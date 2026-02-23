В Польше задержали гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже и работе на белорусскую разведку

Агентство внутренней безопасности Польши (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) задержало гражданина Беларуси, который подозревается в работе на белорусскую разведку. Как сообщает польская прокуратура, Павлу Т. предъявлено обвинение в шпионаже. Он помещен под стражу.

По версии обвинения, подозреваемый в период с июня 2024 года по февраль 2026-го собирал данные об объектах критической инфраструктуры в Польше, а также в Германии и Литве. Отмечается, что Павел Т. изучал в том числе объекты, имеющие важное значение для обороны Польши и стран НАТО. Подчеркивается, что задержание предполагаемого шпиона стало результатом сотрудничества ABW с немецкими и литовскими спецслужбами.

В сентябре прошлого года стало известно, что спецслужбы Чехии, Румынии и Венгрии провели совместную операцию по выявлению и ликвидации белорусской шпионской сети, действовавшей в Европе.

«Мы раскрыли белорусскую шпионскую сеть в Европе! Служба информации безопасности совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии успешно вмешалась и ликвидировала белорусскую разведывательную сеть, созданную в Европе. В связи с этой международной операцией МИД Чехии принял решение о высылке сотрудника белорусской разведки, работавшего в Чехии под прикрытием дипломата», — говорилось в заявлении Чешской Службы безопасности и информации (BIS).