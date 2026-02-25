На территории Великобритании начал работу первый украинский завод по производству беспилотников. Об этом в среду сообщил посол Украины Валерий Залужный.

Производственный комплекс принадлежит компании Ukrspecsystems. Как следует из поста в Telegram-канале Залужного, инженерный центр останется в Украине, в то время как в Великобританию перенесут производственные линии:

«Украина сражается в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. Наши инженеры создают решения, рождающиеся непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых действий.

Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства».

По словам украинского посла, для Украины это совместное предприятие означает «стабильность и возможность долгосрочного планирования». Для Великобритании же это новые рабочие места и усиление собственной оборонной индустрии за счет доступа к технологиям, проверенным реальными современными боевыми действиями.

О том, что Лондон и Киев достигли соглашения о совместном производстве, стало известно в конце июня прошлого года. Тогда об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Киром Стармером. Украинский лидер тогда писал, что сотрудничество в этой сфере поможет Украине «получать стабильное финансирование важных проектов» — например, производства дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия.