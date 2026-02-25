Для российских вузов вводят квоты по вербовке студентов в войска беспилотных систем — T-Invariant

В Дальневосточном федеральном университете введены квоты на вербовку студентов в войска беспилотных систем — в феврале необходимо было набрать 32 человека. Соответствующую таблицу с разбивкой по подразделениям опубликовала Марина Баринова — общественный деятель из Владивостока, ранее занимавшая должность советника тогдашнего ректора Никиты Анисимова (2016–2021). Издание T-Invariant отмечает, что о подобных квотах редакции сообщают и из других вузов.

Наибольшие показатели закреплены за техническими и математическими факультетами: Политехнический институт должен «поставить» 8 студентов, Институт математики и компьютерных технологий — 7. В целом по университету квота составляет примерно одного завербованного на каждые 170 учащихся. В таблице отдельно выделена категория «перспективных» студентов — тех, кто признан годным к военной службе.

Один из вузов, о вербовке в котором стало известно T-Invariant, — Новосибирский государственный педагогический университет. Сотрудник НГПУ на условиях анонимности рассказал изданию, что в вузе установлена квота в 109 студентов до апреля 2026 года. Каждый факультет получил персональные показатели. Соответствующее решение ректората было принято 9 февраля, чему предшествовал месяц активной агитации.

Ранее директор новосибирского Колледжа транспортных технологий им. Лунина Мария Кирсанова отчитала студентов за то, что те отказались заключать контракты с Минобороны, — их убеждали подписать документы в обмен на дипломы, однако желающих не нашлось. Запись выступления слил в сеть один из учащихся, после чего она разошлась в Telegram-каналах.

В своей речи Кирсанова назвала 18-летних молодых людей «трусами» и обвинила их в том, что они поступили в колледж ради отсрочки от армии, рассчитывая переждать войну. Впоследствии директор объяснила резкие слова эмоциональным состоянием, но от сказанного не отреклась и заявила, что в Минобразования Новосибирской области ее похвалили за проведенную с подростками беседу. Сама Кирсанова сообщила, что после публикации записи получила ряд угроз и обратилась с заявлением в ФСБ.