В Польше задержали шесть человек за попытку поставки в Россию комплектующих для беспилотников

В Польше задержали четырех граждан Беларуси и двух граждан Польши по делу о попытке незаконной поставки в Россию оборудования, связанного с производством компонентов, которые используются в том числе при сборке боевых беспилотников. Как утверждают польские власти, поставку планировали осуществить через Беларусь.

Операцию провели Национальная налоговая администрация (KAS) и Агентство внутренней безопасности (ABW) по поручению Национальной прокуратуры. Сообщение опубликовано на правительственном портале.

По версии следствия, ранее сотрудники таможенно-налоговой службы пресекли попытку нелегального вывоза в Россию устройства для автоматизации производства интегральных схем. В пресс-релизе подчеркивается, что такие схемы используются, среди прочего, при монтаже боевых дронов, а пресечение поставки могло нарушить цепочку снабжения российских войск, действующих в Украине.

Обыски и задержания прошли 18 февраля в нескольких местах на территории страны. В тот же день задержанным предъявили обвинения, в том числе в нарушении польского «санкционного закона» о противодействии поддержке агрессии против Украины и защите национальной безопасности, а также в мошенничестве и правонарушениях, связанных с валютными операциями.

20 февраля районный суд Лодзь-Средместья арестовал троих подозреваемых на три месяца. В отношении еще троих назначены полицейский надзор, залог и запрет на выезд из страны.

В ходе следственных действий изъяли наличные в разных валютах на сумму, эквивалентную примерно 400 тысячам злотых. Власти отмечают, что расследование продолжается.

