, «кто погиб в вашем родном городе или селе».
Экономист Янис Клюге на основе анализа ситуации в 15 регионах России, где проживает 20% всего населения, пришел к выводу, что в 2025 году были выплачены компенсации за 19 500 погибших солдат. По его мнению, это подтверждает оценки, согласно которым в прошлом году число убитых достигло 100 тысяч человек.
Вооружения и военная техника
Правительство Шотландии объявило об отправке в Украину более 280 тонн бывших в употреблении рыболовных сетей, которые ранее предполагалось утилизировать, однако было решено передать Украине для защиты от российских дронов.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ATACMS — семейство оперативно-тактических ракет MGM-140 Army TACtical Missile System. Ракеты относятся к тому же классу средств поражения, что российские «Искандеры» или «Точка-У». Дальность отдельных модификаций составляет 300 км, вес боевой части от 227 кг до 560 кг. В качестве пусковых платформ служат переданные ВСУ системы HIMARS и M270 MLRS.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).