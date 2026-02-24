Бойцы ВСУ прорываются из района Торецка, в Украину для защиты от дронов отправлены шотландские рыболовные сети. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении российские войска расширяют зону контроля на восточных подступах к Лиману

На константиновском направлении бойцы ВСУ всё еще пытаются прорваться к своим из района Торецка

«Агентство» — недельные темпы территориального продвижения ВС РФ упали до самых низких с марта 2025 года

The Insider опубликовал материал о ключевых цифрах по итогам четвертого года войны

ПВО Украины перехватывает до 30% воздушных целей при помощи зенитных беспилотников

Генштаб ВСУ впервые за долгое время отчитался об успешном ударе американскими ракетами ATACMS

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 200 186 человек

Правительство Шотландии объявило об отправке в Украину 280 тонн рыболовных сетей для защиты от дронов

Обстановка на фронте

На лиманском направлении российские войска расширяют зону контроля на восточных подступах к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео ударов по украинским военным и сделал вывод о расширении зоны контроля ВС РФ на восточных подступах к Лиману.

На Северском выступе ВС РФ продвигаются к Славянску с юго-восточной стороны.

«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что ВС РФ продвигаются к Славянску с юго-восточной стороны, ведя бои в Резниковке и Никифоровке и выбив украинские силы из Липовки.

На константиновском направлении бойцы ВСУ всё еще пытаются прорваться к своим из района Торецка (до 2016 года — Дзержинск).

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что около двух недель назад группа украинских военных попыталась прорваться к своим из района Торецка в глубине подконтрольной ВС РФ территории, где находилась до сих пор. По его сведениям, в результате из этой группы выжили только 20%. Исследователь утверждает, что подобные случаи происходят повсеместно, поскольку украинские командиры несвоевременно отдают приказы на отход или не отдают их вовсе.

На южно-донецком направлении российские военные продвигаются к юго-западу от Гуляйполя.

«Сливочный каприз» установил место съемки украинского видео ударов по российским военным, которое оказалось снято к юго-западу от Зализничного в районе Гуляйполя, и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 600 м на этом участке.

Издание «Агентство» подсчитало на основе карты DeepState, что за неделю с 15 по 22 февраля площадь оккупированной территории Украины увеличилась всего на 21 кв. км — минимальный показатель с марта 2025 года. В частности, в Донецкой области ВС РФ захватили 46 кв. км, в то время как в Днепропетровской области в результате контратак СОУ утратили контроль над 32 кв. км территории, которая перешла в «серую зону».